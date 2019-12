DHA YURT BÜLTENİ - 7

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (2)

METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Adana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, Yüreğir ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

'TURUNCU KOD' VERİLDİ

Öte yandan meteoroloji uyarı merkezinde; Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya bölgesi için 'turuncu kod' verildi. Sıklıkla görülmeyen durumlarda verilen uyarı, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. Uyarıda, tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi konusunda bilgi veriliyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Caddeden geçen araçlar

- Belediye hoparlöründen vatandaşların, yağıştan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılması

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),()

==================================

Çanakkale'de, hoparlör içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı



Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir hafif ticari araçta kabinli hoparlör içinde toplam 2 kilo skunk ve sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli subwoofer hoparlör içinde skunk ve sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Toplam 2 kilo uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: ÇANAKKALE ()

==================================

Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş



Eskişehir’de polisin takibe aldığı bir kişi, yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesi ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otogarda takibe alınan şüpheli, otobüsten indikten sonra gözaltına alındı. Şüphelinin yanında taşıdığı cips kutusunda yapılan incelemede içinden 325 adet ecstasy uyuşturucu hap, 52,68 gram skunk maddesi, 0,46 gram ketamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Cips kutusunun açılması

-İçindeki uyuşturucu haplar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

==========================

HAYTAP Klinik, ilk kez Osmaniye'de kuruldu



Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından ilk kez Osmaniye'de kurulan klinik, ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği Bilim Evinde kurulan Klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvan severler için bir umut kaynağı olup, içerisinde, röntgen sistemi, ortopedi ve bir çok operasyonda kullanılabilecek malzemeler yer almakta. HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, gönüllü veteriner hekimlerin rahatlıkla kullanabileceği klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarına şifa olunduğunu belirterek, "Şehrimizde, özellikle veteriner ortopedi konusunda büyük bir eksikliği kapatmaya çalışan projede röntgen sistemi, ortopedi ve bir çok operasyonda kullanılabilecek değeri 40 bin lira civarındaki malzemelerin tamamı Hayvan Hakları Federasyonu tarafından karşılandı. HAYTAP Klinik, sahipsiz sokak hayvanları ve hayvan severler için bir umut kaynağı oldu" dedi.

ÜCRETSİZ TEDAVİ

HAYTAP Klinik, açıldığı gün ilk misafirini ağırladı. Hayvan sever Sevda Kafalı tarafından Kadirli ilçesinden getirilen 10 kaşındaki yaralı dişi kedi tedaviye alındı. Üst dudağı ve burunu kesici bir cisimle kesilmiş halde bulunan kedinin iki hafta önce atılan dikişleri patlamış tekrar dikiş atılarak aralara metal dikiş uygulamaları yapıldı. Sevda Kafalı, kedinin dikişleri açılmasından dolayı tekrar HAYTAP’a ulaştığını ve yeni açılan HAYTAP Klinikte ücretsiz olarak tedavisini yaptırdığını belirterek, "Bu hizmetinden dolayı HAYTAP'a ve tüm bağışçılarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖNÜLLÜ VETERİNER HEKİMLER

Operasyona katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise 2 hafta öncesinde burnu parçalanmış şekilde bulunan kediye estekti operasyon yaparak burun bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Yiğit, şöyle devam etti: "Dikilen bölgedeki dokular çok yumuşak ve hassas olduğundan dikişleri patlamış. Kullandığımız dikiş iplerinin dokuyu zapt edemediğini fark ettiğimizden destek amaçlı medikal tel zımba aralara destek vererek tekrar doku bütünlüğünü sağladık. Operasyonlarda Hayvan Hakları Federasyonu’nun tedarik ettiği ağız ve diş bakımı setleri işimizi çok rahatlattı. Gönüllü olarak sahipsiz sokak hayvanlarının operasyonlarını yaptığımız bu imkanları bizlere sağlayan HAYTAP’a çok teşekkür ediyoruz."

