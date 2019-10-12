DHA YURT BÜLTENİ - 7

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (3)

AKÇAKALE’YE HAVAN VE ROKET SALDIRISI

Barış Pınarı Harekatı’nın dördüncü gününde Tel Abyad’daki PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen roket ve havan mermileri, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düştü. Roketlerden birisi gazetecilerin de kaldığı otelin yakınında Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir evin avlusuna isabet etti. Avluda patlayan roketin şarapnelleri duvarda hasara yol açıp, camların kırılmasına neden oldu. Çevrede bulunanlar panik içerisinde kendilerini korunaklı alanlara attı.

İlçeye düşen diğer dört havan ve roket mermisi ise infilak etmedi. Havan mermisi ve roketlerin güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi. Bu arada, roketin yakınlarına düştüğü otelde kalan gazeteciler de büyük korku yaşadı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Akçakale’de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırının yapıldığı terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldı.

İnsansız hava araçları ve yerel istihbarat elemanlarından da elde edilen bilgiler doğrultusunda teröristlerin kullandığı mevzi, sığınak ve tüneller, obüsler ile vurularak bir bir imha ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

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Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otelde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya rağmen gazetecilerin soğukkanlılıkla haber takibi yaptıkları görüldü.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, Nusaybin ilçesindeki bir otelin teras katında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yönelik 2 kez keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kırılan cam parçalarıyla 2 gazetecinin hafif yaralandığı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Canlı yayın hazırlığı sırasında muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, teröristlerin ateş açmasıyla birlikte gazetecilerin kendilerine korumak için yere attığı anlar yer aldı. Saldırının ardından basın mensuplarının haber takibini soğukkanlılıkla yaptıkları görüldü. Cam parçasının saçılmasıyla yaralanan 2 meslektaşlarına gazetecilerin yaptığı yardım anı da görüntülerde ye aldı.

Görüntü Dökümü

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Saldırıya uğrayan gazetecilerin ilk andaki panik halleri

Yaralanan gazetecilere arkadaşlarının yardım etmesi

Saldırı aldında canlı yayın yapmaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 962 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/MARDIN (Nusaybin), ()-

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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Ekim tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 115 kilogram kubar esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ele geçirilen uyuşturucularla ilgili düzenlediği 3 ayrı operasyonda K.U.'yu Akköprü köyünde saklandığı evden kaçmaya çalışırken, M.N.D.'yi de Geyikkırı köyünde yakaladı. M.N.D'nin evinde, jandarma narkotik köpeği 'Roket'in katılımıyla yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ile çok sayıda tabanca mermisi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Üçüncü şüpheli F.G. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Toplam 138 kilogram esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilen operaysyonlarda yakalanan şüpheliler K.U., M.N.D. ve F.G. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma tarafından uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), ()

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Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekâtı için zafer duası

Mersin’in Anamur ilçesi belediye meclisince, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerlerin zaferle ve sağlıklı olarak evlerine dönebilmeleri için Kur’an-ı Kerim okuttu, dualar yapıldı.

Anamur Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başkanlığında yapıldı. Başkan Kılınç, meclis üyelerinin yoklaması öncesi meclisi önce tüm şehitler için saygı duruşuna, İstiklal Marşı'nın okumasının ardından da Kur’an Kerim tilavetini dinlemeye davet etti. Belediye İmam Hatibi Yalçın Şahin önce Kur’an okudu, sonra tüm meclis üyeleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekâtı başta olmak üzere vatanın korunması ve terör yuvalarının yerle bir edilmesi için dua etti. Mecliste bulunan Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti sözcüleri tek tek söz alarak Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerler ve TSK’nın karada, denizde ve havada muzaffer olmaları için dilek ve temennilerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Meclis üyeleri giriş yaparken

-Başkanın divana geçmesi

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Kur’an okunması ve dua

-Meclis üyelerinin zafer temennisi

-Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ın konuşması

(Süre: 5.25 Dk) (Boyut: 241 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()