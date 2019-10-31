DHA YURT BÜLTENİ - 7

Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı

İzmir'in Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürülen eski başkan Vefa Ülgür ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Olayların büyümesini araya giren jandarma ve zabıta ekipleri önledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Selçuk ilçe merkezindeki Zafer ve 14 Mayıs mahallerinde, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Meşaleli yürüyüşün ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP'li belediye meclis üyeleri, partililer ve bir grup belediye çalışanı ile kırsal mahallerde düzenlenen kutlamalara geçti.

Şirince Mahallesi'ndeki kutlamalar sırasında, köylüler ile halay çeken Başkan Sengel ve beraberindekilere iddiaya göre, Selçuk Belediyesi eski Başkanı CHP'li Vefa Ülgür ve beraberindeki kişi, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Jandarma ve zabıta ekipleri müdahale edip, olayın daha fazla büyümesini önledi. Köylüler, yaşananlara tepki gösterip Ülgür ve beraberindekilerden mahalleyi terk etmelerini istedi. Jandarma, olay sonrası Ülgür ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

SALDIRI KINANDI

Olayın ardından Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı. CHP Selçuk İlçe Başkanlığı, partililer ve bazı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medyadan sert bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Yücel açıklamasında, "Kadının toplumdaki yerini hazmedemeyen kim varsa karşısındayız. Yapılan saldırı Filiz başkanımızın nezdinde, onu seçen, ona görev veren Selçuk halkına da yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yasal sürecin takipçisiyiz. Parti olarak da kendi disiplin mekanizmamızı çalıştıracağız. Örgütüm ve şahsım adına üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SELÇUK (İzmir), ()-

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Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis tabakası nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Sivas-Erzincan yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Saatlerin ilerlemesiyle sis tabakası kalkınca trafik de normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

-Sis görüntüsü

-Araçların siste ilerlemesi

Haber:Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

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Modifiyeli ehliyetsiz motosikletliye 5 bin 700 TL ceza

Karabük’te, parkta gürültü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Arif Özdemir’e (17) abart egzozlu, modifiyeli ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 700 TL ceza kesti.

Geçen hafta Beşbinevler Mahallesi’nde gürültü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosikletinin yanında oturan Mehmet Arif Özdemir’den motosikletini çalıştırmasını istedi. Ancak, Mehmet Arif Özdemir çalıştırmadı. Ekipler, Mehmet Arif Özdemir’in ehliyetsiz olduğunu belirledi. Motosikleti çalıştırıp egzoz kontrolü yaptı. Motosiklette polis sireni ve yüksek desibel ses sistemi takılı olduğu belirlendi. Trafikten men edilen motosiklet çekiciye konularak otoparka kaldırıldı. Mehmet Arif Özdemir’e toplam 5 bin 700 TL ceza kesildi. Özdemir, kaskını 130 TL’ye satıp, 130 TL’lik otopark ücretini ödeyerek motosikletini otoparktan aldı.

Mehmet Arif Özdemir (17) artık akıllandığını belirterek, “Parkta otururken 2 ekip birden geldi. ‘Motor sıcak mı?’ diye sordular. ‘Sıcak değil’ dedim. ‘Motoru çalıştır’ dediler, çalıştırmadım, kendileri çalıştırdılar ve ceza yazdılar. Motoru 2 bin 500 TL’ye aldım, 2 bin TL masraf yaptım. 5 bin 700 TL cezam var. Bu motora göre fazla bence. Ceza gerekenin biraz daha yükseğinde. Otoparka çektiler. Fazla param olmadığı için kaskımı sattım ve otoparktan çıkardım motosikleti. Cezadan sonra ehliyetimi alacağım, akıllandım. Trafik kurallarına uyacağım.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Arif Özdemir, motosikletine binerken

-Motosikletteki ses sistemi, polis sireni, abart egzoz

-Mehmet Arif Özdemir’in açıklaması

Boyutu:(340 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Hopa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Artvin’in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05:00 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan Şaban Atak idaresindeki 34 BK 4981plakalı otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı. Otobüsten inen sürücü Şaban Atak’ın ihbarı üzerine yerine gelen Hopa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın anı detayları

-Otobüsün gündüz detayları

Haber-Kamera: Hayati AKBAŞ ARTVİN-

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Suriyeli ressam, yaptığı portreleri Erdoğan'a hediye etmek istiyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ressam Abdulsettar Sattuf, Türk bayrağıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini mozaikle tablo haline getirdi. Sattuf, ortaya çıkardığı eserleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu ressam Abdulsettar Sattuf, 40 bin mozaik taşıyla 1.20x2.20 santimetre ebadında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ile yanında Türk bayrağını mozaikle resmetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2.20x160 santimetre ebadında resmini de mozaikle tablo haline getiren Sattuf, bu eseri için de 20 bin renkli taş kullandığını ve 6 ayda tamamladığını anlattı. Ayrıca Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu, 36 Osmanlı padişahlarının da resimlerini mozaik taşı kullanarak tablo haline getiren Sattuf, 5x4 metre ebadında yaptığı resimler için toplamda 1,5 milyon adet mozaik taşı kullandığını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Sattuf, ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın direnişini anlatan mozaik bir resme de imza attı. Bunun yanında Diriliş Ertuğrul’un da resmini yapan Sattuf, tüm resimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini belirtti. Sattuf, "Resimleri mozaik taşları ile yaptım. Bizi Türkiye’de misafir eden ve bize sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve şahsında Türk milletine hediye etmek istiyorum. Resimleri görenler satın almak istedi. Ancak satmayı düşünmedim. Tek arzum hediye etmektir" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÜVEN İÇERİSİNDEYİZ'

