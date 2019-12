DHA YURT BÜLTENİ-7

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı



İzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Kadıköy Mahallesi’nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan’dan tabancayı aldı. T.K.’nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan’a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.

SİLAHLARLA FOTOĞRAFLAR

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan’ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan’ın elinde tabanca, Batuhan’ı vuran arkadaşının elinde silah ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN

Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.

İZMİT (Kocaeli)

Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni yıla sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistin gelmeye başladığı Erciyes'te oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Erciyes'te, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgeye gelemeye başladı. Hafta içi Polonyalı turist kafilesi charter sefer ile kente gelirken, önümüzdeki hafta içi de Ukrayna, Belarus, ve Rusya'dan turistlerin kente geleceği öğrenildi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Erciyes'te oteller de yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te kış sezonun başlamasıyla, insanların bölgeye geldiğini söyleyerek, "Erciyes'te bulunan otellerimizin her birinde farklı farklı yılbaşı faaliyetleri var. Yılbaşı için biz kendi üzerimize düşen hazırlıklarımızı yaptık. Yılbaşı için gece kayağı yapmak mümkün. Günler öncesinden otellerimiz rezervasyon almaya başlamıştı. Yılın son günü otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100 olmuştur" dedi.

KAYSERİ

HDP önündeki oturma eyleminde 111'inci gün



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 111'inci günde de sürdürdü. Tunceli Pülümür'de, 2015'te, usta birliğine giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil (24) için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 111'inci günde de eylemini sürdürüyor.

'ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN'

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 2015 yılında, usta birliğine giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil için oturma eylemini 28 Eylül'den beri sürdüren Cennet Kabaklı, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Oğlunu çok özlediğini ve almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Kabaklı, "Bugün 111'inci günümüz oldu. Ben evladımı istiyorum. Evladım kaçırılalı 4 yıl oldu. Onu çok özledim, hasretini çekiyorum. Oğlumdan ne istediler? Hayatı çalışmakla geçerdi. Ben oğlumu özledim. Artık evladımı istiyorum. Benim evladımı bıraksınlar. Artık bu annelerin yüreği yanmasın. Başka evlatlarımızı da götürmesinler. Ben evladımı almadan buradan kalmayacağım. Evladımı bana versinler" dedi.

DİYARBAKIR

Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı

Kayseri'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya yükseldi. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimi ise 2,5 liraya yaklaştı.

Kayseri'de sırt, antrikot, bonfile, kapak, şekerpare, dilme ve omuz olmak üzere büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 işlemden geçirildikten sonra satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan ve en pahalı olan antrikot pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimini 2,32 ile 2,5 lira arasında satıyor.

Pastırma satıcısı Osman Nuri Öztürk, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin birçok noktasından sipariş geliyor. Siparişlere zaman zaman yetişmekte zorlanıyoruz. Kastamonu ile Kayseri arasında yaşanan pastırma rekabeti de işlerimizi artırdı. Şimdi pastırmanın en kaliteli bölümü olan antrikottan yapılan pastırmanın bir dilimi 2,32 ile 2,50 lira arasında değişmektedir. Pastırma, Kayseri'nin altınıdır ve çok değerledir" dedi.

Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi şehirlerden olan Kayseri'den, Türkiye'nin her noktasına sipariş üzerine pastırma gönderiliyor.

KAYSERİ

Jinekolojide ‘izsiz’ ameliyat dönemi

Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen konferansta, jinekolojik hastalıklarda izsiz ameliyat yöntemleri konuşuldu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Terzi, dünyada izsiz cerrahi trendinin olduğunu belirterek, "Son 3-4 yıldır dünyadaki trend izler olmadan ameliyatları yapmak. Single Port Cerrahi dediğimiz yöntem ile göbek deliğinden hiçbir iz olmadan ameliyat artık mümkün. Hastalar açısından ise hiç iz kalmaması gibi bir memnuniyeti var" dedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ‘Jinekolojide Doğal Orifislerden Endoskopik Cerrahi’ konferansı düzenlendi. Hastanenin Kadın Doğum Cerrahisi bölümü ekibi tarafından düzenlenen konferansta, uzun süredir uygulanan ve halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ameliyatlar ile son 4 yıldır dünyada kadın doğum alanında uygulanan ve halk arasında izsiz ameliyat olarak bilinen ‘Single Port’ ve ‘V-NOTES’ teknikleri konuşuldu. Kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ameliyatlarda her ne kadar küçük de olsa hastaların karınlarında 2-3 adet iz kaldığını söyleyen doktorlar, göbek deliğinde açılan küçük bir giriş ile ameliyat yapılmasını sağlayan ‘Single Port’ tekniği ve doğal orifis olarak da bilinen, vajina içerisinden ameliyatın gerçekleşmesini sağlayarak hiç iz kalmamasını sağlayan ‘V-NOTES’ tekniği konferansa katılan doktorlara anlatıldı.

