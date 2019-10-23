DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (2)

VALİ KOCABIYIK: İNCELEME YAPILACAK

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olduğu yangın faciasının yaşandığı eve geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Kocabıyık, "Yangında bir baba, 3 çocuk ölmüştür. Annenin durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor, araştırılıyor. Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Onun üzerinde duruluyor. Mühendisler bununla ilgili hem doğalgazla hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. İlk tahminler elektrik kontağı gibi görünüyor. Annenin durumu kritik diyorlar. O da dumandan zehirlenmiş. Tedavisi devam ediyor, inşallah kurtulur. Olayı vatandaşlar sabah işe gitmeyince fark etmişler. Cesetlerde aşırı dumandan dolayı boğulma mevcut" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Funda Kocabıyık açıklama

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Çampınar Mahallesi Bayramşah mevkisinde bulunan Zeynel Aksu'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, çiftlikteki 10 ineği tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İlk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı saptanan yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

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- Alevler içindeki çiftlikten görüntü

- Söndürme çalışması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Satılmak üzere olan 20 flamingo yeniden özgürlüğüne kavuştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yavru flamingoları besleyip, sattığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen 20 flamingo ise tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, Ereğli İlçesinde yaşayan bir kişinin yavru flamingo beslediğini ve sattığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ihbar edilen yere gidildi. Yapılan aramada bir yere kapatılan 20 yavru flamingo ele geçirildi. Flamingolara el konulup Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner birimine götürüldü. Burada gerekli tedavileri yapılan flamingolar Cihanbeyli ilçesinde bulunan Bolluk Gölü sulak alanından tekrar doğaya salındı. Flamingoları besleyip satan kişi hakkında ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Flamingoların doğaya salınması

Haber: Tolga YANIK KONYA-

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Evleri ve giysileri yanan aileye metafizikçi ziyareti

Afyonkarahisar'da, son bir ayda oturduğu 3 ev, köy odası ve samanlık peş peşe çıkan yangınlarda yanan, giysileri kendi kendine alev alan Gümüştaş ailesini metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, kaldıkları konteynerde ziyaret etti. Bir tabağın içerisinde defne yaprağı ve kağıt yakan Memişoğlu, bir daha ailenin evinde yangın çıkmayacağını iddia etti.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüştaş (51), eşi, oğlu, gelini ve 4 torununun hayatı, oturdukları evin kilerinde 18 Eylül akşamı yarım saat arayla prizlerin yanmasıyla başlayan yangın sonrası kabusa döndü. Bir ay boyunca 3 ev, bir samanlık, bir köy odası ve giydikleri elbiseleri yanan aile, 1 aydır anlam veremedikleri ve bir anda meydana gelen yangınlarla başa çıkamaz hale geldi ve yaşadıkları beldede kimsenin evine gidemez oldu.

İTFAİYE ARACI HAZIR BEKLETİLDİ

İstanbul'da ikamet eden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Beyyazı beldesinde oturan Gümüştaş ailesini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Gümüştaş ailesinin kaldığı konteynere belde halkı akın etti. Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş da olası yangına karşı itfaiye aracını ve görevlilerini Gümüştaş ailesinin evinin önünde hazır bulundurdu. Başkan Altıntaş, metafizik uzmanı Memişoğlu ile ailenin yaşadığı konteynere geldi. Burada kendisini bekleyen Gümüştaş, aile fertleri ve belde sakinleri tarafından karşılanan Memişoğlu, elbiseleri sürekli yanan ailenin gelini Medine Gümüştaş ile görüştü.

Gümüştaş ailesiyle gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Korkulacak ve büyütülecek bir şey yok aslında. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden bahsedilir. İnsanlar arttıkça, nesil arttıkça o varlıklar da artıyor. Bunları yapanlar cinler ve hanımefendiyi kullanıyorlar. Onun üzerinde yoğunlaşan enerjiyle yangın çıkıyor. İnşallah bugün bu iş sona erecek. İçeride bir kağıt yakacağım ve bir daha böyle bir şey olmayacak" dedi.

