DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şehit Sarıtosun, törenle memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriye'nin Resulayn ilçesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, törenle memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kentinin doğusundaki Ebu Raseyn köyünde PKK/YPG'li teröristlerin dün açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit olmuş ve 5 asker de yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralı olarak tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için bugün Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende şehidin özgeçmişi okundu ardından il müftüsü tarafından dua edildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, memleketi Kocaeli'ye götürülmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

Adrese teslim, su borusundan imal tüfekler ölüm saçıyor

İnternet üzerinden satışı yapılan, ruhsat talep edilmeden, kapıda ödemeli kargoyla adrese teslim edilen, yivsiz, kısa dipçikli pompalı tüfekler, ölüm saçıyor. İsteyen herkesin internetten kolaylıkla ulaştığı silahların tamamının kayıt dışı olduğu belirtildi. Av bayisi işletmecileri, bu tüfeklerin su borusundan imal edildiğini ve çok can yaktığını söyledi.

Umut Vakfı'nca medya yansımalarından elde edilen verilere dayandırılarak, hazırlanan rapora göre, 2017'de Türkiye'de 3 bin 494 bireysel silahlı olayda 2 bin 187 kişi öldürülürken, 3 bin 529 kişi de yaralandı. Aynı yıl 409 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı ve 20 çocuk öldürüldü. Olayların yüzde 40,70'inde her çeşit tüfek, yüzde 35,37'sinde tabanca, yüzde 20,58'inde kesici aletler, yüzde 3,32'sinde beylik silahı, yüzde 0,03'ünde dinamit kullanıldı. Geçen yıl ise basına 3 bin 679 olay yansıdı. Bu olaylarda, tüfeklerle tabancalarla kesici aletlerle 2 bin 279 kişi öldürüldü, 3 bin 762 kişi de yaralandı.

CİNAYETLERİN BAŞ AKTÖRÜ POMPALI TÜFEK

Türkiye'de işlenen cinayetlerde ise en çok 'pompalı' olarak tabir edilen, kısa, dipçikli, yivsiz tüfekler kullanılıyor. Ölüm saçan bu silahlar, internet üzerinden kontrolsüz satılıyor. Belge istenmeden, ruhsatsız olarak, kargo yoluyla kapıda ödemeyle adrese teslim edilen silahlar, kayıt altına alınmadığı için izi de takip edilemiyor. Satıcıların bu tüfekler için ruhsat ya da resmi belge istememesi de satışı hızlandırıyor. İnternet üzerinden ilk satışı 2015 yılında 300 TL'den başlayan tüfekler, bugün 450 TL'den başlayan fiyatlara satılıyor. İnternet veya sosyal medya sitelerindeki ilanlardan siparişi verilen silah, kargo yoluyla kapıda ödemeli olarak teslim ediliyor.

'ÖLÜM MAKİNESİ' SU BORUSUNDAN YAPILIYOR

Yivsiz imal edilen av tüfeklerinin ruhsatlı olarak yasal satılanlardan farkı bulunuyor. Kısa dipçik tüfeklerin güvenlik gerekçesiyle satışı kanunen yasak. Buna rağmen bu tüfekler, kısa dipçikli üretiliyor böylelikle de hem rahat taşınabiliyor hem de dikkat çekmiyor. Bu tüfeklerin yasal tüfeklerden en önemli farkı ise üretim aşaması. Yekpare çelikten yapılan tüfeklerin aksine 'ölüm makineleri', su borusundan imal ediliyor. Fişeklerin basıncına dayanamayan tüfekler, kısa sürede namlusunun çatlamasıyla işlevsiz hale geliyor. Zaman zaman kullanıcının da elinde patlayan bu tüfekler, ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden oluyor.

SATICI: YAKINDA YÜZDE 30 ZAM GELECEK

İnternetteki ilanlardan numarayı arayan muhabiri ile satıcı arasında geçen diyalog ise şaşırttı. Adının 'Yusuf' olduğunu söyleyen satıcı, '250 TL'ye pompalı tüfek' ilanının eski olduğunu; ancak yeni fiyattan yardımcı olabileceğini belirtti. Satıcının, alıcı gibi davranan muhabiriyle yaptığı pazarlıkta konuşulanlar şöyle:

Muhabir: Merhaba, ilanda gördüm numaranızı, tüfek almak istiyorum.

Yusuf: Tabi ki ağabeyciğim, orada yazan fiyat nedir?

Muhabir: 250 TL.

Yusuf: Ağabey o fiyat eski, yeni fiyatımız 450 TL.

Muhabir: Peki, bu tüfek için ruhsata ya da belgeye ihtiyaç var mı?

Yusuf: Hiçbir şeye ihtiyacınız yok, adres verin yeterli. Kapıda ödeme olacak, parayı öder, kargonuzu alırsınız.

