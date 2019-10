DHA YURT BÜLTENİ-7 

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA GÖREVLENDİRME

Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nergiz ve Kut, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Semire Nergiz'in tutuklanmasının ardından Nusaybin Belediye Başkan Vekilliği'ne Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Balıkçılar, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek görevine başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen görevlendirmeyle ilgili açıklama yapıldı. Kaymakam Mehmet Balıkçılar'ın Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Ekim 2019 günü Nusaybin ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut isimli şahıslar 17 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz. Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca 17 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

DİDİM AÇIKLARINDA 43 GÖÇMEN YAKALANDI



Aydın'ın Didim ilçesi kıyılarından Yunan adalarına geçmek için yasa dışı yollarla denize açılan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 05.42'de, Didim'in Tuz Burnu açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 35'i Suriye, 6'sı Filistin ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SURİYELİ İKİZLERDEN, MEHMETÇİĞE MORAL MEKTUBU



Adana’ya ülkelerindeki iç savaştan kaçarak gelen Suriyeli ikiz kız kardeşler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazdı.

Ülkelerindeki iş savaştan kaçarak Adana'ya gelen Halep'li ikiz kız kardeşler Abir Alaki ve Hande Alaki, Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmeye başladı. İkizler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazdı. İkizler harekatla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları mektupları üzerinde asker ve Türk Bayrağı olan zarfların içine koydu. Mektuplar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Halep'te yaşadıkları bölgeye varil bombası atılması sonucu babasını kaybettiğini söyleyen Abir Alaki, "Babamı yaşadığımız yere yapılan bombalı saldırıda kaybettim. Ailemizle birlikte Adana'ya geldik. Burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Türk askerleri bizim özgürlüğümüzü için savaşırken ben ve kardeşim onlar için bir şeyler yapmak istedik. Sınırda bulunan askerlerimize mektup yazdık, Allah hepsini korusun" dedi. Ayrıca Abir Alaki, boynuna taktığı 'Çanakkale Geçilmez, Şehitler Ölmez' kolyesini gösterdi.

Yazılan mektuplar daha sonra, sınırda görev yapan askerlere gönderildi.



SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE BUCAK'A ÇIKTI

Milli Piyango İdaresince 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde 1 kişiye çıktı.

Süper Loto'nun dün gece yapılan 626'ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli kuponun Bucak ilçesinde yatırıldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresince dün saat 21.15'te yapılan Süper Loto çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kupan Bucak Ganyan bayisinde yatırılırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu.

BUCAK'A 2'NCİ BÜYÜK İKRAMİYE

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto'nun dünkü çekilişi ile Bucak'a ikinci kez büyük ikramiye çıktığını söyledi. Mehmet İnal, "2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde aynı şekilde 6 bilen bir kişi Bucak'tan çıkmış ve 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu" dedi.

Mehmet İnal, büyük ikramiyenin kime çıktığını bilmediğini söyledi.

ÜRETİCİLERDEN ÇİĞ KÖFTEDE, KİREMİT TOZU VE KETÇAP HİLESİ UYARISI

Adıyaman'da, çiğ köfte ustaları, günümüzde sıkça tüketilen etsiz çiğ köftenin maliyetini en aza indirebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ve köfteye baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek kalitesiz üretimlerden şikayet ettiler.

Coğrafi işaret tescili Adıyaman'da olan etsiz çiğ köfte kentte günlük olarak yaklaşık 2 ton üretiliyor. Meşhur Adıyaman çiğ köftesi çevre illere hatta yurt dışına paket yapılarak gönderiliyor. İnce bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanıldığı çiğ köfte elde yoğurularak kıvama getirildikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Adıyamanlı çiğ köfte ustası Basri Aktulum, el ile yoğurulan köftenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, "En sağlıklısı elle yoğrulması. Elle yoğurulduğu zaman isotu, baharatı, salçası yoğuruldukça pişer ve piştikçe mideye zarar vermez" dedi.

