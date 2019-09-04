DHA YURT BÜLTENİ - 7

Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (2)

HDP İL BAŞKANI CEYLAN'IN AÇIKLAMASINA AİLELERDEN TEPKİ

Çocuklarının terör örgütü PKK’ya katılmaları için dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Çetinkaya, Akkoyun ve Biçer ailelerinin oturma eylemi sürüyor.

Ailelerin oturma eylemi sürdüğü sırada, HDP İl Başkan Zeyyat Ceylan, düzenlediği basın toplantısında, ailelerin oturma eylemlerinin HDP’ye yönelik hazırlanan saldırı senaryolarının bir parçası olduğunu iddia etmesi, ailelerin tepkilerine neden oldu.

HDP önünde ailelerin oturma eyleminin 31 Mart seçimlerinden sonra partilerine yönelik hazırlanan saldırı senaryolarının bir parçası olduğunu öne süren Ceylan, oturma eylemi yapan ailelerin yönlendirildiğini söyledi. HDP'nin kaybolan çocuklarla bir ilgisinin olmadığını belirten Ceylan, ailelerin kendilerine yönlendirilmesi ve kendilerine yönelik iddialarla ilgili yargıya başvuracaklarını söyledi.

HDP'li Ceylan'ın konuşması sürerken, oturma eylemindeki annelerden Ayşegül Biçer, yapılan açıklama tepki gösterdi. Ceylan'ın açıklamasına, "Aileleri evlatlarından kopardıklarınız artık yeter" diyerek tepki gösteren Biçer, "Kayyum bunların haklarıdır ki yapılmış, yoksa daha çok anaların yüreğinin yanacaktı" dedi. Biçer, HDP'lilerin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Açıklama sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan kısa süreli gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle önlendi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Bekleyen anneler

HDP’lilerin basın açıklaması

Ayşegül Biçer’in HDP’lilere tepkisi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 941 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,()

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Kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta yanında çalışan işçilere, bir bulvardaki kaldırım taşlarını söktürüp, iş yerinin önüne döşeten market sahibi Ayhan Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekerek Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvara hafif ticari araçla gelen 4 kişi, kaldırım taşlarını sökmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kişio anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde eldiven olan kişiler, kaldırım taşlarını tek tek söküp araca taşıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yerinden çıkarmakta zorlandıkları taşları tekmeyle yerinden çıkaran şüphelilerin görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada aracın Ayhan Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Ekipler Ayhan Ö.'yü gözaltına alırken, taşları da şüphelinin işlettiği marketin önüne döşendiği ortaya çıktı.

'TAŞLAR ATIL VAZİYETTEYDİ'

Ayhan Ö., ifadesinde kaldırım taşlarını işçilerine söktürdüğünü belirterek, "Kaldırım taşlarını atıl vaziyette görünce işçilerime aldırtıp marketimin ön tarafındaki kaldırıma döşettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaldırım taşlarının sökülmesi

- Araca taşınması

- Taşların söküldüğü kaldırım

- Kaldırımdan detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Cinayet sanığına ömür boyu hapis istemi

Eskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), aralarında çıkan tartışmada 9 bıçak darbesiyle öldüren Tacettin Yağız (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini "Beni çok bunalttı, psikolojik baskıda bulundu. Mutfaktan bıçak aldım, daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum" diye savunan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki apartmanda 4 yıldır birlikte yaşayan Ülviye İnce ve Tacettin Yağız çifti arasında geçen 5 Ağustos günü tartışma çıktı. Tacettin Yağız mutfaktan aldığı bıçakla İnce'yi 9 kez bıçakladı. Ardından psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan 14 adet içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihara kalkışan Tacettin Yağız ise yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı,Tacettin Yağız hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianameyi hazırladı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yağız hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede Tacettin Yağız'ın olay anını hatırlamadığını savunarak, "Yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlığım nedeniyle tedavi görüyorum. Üç yıldır da ilaç kullanıyorum. Ülviye İnce ile tartıştık, beni çok bunaltıyordu, psikolojik baskıda bulunuyordu. Mutfaktan ahşap saplı bıçağı aldım daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan sonra doktorun verdiği ilaçlardan 14 tane içtim ve kendimi de bıçaklayıp intihar etmek istedim. Olay nedeniyle pişmanım" dediği ifadesi de yer aldı.

