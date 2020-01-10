DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü öncülüğünde Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü, KOM, Özel Harekat, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Narkotik ekiplerinin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Denetimlerde daha önce defalarca üzerlerinde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan, silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan 9 şüpheli evlerinde yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerden görüüntü.

-Operasyondan görüntü.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ÇANAKKALE, ()

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Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı, 'o kişi ben değilim' dedi (2)

ANNE UNCU: İKİ ELİM YAKASINDA OLACAK

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan Uncu'nun (23) düğün için aldığı altınlarla ortadan kaybolan ve hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'o kişi ben değilim' savunması yapan gelin adayı Nurhan B.'nin (23), kayınvalidesi Hatice Uncu, duruşmada yaşananları anlattı.

Oğlunu ve kendisini dolandıran kişinin Uşaktan SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade veren Nurhan B., olduğunu söyleyerek, “ Mahkemede ifadesi alınan Nurhan B., "O kişi ben değilim, sadece benziyorum' savunması yaptı. Bizi dolandıran kesinlinle kendisidir. Gözümüzün içine baka baka 'o ben değilim, bana benzetiyorlar' diyerek kendisini aklamaya çalışıyor. Oysa oğlumu dolandıran kişi ta kendisidir. Bu güne kadar bu olayı yargıya taşımak için mücadele ettim ve taşıdım da, bundan sonra da iki elim yakasında olacakö diye konuştu.

'CEZA ALACAĞINA İNANIYORUZ'

Uncu ailesinin avukatı Mustafa Kemal Metin ise "Nurhan B., Çorum’a hiç gelmediği yönünde ifade verdi. Kendisinin benzetildiğini, Uncu ailesini de tanımadığını söyledi. Oysa aracılık yapan kişi tam tersini söyleyerek, Uncu ailesini dolandıran ve altınlarla kaçan kişinin o olduğunu açık bir dille söyledi. Önümüzdeki duruşmalarla gerekli cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Damadın annesi Hatice uncu röp.

-Avukatı Mustafa Kemal Metin röp.

-Adliye görüntü

-Dolandırılan gelin fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR /ÇORUM, ()

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Bıçakla kız yurdunda kapıları açmaya çalışan şüpheli yakalandı

Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ndeki kız yurduna gelerek, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalışan Erdem D. (23), öğrencilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde meydana geldi. Kampüsteki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurduna gelen kişi, iddiaya göre, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalıştı. Bunu fark eden öğrenciler, güvenlik görevlilerine haber verdi. Şüpheli, güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini görünce yurt bahçesinden kaçtı. Kız öğrenciler, olayı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurunca Gemlik Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin, Erdem D. olduğu belirlendi. Adresi de tespit edilen Erdem D., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Erdem D.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.

Görüntü dökümü;

-Şüphelinin emniyete götürülmesi

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), ()

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Palandöken Kayak Merkezi'nde muhteşem gösteri

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan yapay buz parkı, muhteşem gösteri ile açıldı. Palandöken'e gelenler, kayak ve snowboard’un dışında isterse ücretsiz buz tırmanışı yapıp, karda bisiklet sürebilecek.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı, tören ve renkli gösterilerle açıldı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri buzdan heykeller yaptı, bisikletliler hazırlanan rampalardan atladı. 50'ye yakın sporcu ise hazırlanan buz dağına tırmandı. Gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, "Buz tırmanışı olmak üzere buzdan heykeller, bisiklet, kayak ve kızak yarışları tertip etmiş oluyoruz. Bu her yıl bu mevsimde devam edecek. Geleneksel hale getireceğiz. İstiyoruz ki Palandöken'de çok farklı etkinlikler imza atalım. Farklı tesisleri burada gerek yerli gerekse yabancı turistlerin hizmetine sunalım. Dağımız hakikaten yeni pistlerle gerekse buradaki ortamın hazırlanmasında da arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Bu festivale birbirinden farklı sporcular katılıyor. Gerek dağ tırmanışı gerek dağ yürüyüşü ve bisiklet yarışlarında hiç göremeyeceğiniz arkadaşlar bu yarışmalara katılarak renk kattı. Burada oluşturduğumuz bu ortamda gelecek yıllarda çok daha büyük dünya yarışmalarını inşallah burada tertip edeceğiz. Şubat ayının sonunda burada snowboard dünya şampiyonası olacak" diye konuştu.

Alpin Outdoor Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin 3 yıllık bir hayali 2 ay emek verdikten sonra gerçekleştirdiklerini ve bugün de açılışını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Buz dağını yaptığımız yerin üzerinden akarsu yeraltı kanalına gidiyordu. Biz o suyun bir kısmını borularla yukarı taşıdık. Kaya parçalarının düşmemesi için dağa çekilen çelik torların üzeri belediye tarafından beton püskürtülmüştü. Biz de bunun üzerine suyu akıttık. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 10 derecenin altına düşünce devasa bir buz dağı oluştu. 24 Aralık'ta açılışını yaptığımız buz dağında şimdide 'Palandöken Outdoor Festivali'ni düzenliyoruz. 3 gün sürecek olan festivalde Buz Tırmanışı, Dağ Kayağı, Karda Bisiklet ve 93 Harbi Şehitleri anma Palandöken tırmanışı olacak. Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan buz dağına bugün 50 ye yakın sporcu tırmandı. 60 bisikletli sporcu Gondol - Liftle 3 bin metreye çıkıp buz dağın olduğu yere gelerek onlar için hazırlanan rampalardan atladı. Üç gün dolu dolu geçecek olan festivale tüm halkımızı davet ediyoruz."

Palandökenin kayak pistleri yanında yapılan festival kayağa gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılış öncesi semaver çayı içen vatandaşlar

-Buzdan yapılan heykellerin motorlu testere ütü ile düzeltilmesi

-Mustafa TEKİN ile röp

-Drone ile çekilen bisikletli kayak ve buz tırmanışından detay

-Kurdela kesimi

-Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi, Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin yanına, Ovacık Mahallesi'nden kamyonlarla getirdiği karı döktü. Görenleri şaşkına çeviren manzaraya, kimse kayıtsız kalamadı. Kimi fotoğraf çektirdi, kimiyse kartopu oynadı. Kar özlemi yaşayan bazı vatandaşlar ise, çuvallara doldurdukları karı, ailesine götürdü.

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir'in merkezine Konak Meydanı'na kamyonlarla kar getirdi. Saat Kulesi'nin yakınına bırakılan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi, kardan adam yaptı. Kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirliler, gördükleri kar nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlardan Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya isimli vatandaş da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar da, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi. Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırdık burada kar görünce" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen 65 yaşındaki Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim. Şimdi burada görünce mutlu oldum. Aileme de götüreceğim" dedi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konak Meydanı'na dökülen kardan görüntü

- Vatandaşların kardan adam yapması ve karla oynaması

- Fotoğraf çekenler

- Poşetlere kar dolduranlar

- Çocukların coşkusu

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()