Sattuf, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Afrin Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, "İç savaş nedeniyle ailemle birlikte Türkiye’ye geldim. Burada mesleğimi yapmaya başladım. Türkiye’nin Suriyelilere gösterdiği şefkat ve yardım eli nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk milletine hediye etmek üzere mozaik taşları ile resimleri yaptım. En kısa sürede hediye etmek istiyorum. Biz Suriyeliler olarak Türkiye’de huzur ve güven içerisindeyiz. Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Atatürk'ün mozaikle yapılı resmi

-Sattuf'un konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi

-Sattuf’un açıklaması

-Osmanlı Padişahlarının resimleri

-15 Temmuz resmi

-Ertuğrul’un resmi

-Detaylar

SÜRE: 05'00" BOYUT: 599 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),()

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Ceyhan Nehri'ne atlayan Fatma, toprağa verildi

Adana’da Ceyhan Nehri’ne atlayarak intihar ettikten 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Fatma E.’nin (38) psikolojik sorunları olduğu ve olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Fatma E., toprağa verildi.

Geçtiğimiz 26 Ekim'de Ceyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu. Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, dün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı.

İLAÇLARINI İÇMEMİŞ

Fatma E.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü ancak olay günü ilaçlarını içmediği öne sürüldü. Fatma E., Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin morga taşınması

- Morg tabelası

- Cenazenin morgdan çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Adli Tıp Kurumu tabelası

*ARŞİV* (dün geçildi)

- Cesedin çıkarılması

- Balıkçıların konuşması

SÜRE:01'58" BOYUT:218 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK-Ceyhun ÖZER/ADANA,()

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Mersin'de ulaşıma kadın eli değiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından, şoför adaylarına araç içi tanıtım ve direksiyon eğitimleri verdi.

Geçtiğimiz günlerde araç filosunu genişletileceğini açıklaya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla otobüs şoförü alımları başladı. Büyükşehir Belediyesi, ilana çıktığı 73 otobüs şoförü alımı için yapılan mülakatlarda eğitimlere ve sınavlara girmeye hak kazanan adayları belirledi. Yeterliliklerini mülakatlar sırasında kanıtlayan 41 kadın ve 183 erkek adayın eğitimleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde görev yapan direksiyon usta öğreticileri tarafından verildi. Araç çalıştırma, araç sollama, durakta yolcu alma ve indirme, dönel ada içinde dönüş yapma, geri manevra, park etme, araç göstergelerini bilme ve tanıma konularında verilen eğitimlerin ardından adayların direksiyon hakimiyeti yeterliliği test edildi ve sınava tabi tutuldu. Pek çok maddede değerlendirilecek olan 41 kadın ve 183 erkek aday arasından başarılı olanlar en kısa sürede görevlerine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, 73 personelin belediye bünyesine dahil edilmesinin vatandaşa hizmet noktasında faydası olacağını belirterek, "Bu arkadaşlar daha önce belirli seviyelerden geçmiş, SRC belgeleri olan, psikotekniklerini tamamlamış arkadaşlarımız. Bugün ilk etapta kadın şoför adaylarımızı burada direksiyon test eğitimine, sınavına çağırdık. Başarılı olan arkadaşlarımız duyuruları açıklandıktan sonra gelerek görevlerine başlayacaklar" dedi.

BAŞARILI OLACAĞIZ

Kadınların topluma daha çok kazandırılması gerektiğini kaydeden şoför adayı Bircan Tazeoğlu, "Kadınlara destek sağlandığı için gerçekten kadın olarak ne kadar teşekkür etsek az. O yüzden ben çok mutluyum. İnşallah gerçekten iyi olur hepimiz için. Buraya başvuru yapan insanlar, kendim için de konuşmam gerekirse zaten belli kriterlere sahip, uzun yıllardır trafikte aktif araç kullanan insanlar. O yüzden hiçbir şekilde trafikte, otobüste olmamız bizim için bir şey değiştirmeyecek" diye konuştu. Handan Kaya da, "Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne katılarak örnek kadın şoförlerden olmak istiyoruz. Özellikle ben kendi adıma söyleyeyim bunu yapmak istiyorum, başarmak istiyorum. Umarım başaracağım."

Adaylardan Betül Arslankılıç da kadınların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan kadınlar

-Otobüs görüntüsü

-Kadınlar otobüse binerken

-Bir kadın gözetmen eşliğinde araç kullanırken

-Kadınların araç kullanımından genel ve detay

-Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, röp

-Kadınlarla röp

-Genel ve detay

(SÜRE:5,37 dk)

Haber-Kamera: MERSİN,()