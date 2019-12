DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz, yangın alanlarında bir süre daha kalacak" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde 3 gündür süren örtü ve orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışmalarını inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Pakdemirli, "170 kilometre hızında rüzgar ve meteoroloji koşullarının aleyhimize olması, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle 65 saatin sonunda tüm yangınlar kontrol altında alındı ve söndürüldü. 200 araç ve 700 personelle yangınlara müdahale ettik. 23 ilden 40 tane araç takviyesi yapıldı. Bazen uçakla da personel taşıdık. Antalya, Adana, İzmir ve Muğla gibi illerden personel geldi. Gece boyunca çalıştık. Hem Araklı'da hem Dernekpazarı'ndaki çalışmaları bizzat yerinde inceledik ve kontrol ettik. Dün gece hiç başlamamış bir yangınımız çıktı Maçka'da. Bu noktada da çalışmalar yapıldı ve yangın söndürüldü" diye konuştu.

'METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM'

Ekiplerin alanda bir süre daha kalıp, soğutma çalışması yürüteceğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Ortahisar ve Vakfıkebir'de de küçük çaplı yangınlar çıktı. Bunlar da kontrol altına alındı. Şu anda soğutma faaliyetlerine geçildi. 11 noktada soğutma faaliyeti devam ediyor. Yangınların hepsi söndürüldü, tamamı kontrol altına alındı. Ekiplerimiz yangın alanlarında bir süre daha kalacak. 280 hektar örtü şeklinde bir alan zarar gördü, bunun 10 hektarı da fındıklık. Bu yangında hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum: Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olalım. Bahçe temizliği yapılırken meteoroloji uyarılarını dikkate alalım. Çok büyük felaketler ortaya çıkabilir" dedi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı



Kocaeli'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü. Suyun daha da çekilmesiyle barajdaki köprüler tamamen ortaya çıktı.

Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su oranı düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 9 milyon 110 bin metreküp ile yüzde 18'e düştü. Baraj suyunun iyice azalmasıyla yaklaşık 20 yıldır su altında bulunan eski 2 köprü iyice ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden takviye yapılırken, beklenen kar ve yağmur ile su seviyesinin artacağı tahmin ediliyor.

İslahiye'de, 'Durakta matematik' projesi hayata geçti



Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi. Öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri ve ön yargılarını yıkmaları amacıyla uygulanan proje kapsamında, otobüs durağına eğitici görseller asıldı.

İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle ilçe merkezindeki duraklara, öğrencilerin eğlenerek matematik öğrenmesini amaçlayan afişler asıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki durakta uygulamaya konulan projenin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cevdetpaşa İlkokul Müdürü Yusuf Yıldızhan ile proje koordinatörü öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Asılan afişleri anlatan ve durakta öğrenciler ile birlikte matematik dersi işleyen öğretmen Erhan Akyol, öBu proje ülkemizde 81 ilde uygulanıyor. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, Romanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da da uygulanmakta. Projede amaç toplumun matematiğe karşı olan olumsuz tutumunu, ön yargısını yıkabilmektir. İslahiye'de 7 durağımızda projemizin uygulaması mevcut. Her durakta farkı afişlerimiz bulunuyor" diye konuştu.

Öğretmenleriyle durakta matematik dersi işleyen öğrenciler, afişlerin kendilerine matematiği sevdireceğini kaydetti.

Diyarbakır'da 112'ye gelen çağrılar şaşırtıyor



Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar şaşırtıyor. İneğinin doğumundan, dargın olduğu eşiyle barışmak isteyenden ve arama yapamadığı için çok özlediği sevgilisine konferans yoluyla bağlanmak isteyene kadar birçok ilginç çağrıyla karşı karşıya kalan acil sağlık hizmetleri çalışanları, 112 Acil Yardım hattının gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi.

Diyarbakır'da her gün ortalama 8 bin civarında çağrıya cevap veren ve bunlardan yaklaşık 400'ünün vaka olarak değerlendirildiği 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışanları, hayat kurtarmak için zamanla yarışırken, çoğu gereksiz ve asılsız yapılan ihbarlardan ise şikayetçi. Hayat kurtarmaya çalışırken bazen komik, bazen üzücü olaylara tanık olduklarını aktaran sağlık çalışanları, zamanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Çalışanlar, 112 çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin bazen hayatlara mal olabileceği uyarısında bulundu. Diyarbakır'da 63 istasyon ve yaklaşık 800 personelle hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Komuta Kontrol Merkezi çalışanları tanık oldukları ilginç anları anlattı.

