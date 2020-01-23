DHA YURT BÜLTENİ - 7

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (2)

YUSUF BEKMEZCİ TUTUKLANDI

İzmir'de polisin çalışmasıyla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, Fetullah Gülen'in yakın arkadaşlarından olup, örgüt içerisinde 'Kadim Abi -İrşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il -bölge- ülke imamlarının dahi üzerinde sözde manevi bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Akif Sarı'nın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR, ()

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Kömür deposundaki yangından apartmandaki 10 kişi etkilendi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir apartmanda kömür deposunun alev almasıyla çıkan gazdan, apartmanda bulunan 10 kişi zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 10 kişi hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gemlik ilçesindeki Orhangazi Caddesi'nde saat 12.15 sıralarında zeytin hali karşısında yer alan bir binanın kömür deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik sürede söndürüldü. Ancak depodan çıkan dumanların apartmanda bulunan daireleri sarması üzerine dumandan etkilenen 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından apartmandan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen apartman sakinlerinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İtfaiye ekipleri apartmanda soğutma ve havalandırma çalışmalarını gerçekleştirirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Apartman önünden detaylar

-Dumandan etkilenen vatandaşların çıkarılması

-Yangın noktası detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),()

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HDP önündeki eylemde 143'üncü gün; aile sayısı 75 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 143'üncü gününde, 2010 yılında kaybolan oğlu Ferzende (20) için Hakkari'den gelen Vesila Alkan ve 2015 yılında kaybolan oğlu Faysal (25) için Elazığ'dan gelen Sakine Doğan ile birlikte 75'e yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 2010 yılında kaybolan oğlu Ferzende için Hakkari'den gelen Vesila Alkan ve 2015 yılında kaybolan oğlu Faysal için Elazığ'dan gelen Sakine Doğan bugün oturma eylemine başladı. Böylece eylem yapan aile sayısı 75'e çıktı.

10 YAŞINDAYKEN HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA KAÇIRILDI

Hakkari merkeze bağlı Oluklu köyünden gelen Vesila Alkan, 2010 yılında 10 yaşındayken kaçırılan oğlu Ferzende için, bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. Anne Vesila Alkan, oğlu Ferzende'nin 10 yıl önce diş ağrısı nedeniyle köyden Hakkari'ye gittiğinde kaçırıldığını belirtti. Oğlunun 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendiklerini anlatan Alkan, "4 yıl önce ağabeyiyle telefonla konuşmuş, 'Ablamın evine giderken parti beni götürdü ve daha sonra PKK'ya verdi' demişti. Yaralandığını ve ameliyat olduğunu söylemiş. Oğlumu parti nasıl götürmüşse getirsinler. Bu HDP almış, götürmüş PKK'ya vermiş. Ben umuyorum ve dua ediyorum bütün Müslümanlar için benim oğlum da gelsin. Oğlum gittikten sonra eğitimde yaralanmış ve ameliyat olmuş. Zaten bir iş de yapamıyormuş, gelmek istemiş, ama izin vermemişler. Elinde ve ayağından yaralanmış ve kulağının alt tarafından da ameliyat olmuş. Benim oğlum götürdüklerinde 10 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşında. Gelsin askerlere, devletine teslim olsun. Ben oğlumun gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Vesila Alkan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

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Amasra'da şiddetli rüzgar; denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar, denizde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşmasına neden oldu.

Amasra'da saatteki hızı 43 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar, tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen kaptanlar da kuru yük gemilerini büyük liman dışına ve içine demirledi. Belediyeden ise hoparlörden anons yaptırılarak, Amasralıların şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara dikkatli olması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dalgalarda detay

-Küçük limandaki işyeri duvarlarına vurması

-Kayalara çarpan dalgalar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '3'üncü Tarım ve Orman Şurası' Diyarbakır'da düzenlendi. Şurada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yapımı yakın zamanda tamamlanacak olan Silvan Barajı'yla, 300 bin kişinin tarımda istihdam edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 ilin Tarım ve Orman il ve şube müdürlerinin katılımıyla Diyarbakır’da düzenlenen '3’üncü Tarım ve Orman Şurası' küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi, eylem planı kapsamında göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Şuranın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Diyarbakır’ın, küresel ölçekte tarımın taşıyıcısı bir merkez haline geleceğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır, şu anda bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye’yi taşıyan bir kent. Yakın bir gelecekte Silvan projesinin hayata geçmesiyle birlikte Diyarbakır, sadece Türkiye’nin ve bölgenin değil, küresel ölçekte tarımın taşıyıcısı bir merkez olacaktır. Türkiye'de sulanabilir bütün alanların suyla buluşan tek kent olacak. Mevcut üretim alanlarına 235 bin hektar eklenecek. Bu projeyle 300 bin insan tarımda istihdam edilecek. Sabit endekslenmiş değerle Diyarbakır ekonomisine 1,5 milyar lira gelir artışı sağlanmış olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şuraya katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN / DİYARBAKIR,()

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Gaziantep'te 'uzman teyze' projesi tanıtıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen 'Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı Lansmanı' düzenlendi. 'Uzman teyze' olarak da isimlendirilen projede 75 çocuk bakıcısı kadın aldıkları eğitim ile alanlarında uzmanlaşmış olacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, İl Milli Eğitim Müdür vekili Halit Ateş ve kursiyerler katıldı.