"HALK ARASINDA ‘İZSİZ AMELİYAT’ OLARAK BİLİNİYOR"

Türkiye’de ‘V-NOTES’ tekniği ile yapılan ameliyatların sadece Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapıldığını söyleyen Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Terzi, “Bugün aslında hem kadın doğum camiası için hem de Derince Eğitim Araştırma Hastanesi için önemli bir gün. Son yıllarda halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ameliyatlar çok sık yapılmakta. Örneğin rahim alınması, rahim sarkması, yumurtalık kesitleri, kısırlık ameliyatları bu kapalı yöntem ile yapılmakta. Kliniğimizde de son 10 yıldır bu kapalı ameliyatları yapmaktayız. Dünyaya baktığımızda son 3-4 yıldır yeni bir trend var. İzsiz cerrahi trendi var. Klasik açık ameliyatlardan kapalı laparoskopik ameliyatlara geçtiğimizde hastada hiç iz olmaması gibi bir avantajımız vardı. O büyük 15 santimlik kesiler karın ön duvarında olmadan, 2-3 santimlik kesilerle karnın içerisine girerek kadın hastalıklarıyla ilgili bütün ameliyatları yapabiliyorduk. Bu hastalar için büyük bir konfor, çünkü hasta daha çabuk iyileşiyor. Normal iş hayatına daha çabuk dönebiliyor ve ameliyat sonrası ağrı çok daha düşük seviyelerde kalıyor. Bu açıdan laparoskopik ameliyatlar bize çok büyük bir avantaj sağladı.” dedi.

İZSİZ AMELİYAT

Hiç iz olmadan ameliyatların yapıldığını belirten Doç. Dr. Terzi, “Ancak birkaç tane 2-3 santimlik delik de olsa karın ön duvarında izler kalıyor kapalı ameliyatlarda. Son 3-4 yıldır dünyadaki trend, bu izler de olmadan bu ameliyatları yapmak. Ya göbek deliğinden, dışarıdan hiçbir şekilde görülmeyecek küçük bir giriş açılarak, Single Port Cerrahi dediğimiz yöntem ile ya da göbek deliğinde de hiçbir iz olmadan, tamamen doğal orifiz dediğimiz vajinal yoldan kapalı ameliyat artık mümkün. Hastalar açısından ise hiç iz kalmaması gibi bir memnuniyeti var. O yüzden halk arasında bu yöntem ‘İzsiz Ameliyat’ olarak biliniyor.” diye konuştu.

"HASTALAR, ‘HOCAM BENİ AMELİYAT ETMEDİNİZ Mİ?’ DİYE SORUYOR"

Hastaların ameliyat sonrasında iz kalmadığı için şaşırdıklarını söyleyen Doç. Dr. Terzi, “Biz uzun süredir bu izsiz dediğimiz ameliyatları kliniğimizde gerçekleştiriyoruz. Bazen hastalardan, ‘Hocam beni ameliyat etmediniz mi?’ gibi tepkiler alıyoruz. Çünkü bakıyor, karnında hiçbir iz yok. ‘Benim rahmimi alacaktınız’ ya da ‘Yumurtalıkta kesitim vardı onu alacaktınız. Yoksa ameliyat olmayacak mıyım?’ diye soruyorlar. Biz de onlara, ‘Biz sizin ameliyatınızı yaptık. Zaten sizinle izsiz ameliyat yapacağız diye konuşmuştuk’ şeklinde anlatıyoruz. Çok memnun oluyorlar. Büyük bir memnuniyetle hastanemizden ayrılıyorlar” dedi.

"TEKNOLOJİ İLERLEDİKÇE TÜM AMELİYATLARI TEK GİRİŞTEN YAPABİLECEĞİZ"

Türkiye’de izsiz ameliyat yöntemini ilk kez gerçekleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şendağ ise şöyle konuştu:

“Bunlara hasta açısından bakıldığında çok avantajlı teknikler, çünkü hastanede daha kısa kalıyorlar, daha hızlı iyileşiyorlar, daha az enfeksiyon ve kanamaları oluyor. Sosyal hayatlarına, işlerine daha hızlı dönebiliyorlar. Dolayısıyla risklerine baktığımızda, bu ameliyatların diğer normal yollarla yapılan ameliyatlara göre ekstra bir riskleri yok. Riskin artacağını söylemek mümkün değil fakat diğer ameliyatlarla benzer risklere sahip diyebiliriz. Tek delik cerrahisinde her hastalığı, her ameliyatı bu şekilde yönetmek mümkün değil. Teknoloji geliştikçe daha kompleks vakaları bu yöntemle ameliyat etmeye başladık. Fakat tabii ki şu anda sınırlarımız var. Tüm her şeyi bu ameliyat tekniğiyle yönetemiyoruz. Robotlar da yavaş yavaş bu işe dahil oluyorlar. Şu anda dünyada tek delikten cerrahi müdahale yapan robotlar tanıtımda. Bu teknolojik ilerledikçe belki de tüm cerrahi müdahaleleri sadece göbek çukurundan girerek yapmaya başlayabileceğiz."

KÖRFEZ(Kocaeli)