KARDA MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARMAK İÇİN 3 SAAT ÇABA SARF ETTİ

Merkezde görevli acil tıp teknisyeni Hacer Mutlu, Hani ilçesine bağlı bir köyde geçen yıl yaşadığı olayı anlattı. Mutlu, şöyle konuştu:

"Çağrı, hatsız telefon numarasından gelmişti. Genelde şebeke çekmediği durumlarda hatlarını çıkarıp bizi aradıkları zaman daha kolay ulaşabiliyorlar. Bir beyefendi aradı. Gece 01.00 sıralarındaydı. Yolda kaldığını, arabasının bozulduğunu ve kar yağışının çok fazla olduğunu belirtti. Ben de 'Size hemen jandarma, belediye ve sağlık ekiplerini yönlendiriyorum, araçtan çıkmayın' dedim. 'Çok karanlık, korkuyorum. Sizden bir ricam var, eşimin numarasını vereceğim. Kendisini ararsanız köydeki arkadaşlarıma ve muhtara da bilgisi versin' dedi. Eşinin numarasını aldım. Eşini aradım, eşi de cevap verdi. Önce tepki gösterdi. 'Kimsin, bu saatte niye arıyorsun' diye sordu. Ben de eşinin aracının yolda kaldığını ve kar yağışından dolayı korktuğunu, endişelendiğini ve sizi aramamı istediğini söyledim. Köydeki arkadaşlarına bilgi verirseniz iyi olur. Ben de ambulans yönlendirdim. Hangimiz daha erken ulaşırsa iyi olur dedim. Bana kızıp, 'Gebersin orada istemiyorum. Ben ona o kadar bu saatte yola çıkma dedim. O yine çıktı' dedi. Ben de 'Sinirli olabilirsiniz ama şu an eşiniz zor durumda' dedim. O da 'İnşallah ölür. Kurtlar yesin onu istemiyorum' dedi. Sonra mahsur kalan kişi tekrar aradı. Eşinin konuşmak istemediğini ve ona ekip yönlendirdiğimi söylemem üzerine 'Allah o kadını kahretsin hep aynı şeyi yapıyor. Onun yüzünden ben bu saatte yola çıktım. Beni sinirlendirdi' dedi. Sonra ben tekrar kadını aradım. Kadına 'siz şu an sinirli olabilirsiniz ama birlikte bir şey yapmak zorundayız. Eşinizin şu an hayati tehlikesi var' dedim. 'Beni hiç ilgilendirmez, istediği şekilde siz yardımcı olun, ama ben yardımcı olmayacağım. Beni bir daha aramayın ben uyuyacağım ve rahatsız etmeyin beni' dedi. Sonra tekrar beyefendi aradı. Eşinin yine ilgilenmediğini ve gereken yerlere haber verildiğini ve kendisine ulaşılacağını söyledim. O da 'İnşallah ölürüm de o kadından kurtulurum, hayatımı zindan etti.' Yaklaşık 3 saat boyunca kendilerini barıştırmaya çalıştım. İşin sonunda barıştırdım onları, ekiplerimiz de ulaştı. Belediye ekipleri de ulaştı beyefendiyi sağ salim eşine teslim ettik. Tekrardan bizi arayıp bana bağlandılar, teşekkür ettiler, köye davet ettiler."

'BAYAN DEĞİL, İNEKTİR

İlginç vakalarla karşılaştıklarını belirten Mekiye Bilen ise 112 çağrı merkezini arayan kişiyle yaşadığı ilginç anısını şöyle anlattı:

"Çınar ilçesine bağlı bir köyünde doğum vakası çağrısı aldık. Arkadaşım bu konuda tecrübeli olmadığı için çağrıyı bana aktardı. Hasta yakınıyla görüştüm. 'Kaçıncı doğumunuz, suyu gelmiş mi, bebeğin başı görünüyor mu, bebek çıkıntıda mı' gibi sorular soruyorum. Hepsine 'Evet' diyor. Çok da heyecan yapıyor tabi. O esnada bir inek sesi gibi bir şey duydum. Değişik hayvan sesleri de geliyordu. 'Beyefendi, hasta kaçıncı doğumunu yapıyor, kadın daha önce doğum yaptı mı' dediğimde 'Yok yok bayan değil, inektir' diye yanıt verdi. Burası 112 dedim, biz insanlara danışmanlık yapıyoruz, inekse veterinere bilgi vermeniz gerekiyor dedim. Çok teşekkür ederim, heyecandan direk 112'yi aradım dedi."

