DHA YURT BÜLTENİ -7

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

Görüntü Dökümü

- Ambulanslarla yaralıların gelişi

- Hastane önünde alınan tedbirler

- Kilis Valisi ve komutanların geliş gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-

'Rafet Efendi' adliyede

Kocaeli’de kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı iddia edilen 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne ve babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı. Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan aldığı yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaat ettiği belirlendi. Ş.Ö.'nün hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürüldü. Ş.Ö.’nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira para aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak para ve mülk bağışlamaya zorladığı iddialar arasında yer aldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Salı günü Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ş.Ö. ile birlikte R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. isimli 15 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda paralar ve belgelere el konuldu.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 6 kişi emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Rafet Efendi olarak tanınan Ş.Ö. ile birlikte 9 kişi ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.Ö. adliyeyeye sevk edilirken, gazetecilerin iddialarla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü

- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında

Nevşehir'de, Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu üretildi. 4 kişilik olan ve üzerinde 'İstikbal Göklerdedir' yazan balonun test uçuşu, Kapadokya semalarında başarıyla gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmasınca, yurt içinden ve yurt dışından temin edilen malzemelerden yerli sıcak hava balonunun tasarımı yapıldı. Balonun üretimi, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde gerçekleştirildi. Yerli üretim sıcak hava balonunun test uçuşu ve tanıtımına, Vali İlhami Aktaş, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

'İTHALATA DUR DEMEK İÇİN ÜRETTİK'

Üretici firmanın sahibi Mehmet Halis Aydoğan, Pasha Balon tarafından Türkiye'de ilk kez üretimi yapılan sıcak hava balonunun test uçuşu ve tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, "Kapadokya bölgesi, 1991 yılında ticari sıcak hava balonlarına 'merhaba' demiş olup, 1998 yılıyla beraber hızla büyüyen bir sektör olarak şu an dünyada en fazla ticari sıcak hava balonu uçuşu yapılan noktadır. Bölgemizde yılda yaklaşık 30 binin üzerinde uçuş yapılmakta, 500 binin üzerinde de misafir balonlarımız da uçmaktadır" dedi.

Aydoğan, mevcut balonların yurt dışından ithal edildiğini vurgulayarak, "Biz de buna 'dur' demek için ilk defa balonumuzu Türkiye'de üreterek, Kapadokya ve ülkemizi bu alanda marka haline getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK OLUYOR'

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ise yerli sıcak hava balonunun hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye tarihinde bir ilk oluyor. Pasha Balon ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile son 1 yılda yapılan çalışmalarla kendi tasarımları olan bir balonu havada görüyoruz. Biz bunun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli-milli hamlesi var. Son 3 yıldır ülkede hissedilen çalışma bu. Başta savunma sanayi olmak üzere havacılık da bu işin bir parçası oluyor" dedi.

'ÜÇÜNCÜ YERLİ ÜRÜN'

Hürkuş uçağının sertifikasyonunu yapıldığını, Gökbey helikopterinin sertifikasyonunun devam ettiğini kaydeden Kesici, "Bu balon da aslında bu seriye katılmış üçüncü yerli ürün olmuş oluyor. Hakikaten emeği geçenleri tebrik ediyorum. Balonun kalkışını izledik. İnşallah bundan sonra bu balonun daha büyükleri yapılacak. Bu yapılan genellikle eğitimde kullanılacak bir balon. Bundan sonrakiler genelde yolcu taşımacılığında kullanılacak balonlar olacak. Biz de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak bunlara destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından pilot Hakan Zengin tarafından 'İstikbal Göklerdedir' yazılı sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında havalandı.

