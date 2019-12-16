DHA YURT BÜLTENİ-7 

Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta südücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak köprü direğine çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Manavgat-Serik yolunun köprü geçişinin altında bulunan akıllı kavşakta meydana geldi. Manavgat yönüne giden Telad Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3135 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı, ardından savrularak takla atıp köprü direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Telad Elmas, Ayşe Elmas (52), Aysel Elmas (35), Telat Elmas (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddi olan Telad Elmas, Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Aysel Elmas, sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Telat Elmas ise Manavgat'taki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın meydana geldiği kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Fuhuşa zorlanan kadınlara telefon dinlemesine karşı 'yılbaşı pastası' diyorlarmış



Antalya'da, fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 10 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin, fuhuşa zorladıkları kadınları 'noel anne' kılığında müşterilere gönderme hazırlığı yaptığı belirlendi. Telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsedildiği ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen A.K., B.P., N.P., A.K., M.V., C.Ç., İ.A., A.E., A.K., Y.S., B.K. ve C.A. gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın ise kurtarıldı. Evlerde yapılan aramalarda 15 bin lira, 5 bin euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Polis, çetenin yaklaşan yılbaşı dolayısıyla fuhşa zorladıkları kadınları müşterilere 'noel anne' kılığında gönderme hazırlığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin yakalanmamak için kadınları elektrikli bisikletle müşterilerin yanına götürdüğü, telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsettiği ortaya çıktı. İfade işlemleri tamamlanan 19 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Fuhuşa zorlanan 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Fuhuştan kurtarılan kadınların araçtan inmesi

-Polislerle yürümesi

-Şüphelilerin ahla bürodan çıkışı

- Emniyet müdürlüğünden çıkışı

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Emniyet Müdürlüğü dış plan

Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri tarafından el konulan iskelette yapılacak inecelemeyle hayvanın türü belirlenecek.

Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

'BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ GÖRDÜK'

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, "Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık birbuçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hayvan iskeleti görüntüsü

HABER: Osman KARAGÖZ/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), () -

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Aile boyu şampiyonlar

Kırıkkale'de, halter ve atletizmde birçok madalyası bulunan Kurnaz çiftinin çocukları Hakan Şükrü (15) ile Kerem (13), anne ve babalarının izinde yürüyor. Hakan Şükrü, İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem de Azerbaycan'da düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Kırıkkale'de, halterde 1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olan ve birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan beden eğitimi öğretmeni Hayrettin Kurnaz ile atletimizde birçok madalyası bulunan eşi Fatma Kurnaz'ın iki çocuğu Hakan Şükrü ile Kerem, anne ve babaları gibi küçük yaşta spora yöneldi. Antrenör babaları ile birlikte küçük yaştan itibaren çalışan Hakan Şükrü ile Kerem, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Hakan Şükrü, son olarak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanırken, kardeşi Kerem ise Mayıs ayında düzenlenen 7'nci Zirve Gençlik oyunlarında, 13 yaş Halter Dostluk Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

'MUTLUYUM GURURLUYUM'

Baba Hayrettin Kurnaz, haltere 1986 yılında başladığını, 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini belirtti.1993 yılında Avrupa 3'üncüsü olduğunu kaydeden baba Kurnaz, "1997 yılında ise aktif sporu bıraktım. O günden beri antrenörlük yapıyorum. Büyük oğlum Hakan ile küçük oğlum Kerem halter salonlarında benimle birlikte büyüdü. Bugün ikisi de alanlarında şampiyon oldu. Mutluyum, gururluyum" dedi.

Anne Fatma Kurnaz ise 1998 yılında Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda madalya sahibi olduğunu belirterek, "Bugün nihayetinde çocuklarımın bu başarılarını da gördük. Yarın inşallah olimpiyatları da göreceğiz" diye konuştu.

'NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU ÖRNEK ALIYORUM'

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Şükrü de "Babamın izinden gittiğim için çok mutluyum. Hedefim, dünya şampiyonu ve ardından olimpiyat şampiyonu olmak. Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyorum. Avrupa Şampiyonluğu'ndan önce 'Naim' isimli sinema filmine gittim. Daha çok hırslandım. 'Ben neden Avrupa şampiyonu olmayayım' dedim. Çok çalıştık Avrupa şampiyonu olduk" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi gibi milli halterci olan Kerem de, babası ve ağabeyinin izinde yürüdüğünü ve daha çok madalya kazanmak istediğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İsrail'deki yarışmadana görüntü

-Evden görüntü

-Babanın konuşması

-Annenin konuşması

-Hakan Şükrü'nün konuşması

-Evin en küçük Ferdi Keremin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

