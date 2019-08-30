DHA YURT BÜLTENİ - 7

Kullanılmayan çadır kentte yangın çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce Suriyeli sığınmacıların kullandığı ve boşaltılan çadır kentte yangın çıktı. Çok sayıda çadırın kül olduğu yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçede Suriyeli sığınmacılar için kurulan ve daha sonrasında boşaltılan Viranşehir Çadır Kenti'nde, dün akşam saatlerinde yüksek gerilim hattından kaynaklanan elektrik kontağı nedeni ile yangın çıktı. Bölgede kuruyan çalılıkların tutuşmasıyla büyüyen yangın, yerleşim yerine yakın olan çadırlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çok sayıda çadırın kül olduğu yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------

- Yangına müdahale eden itfaiye erleri

- Yanan çadır

- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

=====================

Karadeniz’de muz yetiştirdi, görenler şaştı kaldı

Sinop'ta Remzi Mert Özcan (28), kafeteryası önüne 2 yıl önce diktiği muz ağacından meyve almaya başladı. Karadeniz'de muz yetişmesine şaşıran müşteriler, ağacı fotoğraflayıp, selfie yapıyor.

Kafeterya sahibi Remzi Mert Özcan, 2 yıl önce işletmesi önüne muz fidesi dikti. Bakım ve gübrelemesini yaptığı fideyle yakından ilgilenen Özcan, ağacın meyve vermeye başladığını fark etti. Bakıma devam eden Özcan'ın diktiği muz ağacı, 7 metreye ulaşıp, yaz mevsiminde meyve vermeye başladı. Kafeteryaya gelen müşteriler, Akdeniz ve Ege gibi sıcak bölgelerde yetiştirilen muzun Karadeniz'de meyve vermesine şaşırırken, yoldan geçenler de ağaca ilgiyle bakıyor. Bazıları da muz ağacını fotoğraflayıp, selfie çekiyor.

'İSTEYENLERE FİDESİNİ VERİYORUZ'

Remzi Mert Özcan, "Sinop’ta muz yetişmez" diyenlere inanmayıp diktiği fidesinden muz meyvesi almaya başladığını söyleyerek, “Bu ağacı iki sene önce diktik. Şimdi meyvesini yiyoruz, çok güzel. 'Sinop’ta muz yetişmez' dediler, biz diktik yetişiyor. Tarım yapanlar da dikmeli. İsteyenlere fidesini veriyoruz. Başka bir yerde tutmadı, bunun toprağını Sinop’un Ada bölgesinden aldık. Oranın toprağıyla daha verimli yetişti. Bir de rüzgâr almıyor, güneşi de bol alınca gayet güzel yetiştiö dedi.

GÖREN SELFİE ÇEKİYOR

Kafeteryaya gelenlerin ve yoldan geçenlerin dikkatini çekip şaşkınlık yaşadığı muz ağacının ilgi odağı olduğu anlatan Özcan, vatandaşların ağaçla selfie çektiğini belirtti.

Kent sakini Mete Çağdaş, meyve veren muz ağacını kendisini şaşırttığını ifade ederek, "60 yıldır Sinop’tayım ve muz yetiştiğini ilk kez görüyorum. Ama bizim çocukluğumuzda Sinop’ta mandalina bahçeleri vardı, zeytin ağaçlarımız vardı. Hatta Sinop’ta zeytinyağı çıkartılıp Rusya’ya zeytinyağı ticareti yapıldığı büyüklerimiz tarafından konuşuluyordu. Ama muz ağacını ilk kez görüyorum, ben de şaşırdım. Demek ki Sinop’un ılıman iklimi var ki, bu tür Akdeniz meyvelerini üretebiliyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü

------

-Muz ağacı detay

-Havadan ağaç detay

-Muhabir anonsu

-İşletme sahibi Remzi Mert Özcan röportajı

-Vatandaş röportajları

-Detay

(SÜRE:03:42 Dk) (BOYUT: 415 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, ()

===================

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek dayı alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Bir dükkanın kepengine gizlenmiş 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontörlünden geçirildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çek dayı çek alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftayaö dedi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Zanlılıarın Adli tıp kurumuna gelişleri

-Zanlılardan birinin "Çek dayı alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya" demesi

-Zanlılıarın Adli tıp kurumundan çıkışı

SÜRE: 01'18" BOYUT: 145MB

Haber-Nuri PİR-Kamera:Övülcan AKSOY/ADANA,()

=================

Sulama kanalı taştı, evleri su bastı

Çorum’un Osmancık ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu, bazı evleri su bastı.

