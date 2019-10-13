DHA YURT BÜLTENİ-7 

TRAFİKTE 'YOL VERMEME' KAVGASI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ



Artvin'in Borçka ilçesinde iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Borçka ilçe merkezinde yaklaşık bir hafta önce iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören bir vatandaş, iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan bir polis memuru da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Ancak grup dağılmadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol sağlandı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kavgnın cep telefonu görüntüleri

-Polis memurunun havaya ateş açması

Haber-Kamera:Selçuk BAŞAR/BORÇKA(Artvin), ()

==========================

ARI KOVANLARI İÇİNDE PRESLENMİŞ 152 KG EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı TIR’ın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden 1 ay önce Muğla Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ekibi, suçlulara göz açtırmıyor. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR'ı durdurup arama yaptı.

POLİS, ARICI KIYAFETİ GİYİP ÇIKARDI

Arama sırasında narkotik köpekleri TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip, kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

İZMİR'E GÖTÜRÜLÜYORDU

İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 bin TL olan uyuşturucunun İzmir’e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Şüphelilerin, narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için uyuşturucuyu arı kovanlarının içerisine presledikleri tespit edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Müslim SARIYAR/MUĞLA, ()

==========================

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 41'İNCİ GÜN



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 41'inci günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Sedat Sorgun (28) için eylemde olan Halime Şehitoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 41'inci günde de 54 aile tarafından sürdürüldü.

'İNŞALLAH OPERASYON GÜZELLİKLE SONUÇLANIR'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2015'te yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Sedat Sorgun için 11 Eylül'de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelerek, oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini belirten Şehitoğlu, annelere de seslenerek, şöyle konuştu:

"Biz oturmaya devam edeceğiz. İnşallah operasyon da güzellikle biter. Rabb'im askerimizi, polisimizi, devletimizi ve ülkemizi korusun. İnşallah sona gelir, biz de evlatlarımıza kavuşuruz. Biz buradayız, evlatlarımız gelene kadar burada olacağız. Bütün anneleri de çağırıyorum; gelsinler. İnşallah operasyon da güzellikle sonuçlanır, devletimiz ve Türkiye'miz rahat eder, biz de rahat ederiz. İnşallah kavuşuruz çocuklarımıza. Yeğenimi almadan gitmeyeceğim."

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah’ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül’de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş’ta terör örgütü PKK’ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya’dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman’dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan, 2015’te 15 yaşındayken, Kur'an kursunda hafızlık okurken, kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Halime Şehitoğlu'nun röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ, Rihan ALP/DİYARBAKIR,()

==========================

SİT ALANI ADATEPE'DEKİ YAPILAR YENİLENİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin 1'inci derece doğal sit alanında bulunan Adatepe köyünde, yeni yapı inşa edilemiyor. Yıkılmak üzere olan yapılar ise aslına uygun hazırlanan projenin Koruma Kurulu'na onaylatılmasıyla yenilenebiliyor. Kaz Dağları'nın en güzel yerinde bulunan Adatepe'de yerli halk, yüksek maliyet gerektirdiği için yenileyemediği, yıkılmaya yüz tutan evlerini satmak zorunda kaldı. Satın alanlar da bu evlerin yerine kurul onayıyla görkemli yapılar yapmaya başladı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesine bağlı Adatepe köyü, 1989 yılında 1'inci derece doğal sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor. Mübadeleye kadar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen Rumlar yaşadığı için bugün hem Rum hem de Türk mimarisinin izlerini taşıyan yapıların olduğu Adatepe, Türkiye'nin en iyi korunmuş yerleşim alanı olarak gösteriliyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde Zeus Altarı'na komşu olan ve deniz manzarasıyla cazibe merkezi oluşturan Adatepe'deki evlerin 100'den fazlası, yeniden yapıldı ve köy turizm destinasyonuna dönüştürüldü.

LÜKS YAPILARIN FİYATI 2,5 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Adatepe'ye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan yapı inşa edilemiyor. Kaz Dağları'nın en güzel yerinde bulunan köyün yerlileri de yüksek maliyet gerektirdiği için yenileyemediği, yıkılmaya yüz tutan evlerini satmak zorunda kaldı. Satın alanlar ise bu evlerin yerine kurul onayıyla görkemli yapılar yapmaya başladı. Yıkılan evlerin arsaları dahi yarım milyon liraya kadar alıcı bulurken, bu arsalar üzerinde aslına uygun inşa edilen lüks yapıların fiyatı ise 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor.

