DHA YURT BÜLTENİ - 7

'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı

Bolu'da, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen G.K. isimli kadın, yol üzerindeki tesiste mola verdiği sırada yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM yolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde kimlik kontrolü yaptı. Jandarma ekibi, durumundan şüphelendiği G.K.'nin de kimliğini kontrol etti. G.K.'nin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen G.K., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. G.K., adliyeye getirildiği sırada sloganlar attı. Jandarma ise G.K.'nin ağzını eliyle kapatarak slogan atmasını önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Slogan atması(sesin kısılması gerekiyor)

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarına pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateşte, yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motokuryenin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında birçok ev ve park halindeki araç ile bir çiçekçi dükkanı ve eczaneye de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, bellerinden çıkardıkları tabancalarla sürücüyü hedef alarak arka arkaya ateşledi. Saldırıya uğrayan sürücü, otomobilinin hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Çakır ve Kara, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK ARAÇ, İŞ YERİ VE EVE KURŞUN İSABET ETTİ

Olay sırasında birçok ev ve park halindeki aracın yanı sıra bir çiçekçi dükkanıyla eczaneye de kurşun isabet etti. Çiçekçi dükkanına 2 kurşun, eczanenin camına da bir kurşun isabet ettiği tespit edildi.

'BİZİM ARACA 7 KURŞUN İSABET ETMİŞ'

Otomobiline 7 kurşun isabet eden Muzaffer Aşıkçı, "Akşam burada bir olay çıkmış. Sokaktan çıkan kişiler, her yeri taramışlar. Bizim araca da 7 tane kurşun isabet etmiş. Diğer araçlar da zarar görmüş durumda. Zarar gören evler de var. Cana gelen mala gelsin demek lazım, ama burada 2 kişi de maalesef vefat etmiş. Onlara da Allah rahmet eylesin dileklerimi sunuyorum" dedi.

hafif ticari aracı ile işyerine kurşun isabet eden çiçekçi Nergiz Demir, "Benim iş yerini siper olarak kullanmışlar. İş için kullandığım arabamda da zarar söz konusu. 2 kişi vefat etmiş, gerçekten çok üzücü. Sabah geldiğimizde oldukça şaşırdım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kurşun isabet eden arabalardan görüntü

- Camına mermi isabet eden eczaneden görüntü

- Otomobiline 7 kurşun isabet eden Muzaffer Aşıkçı ile röp.

- Çiçekçi Nergiz Demir ile röp.

- Muhabir Davut Can'ın anonsları

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (2) - Yeniden



ÇANAKKALE Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, 'Gelibolu' isimli feribot, yarım saatlik yolculuk sonrası poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü. Elinde kesik olan Selçuk Akar, Sahil Güvenlik'e ait '903 Botu' ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye götürüldü.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle bugün Gökçeada ile Kabatepe arasındaki tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi. Gestaş firması tarafından ise tarife dışı olarak saat 09.00'da, 'Gelibolu' isimli feribotla Gökçeada'dan Kabatepe'ye ek sefer gerçekleştirileceği açıklandı. Çanakkale'deki hastaneye sevki yapılan, eli kesik Selçuk Akar'ın taşındığı ambulans beklendiği için sefere saat 09.30'da başlandı. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun da bulunduğu feribotun kaptanı, yarım saat süren yolculuk sonrası poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.30 sıralarında Gökçeada Kuzu Limanı'na yanaştı. Feribot, boşaltılırken, gün içinde başka sefer olmayacağı açıklandı.

Öte yandan elinde kesik olan Selçuk Akar, Sahil Güvenlik'e ait '903 Botu' ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye götürüldü. Akar, buradan ambulansa bindirilip, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak GEZEN- Vural BOZOK/ÇANAKKALE, () -

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Eşi tarafından öldüren Ebru'nun cenazesi ailesine teslim edildi



IĞDIR'da boşanma davası süren eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi üniversitesi öğrencisi Ebru Aras'ın (24) cenazesi, Mersin'den gelen yakınlarına teslim edildi. Ebru Aras’ın akrabası Müslüm Öcüm, "Kadına şiddete karşıyız. Yeğenim öldürüldü. Telefonda aralarında ne tartışma geçmişse, evine gelmiş, kapıyı kilitlemiş, kızı içeride vurmuş" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik nedeniyle üç ay önce Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras’ı terk edip, Iğdır'da ev kiralayarak buraya yerleşti. Ebru Aras, bir ay önce de boşanma davası açtı.

Umut Aras, eşinin izini bulup, dün evine gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Umut Aras, yanında getirdiği tabanca ile Ebru Aras’a ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru Aras'ı banyoda, Umut Aras’ı ise evin bir odasında kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru Aras'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut Aras ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından da Umut Aras, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında bakıcısında olan 1,5 yaşındaki işitme engelli oğulları M.İ.A. ise devlet korumasına alındı.

