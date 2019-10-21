DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek (27) için Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, kurum müdürleri ve askeri erkan ile şehidin eşi Bahar Önek, oğlu Miraç Mustafa, babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek katıldı. Şehit Muhammet Önek'in öz geçmişinin okunduğu törende dua edildi. Törende, ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesini de Vali Yaman teskin etti. Duaların ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesiyle birlikte askeri helikopterle memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Tabutun getirilmesi

Tabutun katafalka konulması

Şehidin eşi, anne ve yakınlarının göz yaşı dökmesi

Şehidin özgeçmişi

Şehidin helikopyete taşınması

Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), ()

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Emine Bulut cinayetinde 4 polise soruşturma talebi

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V'nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürüldüğü gün polis merkezine gittiğine dair dava dosyasınde yer alan tutanağın, cinayetten sonra hazırlandığını ileri sürerek, tutanakta imzası bulunan 4 polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, bu polislerin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Geçen 18 Ağustos'ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi ve 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KIZI DURUŞMAYA GETİRİLMEDİ

Fedai Varan, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

SANIK AVUKATINDAN 5 TALEP

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair 5 talepleri olduğunu söyleyerek, "Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz" dedi.

TUTANAK CİNAYETTEN SONRA HAZIRLANDI

Avukat Aytaç, son taleplerinin Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gittiğinin dava dosyasında yer aldığını hatırlatarak, polisler hakkında soruşturma açılması ve duruşmada dinlenmeleri olduğunu söyledi. Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" dedi.

'POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENSİN'

Avukat Aytaç, tutanakta imzası bulunan birisi komiser 4 polis hakkında soruşturma açılması için Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bu 4 polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp, Emine Bulut'un kendilerine ne aktardığının dinlenmesi gerekir" diye konuştu. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Sanık Fedai Varan ise "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi.

Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünden görüntü

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

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Boşandı, otomobilini süsletip tur attı

İstanbul'da eşinden boşanan bir kişi, otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı.

İstanbul'da, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleten, arka camı ve yan kapılarına 'Boşandım çok mutluyum' yazısı yazdıran kişi, damat gibi giyindi. Daha sonra da araç konvoyu oluşturup kornalara basarak tur attı. Yanına yaklaşan başka otomobil sürücüsünün, "Duygularını alabilir miyim? Niye böyle bir karar aldın?" sorusu üzerine, "Boşandım çok mutluyum. 2 yıl mücadele ettim. Her şeyimi kaybettim ve kendim de bittim. Boşandığıma gerçekten çok mutluyum. Darısı sizlerin başına. Evlendiğim insan yanlış bir insandı. Bu saatten sonra evliliği düşünmüyorum. Çocuğum var. Çocuğumu göstermiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin kornalar eşliğinde yol alması

-Yanına yanaşan başka bir sürücünün soru sorması

-Boşanan kişinin cevaplaması

Haber: Sinan KABATEPE / İSTANBUL()-

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Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti

Gaziantep'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan İhsan Yeter'e (34), adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. 2 çocuk babası Yeter, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Gaziantep- Nizip Karayolu'nun bağlantı noktasında meydana geldi. Nakliye işiyle uğraşan İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak isteyen müşterisi ile yola çıktı. Yeter, gidecekleri yeri bulamayınca adres sormak için 27 AAZ 638 plakalı kamyonetinden indi. Ancak bu sırada İhsan Yeter'e henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası İhsan Yeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İhsan Yeter'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Jandarma ekipleri ise Yeter'e çarpıp kaçan sürücüyü belirleyerek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İhsan Yeter'in fotoğrafı

-Kazanın olduğu yer

-Jandarma ekipleri

-Adli Tıp Kurumu.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-)

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Okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri, okuldan çıkan öğrencilere şeker ikram etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen güven ve huzur denetimi uygulaması yaptı. Zararlı madde satışları ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulama sırasında polis, öğrencilere "Sizler için buradayız" diyerek şeker ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Okul önündeki polisler

-Seyyar satıcıları durduran polis arabaları

-Üzerlerinde arama yapması

-Kadın polisin öğrencileri durdurarak onlara şeker vermesi

-Liseli öğrencilerle sohbet edip onlara sarılan polis memuru

-Durdurulan şüphelilerin üzerinin aranması

-Kimlik kontrolü yapılması

SÜRE: 3'09" BOYUT:145 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