Görüntü Dökümü

-------------

-Kedinin tedavi için masada yatar vaziyette duruşu

-Gönüllü veterinerler kedinin tedavisine başlanılması

-Ameliyat anından detay görüntüler

-Dikiş atılması, iğne vurulması

-Hayvansever Sevda Kafalı ile röportaj

-Gönüllü veteriner hekim Ali Nuri Yiğit ile röportaj

-Haytap Temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

==================================

Türkiye, yeni kış turizm sporları merkezine kavuşuyor



Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda kış turizm sporları merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Özel girişimciler tarafından babylift, telesiyej sistemleri kurulacak, amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak projenin ilk etabı ocak ayında hizmete giriyor.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılında Kış Turizm Sporları Merkezi ilan edilen Rize'nin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı için harekete geçiliyor. Ekstrem spor tutkunu iş insanı Ruşen Ekşi tarafından hazırlanan proje ile Ovit Dağı'nda babylift, telesiyej sistemleri kurulacak, amatör ve profesyoneller için kayak pistleri oluşturulacak, kar motorları ile turlar ve kızaklarla kayak aktiviteleri yapılacak. Babylift sisteminin devreye gireceği Ovit Dağı'nda kış oyunları da düzenlenecek. Buzul gölünde yüzme, kayaklı koşu ve helikopterli kayak (heliski) aktiviteleri de yapılabilecek. Konaklama ve günübirlik tesislerin de hizmete gireceği Ovit Dağı, Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi olacak.

OCAK AYINDA HİZMETE GİRİYOR

Türkiye'nin önde gelen Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya gibi kış turizm merkezlerini planlayan ekibin çalışma yürüttüğü Ovit Dağı'nda, kış turizm sporları merkezi projesinin ilk etabı ocak ayının ortasında tamamlanıyor. Ovit Dağı'nda çalışma yürüten ekip, kar motorları ile yamaçlarda amatör ve profesyoneller için oluşturulacak kayak pistlerinin belirlenmesi için keşif yaptı. Ekip, kar motorları ile dik yamaçlardan hızla çıkarak, eğlenceli anlar da yaşadı. Ovit Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler de kar motorları ile yapılan gösterileri ilgiyle izledi.

'OVİT, TÜRKİYE’NİN SAYILI KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLACAK'

Ekstrem spor tutkunu iş insanı Ruşen Ekşi, Ovit’i kış turizmine açmak istediklerini belirterek, “Gerekli altyapıları hazırlıyoruz. Pistlerin yapılabilmesi için pist makineleri, çeşitli aktiviteler olması için kar motorlarını buraya getirdik. İlerleyen dönemde kızak, kayak ekipmanları, kayaklı koşu malzemeleri ve benzeri ekipmanları da buraya getireceğiz. Ocak ayının ortasından itibaren Ovit’i kış turizmine açmayı planlıyoruz. İlk planda yaptığımız tesisler daha küçük ölçekte olacak, ardından dünya çapında profesyonel organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir kış turizm ve spor aktiviteleri merkezine dönüşeceğiz. Bizim hayalimiz bu yönde. Bu yapılabilir, çünkü Ovit Dağı’nın kar kalitesi, kar mevsim uzunluğu pist alanlarının dünyaca ünlü kış turizm merkezlerinden altta kalır yanı yok. Hatta uzmanlar fazlası olduğunu da söylüyor. İlerleyen dönemlerde burası Türkiye’nin sayılı kış turizm merkezlerinden birisi olacakö dedi.

'OVİT'TE BU YIL KIŞ TURİZMİ BAŞLIYOR'

Ocak ayının ortasında Ovit’te kış turizm sezonunun açılacağını söyleyen Ekşi, “Bugünden itibaren yurt içi ve yurt dışı tanıtımlara başladık. Profesyonel kayakçıları Ovit’e getirerek onlara burayı tanıtacağız. Onlar sayesinde de burayı daha fazla kişiye anlatacağız. Türkiye’den de sosyal medya fenomenleri, ünlüler, kayak tutkunlarını bölgeye davet ettik. Ocak ayında burada olacaklar. Bu programları görüşüyoruz, bu bölgeyi tanıtıp onlara anlatacağız. Kısa zamanda bu organizasyonlar gerçekleşecek. Biz bölgenin hazır olması için çalışıyoruz. İş makineleri, yol açma, kar ezme makinelerimizi buraya ulaştırdık. Gerektiği yerde yerel yöneticilerden destek sözü aldık. Burası işler vaziyete geldiğinde bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Günümüz teknolojisinde her şeyi yapmak mümkün. O yüzden biz doğru adımları atmak için planlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'OVİT KAYAKÇILAR İÇİN KALİTELİ BİR KARA SAHİP'