Görüntü Dökümü

-Sıcak hava balonundan görüntü

-Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Keskin ile röportaj

-Balon firmması sahibi Mehmet Halis Aydoğan konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Antalya'da, Türkiye'nin en büyük saman alımı yapan mantar üreticisi Süleyman Ersan, Batı Akdeniz bölgesinde saman üretimi yetersiz olduğu için Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan tonunu 50 liraya satın aldığı ürüne, ton başına yaklaşık 350 lira nakliye, 140 lira bağlama ve yükleme fiyatı ödediğini söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, mantar üretiminde kullanılan kompostun ana hammaddesi olan saman Batı Akdeniz Bölgesi'nde yetersiz kalınca, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden temin edilmeye başlandı. Türkiye'nin en büyük kültür mantarı üreticilerinden ve toplam saman üretiminin de yaklaşık yüzde 10'unun kullanıcısı olan Ersanlar Grup firmasının sahibi Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, samanın tonu 50 lirayken, nakliye, yükleme ve bağlama fiyatları maliyetinin yaklaşık 500 lira olduğunu açıkladı.

BATI AKDENİZ'DE ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Türkiye'de yıllık saman üretim miktarının 200- 300 bin ton civarında olduğunu belirten Süleyman Ersan, Batı Akdeniz ve çevre bölgelerde samanın yetersiz kaldığını söyledi. Türkiye'de arazilerin bölünmesiyle tarlaların küçülmesi ve ölçek sorunları nedeniyle özellikle Batı Akdeniz ve çevresinde hububat ekiminin düştüğünü belirten Ersan, bölgeden saman ihtiyacı karşılanamadığı için Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden temin ettiklerini dile getirdi.

TONU 50 LİRA, NAKLİYE GİDERLERİ 7 BİN 740 LİRA

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde samanın tarladan alım fiyatının 1 ton için 50 lira olduğunu aktaran Ersan, bir kamyona 16-17 ton civarında yükleme yapılabildiğini, nakliye, bağlama ve yükleme giderleriyle maliyetin 10 kat arttığını söyledi. Ersan, "Yani 16 ton yükleme yapılan bir kamyonda saman fiyatı 800 lira. Nakliye 5 bin 500 liradan ton başına 343 TL, ton başına bağlama ve yükleme gideri de ortalama 130-140 liradan toplam 2 bin 200 lira. 16 ton saman 800 lirayken, bize gelişi toplamda 8 bin 500 lira. 1 ton saman fiyatı 50 lirayken, nakliye, bağlama ve yükleme giderleri eklenince 10 kat artarak 480-500 TL'ye yaklaşıyor" dedi.

TOPLAM SAMANIN YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA TÜKETİYOR

Firmasının yıllık saman tüketiminin 25 bin ton olduğunu, bu rakamla Türkiye saman üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu kullandığına dikkat çeken Ersan, "Antalya veya çevre illerde samanın ton fiyatı 200 lira ancak nakliyesi çok düşük olduğu için çok daha uygun fiyata geliyor. Çiftçi hububat ekimi yapmıyor çünkü ölçek sorunu var. Tarlalar küçük, bölünmüş olduğu için ülke genelinde de hububat ekimi düştü. Türkiye'deki hububat üretiminin yüzde 90'ı kıraç olduğundan saman da çıkmıyor. Bölgemizde saman üretimi yetersiz olduğundan ihtiyacı Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinden karşılıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Saman balyalarından görüntü

Balyaların kamyonlardan iş makinası ile alınıp istiflenmesi

Balyalardan yakın görüntüler

Süleyman Ersan balya başında görüntüsü

RÖP: Süleyman Ersan

Detaylar

373 MB -- 03.22 // HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesiyle özleşen ve özellikle yılan figürleriyle dünyaca ün yapmış Devrek bastonuna ilgi, gün geçtikçe artıyor.