Programa dahil olan kursiyerlerin çocuklarda gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler başta olmak üzere çocukların dil gelişimi, iletişim becerileri,sanat,oyun, beslenme, sağlık ve temizlik gibi konularda eğitim alacakları bildirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de çalışan ailelerin çocuklarının artık uzman kişiler tarafından yetiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu kurs ile anne yarısı dediğimiz uzman teyzelerin iyi eğitim almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Teslim ettiğimiz evlatlarımızın emin ellerde güvenilir ve bilgili kimseler tarafından yetiştirilmesini istiyoruz. Çocuk büyüdükten sonra bazı şeyleri değiştirmek zor oluyor. İşi baştan sağlam tutmak gerekiyor. Bütün bilim dünyası 0-3 yaşın önemli olduğunu söylüyor. Bu yaş aralığı o kadar önemli ki ıskalamamız lazım. O yüzden bu işin başındaki kişilerin iyi yetişmiş olması lazım. Oluşturduğumuz bu model ile dünyaya örnek olmamız gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Kursiyerler

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP ()

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Mersin'de kum zambakları koruma altına alındı

MERSİN'de, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik kum zambakları, özel koruma altına alındı.

Mezitli'de, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kum zambaklarının yoğun olarak yetiştiği Soli Pompeiopolis Antik Limanı yanındaki alanda temizlik çalışmaları yaparak, uyarı tabelaları astı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Akdeniz sahillerini süsleyecek olan kum zambakları için çoğaltma sistemi uygulanacak.

İnsanın yaşamının devam etmesinin tek yolunun doğayı korumaktan geçtiğini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İnsanımız dünyanın güzelliklerini yaşarken zaman zaman doğada başka canlılarla yaşadıklarını unutuyor. Oysa doğadaki bu hayvanlar ve bitkiler insanın yaşamının devamı için koşulsuz tek şart. Belediye olarak, insana hizmetin ana koşulunun doğayı korumak olduğunu bilerek çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz" dedi.

Dünyada nadir olarak yetişen endemik bir bitki olan kum zambaklarının önceki dönemlerde yoğun olarak Mezitli sahillerinde görüldüğünü ifade eden Başkan Tarhan, "Maalesef zamanla insanın yarattığı doğayı kötü kullanmanın sonucu kum zambakları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlarımız sahillerde denize girerken veya güneşlenirken bu bitkilere zarar verebiliyor. Biz onları tabelalar ile uyarmaya çalışıyoruz. Ayrıca nesli tükenme tehlikesinde olduğundan tahrip edilmesi ya da yerlerinden sökülmesi çok büyük cezalar almasına neden olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı hassas olmaya davet ediyorum. Nesli tehlike altında olan bölgesel bir bitki. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, titiz bir çalışma gerçekleştirerek bölgede çalışma başlattı. Öncelikle kalan son kum zambaklarının bulunduğu alan temizlenerek etrafı çitle çevirdi. Uyarı tabelalarının asıldığı alanda özel bir sistemle çoğaltma yapılacak. Çok kısa süre sonra sahillerimizin eskiden olduğu gibi kum zambakları ile dolu olacağını göreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uyarı tabelası çakanlar

-Alanda temizlik yapanlar

-Temizlik yapanlardan genel ve detay

-Kum zambakları fotoğrafları

Haber-Kamera: MERSİN,()

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Sivas'tan İdlib'e 2 TIR dolusu yardım

SİVAS'ta Hayrat Yardım Derneği tarafından toplanan 2 TIR yardım malzemesi savaş mağdurları için Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Suriye'nin İdlib kentinden rejim güçlerinin saldırısı altında kalan sivillere yardım ulaştırmak amacıyla İçişleri Bakanılığı ve AFAD koordinesinde 'Bir aradayız İdlib'in yanındayız' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hayrat Yardım Derneği Sivas İl Temsilciliği tarafından toplanan 50 ton un ve giyecek ile yiyeceklerin bulunduğu 2 TIR yardım malzemesi törenle, İdlib'e uğurlandı. Tarihi jandarma binası önünde düzenlenen programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Bizim ülke sınırlarımız belli ama gönül sınırlarımız çok geniş o gönül sınırlarımızdaki mazlumlara, mağdurlara çığlıklara milletimizin duyarsız kalması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın koordinesinde illerimizde hayır kurumlarımız çalışma başlattılar" dedi.

'TÜRK MİLLETİ İNANCI GEREĞİ YARDIM EDER'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür ederek, "Biz Türk milleti olarak geçmişten aldığımız miras gereği sadece ülkemiz sınırları içerisinde yaşayanlara değil, dünyanın dört bir tarafında yaşayan mazlumlara ve mağdurlara bakmakla, onları korumakla yükümlüyüz. Bizim tarihimizin bize yüklediği misyondur bu biz bunun farkında olarak birileri bunu farklı olarak değerlendirse de Türk milleti inancı gereği yardım edecek ve etmeye de devam edecektir" diye konuştu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Koordinatörü Kadir Darıcık da, "Şu anda yaklaşık 250 bin kişi Suriye ile Türkiye içerisinde sıkışıp kalmış durumda. Bizler de yardım derneği olarak bu acıya kayıtsız kalmayarak İdlib'e 2 TIR yardım malzemesi göndermek için kampanya başlattık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek 2 TIR yardım malzemesi savaş mağduru sivillere ulaştırmak üzere İdlib'e doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten görüntüler

-Konuşmalar

-Duayla TIR'ların uğurlanışı

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

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