'ŞU AN ÇOK RAHATIM'

Medine Gümüştaş ise metafizik uzmanı Memişoğlu gelmeden önce giydiği elbiselerin 2 kez tutuştuğunu söyledi. Gümüştaş, "Daha öncesinde çok oluyordu yangınlar ama hocamız müdahale edince çok azaldı. Kulağımda bir uğultu vardı. İstanbul'da hocamın yanına gittim. Uğultu kesildi. Şu an rahatım" dedi.

DEFNE YAPRAĞINI YAKTI

Konuşmaların ardından Salih Memişoğlu, Medine Gümüştaş'ın kaldığı evin kapısı önünde eline aldığı bir değnekle kapının etrafını çevreledi. Daha sonra Medine Gümüştaş, eşi Salih Gümüştaş, kayınvalidesi Emine Gümüştaş ve Memişoğlu konteynere girdi. Memişoğlu beyaz bir kağıda kalemle bir daire çizdi. Daha sonra Medine Gümüştaş'ın sağ elinde parmaklarının üzerine Memişoğlu kendi parmağını koydu. Ardından kağıda bir isim yazan Memişoğlu, içerisinde defne yaprağı bulunan tabağa kalemle yazdığı kağıdı yakarak bıraktı. Bir daha Gümüştaş ailesinin evinde yangın çıkmayacağını iddia eden Memişoğlu, aileyle görüştükten sonra beldeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Gümüştaş ailesinin kaldığı yerden detay

- Bekleyenlerden detay

- İtfaiye aracı konteynerlerin olduğu yere gelirken detay

- Memişoğlu'nun gelişinden detay

- Memişoğlu'nun karşılanmasından detay

- Memişoğlu'nun konuşması

- Gelin Medine'nin konuşması

- Memişoğlu konteynır kapısına değnek ile çevrelerden detay

- Memişoğlu kağıt üzerinde işlem yaparken detay

- Genel detaylar

- Memişoğlu kağıdı yakarak tabağa koyarken

- Memişoğlu yaptığını anlatırken detay

- Evden detay

- Yanan eşyalardan detay

- Memişoğlu evden ayrılırken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Kırıkhan'da meme kanseri farkındalık etkinliği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kırıkhan Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) tarafından düzenlenen etkinliğe Dr. Aytolga Çelik, KETEM' de görevli hemşireler ve gönüllü kadınlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan General Şükrü Kanatlı Caddesi'ne kadar yürüyen görevliler, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri ile ilgili bilgi ve erken teşhisin önemini anlatan broşürler dağıtıldı. Dr. Aytolga Çelik, "Her yıl Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirilir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanserinin erken teşhisleri tedavilerin olumlu sonuçlanması için çok önemlidir. Bu vesile ile 40-69 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM'e davet ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ketem doktor ve hemşirelerinin pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürümesi

- Cadde boyunca vatandaşlara broşürler dağıtılması

- Ketem doktoru Aytolga Çelik'in konuşması

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

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Çekici, kamyona çarptı: 1 ölü

AKSARAY’da kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü Emre Çınar (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. Kırşehir'den Aksaray'a gelen Emre Çınar yönetimindeki 68 AAS 499 plakalı çekiciyle, Muhsin Şen'in (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Emre Çınar, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ev Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Muhsin Şen de kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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7 milyon yıllık hayvan fosilleri üniversite öğrencileri tarafından temizlenip, sergileniyor

HİRFANLI Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarında 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmaların da gün yüzüne çıkartılan 7 milyon yıllık gergedan, fil, zürafa, maymun ve at fosilleri Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü dalında yüksek lisans yapan öğrenciler tarafından temizlenerek, üniversitenin laboratuvarında sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın destekleriyle Kaman ilçesi Kurutlu köyünde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında 5 yıl önce kazı çalışmaları başladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazı çalışmalarında, 7 milyon yıllık gergedan, fil, zürafa, maymun ve at fosilleri bulundu. Bulunan fosiller Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümüne getirilerek, burada yüksek lisans yapan öğrenciler tarafından bilimsel hazırlık aşamasına kadar temizleniyor. Fosiller ardından üniversitenin laboratuvarında sergileniyor.