Muhabir: Kargoyu teslim almadan önce açıp bakabilir miyim?

Yusuf: Kargoyu açamazsınız ama tüfeğinizi paketlemeden önce sizi görüntülü ararım, kargonuzu görürsünüz.

Muhabir: Polise falan yakalanırsam ne olacak?

Yusuf: Merak etme, hiçbir şey olmaz. Sadece 500 TL idari para cezası var. O da sicile falan işlemez.

Muhabir: Fiyatta bir şeyler yapamaz mısınız?

Yusuf: Zaten yakın zamanda yüzde 30 zam gelecek. Birkaç kişi alacaksanız kolaylık yaparım.

'SEKTÖRE YÜZDE 60 ZARARI OLDU'

Antalya'da 15 yıldır av bayisi işleten Mehmet Uzer, bu tüfeklerin üretiminin genelde Konya'da yapıldığını, firmaların da herkes tarafından bilindiğini söyledi. Buna rağmen ciddi yaptırım olmamasından yakınan Uzer, "Bu tüfeklerin satışı, sektörümüze yüzde 60 zarar veriyor. İnternette 10 dakikalık araştırmada bu ilanlara ulaşılıyor. Bu şahıslar bizim emeğimizi çalıyor. Yasalar, dipçiğin kısa ve katlanabilir olmasını yasaklıyor; ama bunlar satılıp, kullanılıyor. Su borusuyla yapılan tüfekler. Alanın, kullananın yüzünde patlayabilir" dedi.

KAYITSIZ SİLAH, KİMİN ELİNDE BELLİ DEĞİL

Muratpaşa ilçesinde av bayiliği yapan Aziz Usul ise internet ortamında kontrolsüz satılan yivsiz silahların topluma ve ekonomiye ciddi bir zarar verdiğini söyledi. Bu tüfeklerin çok kolay şekilde elde edildiğini kaydeden Usul, "Seri numarası ve kaydı yok. Kim kullanıyor, kimin elinde belli değil.

Bu silahlar daha çok silah fabrikalarında testlerden geçmeyen 'ıskarta' diye tabir edilen silahlar. Bazı kişi ve firmalar bu silahları topluyor. Çalışır hale getirip internet üzerinden 150- 300 TL'den satıyor. Hatta kendi araçlarıyla alıcılara kadar getirip teslim eden var. Bilinçsiz vatandaşlar ya da niyeti kötü olanlar alıyor. Fatura kesilmediği için devletin vergi kaybı var. Kötü niyetli kişiler de suç işleyip bu silahları atıyor. Kayıtsız olduğu için kimin kullandığını tespit etme şansınız yok" dedi.

KAÇAKÇILIK YAPANLAR TESPİT EDİLMELİ

Av bayisinde ruhsatlı birinci sınıf yivsiz tüfeğin fiyatının 800 TL'den başladığına değinen Aziz Usul,

"Sektör olarak ciddi zararımız var. Vatandaş internetteki silah ucuz diyor ve oraya yöneliyor. Mutlaka denetlenmesi lazım. Biz itibar kaybediyoruz, devlet de vergi kaybediyor. Resmi av bayilerinin takibiyle bu işin önüne geçilemez. Mutlaka imalat noktalarında bu işin kaçakçılığını yapan kişi ve firmalar tespit edilmeli" diye konuştu.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yasal olarak av tüfeği satışı yapılan işletmelerde, silah sahibi olmak için kaymakamlık makamına dilekçe yazılması, sabıka kaydı ve sağlık raporu alınması gerekiyor. Ayrıca vergi dairesinden alınan 'Vergi borcu yoktur' yazısı, dosyaya ekleniyor. Bu belgelerle yapılan müracaat sonunda 'av tüfeği satın alma belgesi' düzenleniyor. Tüfek, 44 TL'lik ruhsat vergisini ödedikten sonra bu belgeye sahip kişilere satılabiliyor.

Öte yandan internette satılan tüfeklere av bayilerine gelip, alışveriş yapan av meraklıları da güvenmiyor. Ruhsatlı, kayıtlı, garantili, güvenilir tüfeğin önemine değinen Hüseyin Kara, internetteki tüfeklerin ucuz olduğunu; ancak güvenli olmadığı için satın almadığını söyledi. Kara, av bayisinden beğendiği tüfeği gerekli evrakı tamamlamanın ardından gelip, satın alacağını belirtti.

Mehmet Kaplan ise av bayilerinin her türlü kolaylığı emniyet ve yasal ölçüler çerçevesinde sağladığını dile getirerek, internetteki tüfeklerin tehlikeli olduğunu söyledi.

Gürol Doğu da ruhsatını aldığını ve tüfek beğenmeye geldiğini belirterek, internetteki silahların çok tehlikeli olduğunu ve asla oradaki tüfeklere güvenmediğini söyledi.

