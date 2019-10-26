DHA YURT BÜLTENİ-7 

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı



Antalya'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E. (46) tarafından dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadın, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen işkenceci sevgilisinden kurtulamadı. İbrahim E.'nin kendisini öldürmesinden korkan Sadıklı, "Erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince şiddet başladı. Benim ve ailemin can güvenliği yok" dedi.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi. Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi. İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İbrahim E. ile yaşamaya devam etti. Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile yaşamayı sürdürdü. Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

TEHDİTLE PARA İSTEDİ

Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim E., geçen ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim E.'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim E. geçen ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

SİLAHLA EVİNİ BASTI

5 Eylül günü bu süre de doldu ve İbrahim E., evi tabancayla basarak camları kırdı, eşyalara zarar verdi. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim E.'ye üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

AĞIR İŞKENCE GÖRDÜ

Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim E., Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü.

Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim E., 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

İŞKENCEYİ ANLATTI

Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı, yaşadığı kabus dolu günleri Demirören Haber Ajansı () muhabirine anlattı. İbrahim E.'yi çok sevdiği için onca şiddette katlandığını anlatan Sadıklı, ameliyat sonrasında hafıza kaybı yaşadığını, pek çok şeyi hatırlamadığını söyledi. Bu nedenle ifadesinin de alınmadığını belirten Gonca Sadıklı, "Verdiğim parayı alma ümidiyle yanına gittim. Yemek yedikten sonra araçta beni yumruklamaya başladı. Üç gün, bir arkadaşına ait evde her türlü işkenceyi yaptı. Öleceğimden korktuğu için beni bir arkadaşı aracılığıyla hastaneye gönderdi" dedi.

CEZAEVİNDE YATMIŞ

İbrahim E.'nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Sadıklı, "Eksi kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bundan dolayı hapis yatmış. Tehdit ediyor. Benim ve ailemin can güvenliği yok. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Süre bittikten bir gün sonra mutlaka kapıma dayanıyor ve beni dövüyor. Şu an yarı ölü gibiyim" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ'

İbrahim E.'nin sürekli erkek çocuk istediğini belirten Gonca Sadıklı, "Önceki eşinden üç kızı vardı. Bu nedenle hep erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince beni dövmeye başladı. Hamileliğimin 8'inci ayında yine dövdü. Bu nedenle karnımdaki bebeğim öldü. Bir daha da korkudan hamile kalmadım. Beni öldürmesinden korkuyorum. Bu kadar uzaklaştırma kararına rağmen, ceza almadığı için her seferinde daha da hırçınlaşıyor. Biz kadınları koruyacak bir mekanizma yok mu? Şiddet sonucu öldürülen kadınların arasına girmem mi bekleniyor? Benim sonum da Emine Bulut gibi mi olsun" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ

Gonca Sadıklı'nın annesi Hanife Işık da şunları söyledi:

"Kızımı tehdit ederek para istemiş. Korktuğumuz için parayı verdik. Oğlumun düğün hazırlıkları için kredi çekmiştim. 20 bin lira verdik. Geri ödemediği için emekli maaşımdan kesiliyor. Şikayetçi olduk. Kızım ölümden döndü. Daha önce de benzer suçtan kaydı var. Neden ceza almıyor anlamıyoruz. Tehdit ve hakaret dolu mesajlar atıyor bize. Kasım ayında uzaklaştırma süresi bitiyor. Yine korumasız kalacağız."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şiddet gören Gonca Sadıklıdan detay görüntüler

- Kafasındaki dikişlerden görüntü

- Muhabirle Gonca Sadıklının konuşması

- Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

- Gonca Sadıklı'yla röportaj

- Gonca Sadıklı ve annesinden detay görüntüler

- Anne Hanife Işık'ın röportajı

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()



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HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54'üncü gününe girdi. 11 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun'un (25), yol kesen PKK'lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti. Şehitoğlu, "Allah'tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015'te benim yanımdan aldılar. Onu aldılar arabada ben kaldım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.

'BENİM YANIMDAN ALDILAR'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2015 yılında yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan yeğeni Sedat Sorgun (28) için Erzurum'dan gelip, 11 Eylül günü oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu, yeğeninin, yanında kaçırıldığını söyledi. Askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun ile birlikte Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine misafirliğe gittiklerini belirten Şehitoğlu, dönüşte içinde bulundukları otobüsün Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Fis Ovası'nda PKK'lı teröristlerce durdurulduğunu söyledi. Teröristlerin yeğeni Sedat Sorgun'u kaçırdıklarını aktaran Şehitoğlu, "11 Eylül'den beri bekliyorum. Daha bekleyeceğim. Kar da olsun, kış da olsun bekleyeceğim. Bunlar aldı, bunlar versin. Ben onlardan yat, kat istemiyorum. Ben yavrumu çok özledim. Dayıları, teyzeleri, kuzenleri hele arkadaşları çok özledi onu. Allah'tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015'te benim yanımdan aldılar. Lice ilçesindeki Fis Ovası'nda arabayı durdurdular. Onu aldılar, arabada ben kaldım. Bunlar aldılar, bunlar versinler" diye konuştu.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah’ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül’de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş’ta terör örgütü PKK’ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya’dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman’dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015’te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü dökümü

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HDP il binası önünde oturan ailelerden detay

HDP il binası önü

Halime Şehitoğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, ()

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Yaşlı adama midibüsün çarpma anı kamerada



Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, midibüsün çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Tam (94), hastanede tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Malkara -Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kavakçeşme’de oturan 6 çocuk babası Hüseyin Tam, Tekirdağ’daki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Karayolu üzerinde duran Hüseyin Tam, Tekirdağ- Şarköy seferini yapan midibüsü durdurdu. Ardından da midibüse binmek için yolun karşısına geçti. O sırada geri gelen midibüs Hüseyin Tam'a çarptı. Yaralanan Tam, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevke edilen Hüseyin Tam, tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası detay

Kaza anı saniye saniye

-Hüseyin Tam’a çarpması ve yere yığılması

Vatandaşların toplanması

Midibüsü durdurması ve yolun karşısına geçmesi

Minibüsün çarpma anı

Haber: Murat YAYI/MALKARA(Tekirdağ),()

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Hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalamacada yakalandı

Konya'da araçlardan, teyp ve akü ile inşaat malzemeleri çaldıkları belirlenen kardeşler Gökhan D. (31) ve Polat D. (29) yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde araçlardan teyp ve akü ile inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin daha öncede suç kayıtları bulunan Gökhan D. ve Polat D. adlı kardeşler olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelileri, Selçuklu ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına alındı. Polat D.'nin 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 4 farklı olaydan da arandığı belirlendi. Çaldıkları malzemeleri sattıkları tespit edilen kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı (2)



ÖN SOL AYAĞINDA KIRIK VAR

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun ortasında yattığı sırada otomobilin altında kalarak yaralanan sokak köpeğinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde tedavisi süren köpeğin ön sol ayağında kırık tespit edildi. Genel durumu iyi olan köpek, iyileşene kadar bakımevinde kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakım merkezindeki köpekten görüntü

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-)

