DHA YURT BÜLTENİ-6

Tendürek şehidi uzman çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI’nın Tendürek Dağı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan, Kayseri'de düzenlenen törenle gözyaşları arasında Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi. Törende şehitin ağabeyi Berkan Doğan tabutun başında gözyaşlarıyla Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinin son dizesini okuyarak, 'İsteme benden makber/ Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber" dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi yakınlarında Tendürek Dağı'nda PKK'lı tereröstlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın cenazesi, Asker Hastanesinden alınarak, önce helallik için Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin baba ocağına getirilen cenazesi, çalıştığı yurt dışından gelen babası Durmuş Doğan, annesi Fatma Doğan, eşi Emine Doğan ve kardeşleri tarafından gözyaşları içerisinde karşıladı. Bina önünde toplanan kalabalık, okunan duaların ardından şehide haklarını helal etti.

Şehit cenazesi daha sonra Kalemkırdı Camisine getirildi. Buradaki törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gür, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Kayseri Garnizon Komutan vekili Hava Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri'de bir lisede edebiyat öğretmeni olan şehidin ağabeyi Berkan Doğan, bir yakının kolunda, kardeşinin ay- yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun başına geldi. Önce tabutun önündeki fotoğrafını öpüp sonra hıçkırı hıçkıra Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinin son dizesini okuyarak, 'İsteme benden makber/ Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber" diye bağırdı. Sonra gözlaşları içinde kardeşinin tabutunu okşayıp, cenaze namazına durdu. Şehit ağabeyi, Kayseri Valisinin kendisine başsağlığı dilediği sırada da, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı çok şükür" dedi

Kılınan namazın ardından aslen Sivas'ın Gürün İlçesinden olan Abuzer Doğan'ın cenazesi, Kayseri Garnizon Komutanlığına ait halk arasında Kartal olarak bilinen şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİDİN ABLASI: "İKİ OĞLUM DAHA VAR FEDA OLSUN BU VATANA"

Kayseri Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Abuzer Doğan’ın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına taşındı. Bu sırada şehitin ablası İsminur Zeynep Polat, “İki oğlum var. İkisi de bu vatana feda olsun. Benim kardeşime el kaldıran hainlerin elleri kırılsınö diyerek gözyaşı döktü. Garnizon şehitliğine getirilen şehidin cenazesi tekbirlerle toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Doğan'ın Ağrı’dan gelen silah arkadaşları ise mezar başında gözyaşı döktü. Tören sonunda Vali Süleyman Kamçı şehidin tabutunda sarılı bayrağı baba Durmuş Doğan’a teslim etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,()-

Şehidin asker kıyafetli eşi Sema: 'Cennette beni bekle' diye ağıt yaktı

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş 25 yaşındaki Gökhan Peker memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin asker kıyafetini giyerek cenazesine katılan gözü yaşlı 3 yıllık eşi Sema, "Cennette beni bekle" diye ağıtlar yaktı.

Şehit Peker için öğle vakti Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehidin Babası Yetiş Peker ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Tören alanına gelen Şehidin Annesi Songül Peker, “Ağlamayacağım kuzum, vatan sağ olsun, kuzum. Vatana ben seni kurban verdim yavrum. Sen beklemeseydin biz buralarda duramazdık yavrum. Sen canını feda ettin bizim için yavrum. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyinö diye gözyaşı döktü.

