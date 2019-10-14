DHA YURT BÜLTENİ - 7

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor (Tekrar)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı () muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.

Tel Rıfat'ı PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

TSK ve SMO birliklerinin Münbiç ilçe merkezine doğru ilerleyişinin görüntülerini ilk olarak dünyaya muhabirleri servis etti. muhabirleri, bu harekatın takibini anbean sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/AZEZ (Suriye), ()-

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Kürt kanaat önderlerinden 'Barış Pınarı'na tam destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki Fırat Nehri doğusunda terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Diyarbakır ve Mardin'deki Kürt kanaat önderlerinden destek geldi. Kanaat önderleri, Türkiye'nin bu harekatla Suriye'deki Kürtleri, terör örgütünün elinden kurtararak, özgürleştireceğini söyledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekata tam destek veren Diyarbakır ve Mardin'de yaşayan Kürt kanaat önderleri, bazı kesimlerin harekatın Kürtlere yönelik olduğu iddialarına tepki gösterdi. Kanaat önderleri, Türkiye'nin bu harekatla Suriye'deki Kürtleri, terör örgütünün elinden kurtararak, özgürleştireceğini söyledi.

'TÜRKİYE, SURİYE'DEKİ KÜRTLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE VERİYOR'

Mardin'de Daiş aşireti lideri Süleyman Çelik, Barış Pınarı Harekatı'na hayırlı olması dileğinde bulunarak, harekata en büyük desteğin Suriye'deki Kürtlerin verdiğini söyledi. Çelik, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem Türkiye'de yaşayan biz Kürtler ve Türklerin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı hem de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin özgürlüklerini kazanması için düşünüyoruz. Suriye'deki Kürtler, cendereye düşmüşler. Oradaki Kürtler, hiçbir zaman tasvip etmediği bir yönetimle karşı karşıyadırlar. Barış Pınarı Harekatı, askerlerimizin yüz akıyla geri döndüğü bir operasyon olacaktır. Bizler operasyonu canı gönülden destek veriyoruz. Birileri yaygarayı koparıyor. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti orada Kürtlere saldırmıyor. Kürtler, hem bayraklarına hem ülkelerine hem milletlerine bağlı dinine, imanına, inancına ve Allah'ına, kitabına bağlıdır. Türkiye, Suriye'deki Kürtlerin mücadelesini veriyor. Oradaki insanlar zaten işkence içerisinde, oradaki insanlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerin gelmesi için gün sayıyorlardı, biz bunu çok iyi biliyoruz. Bugün Afrin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler, Ermeniler, Yezidiler bir bütün bunlar kendilerini yönetiyorlar. Bu yapıyı inşallah gelecekte Kamışlı'da da diğer yerlerde de görmemiz mümkün olacak. Biz bu operasyonun başarılı olması için dua ediyoruz" dedi.

'KAHRAMAN ORDUMUZUN SAYESİNDE SURİYELİLER MEMLEKETLERİNE DÖNECEK'

Diyarbakır'da yaşayan emekli müftü Salih Ocak, bölge halkının terör örgütü PKK'dan çok sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin topraklarına dönmesinin sağlanacağını söyledi. Ocak, "Terörden çok sıkıntılar çektik. Öncelikle kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Bize, 'Suriye'de ne işiniz var' diyorlar. Peki binlerce kilometre ötedeki Amerika'nın ne işi var? Biz sınır komşusuyuz. Bugün Suriye'den gelen 3 milyon insanı barındırıyoruz. Kahraman ordumuzun sayesinde bu insanları memleketlerine gitmelerini sağlayacağız. Bölgemizde insanların ölmesine terör sebep oldu. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kızlarımızın, erkeklerimizin dağlarda ne işi var? Eğer hak aranacaksa Meclis'te aranır, hak silahtan aranmaz. Terör, evimizi yakıp, insanlarımızı öldürdü. İnşallah çok kısa zamanda bu operasyon başarıyla biter" diye konuştu.

