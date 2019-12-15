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DHA YURT BÜLTENİ-7 

Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı   Kütahya'da Kadir T., alacağı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.'ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.'ye...

GÜNDEM 15.12.2019, 12:52
DHA YURT BÜLTENİ-7 

Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı
 
Kütahya'da Kadir T., alacağı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.'ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.'ye isabet etti. Yaralanan Melek B.'ye 'Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum' deyip kaçan Kadir T. bir süre sonra teslim oldu.

Kütahya'da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakını ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.'ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.'ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., 'Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum' diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Melek B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan Melek B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Kadir T., bir süre sonra av tüfeği ile birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir T., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayda tesadüfen yaralanan Melek B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin inceleme yapması

-Yaralının acil servise alınması 

-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verdiği sözün ardından kurayla belirlenen 24 öğretmen, İspanya'nın Barselona kentini gezdi.
Kentte son 3 yıldır, her 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeği programında, kura ile belirlenen 24 öğretmen, Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından yurt dışı gezisine gönderiliyor. 2017'de kurayla belirlenen 24 öğretmen Paris'e, 2018'de ise Prag'a gönderildi. Bu sene de öğretmenlerin onuruna verilen akşam yemeğinde gelenek yine bozulmadı. Bu kez de 24 öğretmen, Vali Sonel tarafından İspanya'nın Barselona kentinde gönderildi. Öğretmenler, 5 gün boyunca Barselona'yı gezip, yurda döndü.
Geziye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük, "Unutulmaz bir gezi oldu. Barselona'yı tanıma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Valimiz Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gezi sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek ise "Eşimle beraber ilk defa yurt dışına çıktık. Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Öğretmenlerin Hava limanında çıkışı
-Öğretmenler toplu olarak tarihi yerleri gezerken
-Geziden farklı görüntüler
-Öğretmenlerin açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,()

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HDP önündeki eylemde 104'üncü gün
 
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 104'üncü günde de sürdürüyor. Büyük oğlu Sami Çifçi (21) terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla oturma eyleminde olan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. 

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP önünde oturan 58 aile, eylemini 104'üncü günde de sürdürdü.

Büyük oğlu Sami Çifçi'nin 21 yaşındayken, terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Çiftçi, "104 gündür bu çadırın altında bu yaşamı çekiyoruz. 104 bin sene de olsa aynı biz bu çadırın altında otururuz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Benim çocuğum Şendinli'de okul okuyordu. Eylül'ün 15'inde oğlum PKK tarafından kaçırıldı. Çocukları kandırıyorlardı. Çocukları parklara götürüyorlardı. PKK- HDP bir oldular, çocuklarımızı 2015'te dağa kaçırdılar. 2015 yılından şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. 2017'de de bizim köyü sardılar gece yarısı. Onlar silahlıydı. Gece yarısı gelip evde çoluk çocuğun içinden çıkarıp, bir ahıra götürdüler, elini kolunu bağladılar ve oğlum Sami Çifçi'yi infaz ettiler. Bir oğlumu dağa kaçırdılar, bir oğlumu da şehit ettiler. Ben bir anneyim, yüreğim yanıyor" diye konuştu. 


Görüntü Dökümü
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-HDP il binası
-Ailelerin bekleyişi
-Necibe Çiftçi'nin konuşması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA / DİYARBAKIR,()

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Düğün salonundan şampiyonluğa uzandılar

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 3 ay önce spor salonuna dönüştürdükleri 750 metrekarelik düğün salonunda antrenmanlara başlayan Çayeli Sportif Faaliyetler Kulübü Kick Boks branşı sporcularından biri bölge şampiyonu oldu, 5'i ise il birinciliği elde etti. Kısa sürede 200 sporcuya ulaşan kulübün yöneticileri, çocuk ve gençleri sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, başarılı sporcular olarak yetiştirmek için çalışıyor.

Çayeli ilçesinde kurulan Çayeli Sportif Faaliyetler Kulübü, çocuk ve gençlerin sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, spor yapmalarını olanak sağlamak için çalışma başlattı. Belediyeye ait düğün salonu olarak kullanılan 750 metrekarelik alanı kiralayan dernek yöneticileri, spor salonuna çevirdikleri alanı desteklerle kick boks, boks ve muaythai sporu için uygun hale getirdi. Kısa sürede 200 sporcu sayısına ulaşan dernekte Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ergül Çakmakçı ile antrenör İlyas Koyuncu, çocuk ve gençlere eğitimler vermeye başladı. Ailelerinin de izlediği antrenmanlarla sıkı bir çalışma programı uygulayan kulüp sporcuları, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Giresun'da yapılan bölgesel şampiyonada 57 kiloda Doğukan Sandıkçı Kick Boks şampiyon oldu. Trabzon'daki bir diğer şampiyonada ise 5 sporcu il birinciliği elde etti.

'İNANDIK VE BAŞARDIK'

Çayeli Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı, Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ergül Çakmakçı, düğün salonu olarak kullanılan alanı spor salonuna dönüştürdüklerini belirterek "Arkadaşlarımız ve büyüklerimizin desteği ile inandık ve başardık. Özellikle kaymakamımız ve hayırsever iş adamı Mehmet Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Şu anda 200’e yakın sporcumuz var. Bu sayı daha da artacaktır. Çayeli halkının bizimle olduğunu biliyoruz. Biz de çocukları ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapmalarına olanak sağlıyoruz" dedi.

Antrenör İlyas Koyuncu da spora ve sporcuya önem veren herkese çok teşekkür ettiklerini belirterek, "Salonumuzda çocukları ve gençleri örnek ve başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

SPORCULAR İSTEKLİ

Sporcu Enes Koyuncu başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini belirterek "İnşallah gelecekte iyi bir sporcu olacağım" dedi. Doğukan Sandıkçı ise "Küçük bir salonda başladık, sonrasında bu salonu açtık. Bir süre önce bölge şampiyonu oldum ve altın kemer kazandım. Gurur duydum. İnşallah daha çok şampiyonluklar kazanacağım" diye konuştu. Melisa Güler de, "Kırıkkale’den üniversite kazandım ve buraya geldim. 10 senedir bu sporun içindeyim. Rize’ye okumak için geldim ve burada Ergün Hoca ile tanıştım. Dünya ve Avrupa Şampiyonasında milli takımda ülkemizi temsil ettim. 2 yıldır milli takımda dövüşüyorum. Türkiye’de 6 şampiyonluk elde ettim. Türk bayrağını göğsümde taşıdığım için çok gururluyum, Allah herkese bu bayrağı göğsünde taşımayı nasip etsin" dedi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Salondan detay görüntüler
-Sporcuların çalışmaları
-Röportajlar
-Detaylar

HABER :Aytekin KALENDER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ, (Rize), ()
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Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

Muş’un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri tarafından düzenlenen Ay-Yıldız koreografisi görenleri büyüledi.
İlçede 450 öğrencisi bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu, müdür Alper Akkaya ile öğretmenlerinin üç günlük çalışmalar sonucunda 174 öğrencinin katılımıyla okulun bahçesinde ay yıldızlı koreografi gösterisi yaptı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencileri takdir eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, gerçekleştirilen bu anlamlı koreografi ile ilgili duygulu anlar yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler ise, böyle bir koreografi düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-YBO'da yapılan koreografi görüntüsi

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()
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