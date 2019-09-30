DHA YURT BÜLTENİ - 7

Araç restorana girdi, çevredekiler sürücüyü dövdü

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı ardından restoranın bahçesine girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazadan sonra çevredekiler, çıkan tartışma nedeniyle alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü dövdü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, 38 ZR 302 plakalı hafif ticari aracıyla Işıklar Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce trafik levhalarına çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan araç, yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarlarına da çarparak yıkmasının ardından, aynı binanın altındaki restoranın bahçesine girdikten sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle restoranın camları kırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Çevredekiler sürücüye tepki gösterdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yine iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine çevredekiler sürücüyü dövdü. Bir süre sonra olay yerine gelen polisler kavgaya müdahale etti. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Araç ise işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza sonrası olay yerinden görüntü

Sürücünün elleri kelepçeli yerde yatarken görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

Şüphelinin polis tarafından olay yerinden götürülmesi

Cep telefonu görüntüleri

Kaza yerinden görüntü

Zarar gören restorant ve çevreden görüntü

Kazayı gören vatandaşla röportaj

Detaylar

259 MB

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Akrobatik kaza kask kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada yerde yatan motosikletli, "İyiyim ben, çıktım mı?" dedi.

Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy köyünde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Arkadaşlar bir süre sonra hızlanarak tepeyi çıkmaya başladı. Tepeyi hızla çıkarken havalanan motosikletli, kendisinden önce tepeye çıkan arkadaşının motosikletinin üzerine düştü. Düşen motosikletli arkadaşlarına, "İyiyim ben, çıktım mı?' diye sordu. Çarpışan motosikletlerde hasar oluşurken, akrobatik kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletliler gezerken

-Kaza anı

-Yerdeki motosikletliyle arkadaşlarının diyaloğu

Süre:(00.59) Boyutu:(111 MB.)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Yöresel kıyafetler geçim kaynağı oldu

Hakkari'de düzenlenen kır düğünlerinde yöresel kıyafet geleneği devam ederken, bu durum bölgede istihdam yaratıyor. Yöresel kıyafete olan ilgi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde kurulan atölyelerde üretim yapılıyor. Uzun yıllar İstanbul’da tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen Bilal Taşçı, yöresel kıyafete yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır bölge insanı tarafından kullanılan erkek ve kadınların giydiği yöresel kıyafetler hala en çok tercih edilen giysilerin başında geliyor. Yöresel kıyafetler için iç piyasadaki kumaşlar kullanıldığı gibi Irak, İran ve Dubai'den getirtilen kumaşlar da kullanılıyor. Özellikle düğün ve nişan töreni gibi özel günlerde her yaştan kadın ve erkeğin tercih ettiği farklı özellikteki kıyafetler her yıl farklı modelleriyle satışa sunuluyor. Yöresel kıyafete olan ilgi nedeniyle Hakkâri il merkezi ve ilçelerinde çok sayıda atölye kurulurken, birçok insana da ekmek kapısı oldu. Uzun yıllar İstanbul'daki tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ne gelen Bilal Taşçı, bölgede yöresel kıyafetlere yoğun ilgi olduğunu anlattı.

YURT DIŞINDAN SİPARİŞ ALIYOR

İstanbul’da mesleği öğrendikten sonra memleketi Şemdinli'ye döndüğünü anlatan Taşçı, "Burada bir terzi dükkânı açtım. Bir süre terzilik yaptıktan sonra yöresel kıyafete olan ilgiyi fark edince dükkânı yöresel kıyafet dikim atölyesine çevirme kararı aldım. İnanılmaz bir talep var. Şemdinli’de kadın ve erkeklerin geneli sadece düğünlerde değil normal hayatlarında da yöresel kıyafet giyiyor. Diyarbakır, Mardin, Yüksekova, Hakkâri ve birçok yerde yoğun bir talep var. İki modelimizi Almanya ve Fransa'ya gönderdik. Sosyal medya üzerinden de batı illerimize ve yurt dışından da birçok sipariş aldık. Özellikle yurt dışından son zamanlarda yükselen bir talep var. Yöresel kıyafetle iç piyasadaki kumaşları kullandığımız gibi Irak, İran ve Dubai’den getirttiğimiz kumaşları kullanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şemdinli çarşı merkezinden detay

-Atölyeden detay

-Çalışanlardan detay

-Makine üzerinde çalışanlar

-Kumaşlardan detay

-Bilal Taşçı ile röp

-Düğünden giyilen kıyafetler

-Düğünde oynanması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()-

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Direksiyon başında ölü bulundu

Antalya'da İbrahim Duman(62) park halindeki minibüsünden direksiyon başında ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'ta meydana geldi. İşyerini açmak için gelen Emre Anıl Dallı, sokakta park halindeki minibüste İbrahim Duman'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsün çevresinde araştırma yapan polis, işyeri çalışanlarından bilgi alırken, Duman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duman'ın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının görüntüsü

Aracın görüntüsü

Polislerin inceleme yaparken görüntüsü

Olay yeri ekibinin çalışmasından görüntü

RÖP: Emre Anıldallı

Ölen kişinin resmi

195 MB -- 01.45 // HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı iki arkadaş kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kanadına dolanan plastik poşetin dala takılması sonucu ağaçta mahsur kalan karga, sanayi esnafı Ali Deniz ve Veli Akyol tarafından kurtarıldı. İki arkadaş 7 metrelik ağaçta çırpınan hayvanı önce daldan, sonra da poşetten kurtarıp, doğaya bıraktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Koru Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Sahile pikniğe giden sanayi esnafı Veli Akyol ve arkadaşı Ali Deniz, piknik malzemelerini yerleştirdikleri ağaçta bir karga olduğunu fark etti. Ağacın dalına takılan karganın kurtulmak için kanat çırptığını gören iki arkadaştan Ali Deniz, uzun uğraşları sonucu yaklaşık 7 metrelik ağaca tırmandı. Karganın bulunduğu yere ulaşan Ali Deniz, hayvanın sol kanadına dolanan plastik poşetin ağaca takıldığını ve kurtulamadığını gördü. Çabalamasına rağmen kargayı kurtaramayan Ali Deniz, hayvanın bulunduğu dalı kırarak aşağıdaki Veli Akyol'a uzattı.

SOL KANADINA POŞET DOLANMIŞ

Dala bağlı poşeti bıçakla kesen Ali Deniz ve Veli Akyol, daha sonra hayvanı da sol kanadına dolanan poşetten kurtarmak için çabalamaya başladı. Bu sırada karga can havliyle Ali Deniz'in elini ısırdı ve ayağıyla parmağını sıktı. Ali Deniz, Veli Akyol'un yardımıyla karganın ayağından elini kurtardı. Daha sonra Ali Deniz ve Veli Akyol hayvanın kanadına dolanmış poşeti kesip çıkardı. Kanadının sağlam olduğu görülen karga poşetten kurtulunca uçarak uzaklaştı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Ali Deniz ve Veli Akyol hayvanı kurtarma çabalarını cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Görüntülerde ağaca tırmanan Ali Deniz'in dalı kırarak hayvanı aşağı indirmesi ve iki arkadaşın kargayı kurtarma çabaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Deniz ve Veli Akyol'un hayvanı kurtarma çabaları (cep telefonu)

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()