Kızılcık ağacının dallarından yapılan Devrek bastonu, birbirinden farklı figürlerle ustaların ellerinde gün yüzüne çıkıyor. 250 yıllık tarihi bulunan Devrek bastonu, tamamen el emeğiyle sanat eserine dönüşüyor. Devrek'te baston kültürünü yaşatmak için kurulan Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği, Türkiye'nin birçok noktasında ve hatta dünyanın farklı noktalarındaki uluslararası fuar ve sergilere katılarak Devrek bastonunu tanıtmaya çalışıyor. Unutulmaya yüz tutmuşken Zonguldak Valiliği, çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle tekrar hayat bulan Devrek bastonu, yerli ve yabancı turistleri düzenlenen turlarla ilçeye çekmeye başladı. Bastoncular Çarşısı'nı ziyaret eden turistler, hem kendilerine hem de yakınlarına baston alırken, bastonların yapım aşamasını da yakından görme fırsatı yakalıyor.

Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Tansel Işık (53), babasından miras kalan bastonculuğu yetiştirdiği birçok ustayla yaşatmaya çalışıyor. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı el sanatları devlet sanatçısı olan Tansel Işık, Devrek bastonuna ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. Sürekli fuar ve sergilere katılarak Devrek bastonunu dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini anlatan Tansel Işık, şöyle dedi:

"Benim baba mesleğim. 40 yıldan beri geliştirerek bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu an hayatta olan en eski baston ustası benim. Kızılcık ağacından yapılmakta bastonumuz. Sadece Yılın belirli aylarında kesilen ağaçların dalları uzunca kurumaya bırakılıyor. Kuruyan ağaçlar el yordamıyla doğrultuluyor ve sınıflandırılıyor. O sınıflandırmaya ve bugün 200'ü aşan modelleri yapıyoruz. Bir dönem kaybolmaya yüz tutmuş bir meslekken bugün 20'ye yakın usta Devrek bastonunu yapmakta. Bunu hem Türkiye'ye hem dünyaya satmaktayız."

BİRBİRİNDEN GÜZEL İŞLEMELER KADINLARIN ELİNDE HAYAT BULUYOR

10 yıldır bastonların üzerindeki birbirinden güzel el emeği figürleri yapan Sevil Bodur, mesleğini severek sürdüğünü söyledi. Genellikle yılan işlemesi figürünün satıldığını anlatan Sevgi Bodur, "Bunun dışında çiçekler ve oymalardan oluşan farklı modellerimiz de var. Ben bastonların çizim ve boyamalarını yapıyorum. Severek yaptığım bir iş olduğu içinde gayet mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Bastonlardan detaylar

-Tansel Işık ve çırağının baston yapması

-Sevgi Bodur'un bastonlara figürleri işlemesi

-Detaylar

-Tansel Işık ile röp.

-Sevgi Bodur ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

Lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı

Aksaray'da duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya (41), yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığı ortaya çıktı. TIR'a çarptıktan sonra yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ali Arslan (42) da hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Ali Arslan yönetimindeki 01 PY 084 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Karakaya'nın kullandığı 78 YD 562 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın çarptığını fark etmeyen ve duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya, yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığını anladı. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kanlar içinde buldukları sürücü Arslan'ı, araçtan çıkartıp ambulansa aldı. Arslan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede hafif ticari aracın hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden detay

-Araçlardan detay

-TIR şoförü röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

Her gün sokak hayvanlarını besliyor

Bolu'da, 15 yıl önce eşinin ölümünün ardından evine aldığı köpekle başlayan hayvan duyarlılığını sokak hayvanlarına yönelten Mehmet Nezih Erkan (60), her sabah gün doğmadan çıktığı sokaklarda yüzlerce kedi ve köpeği besliyor. Erkan, emekli maaşının büyük bölümünü hayvanların beslenmesine harcıyor.