Tören öncesinde, şehidin uzman çavuş olan ikiz kardeşi Ertan Peker, kardeşinin fotoğrafını öpüp tabuta sarıldı. Şehit eşinin kamuflajını giyen Sema Peker ise, eşine ‘cennette beni bekle’ diye seslenerek, “Bugün bizim düğünümüz Gökhan. Ben senden her zaman razı oldum, Allah’ım senden razı olsun. Allah’ım seni cennetinde en güzel köşelerine layık görsün kurban olduğum. Ben senin gamzelerine bakmaya doyamadım Gökhan. Ben senin o zeytin gözlerine doyamadım Gökhan. Beni cennetinde bekle ne olur. Beni orada bekle Gökhan. Gururluyum bir tanem, Göğsümü göklere kaldırdın. Bir eşin bir eşe verebileceği en büyük hediyeyi verdin sen bana. Sen bana şehadetle geldin kurban olduğum. Sana söz, emanetine sahip çıkacağım. Şehadetini asla, asla ezdirmeyeceğim Gökhan. Her zaman güçlü duracağım aşkım. Her zaman bıraktığın gibi olacağım. Sen benim doğmamış evlatlarımın babasıydın. Babalığı tadamadın kurban olduğum. Hep bu bayrak için savaştın. Hep bu bayrak için mücadele ettin. Al bayrağını almış da gelmişsin bir tanem. Ben seni bu vatana kurban ettim Gökhan. Ben sana hiç doymadım biliyorsun değil mi. Ben seni hep bekledim Gökhan. Hep bekleyeceğim Gökhan, beni cennetine çağırana kadar. Beni yanına alana kadar bekleyeceğim aşkım. Senden hiç vazgeçmeyeceğim aşkım. Ben sana hiç sarılamadımö diye ağıtlar yaktı.

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, helallik alındı. Tekbirler eşliğinde şehidin naaşı, Yozgat Şehitliği’ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Ankara Zırhlı Birlikler ve Eğitim Komutanı Tuğgeneral Bülent Tuğrul, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram son yolculuğuna köyünde uğurlandı

AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Yavuz Bayram'ın cenazesi, Çankırı'nın Kızılırmak İlçesine bağlı Yukarıalagöz Köyü'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun cenazesinde baygınlık geçiren anne Afife Bayram, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek göz yaşı döktü

Şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram'ın cenazesinin önce ailesinin yaşadığı Ankara'da defnedileceği belirtildi. Ancak ailenin son anda yaptığı karar değişikliği ile baba ocağı Çankırı'nın Kızılırmak İlçesi Yukarıalagöz Köyü'ne getirildi. 3 kız kardeşi bulunan şehit Bayram'ın cenazesi, ambulansla önce köydeki amcasının evinin önüne getirilip, komşuları ve vatandaşlardan helallik alındı. Bu sırada güçlükle ayakta duran şehidin annesi Afife Bayram baygınlık geçirince, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Şehidin MS hastası olan babası Kamil Yavuz ile bir yıl önce evlendiği eşi Yasemin Bayram da yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Şehidin annesi Afife Bayram oğlu için göz yaşı dökerken, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek ağıt yaktı. Şehidin kız kardeşleri ilknur ve Mahmure Bayram ile evli olan Ceylan Korkut da kardeşleri için göz yaşı döktü.

3 yıldır görev yapan Şehit Uzman çavuş Yavuz Bayram'ın öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Çankırı Valisi Mesut Köse, Ak Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar Soysal, protokol ile Ankara ve Çankırı'dan gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel kıldırdı. Şehidin cenazesi, törenin ardından omuzlarda taşınarak köy mezarlığına getirilerek toprağa verildi.

Edirne'de pompalı ile katliam yapan katilin cenazeye gelecek söylentisi panik yarattı

EDİRNE'de Nedim Merdin'in önceki gece evlerini basarak pompalı tüfekle öldürdüğü kız kardeş Hanife, eniştesi Salih ve 2 yaşındaki yeğeni Elena Mal, bugün gözyaşyları arasında toprağa verildi. Cenazelerin defini sırasında yayılan, 'Katil cenazeye geldi, 3 kişiyi daha öldürecek' söylentileri mahalle sakinleri arasında büyük panik yarattı.