DAHA ÖNCEDE DÖVÜP BIÇAK ÇEKTİ

İddianamede Selman İnce'nin de Yağız'ın daha önce de ablasını döverek, bıçak çektiğini söyleyip şikayetçi olduğu ve "Ablam, 4 yıldır Tacettin Yağız ile imam nikahlı yaşıyordu. Zaman zaman ablamı dövdü, almaya gittiğimizde ablamın dövülmüş olarak gördüm. Daha önce de Yağız ablama bıçak çekti, bununla alakalı karakolda ifade verdik. Kendisinden şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

Tutuklu sanık, Ekim ayında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

- Olayın olduğu sokak

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Cesedin çıkarılması

-Ölenlerin vesikalıkları

-Çiftin birlikte fotoğrafı

-Tacettin Yağız'ın adliyeye gelişi

-Eskişehir adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

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Küçükbaş hayvanlarının telef olduğunu görünce; 'Çocuklarım yoktu, ben onları çocuğum gibi büyüttüm' diye ağladı

Karaman'da kamyonetin çarptığı küçükbaş hayvanların 16'sı telef oldu, 10'u da yaralandı. Kazayı duyup gelen koyunların sahibinin eşi Ayşe Mayda, "Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüşö diye ağladı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi Bucakışla köy yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Yılmaz yönetimindeki 70 FH 222 plakalı kamyonet, Mustafa Mayda'nın yolun karşısına geçirmek istediği küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada küçükbaş hayvanlardan 16'sı telef oldu, 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Küçükbaş hayvanlarına kamyonetin çarptığını duyan Mustafa Mayda'nın eşi Ayşe Mayda, koşarak kaza yerine geldi. Hayvanlarının telef olduğunu gören Ayşe Mayda, "Çocuğum olmadı, ben onları çocuğum gibi büyüttüm. Onlar benim çocuğum gibiydi, ak keçim de ölmüşö diye ağladı. Sürücü Yılmaz, zararını telefi edeceğini söylerken polis ve eşi de Ayşe Mayda'yı sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücünün yapılan alkol testinde 1.69 promil alkollü olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı hayvanların da telef olmadan önce kesileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan kamyonetten detay

- Telef olan ve yaralanan hayvanlar

- Polisin incelemesi

- Ayşe maydanın gözyaşı dökmesi ağıt yakması

- Ayşe Mayda'yı teselli etmeye çalışan eşi ve polisler

- Olay yerinden genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-

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Sofralık üzümde kurutma başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı devam eden 'Antep Karası' cinsi üzümün kurutulmasına başlandı.

İlçede bu yıl 43 bin ton rekoltenin beklendiği üzüm hasadı devam ederken, yöreye özgü olan ve Antep Karası olarak bilinen siyah üzümde kurutma başladı. Sofralık olarak ve kurutularak sofralardaki yerini alan Antep Karası, hasadı yapıldıktan sonra kadınlar tarafından salkımlarından tek tek ayıklanıyor. Üzüm taneleri konulan kasalarla potasyum ve zeytinyağı karışımına batırıldıktan sonra kurutuluyor. Kuruyan üzümler ayıklandıktan sonra tekrar zeytinyağı ile yıkanıp ambalajlanarak kilosu 20 TL'den satılıyor.

Yeşilyurt Mahallesinde üzüm üreticisi İsmet Bülbül, Antep karası üzüm cinsini sofralık olarak satmak yerine kurutarak satmak daha iyi gelir getiriyor. Bağda topladığımız üzümü belirli aşamalardan geçirdikten sonra kiloluk paketlerde ambalajlayıp satıyoruz. Emek isteyen üzüm ailemizin gelir kaynağıdır. Her yıl organik 15 ton civarında kuru üzüm hazırlıyoruz. Paketlenmiş halde kilosunu 20 liraya satıyoruzö dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, "UNESCO Gastronomi Kenti Gaziantep'in asırlık mutfak hazinelerini korumak, marka değeri oluşturmak amacıyla Antep Karası Üzüm içinde Coğrafi işaret tescil belgesi alınmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulduk. Söz konusu Antep karası üzümün son yıllarda kurutularak satış işlemi giderek arttı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Üzümün salkımında ayırma işlemi

- Üzüm tanelerinin yıkanması

- Üzümün kurutulması

- Patoz makinesinde geçirilmesi

- Üretici İsmet Bülbül ile röp

- Çiftçi Murat Dursun ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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