Sezen'in öldüğü kampüsteki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü içinde, Sezen Zambak'ın (23) karşıdan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Eylül'de Bornova'da Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Zambak'ın karşıdan karşıya geçtiği sırada traktörün altında kaldığı, çarpmanın ardından traktör sürücüsü ve beraberindeki iki kişinin inerek Zambak'a yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Olaya ilişkin dava, İzmir 47.Asliye Ceza Mahkemesi'nde gelecek günlerde görülecek.

Yörükleri buluşturan şölende 'Hanımağa' ilgi odağı oldu

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki Yörük Türkmen ve İncir Şöleni'ne üzerindeki 300 bin liralık altın takı ile katılan 'Hanımağa' olarak tanınan 63 yaşındaki Zekiye Çelebi ilgi odağı oldu. Yörükler, Çelebi ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu tarafından İncirliova Belediyesi'nin de desteği ile düzenlenen 3'üncü Yörük Türkmen ve İncir Şöleni Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Şölene , Ege Bölgesi olmak üzere yurdun çeşitli illerinden Yörükler, yöresel kıyafetleri ile katıldı. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 'Yörük Türkmen Beyi' seçildi. Başkan Kaya'ya Yörük Beyi mazbatası ve giysilerini İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu verdi. Yörük meşalesi ateşini ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Dernek Başkanı Hulisi Genişoğlu ve Yörükler birlikte yaktı. Şenliğe katılan davetlilere nohutlu bulgur pilavı ve incir tatlısı ikramı yapıldı. İncir tatlısı almak için Yörükler uzun kuyruk oluşturdu. Yöresel sanatçılar ve halkoyunları gösterileri ile devam eden şenlikte, Yörükler birbirleriyle kaynaşma yaşadı. Nazilli Belediyesi erkek mehteran takımı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran takımı ayrı ayrı gösteri sundu. Parkta ayrıca Yörükler'in simgesi ve geçmişteki yaşam tarzı olan 3 ayrı kıl çadır kuruldu.

ÜZERİNDE SERVETLE GEZİYOR

Şölene, Denizli'nin Çal ilçesinin Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Süller Beldesi'nde 1994-1999 yılları arasında bir dönem belediye başkanlığı görevi yapan ve uzun yılar konfeksiyon işiyle uğraşan 'Hanımağa' lakaplı Zekiye Çelebi de taktığı toplam 300 bin liralık altın ziynet eşyaları ile katıldı. Çelebi, Yörükler'in ilgi odağı oldu. Üzerinde 20 burma bilezik ve çok sayıda Cumhuriyet altını olmak üzere bir servetle gezen Çelebi'yi görenler, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. İlgiden memnun olan Çelebi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

FESTİVALLERİ KAÇIRMIYOR

Hayır işlerini çok sevdiğini söyleyen Zekiye Çelebi, "Bu tür şenlik ve festivallere hep katılıyorum. Deve güreşi ve Yörük şenlikleri haricinde, yağlı güreşlere çok ilgi duyarak gidiyorum. Aslımız neslimiz Yörük'tür. Her tarafa rahatlıkla gidebiliyorum. Bu birleşim, bu güzellik ve birliktelik hepimizi bir araya getirmek ve konuşup dertleşmek güzel bir gelenek ve göreneğimizdir. Geçmişimizi unutmamak ve unutturmamak kaydıyla dünyaya, 'Biz buradayız, biz Türk'üz, Türk kadını, Türk milletiyiz' diyebilmemiz için bu etkinlikleri geleceğe aktarabilmemiz için sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ASKER SELAMI VERDİ

Mehmetçikleri çok sevdiğinde değinen Çelebi, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Asker denildiği zaman dilimiz tutuluyor, konuşamıyoruz. Bizim askerimiz ise dünyada bir tanedir. Hiçbir devlet, hiçbir millet dünya üzerinde yaşayan kimse bize boyun eğdiremez. Bütün askerlerimize selam olsun, vatanımız sağ olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gerekirse bizde askere gideriz. Orda askerimize yemek yaparız" dedi. Türk kadınının asla korkmadığını belirten Çelebi, "Evde, yalnız yaşıyorum. 4 çocuk, 11 torunum var. Üzerimde 300 bin liralık servet var. Bu kadar altınla dolaşmaktan hiç korkmuyorum. Osmanlı kadınıyız, Türk anasıyız. Biz korkmayız" dedi.

