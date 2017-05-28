DHA YURT BÜLTENİ-6

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, KATO DAĞI'NDA OPERASYON BÖLGESİNDE



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Irak sınır hattında bulunan, yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde bulunan Kato Dağı zervisine çıkarak, operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na özel uçakla gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Oradan helikopterle Beyteşşübap'a geçen Bakan Soylu, daha sonra yine helikopter ile Türkiye- Irak sınır hattında bulunan ve yaklaşık 2 aydır operasyonların sürdürüldüğü Kato Dağı zirvesine indi.

Operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile bir araya elen Bakan Süleyman Soylu, komutanlardan operasyon hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLAR

ŞIRNAK, () -

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2)GENÇ ÇİFTE SALDIRIP TUTUKLANAN ZANLININ BABASI ÖZÜR DİLEDİ

DİYARBAKIR'da, geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen genç çifte saldırmasıyla gündeme gelen ve daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yekta Çiftçi'nin babası Nedim Çiftçi, yaşanan olaylardan ötürü kamuoyundan özür diledi.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Çiftçi, çıkarıldığı mahkemede, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanırken, esnaflık yapan babası Nedim Çiftçi, oğlunun yaşattığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın bu aşamaya gelmesiden dolayı herkesten özür dileyen Çiftçi, oğlu Yekta'nın 2 yaşında bir hastalık geçtiğini dile getirerek, "Oğlumun yaşadığı ateşli hastalıktan sonra, her ne kadar olgunlaştıylasa da her zaman bir çocuk gibi hareket etti. Oğlumu hastaneye götürdüğümde, doktorlar dikkat dağınıklığı teşhisini koydular. Son zamanlarda oğlum bir deprasyon yaşadı. Bir çok uğraşa rağmen onu hastaneye götürmeye ikna edemedik. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum"dedi.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN KENDİSİNİ AZARLADIM"

Oğlunun tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarette gittiğinde kendisiyle görüşemediğini dile getiren Çiftçi, şu an misafir bir koğuşta kaldığından dolayı önümüzdeki günlerde tekrar ziyarete gideceğini söyledi. Oğlunun tutuklanmasına itiraz edeceğini söyleyen Çiftçi, "Çocuğumu gözaltına alan polisler bile onun tavrını gördü. Eline kelepçe takıldığı zaman oğlum gülümsüyordu. Kendisi işin farkında değil. Olayın yaşandığı gün, neden böyle bir şey yaptın diye onu azarlamıştım. Çocuk ne yaptığının farkında bile değil. Hareketleriyle herşeyiyle oğlum kendini belli ettiriyor. Keşke oğlum ile yapılan haberlerde oğlumun ne durumda olduğunu da anlatılsaydı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çiftçi'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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3)YEŞİLÇAM FİLMLERİNE SES VEREN BELKIS ÖZENER ESKİŞEHİRLİLERİ BÜYÜLEDİ

'FOSFORLU Cevriyem' ve 'Sevemedim Karagözlüm' gibi unutulmaz şarkılarla Yeşilçam filmlerine ses veren sanatçı Belkıs Özener, Eskişehir'de düzenlenen konserlerde sevenleriyle buluştu.

Eskişehir Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener'in konuk sanatçı olarak katılımıyla düzenlediği 'Yeşilçam Film Müzikleri' ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile çok sayıda kişi izledi. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser iki bölümden oluştu. Şef Turan Engin yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, ilk bölümde rast eserler seslendirirken, ikinci bölümde Belkıs Özener ve oğlu Barkın Köksalan koroya eşlik etti.

Konserde, Yeşilçam filmlerindeki unutulmaz şarkıları seslendiren Belkıs Özener, şarkılarını dinleyiciler ile birlikte söyledi. Yıllardır Eskişehir'e gelmek istediğini ifade eden Özener, böyle bir organizasyon düzenleyerek kendisine unutulmaz bir gece yaşattığı için Eskişehir Kent Konseyi'ne teşekkür etti. İzmirli olduğunu söyleyen Özener, 'Fosfurlu Cevriyem' adlı şarkısını seslendirirken, kendisine eşlik eden avukat ve aynı zamanda profesyonel halk oyunları dansçısı Hüseyin Akçar ile zeybek oynadı. Daha sonra şarkılarını söylemeye izleyicilerin arasında devam eden Özener, dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Belkıs Özener'e çiçek vererek teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

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-Sahnede eski Türk filmlerinin gösteri altında korunun şarkı söylemesi,

-İzleyicilerin görünütüsü,

-Belkıs Özener'in şarkı söylemesi,

-Özener'in kısa konuşması,

-Özener'in zeybek eşliğinde Fosforlu Cevriyem şarkısını söylemesi,

-Özener'in izleyenlerle birlikte İzmir Marşı'nı söylemesi,

-Özener'e çiçek verilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()