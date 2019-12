DHA YURT BÜLTENİ - 7

Resulayn ve Telabyad’da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

ŞANLIURFA’ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD’den temizlenen Suriye’nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor. Her iki kentte enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklar ise ilk defa sinemayla tanıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve terör örgütü PKK/ PYD denetimindeki Resulayn ile Telabyad kentleri terör unsurlarından temizlendi. Her iki kentte teröristler tarafından konulan bombalı tuzaklar ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tek tek imha edildi. Terör örgütünün izlerinin silinmesi için ise iş makineleri enkazları temizlerken, içme suyu ve elektrik şebekeleri de Türkiye'den gelen ekipler tarafından yenileniyor.

KARARGAH OLARAK KULLANILAN OKULLAR ONARILIYOR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında çalışmalar yürüten Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde YPG/PKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullar onarılarak, eğitime hazır hale getirildi. Onarılan okulların bahçesindeki eski basketbol potaları yenilendi, bahçelere fidan dikilerek yeşillendirildi. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklara ise giyim ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise mobil sinema TIR'ını Resulayn'a göndererek çocuklara ilk kez sinema keyfi yaşattı. Hayatın normale döndüğü her iki kentte açılan fırınlarda günlük ekmek dağıtımı yapılırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgede mağdur olan Suriyeli ailelere kışlık erzak, giyim gibi yardımlarda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- İş makineleri tarafından enkaz kaldırma çalışması yapılması

- Alt yapı ve elektrik şebekelerinin onarılması

- Ekmek dağıtımı yapılması

- Açıklamada bulunan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA ()

=========================

İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı



VAN'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 4 kişinin valizlerinden 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G., giriş kontrol noktasından geçerken, görevli polisler, X-Ray cihazına bıraktıkları valizleri şüphe üzerine aradı. Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, toplam 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu belirtildi. Toplanması ve ticaretinin yapılması izne bağlı olan trüf mantarı kaçakçılığından şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: VAN, ()

=========================

Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayı geçen pazar günü Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine park ettiği motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebindeki 770 lirası çalınan Mustafa B., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 2'nci ve 4'üncü JASAT timleri, bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca kamera üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerin A.N.D isimli kadın ile G.Ç., S.A., E.Ş., B.K. ve B.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı yerleri belirleyen ekipler, dün sabah eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada Mustafa B.'ye ait motosiklet ele geçirildi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

-----------

-Şüphelilerin jandarmadan çıkartılışı

-Sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Jandarma ekip arabaları ile adliyeye sevk edilmeleri

-Detaylar

Kamera Hasan Demirbaş Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

=============================

Engelli vatandaş, destek alıp hayvancılık yapmaya başladı

NİĞDE'nin Bor ilçesinde yüzde 47 görme engelli 47 yaşındaki Cumali Nayaralı, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisiyle 3 inek alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Tepeköy'de oturan 2 çocuk babası Cumali Nayaralı çocukken geçirdiği havale sonrası yüzde 47 görme engelli oldu. Nayaralı, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisine başvurdu. Nayaralı , İŞKUR'dan aldığı 36 bin liralık destekle 3 inek satın aldı. İneklerden 1'i doğum yaparken, 2'sininde önümüzdeki günlerde yavrulaması bekleniyor. Nayaralı, proje sayesinde kurduğu işle ailesinin geçimini sağlıyor. Cumali Nayaralı, "Benim burada hedefim hayvan işletmemi biraz daha büyütmek. Hayvan yetiştiriciliği yaparken hem süt, hem et üzerine olacak. Engelli olunca hiç iş bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. İŞKUR ailesi bu projem için bana 36 bin TL hibe etti. Benim gibi engelliler varsa, yerleri elverişliyse bu tür desteklemelere projelerine başvursunlar" diye konuştu.

Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Cumali Nayaralı'yı Bor ilçesi Tepeköy'ünde ziyaret ederek, başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Engelli vatandaşın ahıra gelmesi

-Ahırda büyükbaş hayvanlarına yem vermesi

-Ahırdaki hayvanlarla ilgilenmesi

-İŞKUR il müdürünün engeli vatandaştan hayvanlar hakkında bilgi alması

-İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül ile röportaj

-Görme engelli Cumali Nayaralı ile röportaj

-Hayvanlardan detay görüntü

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

=======================

Kadına şiddete dikkat çekmek için 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı



TUNCELİ'de özel bir okulda görev yapan öğretmen Seher Kont, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı.

Türkiye'de kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddette dikkat çekmek isteyen öğretmen Seher Kont, 'kadın ve geyik' temalı resim sergisi açtı. İlk sergisi olduğunu anlatan Kont, kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Resimlerinde geyikleri özellikle işlediğini anlatan Kont, şunları söyledi:

"Kadınlar ve geyikler ilk olarak çıkış noktası çalışmalarımda medyada her gün izlediğimiz kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olayları oldu. Yaşadığımız bölgede de bu olaylar, yani kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri hep vardı. Resimlerimde geyikler ve kadınları ortaklaştırdığım nokta ise geyikler yaşadıkları ormanın, yani bu dünyanın mağdur canlılarıdır. O güzel geyikleri hep ormanlarda kıstırarak avlamak isteyen avcılar var. Bu avcılardan dolayı geyiklerin sürekli teyakkuzda olmasına neden oluyor, geyikleri ürkekleştiriyor avcılar. Aynı şekilde biz kadınlar da sokakta ya da gecenin bir vaktinde, ıssız bir yerde ya da evde ya da iş yerinde acaba kim ne yapar ürkekliğiyle yaşıyoruz. Avcının ortak avcı olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarım foto resim aslında daha çok kadın ve geyik temasını birlikte işleyerek kadına yönelik cinayet ve şiddet olaylarına dikkat çekmek istedim."