Ovit Dağı’na dünyanın en kaliteli karlarından birinin yağdığına değinen Ekşi, “Doğudan gelen kuru hava ile Karadeniz’den gelen nemli havanın birleşmesi sonucu kayakçıların tabiri ile kristal kar buraya yağıyor. Bu durum kayakçılar için uygun pist yaratılmasına sebep oluyor. Bu pistte kayakçılar kaymaktan oldukça keyif alıyorlar. Ovit Dağı’nın 2640 rakımda olmasından dolayı burada yılın altı ayını geçen bir kar sezonu var. Bugünlerde çoğu kayak merkezinde kar yokken, biz 1,5 metre karda keyif yapıyoruz. Bu kar kalınlığı Mayıs ayı sonuna kadar Haziran ayının başına kadar devam ediyor. Bu süreci en iyi şekilde planlamayı düşünüyoruz. Gelecek yıldan itibaren bu bölgede küçük küçük kasabalar oluşturmayı hedefliyoruz. Büyük betonarme yapılara yaylada izin vermiyoruz. Ahşap butik otel tarzında dağ evlerinin bulunduğu küçük küçük kasabalar oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde bir mastır planımız var. Bu yolda ilerliyoruzö ifadelerine yer verdi.

'KIŞ TURİZMİ İÇİN YAPILANLAR HEYECAN VERİCİ'

Kayakçı ve doğa fotoğrafçısı Adnan Er de, Ovit’te yapılan çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek, “Ben yaklaşık 12 yıldır buralarda kayak yapıyorum. Yürüyüp dağ başlarına çıkarak kayak yapmak zor oluyordu, fakat buranın kar yapısı kayak için bizi cezbediyordu. Ovit için bu hayallerle yaşadık. Rize’de bir kayak merkezi olması için çok talebimiz, isteğimiz vardı. Bunun için de en uygun yerlerin başında Ovit geliyordu. Yılın çoğu ayında karlar altında olan bir yer burası. Haziran ayında bile burada kayak yaptığımı biliyorum. Şu an burası için bu çalışmaların yapılması heyecan verici" dedi.

'İNSANLAR ARTIK OVİT'E GELECEK'

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise, "Ovit’in kış turizm merkezi olması için ayak sesleri çıkmaya başladı. Ovit müthiş bir destinasyon. Hayalimiz burayı bir kayak kasabası yapmak. Ovit’in 5-10 yıl sonra geleceği yeri düşündükçe heyecanlanıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Drone ile Ovit dağı detayları

-Kar motoları ile gezinti yapanlar

-Ovit Dağı'nda gezinti yapanlar

-İş İnsanı Ruşen Ekşi ile röp.

-Kayakçı Adnan Er ile röp.

-İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ile röp.

-Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-

==================================

Afyonkarahisar türkülerini, gelecek nesillere aktarıyor



Afyonkarahisar'da mahalli sanatçı Ömer Yarşi (80), şehrin türkülerini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak için Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde öğrenci yetiştiriyor.

Evli ve 3 çocuk babası Ömer Yarşi, 7 yaşında ağabeyinin sazıyla bağlama çalmaya başladı. O günden bu yana sazını elinden düşürmeyen Ömer Yarşi, yaşamı boyunca birçok ödül ve plaket aldı. 10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilkokulda birlikte öğrenim gören Yarşi, şimdi Afyonkarahisar'ın kendine has türkülerini gençlik merkezinde gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Halk evlerinde bağlama kursuna giden ağabeyi Ali Yarşi'nin sazını gizli çaldığını belirten Ömer Yarşi evdekilerin bağlama çaldığını öğrenmesinin ardından ağabeyiyle halk evlerine bağlama kursuna gittiğini söyledi. Ömer Yarşi, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınavına girerek 150 kişi arasında birinci olduğunu ve bu yaşına kadara yüzlerce sanatçı yetiştirdiğini söyledi. Afyonkarahisar kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini yaşatmak için ölünceye kadar fahri olarak ücretsiz bu işi yapmaya devam edeceğini vurgulayan Ömer Yarşi, müzik ve musikiyi çok sevdiğini ve severek bağlama çaldığını kaydetti.