Meriç Nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden kayıklı getirilen 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. İhbar sonrası çalışması başlatan polis, cumartesi günü Avrupa ülkelerinden temin edilen uyuşturucunun Meriç ilçesi üzerinden nehirden kayıkla yurda sokulacağını belirledi. Meriç Nehri kıyısında önlem alan polis nehirden geçirilen uyuşturucuların araca yüklendiği sırada operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 2 çuval içinde 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Polis uyuşturucu maddeyi imha etmek üzere el koyarken şüpheliler F.B., Ö.Ö., F.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Otomobil lastiğinden bisiklet yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Yusuf Çam'ın otomobil lastiği kullanarak hurda malzemelerden yaptığı bisiklet ilgi odağı oldu.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde 20 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Yusuf Çam, tasarladığı ilginç ve farklı modellerle bisiklet tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Bisiklet ve otomobilden çıkan hurda parçalarını bir araya getirerek farklı modellerde bisiklet tasarlayan Yusuf Çam'ın otomobil lastiğinden yaptığı model ise en çok dikkat çeken bisiklet oldu. Yusuf Çam, farklı bisiklet modelleri geliştirerek insanların beğenisine sunduğunu söyledi.

Tasarladığı bisikletlerin ilçede büyük ilgi gördüğünü anlatan Yusuf Çam, "İnternetten veya kendi hayal gücümden esinlenerek böyle ilginç bisikletler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda binmiş olduğu bisikletim chopper tarzı motorlardan esinlenerek yapılan bisiklet. Hurda araçların parçalarını bir araya getirdim. Arka lastiğini otomobil lastiği takarak, kendim de biraz bir şeyler katarak geliştirdiğim bir bisiklet modeli. Bu bisikleti yapması 15 gün sürdü. Parkta gezdiğim zaman insanlar bu bisiklete büyük ilgi gösteriyor. Sürmesi biraz zor ama kullanması çok zevkli" dedi.

Öğrencilerden halka Cumhuriyet Bayramı lokumu

Tokat'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıtarak halay çekti.

Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 300 öğrenci davul-zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Öğrenciler, vatandaşlara lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramları'nı kutladı.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kendi mahallemizde 5 yıldır birlikte kutluyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte mahallemize çıkıyoruz. Davul zurna eşliğinde lokum dağıtarak, tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz. Çünkü bu okul bu mahallenin içerisinde ve ahilerim, onların çocukları. Halkla yapılan bir şey her zaman güzeldir. Biz de güzelliklerin yanında olalım istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise duyarlılıkları nedeniyle okul yönetimine teşekkür etti.

Öğrencilere, masal evinde kitap sevgisi kazandırıyorlar

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki Işıkkar İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerine kitap sevgini kazandırmak amacıyla ağaçtan masal evi inşa etti. Masal evinde oluşturulan kütüphane sayesinde okulda kitap okuma oranı da arttı.

Kızıltepe'ye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'ndeki Işıklar İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak amacıyla öğretmenler, ağaçtan masal evi inşa etti. Öğrencilerin farklı bir alanda kitap okumalarını sağlamak amacıyla inşa edilen masal evindeki kütüphaneye çok sayıda kitap yerleştirildi. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, masal evindeki kütüphanede kitap okuyan öğrencilerin farklı bir duygu yaşadıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin ilgisini uyandıracak yapılan bu çalışma nedeniyle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz kendi imkanlarıyla doğaya zarar vermeden yapmışlar. İnşallah çocuklarımızı da daha güzel daha farklı heyecanlı ortamlara vesile olur" dedi.

Işıkkar İlk ve Ortaokulu Müdürü Yusuf Duyan, masal evi öğrencilerin hayali olduğunu belirterek, hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Duyan, "Masal evini yaparken çocuklar bize 'buraya ne yapıyorsunuz? diye soruyordu. Biz de 'sizin hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz' dedik. Çocukların hayaline girdik ve o hayallerini gerçekleştirdik. Burası özel bir yer. Masal eve her gün bir sınıfı çıkartıyoruz. Kitap okumaları için bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise masal evinde kitap okumanın farklı bir duygu olduğu belirterek, okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkürlerini illeti.



İşitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğün

HATAY'ın İskenderun ilçesinde işitme ve konuşma engelliler Gamze Beyaz ile Abdullah Basa, coşkulu düğünle dünyaevine girdi.

İskenderun’da işitme ve konuşma engelliler Gamze Beyaz ile Abdullah Basa çifti için düğün merasimi gerçekleştirildi. Aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı düğünde doyasıya eğlenen Gamze Beyaz ile Abdullah Basa, müziği duymasalar da sahneden inmeyerek doyasıya oynadılar.

İŞARET DİLİYLE NİKAH KIYILDI

Düğünde gerçekleştirilen nikah töreninde genç çiftlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Nikah memurunun genç çiftlere sorularını, aile yakınları işaret diliyle aktardı. Çiftlerin işaret diliyle 'evet' cevabı verdiği nikahın ardından, evlilik cüzdanı gelin Gamze Beyaz'a verildi. Genç çift, sahnede alarak doyasıya oynayıp, halaylar çekti.

