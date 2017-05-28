DHA YURT BÜLTENİ-6

1)OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Osmaniyeli Tankçı Uzman Çavuş 30 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. 15 gün önce Şırnak'ta, içinde bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda yaralanan evli 1 çocuk babası Oğuzhan Yılmaz, tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi burada devam eden Oğuzhan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu. Özlem Yılmaz'la evli olan ve 3 yaşında Eslem adında bir kızları bulunan Oğuzhan Yılmaz'ın şehitlik haberi üzerine Osmaniye'de babası Celal Yılmaz'ın evinin bulunduğu merkeze bağlı Sakızgediği Mahallesi girişine Türk bayrağı asıldı.

Kardeşi Metehan Yılmaz da uzman çavuş olan şehidin cenazesi, yarın Osmaniye'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Şehidin evinin önünde oturan yakınlarının görüntüsü

- Şehidin evine ve mahalleye Türk bayrağının asılması

SÜRE:47" BOYUT:88,5 MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

=================================================

2)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, KATO DAĞI'NDA OPERASYON BÖLGESİNDE



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Irak sınır hattında bulunan, yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı zervisine çıkarak, operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Oradan helikopterle Beyteşşübap'a geçen Bakan Soylu, daha sonra yine helikopter ile Türkiye- Irak sınır hattında bulunan ve yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdürüldüğü Kato Dağı zirvesine indi. Operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya elen Bakan Süleyman Soylu, komutanlardan operasyon hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLAR

ŞIRNAK, () -

=======================================================

MANİSA'DA DEPREM KORKUTUYOR; HALK GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİ (EK)

3)CHP'Lİ VEKİL DEPREMİN VURDUĞU TİYENLİ'DE

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'nın Gölmarmara İlçesi, kırsal Tiyenli Mahallesi'nde depremden hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Hasar gören evlerin sahipleri ile tek tek görüşüp geçmiş olsun dileğinde bulunan Biçer, mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi için milletvekili olarak gerekeni yapacağını ifade etti. Milletveki Biçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremde en çok hasar gören mahallerimizden birisi Tiyenli oldu. Burada 250 hane var. Evlerin 50-60 tanesi oturulamayacak duruma gelmiş. 10 haneye çadır ulaşabilmiş. Çadırların hızlı bir şekilde ulaşılması konusunda kaymakamlığa bir talebimiz oldu. Kaymakamlığımız çadırların hızlı bir şekilde ulaştırılmaya gayret gösterildiğini bize iletti. Çadırların hızlı ulaşılması tedirginliği biraz da olsa hafifletecektir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. Deprem konusunda vatandaşların eğitilmesi gerektiğine de dikkati çeken milletvekili Biçer, "Deprem insanoğlunun elinde olmayan bir şey. Yönetim ve iktidar olarak olay bu noktaya gelmeden, insanlarımızı deprem konusunda hem bilgilendirmeli hem de eğitmeliyiz. Böyle durumlar yaşandığında kriz masalarını bir an önce kurup, çok hızlı hareket edebilmeyi öğrenmeliyiz. Böyle durumlarda daha hızlı ve daha fazla bir şekilde organize olmamız gerekir" diye konuştu. Biçer, açıklamalarının ardından depremde hasar gören evlerde inceleme yaptı. Tiyenli Mahallesi'nde vatandaşlar evlerine girmeye korkup, dışarıda otururken, AFAD ise mahalle meydanına Sahra Çadırı kurdu. Sahra çadırında Türk Kızılayı'nın iftar yemeği dağıtacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in depremde zarar gören evlerde inceleme yapması

-Milletvekili Biçer'in açıklamasından görüntüsü

-Tiyenli Mahallesi'nden görüntü

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

======================================================

4)GENÇ ÇİFTE SALDIRIP TUTUKLANAN ZANLININ BABASI ÖZÜR DİLEDİ

DİYARBAKIR'da, geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen genç çifte saldırmasıyla gündeme gelen ve daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yekta Çiftçi'nin babası Nedim Çiftçi, yaşanan olaylardan ötürü kamuoyundan özür diledi. Merkez Yenişehir İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Çiftçi, çıkarıldığı mahkemede, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanırken, esnaflık yapan babası Nedim Çiftçi, oğlunun yaşattığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın bu aşamaya gelmesiden dolayı herkesten özür dileyen Çiftçi, oğlu Yekta'nın 2 yaşında bir hastalık geçtiğini dile getirerek, "Oğlumun yaşadığı ateşli hastalıktan sonra, her ne kadar olgunlaştıylasa da her zaman bir çocuk gibi hareket etti. Oğlumu hastaneye götürdüğümde, doktorlar dikkat dağınıklığı teşhisini koydular. Son zamanlarda oğlum bir deprasyon yaşadı. Bir çok uğraşa rağmen onu hastaneye götürmeye ikna edemedik. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum"dedi.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN KENDİSİNİ AZARLADIM"

Oğlunun tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarette gittiğinde kendisiyle görüşemediğini dile getiren Çiftçi, şu an misafir bir koğuşta kaldığından dolayı önümüzdeki günlerde tekrar ziyarete gideceğini söyledi. Oğlunun tutuklanmasına itiraz edeceğini söyleyen Çiftçi, "Çocuğumu gözaltına alan polisler bile onun tavrını gördü. Eline kelepçe takıldığı zaman oğlum gülümsüyordu. Kendisi işin farkında değil. Olayın yaşandığı gün, neden böyle bir şey yaptın diye onu azarlamıştım. Çocuk ne yaptığının farkında bile değil. Hareketleriyle herşeyiyle oğlum kendini belli ettiriyor. Keşke oğlum ile yapılan haberlerde oğlumun ne durumda olduğunu da anlatılsaydı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Çiftçi'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

=======================================================

5)YEŞİLÇAM FİLMLERİNE SES VEREN BELKIS ÖZENER ESKİŞEHİRLİLERİ BÜYÜLEDİ

'FOSFORLU Cevriyem' ve 'Sevemedim Karagözlüm' gibi unutulmaz şarkılarla Yeşilçam filmlerine ses veren sanatçı Belkıs Özener, Eskişehir'de düzenlenen konserlerde sevenleriyle buluştu.

Eskişehir Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener'in konuk sanatçı olarak katılımıyla düzenlediği 'Yeşilçam Film Müzikleri' ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile çok sayıda kişi izledi. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser iki bölümden oluştu. Şef Turan Engin yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, ilk bölümde rast eserler seslendirirken, ikinci bölümde Belkıs Özener ve oğlu Barkın Köksalan koroya eşlik etti.

Konserde, Yeşilçam filmlerindeki unutulmaz şarkıları seslendiren Belkıs Özener, şarkılarını dinleyiciler ile birlikte söyledi. Yıllardır Eskişehir'e gelmek istediğini ifade eden Özener, böyle bir organizasyon düzenleyerek kendisine unutulmaz bir gece yaşattığı için Eskişehir Kent Konseyi'ne teşekkür etti. İzmirli olduğunu söyleyen Özener, 'Fosfurlu Cevriyem' adlı şarkısını seslendirirken, kendisine eşlik eden avukat ve aynı zamanda profesyonel halk oyunları dansçısı Hüseyin Akçar ile zeybek oynadı. Daha sonra şarkılarını söylemeye izleyicilerin arasında devam eden Özener, dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Belkıs Özener'e çiçek vererek teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Sahnede eski Türk filmlerinin gösteri altında korunun şarkı söylemesi,

-İzleyicilerin görünütüsü,

-Belkıs Özener'in şarkı söylemesi,

-Özener'in kısa konuşması,

-Özener'in zeybek eşliğinde Fosforlu Cevriyem şarkısını söylemesi,

-Özener'in izleyenlerle birlikte İzmir Marşı'nı söylemesi,

-Özener'e çiçek verilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()