'PKK KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL KÜRTLERİ KATLEDENDİR'

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtlere yönelik yapıldığı iddialarına tepki göstererek, bu harekatın Kürtlerle Türkiye'nin kucaklayacağını aktardı. Gökdemir, şunları söyledi:

"YPG Suriye'de kurulmadan orada 52 sivil toplum örgütü ve Kürt harekatı vardı. Nasıl burada PKK kendisi gibi düşünmeyenler yok ettiyse aynen YPG de orada kendisi gibi düşünmeyenleri yok etti. Suriye'de yaşayan 800 bin Kürt göç etmek zorunda kaldı. Bunların 400'ü Irak'a 400'ü de Türkiye'ye geldi. Barış Pınarı Harekatı, Kürtlere yönelik bir harekat değildir. YPG, Suriye'de Kürtleri katletti. Kürtleri göçe zorladı. İbadethaneleri yıktılar. Bu harekat, başta Suriye'de bulunan Kürtler olmak üzere Süryaniler, Araplar, mazlum hakların kurtuluşunu sağlayacak. Bu harekat ABD'nin taşeronu PKK'ya yöneliktir. Kesinlikle Kürt halkına, onların değerlerine, düşüncelerine yönelik bir harekat değildir. Bu harekatla, mazlum Kürt halkıyla devletimizin kucaklayacak. Yıllarca Esad rejimi zulmünde kalan Kürtler, PKK'nın zulmünün Esad zulmünden daha ağır olduğunu söylüyor. Eğer bunların harekatı Kürt harekatı olsaydı, kendi kardeşleri olan Nusaybin'deki insanlara havan saldırısı yapmazdı. Hendek olaylarında da Kürtlerin evini başlarına yıktılar. Dünya maalesef bunları görmüyor. PKK'yı halen Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor. PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, Kürtleri katledendir."

Görüntü Dökümü

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Salih Ocak'ın konuşması

İbrahim Gökdemir'in konuşması

Süleyman Çelik'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: DİYARBAKIR 1,3 GB + 316 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nezir GÜNEŞ- Rihan ALP/DİYARBAKIR, ()-

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Kaçırılan kızı için İstanbul'dan Kandil'e giden anne: 7 yıldır kızımın peşindeyim

Diyarbakır'a gelerek HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 7 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Ceylan'ı bulmak için terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı'ndaki kamplarına gittiğini söyledi.

Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı. 7 yıldır kızını bulmak için mücadele ettiğini anlatan anne Türkan Mutlu, terör örgütünün Irak'taki Kandil Dağı'nda bulanan kampına gittiğini söyledi.

'BENİM KIZIM GİTTİ, BEN DE SENİN KAPINDA ONU ARIYORUM'

Kızının İstanbul'dan kaçırılarak, 1 ay boyunca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda tutulduğunu söyleyen anne Mutlu, şunları anlattı:

"Ceylan İstanbul'dayken, dershaneye gittikten sonra HDP'lilerle tanıştı. HDP binasına gidip geliyordu. Ondan şüphelenmeye başladım. Ondan bir hafta önce bir arkadaşı dağa gitmişti. O arkadaşının ağabeyi, kızım Ceylan'ı arayıp, kardeşinin dağa gitmesinden dolayı ona tepki gösterdi. Ceylan'a çok baskı yaptılar. Bu olaydan sonra kızımla konuşup, bize böyle bir durum yaşatma dedim. Daha sonra öğrendim ki, kızımın dağa gitmesini istemişler. Kızım da "annemin durumu ortada" diyerek gidemeyeceğini belirtmiş. Kızımı 15 gün İstanbul'da bir yerde tuttular. Daha sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na götürdüler. 1 ay boyunca da HDP il binasında tuttular. Kızımı almak için birilerini devreye soktum. Kızımla görüştüler, güya kızım dönmek istemediğini söylemiş. 2-3 ay sonra Kandil Dağı'na gittim. Kızımı istedim oradakilerden. Oradaki kadınlar 'biz de senin kızınız' dediler. Bir süre sonra aramızda tartışmalar oldu. Bana bir gün sonra gel dediler. Ben de Irak'a döndüm. Bir daha Kandil'e gitmemize izin vermediler. Bu olaydan 2-3 ay sonra kızımı Suriye'de olduğunu televizyondan gördüm. Suriye'nin Kobani kentine gitmek istedim. İzin vermediler. 10 gün boyunca Suruç'ta kaldım. Bir anne olarak 7 yıldır kızımın peşindeyim. HDP'li bir milletvekili 'O anneler bugüne kadar neredeydi' demiş. Bir anne olarak, senin benden haberin var mıdır? Benim kızım gitti, ben de senin kapında onu arıyorum."

KIZINA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI

Anne Mutlu, kızı Ceylan'a teslim çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Kızım beni dinliyorsan çık gel. O yol, yol değildir. O yoldan dön gel. Devletine teslim ol. Bir gün pişman olacağını biliyorum. 17 yılda dağda kalan birini devlet affetti. Devlet seni de affedecek. Senin gittiğin o yol, ailenin yolu değildir. O gün gittiğinde çocuktun, bugün çocuk değilsin. Kapım sana her zaman açık. Ailecek perişan olduk. 40 yıldır Kürtlerin canını yaktılar. Evlerini ateşe verdiler. Bu yol boş bir yoldur. Kürtlerin hakkını aradıklarını söylüyorlar. Asker de, polis de Kürt. Onlar Kürtleri öldürüyorlar."