Kont, resim sergisini kızı Azem ile geçen yıl kanserden hayatını kaybeden öğrencisi Dilan Miraç Bitkin'e atfedildiğini ifade ederek, "Aydınlık geleceğimiz olan bir öğrencim vardı. Hep yaşamasını ümit ettiğim kızımız Dilan Miraç Bitkin, maalesef geçen yıl kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Bu resim sergimi aynı zamanda Dilan kızımız ve ailesine ve kızım Azem'e atfediyorum onların üzerimde büyük etkisi var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Sergiden görüntü

-Sergiyi ziyaret edenler

-Seher Kont'un açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

=======================

Genel Müdür Özkök: Mektebim Koleji'nin patronu yok, yatırımcısı var

BURSA'da 12 bin metrekare kapalı alanda eğitim veren Mektebim Koleji, yenilikçi nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor. Başka kolejlerle rekabet etmediklerini söyleyen Genel Müdür Servet Özkök, "Bizim okullarımızın en önemli özelliği, okulları eğitimciler yönetiyor. Biz daha fazla para kazanalım, daha fazla kar elde edelim amacıyla faaliyetini sürdüren bir kurum değiliz. Aksine daha çok istihdam yaratalım, daha iyi eğitim verelim. Kendisiyle rekabet eden bir kurumuz" dedi.

Mektebim Koleji'nin Bursa'daki yeni yapılanması gazetecilere anlatıldı. Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak, Genel Müdür Servet Özkök, Genel Müdür Yardımcısı Banu Gürün, Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, Bursa Bölge Sorumlusu Ayhan Kakız ve Kampüs Müdürü Yahya Kumru'nun katıldığı toplantıda eğitim sektörü de değerlendirildi. Eğitim sektöründeki sıkıntılar hakkında konuşan Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Eğitim sektörünün Türkiye'deki genel sıkıntısı, nitelik değil nicelikten hareket edilmesi. Daha çok sayıda öğrenci, daha çok sayıda okul olmasıyla övünülmesi. Finansal yeterliliğe bakmadan 'Franchis' sistemiyle okul sayısının arttırılmaya çalışılması ve bununla ilgili herhangi bir teminat yapısının ne yazık ki oluşturulmamış olması. Bir özel okulun genel müdürü açıklama yapıyor ve diyor ki, '500 tane okul olacağız. Hedefimiz bu'. Peki bu 500 tane okul içinde sıkıntı yaşayan okullar olursa, bu okulların sıkıntılarını kim giderecek? 'Franchis' sisteminde 'franchis' gelirinin gelirini toplayan yapının, aynı şekilde 'franchis'lar sıkıntı yaşadıklarında, bu sıkıntıları gideren bir yapı olması gerekiyor. Sektörün bir diğer problemi avans sistemiyle ücretlerin çok önceden toplanmış olması. Önceden toplanan ücretler ne yazık ki kontrol edilmeden harcandığında dönem içinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Sermaye yeterliliği olmayan özel okullarda şu dönemde sıkıntılar yaşadığını ne yazık ki üzülerek izliyoruz" diye konuştu.

'BİZİM PATRONUMUZ YOK, YATIRIMCIMIZ VAR'

Mektebim Koleji'nin temel yaklaşımının itibar olduğunu belirten Özkök, "Biz itibarlı kurum oluşturacağız. Nitelik anlamda niteliğe yatırım yapacağız. Nicelik daha sonra gelecek. Sayıca 'şu kadar öğrencimiz var' diye övünmek yerine hazırladığımız projelerle daha iyi neler yaparız bunun üzerinde duracağız. Şanslıyız çünkü bizlerin kurum olarak patronu yok, bizlerin yatırımcısı var ve profesyonel bir yönetimle ve yaklaşımla yönetilen kurumumuz kısa vadeden başlayarak, değişimi sektör içinde fark ediliyor. Uzun vadede bunun çok daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum" dedi.

'YA ÖZEL KONUŞTU

Toplantının ardından muhabirine özel konuşan Servet Özkök, "Mektebim Koleji 36 kampüs, 22 bin öğrencisiyle Türkiye'deki önemli okul zincirlerinden bir tanesi. Bizim önceliğimiz çocuklar. Biz daha fazla para kazanalım, daha fazla kar elde edelim amacıyla faaliyetini sürdüren bir kurum değiliz. Aksine daha çok istihdam yaratalım, daha iyi eğitim verelim derdindeyiz. Kendisiyle rekabet eden bir kurumuz. Eğitim kadromuz her geçen gün yenileniyor. Daha iyi eğitimcilerle biraraya geliyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; Çocuklarımız için ve eğitim için yapacağımız her şey Türkiye'nin geleceğine olan yatırımdır. Biz çocuklara inanıyoruz. Çocuklara inandığımız için en değerlilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili 'sana değer öğretmenim' dedik. Bu kapsamda öğretmenlerimize yüksek lisans eğitimi verdiriyoruz. Bütün öğretmenlerimiz zaman içinde yüksek lisansa sahip olacak. Öncelikle ilk sınıflarımızı gönüllü öğretmenlerimizden seçerek oluşturduk" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Toplantı salonundan detaylar

-Genel Müdür Servet Özkök konuşması ve röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()