'KÖY EVLERİNİN YÜZDE 80'İ YENİLENDİ'

Küçükkuyu beldesinde yıllardır emlakçılık yapan Vedat Soydaş, 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalan Adatepe köyünde inşaat yapabilmek için yıkılmaya yüz tutmuş ev, yıkılmış evin temeli ya da varlığı iddia edilen eve ait eski fotoğraf gerektiğini söyledi. Ancak bu şekilde restorasyon projeleri hazırlatılıp, Koruma Kurulu'na onaylatılarak, evlerin yenilendiğini belirten Soydaş, şöyle konuştu:

"Burada 60 metrekare inşaat yapılabilecek ya da eski halinde restore edilebilecek bir evin satış fiyatı 500-600 bin lira yani Küçükkuyu'nun içinden daha pahalı. Bu nedenle köyde yerli kalmadı. Birçoğu Küçükkuyu'ya indi. Bunun sebebi, köylülerin yıkılan ya da yıkılmak üzere olan evlerini yapamaması. Bir proje yaptırmak, ruhsat alıp bir inşaatı yenilemek, 200- 300 bin lira civarında maliyet gerektiriyor. Bu da hayvancılık, çiftçilik ve zeytincilikle geçinen insanlar için çok ciddi bir rakam. Şu an eski yapılardan ancak yüzde 20'si duruyor. Köydeki yapıların yüzde 80'i yenilendi hala da yenilenmeye devam ediyor. Ama bu şu anlama gelmiyor; canınız isteği gibi bir yere pencere koyup, kapı açamazsınız. Aslına uygun şekilde restore edebiliyorsunuz yani mimari olarak eski mimari yine duruyor."

'KÖYLERİNE MİSAFİR GİBİ GELİYORLAR'

Adatepe'de ev fiyatlarının 10 yıl öncesine göre çok yükseldiğini belirten köyün yerlilerinden Umut Aytaç ise "Fiyatlar aşırı yüksek. Talep o kadar çok ki bazı yerler ikinci kez el değiştiriyor. Bizim bir akrabamızın yeri var, şu anda 600-700 bin lira para istiyorlar. Bu kadar ciddi paraları hiçbir köylü veremez. Zaten köylünün de bu evleri satma sebebi, geçim sıkıntısı. Evlerini satıp, Küçükkuyu'dan en ez 2-3 daire almıştır. 1'inde kendisi otursa 2'sini kiraya vererek hayatına devam ediyorlar. Köylerine misafir gibi geliyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adatepe köyünün drone ile havadan görüntüsü.

-Havadan yenilenen evlerden genel ve detay görüntü.

-Adatepe köyünü yenilenen evlerinin yerden genel ve detay görüntüsü.

-Adatepe köyü sokakları dan görüntü.

-Emlakçı Vedat Soydaş ile röp.

-Adatepe köyünden Umut Aytaç ile röp.

-Burak Gezen anonslar.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/AYVACIK(Çanakkale), ()

==========================

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU SEVKİYATI POLİSE TAKILDI

İzmir’de Arjantin’den kargo içerisinde iş makinesi parçasına gizlenmiş olarak gönderilen 7 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Arjantin’den kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda Arjantin’den iş makinesi parçası olarak gönderilen ve İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen kargoyu almak isteyen iki şüpheli gözaltına alındı. Kargoyu açan ekipler iş makinesi parçasına gizlenmiş 7 kilo eroin buldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

- Operasyondan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

===========================

ANTALYA'DA YAZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Antalya'da ekim ayının ortası olmasına rağmen hava sıcaklığının 33 derecenin üstünde seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine yol açtı. Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıların doldurduğu plajda bazıları denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Konyaaltı'nda denize girenler, suyun 22 derece olduğunu belirterek, "Akşamları biraz soğuk olabiliyor, ancak dalga ve su sıcaklığı yönünden deniz çok normal. Bu havalarda denize girilir. Bu ayın sonuna kadar hava ve su sıcaklığının aynı düzeyde devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Konyaaltı Sahilinden detay görüntüler

- Denize girenlerden detaylar

- Denizde yüzenlerden detaylar

- Güneşlenenlerden detaylar

- Duş alanlardan görüntü

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA, ()