BİBER YERİNE KİREMİT TOZU, SALÇA YERİNE KETÇAP

Özellikle son dönemlerde bazı üreticilerin çiğ köfteyi ucuza mal etmek için insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullandığını söyleyen Aktulum şöyle devam etti: "Köfte birbirini tutsun daha kolay yoğurulsun diye toz şeker katanlar oluyor. Salça yerine ketçap kullanılıyor hem ucuz hem de bağımlılık yapıyor. Ketçap mideyi bozar, ekşime yapar, karın ağrısı yapar. Gerçek çiğ köftenin en az 30 dakika, susuz bir şekilde yoğurulması lazım. Susuz yoğrulduktan sonra suyunu katarsın bu çiğ köfte ne mide ağrısı ne karın ağrısı yapar. Maliyeti en aza indirebilmek için ucuz salça ve biber kullanmayı tercih ediyorlar. Bazıları biber yerine kiremit tozu koyuyor. 30 sene kalmış biberi 6-10 liraya alıyor. Salça yerine ketçap kullanıyorlar. Ketçabın 10 kilosu, 10-20 lira ama diğer salçanın en düşük fiyatı 65-100 lira arası."

'İŞİ TİCARETE DÖKMÜŞLER, BİZ SEVGİYE DÖKTÜK'

Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici ise çiğ köftenin olmazsa olmazının biber ve isot olduğunu, acı ve tatlı biberin karışımı ile baharatın önemine dikkat çekerek, "Yakmayacak serinletici bir aroması olacak" dedi.

Etsiz çiğ köfte yapımını anlatan Leblebici, şöyle devam etti: "Çiğ köftenin ana maddesi et, soğan, sarımsak, salça, simit dediğimiz ince bulgur, biber, baharat ve zeytinyağıdır. İsteğe göre nar ekşisi de kullanılabilir. Çiğ köfte elle yoğrulur ki bulgur aşka gelsin. Biz de Adıyaman olarak bulguru elle yoğuruyoruz. İnsanlar çiğ köfte yapımını fabrikasyona dönüştürdü. Biz de köfte çeşidi çok. Önemli olan etli çiğ köfteyi etsiz şekilde sunmaktı. Herkes köfteci ama köfte Adıyaman’da yenilir. Adıyaman bu işi seviyor. Her gün 2 ton gidiyor. Fabrikasyon olanlar kendini belli eder. Tadından, aromasından, yağından, esnekliğinden her şeyi belli eder. Biberi ıslattığın zaman kendini bırakır. Zaten talaş mı ya da kaliteli mi olduğunu belli eder. Ucuz ve kalitesiz mallar piyasayı mahvediyor. İşi ticarete dökmüşler biz sevgiye döktük. Biz bulguru ekmekle yiyen insanlarız. Yaz kış çiğ köfte bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Biz burada zaten misafire en büyük hizmeti çiğ köfte ikram ederek gösteriyoruz. Biz de adettir Adıyaman’da zaten Adıyaman çiğ köfteyi seviyor. Onun için sahiplendi. Bu son dönemlerde de büyük bir tutku oldu. Adıyaman’da esnaf sayısı da çoğaldı."

'YAKLAŞIK 23 ÜLKEYE GÖNDERDİM'

Türkiye'de tüm neredeyse tüm bölgelere çiğ köfte gönderdiğini söyleyen Leblebici birçok ülkeye de köfte gönderdiğini belirterek, "Ben 22-23 ülkeye gönderdim. Türkiye’de gitmediği yer kalmadı. Kendimce bir konseptim vardı onu hem öyle kullanıyorum hem de vakumlayarak gönderiyorum. Güzel bir şekilde muhafaza ediyoruz insanlara en sağlıklı şekilde kargoyla her türlü yolluyoruz. İsviçre, Fransa, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Rusya, Polonya'ya gönderdim. Genelde hep öğrenci olduğu için hediye olarak götürüyor" şeklinde ifade etti.