'GENÇLİK YİNE ASLINA DÖNÜYOR'

1958 yılında İstanbul Radyo Evi sınavına babasından gizli şekilde giderek kazandığından da bahseden Ömer Yarşi, şöyle konuştu: "Sınava beni ağabeyim gönderdi. Sınavı kazandıktan sonra 3 ay radyo sanatçısı olmak için kurs görmeye başladım. Rahmetli babama 'Senin oğlun çalgıcı olmuş' demişler ve o da bana 'Ya gel evladım ol ya da gelmezsen evlatlıktan reddederim' dedi. Ben de radyo sanatçılığını bırakmak zorunda kaldım. Musiki ve müzik aletleri dükkanı açtım. Bant kayıtları yapıyordum. Afyon'un gelenek ve göreneklerini yaşatmak için fahri olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu anda genç neslin bağlamaya hevesli olduğunu görüyorum. Fakat internet, bilgisayar, cep telefonları olunca çocuklardaki heves azaldı. Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi gibi yerlerde açtığımız kurslara da yoğun talep var. Gençlik yine aslına dönüyor. Türkülerimiz ve halk oyunlarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 70 yıldır bağlama çalıyorum."

Bağlama öğrenmek isteyenlere hafta sonları gençlik merkezinde kurs veren Ömer Yarşi, öğrencileri tarafından da çok seviliyor. Yarşi'nin öğrencileri arasında 30 yıldır kendisinden eğitim alan Mustafa ve Nilgün Seçen çifti de bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yarşi'nin sazından detay

- Yer aldığı dergilerden detay

- Yarşi bağlama çalarken

- Aldığı ödüllerden detay

- Yarşi'den genel detaylar

- Yarşi ile röp

- Yarşi gençlik merkezine girerken

- Gençlik merkezinde Yarşi öğrencileri ile birlikte

- Öğrencilerinden detay

- Yarşi öğrencilere ders verirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

==========================

Kuzusu 'Fırtına', bir an olsun yanından ayrılmıyor



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Fikret Dereçiçeği'nin (68) yanından ayırmadığı 50 günlük kuzu, ilçede ilgi odağı oldu. 'Fırtına' ismini verdiği kuzunun bir an olsun yanından ayrılmadığını söyleyen Dereçiçeği, "Birbirimize çok alıştık" dedi.

Ereğli'de yaşayan emekli Fikret Dereçiçeği, eşinin Adana'dan getirdiği kuzuya evde bakmaya başladı. Dereçiçeği, biberonla besleyip, tüm bakımını yaptığı kuzuya 'Fırtına' ismini verdi. Dereçiçeği'nin ilçede birlikte gezintiye çıktığı 50 günlük olan kuzu ilgi odağı oldu. Dereçiçeği, fırtına ile kahveye gidip çay içiyor, alışveriş yapıyor. Görenlerin fotoğrafını çektiği Fırtına, sahibinin arkasından bir an olsun ayrılmıyor.

'GERÇEK SEVGİ BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLIYOR'

Dereçiçeği, Fırtına ile sokağa çıktığında ilgiden yürüyemediklerini söyledi. Aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu anlatan Dereçiçeği, "Eşim Adana'ya gitti. Orada çiftlikte kuzular olduğunu söyledi. Erkek kuzu olup olmadığını sordum. Bana bir tane getirmesini istedim. Fırtına'yı getirdi. 45- 50 günden bu yana benimle birlikte. Bu duruma karşılıklı sevgi ile geldik. İlerleyen zamanlarda ne yapacağımı hiç düşünemiyorum. Ama stres atmak anlamında herkese tavsiye edebilirim. Geldiğinden bu yana kahvenin içerisin girmedim. Dışarda oturup çay içiyorum. Devamlı sahillerde, parklarda, pazar yerinde gezdik. Tüm insanların sevgisini kazandı. Çağırdığımda peşimden ayrılmaz. Kepez Anadolu Lisesi'nde bütün çocukların sevgilisi oldu. Öğretmenlerle birlikte derslere giriyor. Böyle biberonla besliyoruz. Bakımı da zor değil" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Fikret Dereçiçeği ile Fırtınanın yürümesi

-İnsanların sevmesi

-Fikret Dereçiçeği'nin koçla kahvehanede çay içmesi

-Fırtına ile köpeğinin oynaması

-Fikret Dereçiçeği ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

==================================