Bir elektrik dağıtım firmasından emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 2 çocuk babası Nezih Erkan, eşinin ölümünden sonra bir veterinerin kapısında bulduğu köpeği evine alarak beslemeye başladı. Zamanla hayvan sevgisi artan Erkan, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı başka bir köpek ile evinde beslediği hayvan sayısını çoğalttı. Şu anda evinde 7 köpek besleyen Erkan, 4 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye de başladı. Zamanla sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen Erkan, her gün saat 05.00'ten saat 08.00'e kadar yüzlerce sokak hayvanını besliyor. Erkan, aracının 2 ay önce arıza yapması nedeniyle günlük kiraladığı ya da yakınlarından aldığı otomobillerle hayvanların bulunduğu bölgeye giderek hayvanları beslemeyi sürdürüyor. Hayvanlar tarafından da artık bilinir hale gelen ve otomobilinden indiği anda etrafı hayvanlarla sarılan Erkan, emekli maaşının yarısından fazlasını harcıyor.

Her sabah 05.00 ile 08.00 saatleri arasında sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Erkan, "Evinde 7 tane köpeği ile yaşayan birisiyim. Sabah 05.00 gibi evden çıkıp hayvanlara verilecek yiyecekleri sağlayıp, belirli bölgelerden başlayarak saat 08.00'e kadar yiyecek dağıtıyorum. Görüldüğü gibi bana alıştılar. Başka bir araçla gelmiş olmama rağmen tanıyorlar. Aynı saatte gittiğimiz için bekliyorlar. Hepsinin davranışı sevgi dolu" dedi.

Aracının bozulması nedeniyle bir süredir kiralık ya da tanıdıklarından ödünç aldığı araçlarla alışkanlığını sürdüren Erkan, "Aracım bozulduğu için araç kiralayarak geliyorum. Sağ olsun yardımcı olanlar da var. Birkaç gün gelenler var. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Maddi olarak yüzde 90 kendim karşılıyorum. Nadiren dışarıdan destekler geliyor. Emekli maaşımın büyük bölümü buraya gidiyor. Yakıt ve mama masrafım oluyor. Ufak tefek destekler oluyor" diye konuştu.

Eşinin vefatından sonra evinde beslemeye başladığı köpek sayesinde hayvan sevgisinin arttığını ifade eden Erkan, şöyle konuştu:

"Hayvan sevgim çocukluğumdan beri vardı. Eşimin vefatından sonra Tarçın isimli köpek ile yolum kesişti. Ondan sonra şu anda 7 evladıyla yaşayan bir babalık diyelim. Evde onlar da beni bekliyor. Eşimin vefatıyla hayvan sevgim daha da arttı. Hayvanları tanıdıkça insanlardan uzaklaştım. Onların sevgisi karşılıksız en azından."

Görüntü Dökümü

-Hayvan besleme görüntüler

-Hayvanların Erkan'a karşı sevgisi

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Kaleiçi Old Town Festivali başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 kıtadan 24 ülke 48 şehrin katılımıyla bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, Kaleiçi'nin tarihi surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nden başlayıp yaşayan antik kentin sokaklarında devam eden kortej geçişiyle başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın milattan önce 4'üncü yüzyıldan bugüne üzerinde hayat bulan medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi Kaleiçi'nin hikayesini dünyayla paylaşmak için 2016'da başlattığı Kaleiçi Old Town Festivali 4'üncü yılına girdi. Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak katıldığı festivale bu yıl 24 ülkeden 48 şehir yer alırken festival, artık bir gelenek haline gelen kortej geçişiyle başladı. Korteje konuk ülkelerden gelen heyetler yerel kıyafetleriyle katılırken jonglörler, tahta bacaklar ve 70'li yıllardan çıkıp gelmiş birbirinden renkli karakterleriyle sokak sanatçıları ve müzisyenler de kortejde yer aldı.

YOĞUN KATILIM

Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldığı kortejde CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, aralarında Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege'nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kaleiçi'nin muhtarları Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel kortejinde yer alan isimler arasındaydı. Geleneksel festival kortejine vatandaşların ilgisi de yoğundu.

İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI FESTİVALDE

Kaleiçi'nin tarihi surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nden başlayıp Kaleiçi'nde devam eden kortejde tarihin bilinen ilk kadın belediye başkanı, Perge'nin Kızı Plancia Magna da Başkan Uysal'la birlikte yürüdü. Performans sanatçısı Fatma Deniz'in canlı heykel çalışması olarak yorumladığı Plancia Magna, Başkan Uysal'la birlikte vatandaşları selamladı. Yoğun ilgiden dolayı festival korteji zaman zaman ilerlemekte zorluklar yaşarken Başkan Uysal ve Plancia Magna, tarihi Hadrian Kapısı önünde düzenlenen törenle de tarihin ilk kadın belediye başkanı için açılan anı defterini imzaladı. Başkan Uysal, anı defterine "Muratpaşa'dan, Hadrian Kapısı'ndan bütün insanlığa sevgi, saygı, barış, empati ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Daha barışçı ve daha çok paylaşan bir dünyayı hak ediyoruz" cümlelerini yazdı.

DÜNYA MİRASI KORUYUCULARI

Kortej, Hadrian Kapısı'nda düzenlenen törenin ardından Kale Kapısı'ndan Kaleiçi sokaklarında devam ederken festivalin ana etkinlik mekanı Karaalioğlu Parkı'nda bulunan miradorda ise Dünya Mirası Gezginleri Derneği'nin UNESCO Dünya Miras Alanları hakkında çocuklara yönelik eğitim programı yapıldı. Kortejin miradora ulaşmasıyla birlikte eğitim tamamlandı ve Başkan Uysal'ın da katıldığı törenle Genç Dünya Mirası Koruyucusu yemini okundu. Başkan Uysal, yemin ederek her biri artık 'Patrimonito' olan çocukları kutladı.

'DÜNYA ÇAPINDA ANLAMLI'

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada ise 4'üncü yaşına giren Kaleiçi Old Town Festivali'ne gösterilen ilginin bu festivalin on yıllar, yüz yıllar boyunca devam edeceğini gösterdiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Kaleiçi'nin sokaklarından geçerek festivalimizin ana etkinlik alanına geldik. Kaleiçi'nde yürürken karşılaştığımız yapıları bir düşünün; o yapılara tuğla koyan, briket koyan herkese, binlerce yıldır kimlerse hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca kimler estetik ve kültür hayatına, mutluluğa katkı sağladıysa hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yıl 48 şehirle ortak duygularımızı festivalimizde paylaşıyoruz. Burada Antalya'dan, Muratpaşa'dan bütün dünyada anlam ifade edecek bir beraberliğe imza atıyoruz. Yaşanan şeyler ne olursa olsun estetikten, kültürden, derinlikten uzaklaştıkça insanlık mutsuz olacaktır. Buna inanıyoruz. Dünya için, insanlık için şair Nazım Hikmet'in dediği 'Bir ağaç gibi tek ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşama idealini takip ediyoruz."

KAZKA, KALEİÇİ'Nİ SALLADI

Kaleiçi Old Town Festivali, konuşmaların ardından Kamyanets-Podilsky Folk Dance Ensemble'in sahne aldığı Ukrayna Gecesi'yle devam etti. Festivalin ilk gecesinde, elektronik ve pop müzik türüne kattıkları 'etnik' öğelerle dünya çapında adından söz ettiren Ukraynalı grup Kazka sahne aldı. Kazka, muhteşem sahne performansıyla Kaleiçi'ni sallarken, miradoru dolduran Antalyalılar ve konser için Kaleiçi'ne gelen Ukraynalı turistler, tüm şarkılara ayakta eşlik etti.

Görüntü Dökümü - 1

- Kotej yürüyüşü

- Kalabalık detay

- Ülke heheyetli

- Başkan Ümit Uysal konuşması

- Detaylar

Haber- Kamera: Antalya-)

Görüntü Dökümü - 2

-Ukraynalı grup Kazka konseri

HABER: ANTALYA, ()