‘KAPIYI KİLİTLEMİŞ, KIZI İÇERİDE VURMUŞ’

Iğdır Devlet Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Ebru Aras’ın cenazesi Mersin'den gelen yakınlarına teslim edildi. Genç kadının akrabası Müslüm Öcüm, "Yeğenim öldürüldü, cenazesini almaya geldik. Kadına şiddete karşıyız, kınıyorum. Devletin bunun üstünde durması lazım. Özellikle bunu dile getiriyorum. Bir ay önce boşanma davası açmışlardı. Aralarında telefonda ne tartışma geçmişse, artık ondan dolayı evine gelmiş. Kapıyı kilitlemiş, kızı içeride vurmuş, sonra kendini vurmuş ki nefsi müdafaa süsü vermiş. Babası trafik kazası geçirdi, ayağı kırık olduğu için gelemedi" diye konuştu.

Ebru Aras'ın cenazesi Iğdır Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

Umut Aras'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazenin hastaneden çıkarılması

Tabutun taşınması

Cenaze nakil aracı

Müslüm Öcüm'ün açıklaması

Haber-Kamera: Suat DENİZ- Özkan AYDIN/IĞDIR, ()

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Otomobile ateş açıldı; sürücü öldü, kardeşi yaralı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobildeki İbrahim Deniz (45) hayatını kaybetti, kardeşi Mikail Deniz ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Deniz'in kullandığı 63 HH 933 plakalı otomobile hareket halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Deniz ile kardeşi Mikail Deniz'i hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Deniz doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mikail Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyerek yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ateş acılan otomobil

- Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri

- Trafiğe kapatılan yollar

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA-)

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540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu

SAMSUN'da, 7 ay önce 24 haftalık ve 540 gram olarak dünyaya gelen Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kaldı. 'Prematüre retinopatisi' hastalığı tanısı konulan bebek, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız, tarafından uygulanan tedavi ile kör olmaktan kurtuldu.

Samsun'da Nurgül ve Ömer Koç çiftinin bebekleri 7 aylık Sümeyye Koç, henüz 24 haftalıkken 540 gram olarak dünyaya geldi. Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kalarak yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu. Yapılan göz muayenesinde bebeğe tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanan 'Prematüre retinopatisi' tanısı konuldu. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız, tarafından uygulanan tedavide ilk olarak kuvözde enjeksiyonla müdahale yapıldı. Hastalık nüksedince bu kez lazer tedavisi uyguladı ve Sümeyye Koç, kör olmaktan kurtuldu.

'ÇOK ZOR OLDU'

Kızının hastalığının ilk teşhis edildiğinde görebilmesi için çok olumlu şeyler söylenmediğini belirten anne Nurgül Koç "Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği de söylendi. Görmeye de bilir. Ama tedavisinin de olduğu söylendi. Çok zor oldu. Bebeğimin damar yolları bile çok zor açıldı. Onu öyle görmek çok zor. Şu an görüyor. Herhangi bir sorun yok çok şükür. Oyuncakları kendisi hareketlerine göre kafasını çeviriyor, bakıyor. Işığa çıktığı zaman gözünü kırpıyor" diye konuştu.

'LAZER TEDAVİSİ UYGULANDI'

Uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazyıldız, Sümeyye Koç'un damarlarının çok küçük olması nedeniyle önce enjeksiyon tedavisi uygulandığını dile getirerek "Bu bebeğe biz enjeksiyon tedavisini uygun gördük. Çünkü damarları çok küçüktü ve gelişmemişti gözü. Sonraki süreçlerde bu hastalığın nüksetme özelliği var. Sonrasında lazer tedavisi uygulamayı uygun gördük. Ve şimdilik gözü sakin. Bebeğimiz görme seviyesine ulaştı. Görmesini sağlıyor. "şeklinde konuştu.

'TEDAVİEDİLMEZSE KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR'

Doç.Dr. Beyazyıldız, prematüre retinopatisi hastalığının gözün görmeyi sağlayan retina tabakasında anormal damar gelişimi anlamına geldiğini söyleyerek "Prematüre doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için, bu bebeklerde anormal göz gelişimi olabiliyor. Gözün retina tabakası yani görmeyi sağlayan tabakasında gelişme bozukluğu ortaya çıkıyor. Doğru zamanda, doğru bebeğe, doğru tedaviyi uygulamak gerekiyor. Tabii ki tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık" dedi.

Hastalık 32 haftadan önce, bin 500 gramın altında doğan ve uzun süre kuvözde kalan bebeklerde görülüyor. Bin 500 gramın altında doğan bebeklerde bu hastalığın görülme sıklığı ortalama yüzde 45 doğum haftası ve kilosu düştükçe risk daha da artıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sümeyye Koç'un kontrol edilmesi

-Ameliyattan detay

-Bebeğin yoğun bakımdaki halinden detay

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()