Görüntü Dökümü

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Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Anne Türkan Mutlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,25 GB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ

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Srebrenica Anneleri'nden, 'Diyarbakır Anneleri'ne destek

Diyarbakır'da çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine sınır ötesinden, Boşnaklı kadınlardan destek geldi. Bosna-Hersek'ten gelen Srebrenica Anneleri'nin ilk durağı İzmir oldu. Diyarbakır'a gitmeden önce Konak Meydanı'nda açıklama yapan kadınlar, hem çocukları dağa kaçırılan annelere hem de Mehmetçik annelerine destek için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ile Mehmetçik annelerine destek için Türkiye'ye gelen 17 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyesi 94 savaş mağduru Boşnak kadının ilk durağı İzmir oldu. Kamuoyunda 'Srebrenica Anneleri' olarak bilinen kadınlar, Konak Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup, burada açıklama yaptı. Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Midheta Onuli, bir anne olduğunu belirterek, "Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Dün biz ağlıyorduk, bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız, o nedenle biz de bugün buraya geldik. Yardım etmeye ve size destek vermeye geldik" dedi. Diyarbakır'daki anneleri ziyaret edecekleri için çok mutlu olduklarını aktaran Onuli, "Biz teröre 'Hayır' demek istiyoruz. Çocuklarımız çok daha iyi bir gelecek istiyorlar, hak ediyorlar. Her zaman yanınızda olacağız. Ne zaman isterseniz her zaman size yardım etmeye ve destek vermeye geleceğiz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANINA DA GİDECEĞİZ'

Gruba eşlik eden Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de, randevu aldıkları takdirde külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anneler ile birlikte ziyaret etmek istediklerini, ardından Meclis'i de ziyaret edeceklerini söyledi. Bu ziyaretlere kendisinin de katılacağını ifade eden Sait, "Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu durumunda gelip bizlere destek verdikleri, yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Srebrenica Anneleri, açıklamanın ardından Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Srebrenica Anneleri'nden görüntü

-Annelerin Konak'ta toplanması

-Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Midheta Onuli ve Rıfat Sait'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Otostopla çıktığı Türkiye turunu, Hakkari'de tamamladı

Ankara Başkent Üniversetisi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (20), ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs ayında otostop çekerek Ankara'dan başlattığı yolculuğunu, Türkiye'nin sınır kenti Hakkari'de noktaladı. Özkan, otostosla çıktığı gezide Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini ve son olarak bu hayalini Hakkari'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Ankara Başkent Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim görürken, ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan Özkan, son durağı Hakkari'ye ulaştı. Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan Özkan, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol katetti. Turunu Hakkari'de tamamlayan Özkan, otostop çekerk yaptığı yolculukta 81 ilin güzelliklerini keşfettiğini anlattı.

HAYALİMİ HAKKARİ'DE GERÇEKLEŞTİRDİM

Özkan, "Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip, farklı şeyler öğreniyorum. 2018 yılın mayıs ayında yola çıkarak otostopla bu geziye çıktım. Gezimin son durağı Hakkari'deyim. İnsan kendine güvendikten sonra bütün hayallerini gerçekleştirebiliyor. Ben kendimi özgür olduğum şekilde yollara adadım. Seyahat etmek çok güzel ve hayalimi Hakkari'de gerçekleştirdim. Hakkari'yi çok beğendim. Kentin doğası çok güzel. Birkaç gün burada kalıp ilçelerini de dolaşacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dilara Özkan'nın karayolunda otostop çekmesi

- Hakkari tabelası önünde röpörtaj

- Zap vadisindeki derede elini yıkaması

- Hakkari şehir merkezinde dolaşması

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasadışı geçişlere karşı mücadele veren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mahallesi sahilindeki zeytinlik alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

Bolu'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan bir çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesinin kaybolduğu görülürken, yürekler ağza geldi. Başlarında kask da bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocuklar kendilerini görüntüleyen kameramanı youtuber sanarak, kendilerini izlemek için youtube kanalını adresini sordu.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların görüntüsü

-Motosikletin dengesinin kaybolması

-Çocukların Youtube kanalı olup olmadığını sorması

Boyut: 140 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

