DHA YURT BÜLTENİ- 7 

Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te, 2 çocuğu parkta oynadığı sırada, otomobilde müzik dinleyen Aynur (23) ve Ersin Öznişastacı (33) çifti, çok ses yaptıkları iddiasıyla Ahmet Ç. ile tartıştı. Ahmet Ç. tarafından tabancayla vurulan Ersin Öznişantaşı yaşamını yitirdi, Aynur Öznişastacı ise ayağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluca Mahallesi'ndeki Kabasakal Parkı'nda meydana geldi. Ersin ve Aynur Öznişastacı çifti, 2 çocuğu parkta oynarken bir süre bankta oturdu ardından otomobile binip müzik dinlemeye başladı. Parkın yanındaki binada oturan Ahmet Ç., çok ses yaptıkları iddiasıyla otomobilin yanına gidip çifti uyarınca taraflar arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ç., evine gidip aldığı tabancayla, çocuklarının yanında çifte ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aynur ve Ersin Öznişastacı çifti kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, ardından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Ersin Öznişastacı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Aynur Öznisaştacı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Çifte ateş açan Ahmet Ç., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ersin Öznişastacı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'EŞİMİ SIRTINDAN VURDU'

Eşinin cenazesini almak için ayağı sarılı halde Adli Tıp Kurumu'na gelen Aynur Öznişastacı ilk önce kendisinin vurulduğunu söyleyerek, "Biz akşam ev sıcak olduğu için eşim ve çocuklarla birlikte parka çıktık. İçecek alarak arabamızda müzik dinledik. Daha sonra adam çıktı eşimle küfür ederek konuştu. Ardından eşim 'Benimle düzgün bir dille konuş' dedi. Sonra adam evine giderek tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu . Eşimi de sırtından vurdu. Ben gerekenin yapılmasını en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adli tıp kurumu

-Aynur Nişastacı ile röp.

-Yakınlarının feralaşması

-Fenalaşanların ambulansa bindirilişi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Üzüm hasadı yaparken yeraltı şehri buldular

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar, yeraltı şehri buldu. Defineciler tarafından zarar verilen 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor.?

İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar yer alıyor. Rum ve Ermenilerin bir dönem yurt edindiği İncesu'da ortaya çıkan yeraltı şehri, ilçede heyecan yarattı.

'TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan İlmek, yeraltı şehrinin farklı odalardan oluştuğunu ve bir girişinin ise çok derinlere indiğini belirterek, "İncesu, Kapadokya bölgesi sınırları içinde kalan tarihi ve eski bir yerleşim yeridir. Bugüne kadar tarihin bu güzelliğini ortaya çıkarma imkanımız olmamıştı. Bugünden itibaren belediye olarak çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Üzüm hasadı için gelen çiftçilerimiz, bizim Kırıklar İni olarak bildiğimiz alanda bu inin odalara açıldığı söylediler. Biz de uzmanlarla yaptığım incelemelerde yeraltı şehri olduğunu, farklı odalara geçiş olduğunu gördük. İçinde anıt mezarın da olduğu yeraltı şehri maalesef definecilerin saldırısına uğramış. Birçok yer kazılmış. Burada yeraltı şehirlerinin ve geçiş güzergahlarının olduğu bir alandır. Tam tespitlerimizi yapamadık. Çalışmalarımız ise bu hususta devam ediyor. İnşallah yakın zamanda burayı turizme kazandıracağız" dedi.

'DEFİNECİLER ANIT MEZARLARI TAHRİP ETMİŞ'

Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan İlmek, "Yeraltı şehrinde anıt mezar var ama definecilerin tahrip ettiği bir alana dönüşmüş. Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor. Çok dar ve geçiş için gerekli altyapımız yok. Ama elimizden gelen gayreti gösterip burayı turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()-

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Tarihi geçmiş ürünleri yeni etiketle satarken yakalandılar

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul çevresinde denetim yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 423 paket çeşitli gıda ürünlerine el konulurken, bazı ürünlere yeni etiketler yapıştırılarak satışına devam edildiği belirlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesi kent merkezindeki okulların etrafında faaliyet gösteren bakkal ve marketlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerin satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta amiri tarafından bilgilendirilen ekipler, taktıkları yaka kamerasıyla birlikte söz konusu bölgedeki bakkal ve marketlerde inceleme yaptı. Denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, gıda ürünlerinin bulunduğu alanların hijyeni ve gıda ürünlerinin tazeliğini de kontrol eden zabıta ekipleri, ürünleri tek tek inceleyerek son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu. Denetim sonucunda yaka kamerası görüntülerine yansıyan son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 423 adet ürüne el koyan ekipler, özellikle 6 yıl öncesi üretildiği öğrenilen bazı ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırılarak yeni imal edilmiş gibi satışının yapıldığını tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zabıta Amiri tarafından bilgilendirilen ekipler

- Denetime çıkan zabıta ekipleri

- Yaka kamerasına takılan bozuk gıda maddeleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 843MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Anne Marie, minik hayranıyla karate yaptı

REGNUM Live in Concert 2019'un son sahne performansını gerçekleştiren Anne Marie, konser öncesi minik hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie ve Beren, 'Empi' katasını birlikte senkronize olarak çizdi. Anne Marie, kayda alınan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoya yorumlar da yapıldı. Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldığını belirterek, "Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anne Marie ve hayranının karete yapması

Haber: İbrahim LALELİ/ANTALYA, () -

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Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden çıkardığı eşini öldürdü (2)

NAKİL OLACAĞI AÇIK CEZAEVİNE GİTMEDEN EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Konya'da Birsen Mıngır'ın (48), eşi Ali Mıngır (45) tarafından öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 'Uyuşturucu ticari yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ali Mıngır, 22 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar Bolvadin Açık Cezaevi'ne nakledildi. Mıngır, için 2 Eylül Pazartesi günü Niğde Açık Cezaevi'ne nakledilmesi kararı alındı. Açık cezaevi hükümlüsü olması nedeniyle 2 gün yol izni verilen ve Niğde'deki cezaevine giderek, teslim olması gereken Ali Mıngır, Konya'ya geçti ve eşi Birsen Mıngır'ın birlikte yaşadığını öne sürdüğü B.D.'nin evinde saldırıyı gerçekleştirdi.

ATEŞ EDİLİNCE KAÇIP KURTULMUŞ

Ali Mıngır, evin mutfak penceresinden molotofkokteyli atarak, yangın çıkardı ve can havliyle dışarı kaçan Birsen Mıngır'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Alevler üzerine evden çıkan B.D. ve 2 oğlunun ise silah sesini duyup, binaya geri dönerek saldırıdan kurtuldukları ortaya çıktı.

Polis, daha önce de çeşitli suçlardan cezaevinde yatan Ali Mıngır'ın yakalanması için başlattığı aramalarını sürdürüyor.

KONYA,()