'SADECE KIYAFETLERİM KALDI, ONLARI DA MI YAKAYIM'

4 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Sevinç Uzun, saat 03.00'te aldığı çağrıda köpek sesinin geldiğini ve uyamadığını, gelip köpeği susturmaları için talepte bulunulduğunu söyledi. Uzun, üşüdüğü için 112'yi arayan bir kişiyle yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Bir grup arkadaş karda yolda kalıp, üşüdükleri için bizi aradı. Yolda kaldıkların, çok üşüdüklerini söyleyip ambulans talebinde bulundular. Uzun bir mesafe olduğu için ambulansın onlara ulaşması çok uzun sürdü. Sürekli arayıp 'Donuyoruz, üşüyoruz' diyorlar. Ben de onları telkin etmeye çalıştım. Merek etmeyin ambulansımız ulaşmak üzere sakin olun. Siz ateşle ısınmaya devam edin üşümemeye çalışın dedim. Telefondaki çok sinirlenip, 'Üzerimde sadece kıyafetlerim kaldı. Onları da mı yakıp ısınayım ne yapayım' dedi.

'SEVGİLİMİ ÇOK ÖZLEDİM KONFERANS YAPIN'

Komuta kontrol merkezi doktorlarından Davut Yıldız da, 112 acil servis çağrı merkezinin gereksiz yere aranmaması konusunda uyarıda bulundu. Sevgilisini çok özlediği için arayan bir kişi olduğunu söyleyen Yıldız, "Bir seferinde bir vatandaşımız hatsız bir numaradan arayıp sevgilisinin numarasını vermiş ve konferans talep etmişti. Arama yapamadığını ve görüşmek istediğini, onu çok özlediğini beyan etmişti. Tabi biz de bunu gerçekleştirmemiştik. 112'yi böyle durumlarla meşgul etmememiz gerekiyor. Bunu trajikomik olarak değerlendiriyorum. Yani bu nasıl akıllarına geliyor. Bunu nasıl düşünüp, tahlil edip böyle bir şeyin varlığından haberdar olduğunu bilmiyorum. Mesela buraya gelmeden önce burada konferans yapıldığını bilmiyordum. Yani hatsız bir numaradan arayıp sonra konferans talep edip, sevgilisiyle görüşmek fikri üstün bir aklın aklına gelebilecek bir şey" diye konuştu.

Ölen dişi köpeğin başında bekleyen erkek köpek sahiplenildi



Elazığ'da, domuzların saldırısında ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi.

Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde, domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir dişi köpek öldü. Ölen köpeğin yanında olan erkek köpek ise 4 gün boyunca yanından ayrılmadı. Okul servis şoförü Mehmet Balin'in (38), o anları sosyal medyada paylaşmasıyla, köpeği sahiplenmek isteyen çok kişi talepte bulundu. Balin, erkek köpeğin Şituşağı Köyü sakinlerince sahiplenildiği ifade ederek, "Köye geldiğimde bir köpeğin, ölmüş bir köpeğin yanında durduğunu gördüm. Yoluma devam ettim. Tekrar geri döndüğümde köpek halen orda bekliyordu. Diğer gün sabah gittiğimde halen başında bekliyordu. Köpeği beslemeye karar verdim. 4 gün boyunca her gün yiyecek ve içecek getirdim ona. Bu anları sosyal medyada paylaştıktan sonra köy sakinleri ölen köpeği toprağa verip, erkek köpeği de sahiplendi" dedi.

Kayseri'de 'Ters Ev' ilgi gördü

Kayseri'de girişimci Alim Çetin tarafından yaptırılan 'Ters Ev' görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında açılacak ev şimdiden ziyaretçilerini ağılıyor.

Kayseri'de yaşayan Alim Çetin, Karpuzatan bölgesine eğlence amaçlı ters ev yaptırdı. Ziyaret, sürpriz doğum günü ve çeşitli etkinlere ev sahipliği yapması için hazırlanan 'Ters Ev' görüntüsü ve içindeki gerçek eşyaları ile görenlerin dikkatini çekiyor. 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak ters ev, şimdiden ziyaretçilerini ağırlıyor. Çetin, evde bulunan eşyaların vida ve yapıştırıcı ile montajlandığını söyleyerek, "Ters evi resmi olarak açmadık. Eksikliklerimiz vardı. Ancak, merak edip gelen vatandaşlarımızı gezdiriyoruz. Büyük bir şaşkınla dolaşıyorlar. Doğum günü partileri başta olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapmak için burayı açtık. İçeride bulunan eşyaların hepsi gerçek ve ters" dedi.