İlçeden geçen çeltik arazilerine su taşıyan sulama kanalının taşması sonucu, Güney Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ile bahçeleri sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, evleri basan suyun tahliyesi için çalışma başattı.

Su baskını nedeniyle evlerindeki eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten yöre sakinleri, bölgede önlemlerin artırılıp, zararlarının giderilmesi istedi.

Görüntü Dökümü

----------

Su basan evler

Ekiplerin çalışması

ÇORUM,()

=================

Bolu'da 30 Ağustos coşkusu: Komandolar caddeleri inletti

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içersinde kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugayı, şehrin caddelerini marşlarla inletti.

Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı.

VALİ'DEN PROTOKOLE UYARI

Vali Ahmet Ümit, askeri araç üzerinden mikrofonla protokolün bayramını kutladığı sırada, protokolden gelen 'Sağ ol' sesinin az çıktığı söyledi. Ümit, "Atatürk tarafından genç devletin temelleri atılıyordu. Ama şehitlerin henüz daha kanı kurumamıştı. Öyle bir zamandan geliyoruz. Onun için hep beraber daha güçlü ve canlı olmalıyız" diyerek protokolün bayramını yeniden kutladı. Protokol üyeleri bu kez daha güçlü şekilde 'Sağ ol' yanıtını verdi. Törene çok sayıda vatandaş çocukları ile katıldı. Düzenlenen halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı.

KOMANDOLAR CADDELERİ İNLETTİ

Geçit töreninde en çok alkışı Bolu 2'nci Komando Tugayı aldı. Komandolar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinden marşlarla yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında askerlerin söylediği marşlar caddeyi inletti. Bir çok vatandaş evlerinin ve dükkanlarının camına çıkarak askerlerin geçişini izledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Törenden görüntüler

-Selamlama

-Vali-protokol yeniden kutlama

-Halk oyunları

-Komandoların geçişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

================

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Ferit Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı.Törene, birçok aile çocuklarıyla katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreni gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

----------

-Tören alanından detay

-Halk oyunları gösterisi

-Askeri geçit töreni

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA-

===============

Osmaniye'de zaferin 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı

Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı sabah saat 09.00'da yeni Valilikteki Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, makamında tebrikleri kabul etti. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki tören ise Vali Coşkun, Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye Garnizon Komutanı Topcu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte tören geçişine katılanların ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Asteğmen Hasan Furtana yaptı. Sağlık Teğmen İbrahim Halil Cinpolat'ın şiirini okuması sonrasında tören geçişi yapıldı. Vatandaşlar, askeri birlikler zırhlı araçların geçişlerini ilgiyle izledi. Jandarma köpeğinin gösterisi büyük beğeni topladı. Havadan yine jandarmaya ait drone ile Türk Bayrağı tören alanı üstünde gezdi. Tören, mehter takımının geçişi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

---------

-Protokolden genel görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken detaylar

-Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Topçu Asteğmen Hasan Furtana

-Mehter Takımının tören alanına gelişi

-Mehter Konseri, Mehtere ellerinde bayraklarla eşlik edenler

-Sağlık Teğmen İbrahim Halil Cinpolat şiir okuması

-Vali ve Protokol üyelerinin tören geçişini selamlaması

-Askerlerin geçişi, zırhlı araçların geçişi

-Jandarma köpeğinin gösterisi

-Türk bayrağı aslı drone uçuşu

-Mehter tören geçişi

BOYUT: 166 MB SÜRE: 05'19"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL - OSMANİYE

====================