'BİRÇOK OMURGALI HAYVAN FOSİLLERİ VAR'

Erkman, bölgede kazı çalışmalarına 5 yıl önce başladıklarını söyleyerek, "Kurutlu fosil lokalitesi bilimsel anlamda oldukça önemli. Yaşlandırılması yaklaşık 7 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Burada birçok omurgalı hayvan fosillerimiz var. Kazıdan çıkan malzemeler bir kış boyunca temizlikleri yapılıyor. Bilimsel hazırlık aşamasına kadar temizleniyor" dedi.

Erkman, fosil nitelikte çalışmaların öğrenciler için ideal bir okul nitelikte olduğunu söyleyerek, "Zaten uluslararası ekiple çalışıyoruz. Bu öğrencilerin onlardan öğreneceği çok şey var." diye konuştu.

'HAVA BASINÇLI UÇLARLA FOSİLLERİ TEMİZLİYORUZ'

Yüksek lisans öğrencisi Dilrüba Akbal Kış, kazı alanında çıkardıkları malzemeleri laboratuvar ortamında temizlemediklerini belirterek, "Yaz döneminde kazılarımız oluyor, kış döneminde ise kazıdan çıkardıklarımız malzemeleri temizleyip sergilenecek hale getirmeye çalışıyoruz. Hava basınçlı uçlarla fosilleri temizliyoruz. Sağlamlaştırma işlemleri yapıyoruz. Sağlamlama işlerimizi tamamladıktan sonra sergilemek için raflara kaldırıyoruz. Bunları daha sonra Kırşehir müzemize göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Üniversite öğrencilerinin fosilleri temizleme çalışmaları

-Kazı Başkanı Ahmet Cem Erkman ile röportaj

-Üniversite öğrencileri ile röportaj

-Genel detay

Süre:633 MB

Haber-Kamera:Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Okul bahçesindeki kümeste öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu yönetimi, çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesi için bahçede kümes kurdu. Tenefüslerde kümese koşan öğrenciler, içerisinde yer alan tavuk, horoz ve kuşları görmek için birbirleriyle yarıştı.

Tarsus'ta Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Karagöz ve Okul Aile Koruma Birliği Başkanı Levent Özsu tarafından okul bahçesinde kümes kuruldu. Kümeste evcil hayvanlardan oluşan tavuk, tavşan, güvercin ve ördek gibi sevimli hayvanlar, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilere hayvan sevgisinin geliştirilmesi için hayata geçirilen proje, öğrenci velileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Okul çevresindeki apartmanlarda yaşayan öğrencilerin kedi ve köpeğin dışında çok fazla hayvan göremediğini belirten Müdür Karagöz, "Öğrencilerimiz sürekli apartmanda kaldıkları için sokakta sadece kedi-köpek görüyorlar başka canlı hayvan görmüyorlar. Yumurta yiyorlar ama kaynağı nedir bilmiyorlar. Biz bu projeyi hayvan sevgisini aşılamak amacıyla başlattık. Tavşanlar, tavuklar, horozlar ve bıldırcınlarımız var. Çocuklar çok benimsedi. Kendi yiyecekleri içtikleriyle besliyorlar. Adeta yemiyor, yediriyorlar. Bu bizi de çok etkiledi. Hayvanların sayısını arttırmayı planlıyoruz. Tavuklarımız yumurtladıklarında, çocuklarımız kümesin içine girip elleriyle yumurta toplayacak ve bunu da görmüş olacaklar. Biraz daha bu projeyi geliştireceğiz" dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Okul Aile Koruma Birliği Başkanı ve öğrenci velisi Levent Özsu ise, "Okul müdürümüz bize bu projeyi gerçekleştirmek istediğini söyledi. Bizler de veliler olarak olumlu karşıladık. Çocuklarımız çok mutlu oldular, yiyeceklerini paylaşıyorlar. Diğer velilerimizde çok mutlu, hayvan çeşitlerimizi arttırıp kümesimizi büyüteceğiz. Bazı veli arkadaşlarımız da kümese katkı koymak için hayvanlar getirmek istedi. Oldukça güzel bir tablo ortaya çıktı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sınıftan çıkan öğrencilerin koşarak kümese gidişi

- Öğrencilerin kümes önünde genel ve detay görüntüleri

- Öğrenciler ile röportajlar

- Okul müdürü ile röp.

- Okul Aile Koruma Birliği başkanı ile röp.

SÜRE:05'11" BOYUT:580 mb

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), ()