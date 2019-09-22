DHA YURT BÜLTENİ-7 

Elazığ'da ormanlık alandaki yangın korkuttu

Elazığ'da merkeze bağlı Şeyh Hacı Köyü sınırlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Şeyh Hacı köyünün yakınlarında bulunan ormanlık alanda, dün akşam bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı şartların zorlaştığı arazide, ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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Düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor

Karabük’te, kır düğünü yapılan alanı işleten Musa Coştu (43), 600 metre mesafedeki trafodan işletmesine enerji hattı çekmek için 110 bin TL isteyen firmayla anlaşamadı. Coştu, 2 yıldır güneş enerjisi ve jeneratör kullanarak düğünleri yapmaya çalışıyor.

Musa Coştu, 2 yıl önce Kapullu ile Cumhuriyet mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda 1400 metrekare alan içinde kır düğünü yapılacak bir tesis yaptı. Tesise su verilirken kente enerji dağıtımı sağlayan şirket, 600 metre mesafedeki trafodan elektrik hattını kendi imkanlarıyla tesisine çekebileceğini söyledi. Coştu, bunun üzerine görüştüğü enerji nakil hattı yapan firmanın istediği ücreti karşılayamayınca kendi elektriğini üretmeye karar verdi.

Musa Coştu elektrik firmasının istediği 110 bin TL’yi ödeyemeyeceğini belirterek, "Elektrik dağıtım şirketine defalarca yazı yazdım. 'Olmaz, bize mi güvendin? Sen jeneratör al, güneş enerjisi yap' dediler. Üzüldüm. 2020 yılına gireceğiz. Millet, kişinin elindeki paranın resmini uzaydan çekiyor. 600 metre mesafede bir tesise elektrik veremiyoruz. 'Sen enerjini kendin al' dediler. Enerji nakil hattı yapan bir firmaya gittim. Bana 110 bin TL gibi bir hesap çıkardı. Bu rakam benim kaldırabileceğim bir rakam değil" dedi.

Güneş enerjisiyle tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamayı düşündüğünü ve harekete geçtiğini ifade eden Coştu, "Güneş enerjisi panelleri pahalı bir sistem. 'Kuvvetli bir güneş enerjisi kurdurup fatura ödemeyeyim' dedim. '6 saat enerji verir, daha sonra enerji kesintisine uğrarsın' dediler. İnternetten araştırmaya başladım. Güneş enerjisi panelini, akülerini alıp kendim kurdum. Şu anda faal olarak çalışıyor. Güneş enerjisi paneliyle şu anda tesisin etrafının aydınlatmasını bir de teybimi çalıştırıyorum. Düğüne gelenler genelde eğlenmeye geldikleri için hiç dikkatlerini çekmiyor. Bakıyorlar, elektrik var. Hiç yadırgamıyorlar. Ancak biz söylediğimiz zaman şaşırıyorlar" diye konuştu.

Tesisine yetkili şirket tarafından elektrik verilmesi için çalıştığını ve artık sonuca yaklaştığını ifade eden Coştu, "Sürekli akıcı bir enerji lazım. Gün boyu jeneratör çalıştırsak bin 500 TL para yakar. Jeneratör arıza yapabilir. Düğünde bir ucuzluk sağlamıyor. Güneş enerjisi de bilenler bilir 6 saat çalışır. 7’nci saat çalıştıramazsınız. Bunlar bir çözüm değil bence" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güneş enerji paneli ve jeneratörden detay

-Tesisten detay, yapılan bir düğünden detay

-Musa Coştu’nun açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Sahildeki restoranın deposu yandı, turistler endişeyle izledi

Antalya'nın Kemer ilçesi sahilinde, otele ait restoranın deposunda yangın çıktı. Güneşlenen turistlerin endişeli bakışları arasında müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Restoran ise kullanılamaz hale geldi.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otelin sahilde bulunan, denize sıfır noktadaki alakart restoranın deposunda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İçecek dolabından kaynaklandığı sanılan yangını gören çalışanlar, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Aniden büyüyen alevlerin neden olduğu siyah dumanlar, restoranın çatısından yükseldi. Bu sırada sahilde güneşlenen turistler, hızla olay yerine gelen ekiplerin çalışmasını endişeyle takip etti. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmeye çalışırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan hızlı müdahale sonucu alevler, daha da büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle depodaki malzemeler ile restoranın servis barı tamamen yandı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan restorandan görüntü (Cep telefonu)

HABER: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştı



Antalya'da seyir halinde otomobili alev alan kişi, önünde durduğu binanın bahçesinden çektiği hortumla aracını söndürmeye çalıştı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücü, 06 KA 1698 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracın motor kısmından duman yükseldiğini gördü. Sürücünün aracı durdurmasıyla motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan inen sürücü, çevredekilerin verdiği su doluyu kovayı alevlerin yükseldiği kısma boşalttı. Başarılı olamayan sürücü bu kez önünde durduğu binadan çektiği hortumla aracına su tutarak söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Sürücünün yanan aracını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araçtan görüntü (Cep telefonu)

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: ANTALYA, ()

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Otobüste bayılan yolcuyu, sürücü hastaneye götürdü



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu, otobüs sürücüsü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Gebze ilçesinde meydana geldi. Gebze- Darıca arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, bir süre sonra baygınlık geçirerek oturduğu koltuğa yığıldı. Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark eden halk otobüsü şoförü Emrah Acar, baygınlık geçiren yolcuya müdahale etmek istedi. Bir süre otobüs içerisindeki yolcularla baygınlık geçiren yolcuya sağlık müdahalesi yapan Acar, sonuç alamayınca halk otobüsünü güzergahından çıkararak Gebze Devlet Hastanesi’ne götürdü. Baygınlık geçiren kadın burada tedavi altına alındı. Genç kadının baygınlık geçirdiği ve hastaneye götürüldüğü anlar halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Otobüs içerisinden gelen sesler üzerine durumu fark ettiğini belirten şoför Emrah Acar, "Aracımda bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Daha sonra aracımı güvenli bir bölgeye çektikten sonra aldığım ilk yardım eğitimleri kapsamında yolcuya müdahale etmek istedim. Yolcunun durumunun kötüleşebilme ihtimaline karşı otobüsü en yakın hastaneye götürdüm. Yolcumuza bizler misafir gözüyle bakıyoruz. Ben değil bir başka şoför arkadaşım da olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kadın yolcunun bayılma anları

-Şoför ve yolcuların müdahale etmesi

-Otobüsle hastaneye götürmeleri

-Şoför ile röportaj

Haber-Kamera: GEBZE(Kocaeli),()