Edirne'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde Nedim Merdin, şiddet uyguladığı karısı İpek Merdin'in oğulları Menederes'i de alarak evi terk etmesinin ardından önceki gece pompalı tüfekle gitti kız kardeşinin evinde katliam yaptı. Nedim Merdin, evde bulunan eniştesi Salih, kızkardeşi Hanife ve 2 yaşındaki yeğeni Elena Mal'ı öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Edirne polisi her yerde katil zanlısı Merdin'i ararken, öldürülen Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal'ın defnedileceği, mahalledeki Acıçeşme Mazarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Öldürülen 3 kişinin defnedileceği sırasında çevreden 1 el silah sesi duyulması üzerine mahalle sakinlerinin 'Katil mahalleye geldi' iddiaları üzerine büyük panik yaşandı. Mezarlıktan panik halinde kaçanlar olurken, polis de mahalleyi abluka altına aldı. Uzun namlulu silahlar taşıyan polis ekipleri, çatılar ve evleri didik didik aradı. Bu sırada panik yaşayan mahalle sakinlerinden ağlayanlar oldu. Mahallede, 'Kadın kılığına giren katil geri gelecek 3 kişi daha öldürecek' söylentilerinin yayılması nedeniyle yaşanan panik bir süre devam etti. Polis, yaptığı aramada katil zanlısının izine rastlamadı. Zanlının yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Mahallede paniğin bitmesi üzerine öldürülen Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis noktasındaki kaza kamerada

ÇANAKKALE'de, polis denetim noktasında yaşanan trafik kazası çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 10'ncu kilometresinden dün (cuma) denetim noktası oluşturan polis, şüpheli araçları kontrol etmeye başladı. Öğle saatlerinde Oğuzhan Küçüksemerci'nin (25) direksiyon hakimiyetini yitirdiği 17 FA 870 otomobil, denetim noktasındaki beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Küçüksemerci ve arkadaşı Caner Gelmez (26) yaralandı. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza sonrası, yaralıların yardımına görevli polisler koştu. Polisler bir yandan da kaza yerine ambulans istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

(ÖZEL) - 300 kişi, 5 gün sürecek mülakatla belirlenecek

ELEKTRİK Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde daimi işçi olarak çalıştırılacak 300 kişiyi belirlemek için yazılı sınavın ardından mülakat yapmaya başladı. 3 bin 237 adayın gireceği mülakat, 5 gün sürecek.

AEL'de istihdam edilecek 189 makine tamir bakım teknisyeni, 40 iş makinesi operatörü, 24 elektrik teknisyeni, 16 şoför, 11 metal teknolojisi teknisyeni, 10 beden işçisi, 6 elektronik teknisyeni, 3 motorlu araçlar teknisyeni ve 1 teknik ressam olmak üzere işe alınacak toplam 300 kişiyi belirlemek için 20 Mayıs'ta yapılan yazılı sınavdan sonra EÜAŞ, Kahramanmaraş Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sözlü sınav yapmaya başladı. Okulun önünde toplanan adaylar, isimleri okunarak tek tek içeri alındı. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından adaylar 5'er kişiden oluşan 9 komisyon tarafından mülakata alındı. Mülakata giren adaylara, başvurdukları meslekten 5 soru soruldu. Sorular ise adaylar tarafından kurayla çekildi. Çektikleri numaranın karşısındaki soruları yanıtlamaya çalışan adaylar daha sonra salondan ayrıldı.

5 GÜN SÜRECEK

3 bin 237 aday olması nedeniyle EÜAŞ mülakatı 31 Mayıs'ta tamamlayacak ve adayların sınava gireceği gün ise günler öncesinden EÜAŞ'ın internet sitesinden duyuruldu. İşe alınacak 300 kişinin geçen hafta yapılan yazılı sınav ve mülakat sonucuna göre belirleneceği ve sonuçların ise haziran ayında açıklanacağı belirtildi. Öte yandan sınavı kazananlar güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturması olumsuz çıkan adaylar işe alınmayacak.

KESK üyelerinden 20'inci oturma eylemi

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eyleminin 20'incisini yaptı.

FETÖ/PDY darbe girişimi sonrasında OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) Manisa'da 13 KESK üyesi ihraç edildi. KESK Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınanlar için 20 hafta önce 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eylemlerini bu hafta da sürdürdü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen eylemde, platform adına açıklamayı Eğitim-Sen Şube Sekreteri Veli Ongun yaptı.

İhraç edilen üyeleri göreve dönünceye kadar eylemleri sürdüreceklerini belirten Ongun, "Ülkemiz zorlu süreçten geçiyor. Siyasi iktidar olanca aymazlığı ile emekçiler ve ezilen haklar üzerinde baskı politikalarını her geçen gün daha da arttırıyor. Ülkemiz KHK ve OHAL uygulamalarının ülkesi olmuştur adeta. Ülkemizde basın özgürlüğünden, düşünce ve ifade özgürlüğünden söz edilemez olmuştur. KESK'e bağlı sendikalardan toplamda 3 bin kişi ihraç edilmiştir. Üyelerimiz görevlerine dönene kadar bu dayanışmayı sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Açıklamanın ardından "Direne direne kazanacağız" sloganı atan grup, sessizce dağıldı.

Telefonla konuşurken kamyonetin altında can verdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da telefonla konuştuğu sırada geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 53 yaşındaki Tahsin Öz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öz yaşamını yitirdi.

İnegöl’ün Cumhuriyet Mahallesi Tekstil Sokak üzerinde bulunan mobilya firmasında çalışan Tahsin Öz, dün öğle yemeğinin ardından işyerinin önünde yakını ile telefon ile konuşurken, aynı işyerinde çalışan ve arkadaşı 37 yaşındaki Erdinç K.'nin kullandığı geri manevra yapan 16 KEE 36 plakalı mobilya yüklü kamyonetin altında kaldı. Aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralan Öz, kaldırıldığı yakında bulunan özel bir hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Erdinç K. ise "taksirle ölüme neden olmak" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Mahalleli kendi arasında topladığı parayla Atatürk büstü yaptırdı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde Sarılar Mahallesi sakinleri kendi aralarında topladıkları parayla Atatürk büstü yaptırdı.

İlçeye bağlı 800 kişinin yaşadığı Sarılar Mahallesi sakinleri mahallelerinde, Atatürk büstü yaptırmak için harekete geçti. Bu durumu Mahalle Muhtarı Fuat Döner ile paylaşan mahalleliler hemen kendi aralarında para toplamaya başladı. Toplanan para ile muhtarlık önüne yaptırılan Atatürk büstü için açılış töreni yapıldı. Törene CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan, mahalle muhtarları ve mahalle halkı katıldı. Mahalle Muhtarı Fut Döner mahalle sakinlerinin böyle bir karar aldığını ve muhtarlık olarak buna destek verdiğini belirterek, “ Mahallemiz sakinlerine çok teşekkür ediyorum.Gerçekten de çok anlamlı bir projeye imza attılar. Mahallemize bir Atatürk büstü yaptırmak istediklerini söylediler ve hemen çalışmaya başladık. Yaklaşık 6 bin liraya yaptırdığımız bu büst için mahallelimiz kendi arasında para topladı ve bugün bunu açılışını yaptı. Ben tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorumödedi.

Çorlu Belediye başkanı CHP’li Ünal Baysan ise mahalle sakinlerinin örnek bir davranış sergilediğini ifade ederek, “ Bugün gerçekten anlamlı bur açılışı gerçekleştiriyoruz. 800 kişinin yaşadığı Sarılar Mahallemizin tüm sakinleri bir araya gelmiş ve Muhtarımızın önderliğinde mahallelerine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü yaptırmışlar kendilerini kutluyorumö diye konuştu. Daha sonra büstün açılışı CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Belediye Başkanı Ünal Baysan, Mahalle Muhtarı Fuat Döner tarafından gerçekleştirildi.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -

