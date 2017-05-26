DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YOZGATLI UZMAN ÇAVUŞ İKİZLERİ TERÖR AYIRDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde devam eden terör operasyonu sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bu sabah 04.00 sıralarında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Peker’in Yozgat’taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker’in Yozgat merkez Şeyh Osman mahallesi Berat Sitesi’ndeki evine acı haberi Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım verdi. Şehidin evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve gelip aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Uzman Çavuş Gökhan Peker’in ikiz kardeşi Uzman Çavuş Ertan Peker ile aynı dönemde TSK’ya girdiği, Hakkari’de görev yapan ikizlerin bugüne kadar hiç ayrılmadıkları öğrenildi. Evli olan şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker’in babası Yetiş Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den başka gidecek yerimizin olmadığın belirterek, gerekirse kendisinin de savaşacağını söyledi. Şehit oğlunu en son iki ay önce izine geldiğinde gördüğünü dile getiren baba Peker, “İzinden döndükten sonra 45 gün dağa çıktılar. Dağdan ineli 1 hafta olmuştu. Telefonda, ‘Baba merak etme, telefon çekmez, beni merak etmeyin, 2 günlüğüne çıkıyorum’ dedi. ‘İyi oğlum, yolun açık olsun, Allah esirgesin’ dedim. Ramazan’dan sonra izne geleceklerdi. Bunun bir de ikizi var, Hakkari merkezde o da uzmanö diye konuştu.

Şehit haberini sabah öğrendiklerini belirten baba Peker, "Komutanlar geldiler, haber verdiler. Bu vatan bizim, yapacak bir şeyimiz yok. Vatan için canımız feda olsun. Ben 65 yaşındayım, ben de giderim. Devletimiz bu teröristlerin köküne kıranı eksin. Köküne darıyı eksin. Beni götürsünler ben de giderim. Bizim buradan başka, Türkiye’den başka gidecek yerimiz yok. Gözlerine, dizlerine dursun. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içiyorlar Allah belalarını versin. Daha 2 senelik evli, ben eşine deyim. Yapacak bir şey yok, Allah rahmet eylesin. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Gideceğiz, çalışacağız, çabalayacağız bu ülkeyi ayakta tutmak için. Ne deyim. İçim yanıyorö dedi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker, yarın öğle namazından sonra Yozgat Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Yozgat Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü:

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Şehit evi ve bayrak asılması

Taziyeler

Detay

Şehit babası Yetiş Peker’in konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (

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O KIŞLADA YEMİN TÖRENİ - EK

2)1046 ASKER ETKİLENMİŞ

Manisa Valisi Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören askerlerle ilgili açıklama yaptı. Valisi Güvençer, geçen salı gününden beri 1046 askerin bakteriyel bağırsak enfeksiyonundan etkilendiğini belirterek, "217 askerimiz hastanelerde yatıyor. 1 şehidimiz var. 2 askerimiz yoğun bakımda yatıyor durumları iyi. Bugüne kadar askerlerimizden 527'si hastanelerde, kalanı ise askeriyede kurulan sağlık istasyonunda tedavi edildi" dedi.

Vali Güvençer, bugün Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 5175 erin yemin ettiğini belirtirken "Askerlerimizin büyük kısmı aileleriyle birlikte dağıtıma gitti. Yemin etmeyen askerlerimiz de peyderpey yemin ettikten sonra yeni birliklerine gidecekler. Dağıtımları Manisa'ya çıkanlar da burada kalacaklar" dedi.

MANİSA, ()

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(ÖZEL)

3)UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ANNE: BEBEĞİM VE KENDİM İÇİN BIRAKACAĞIM

BAĞIMLI OLARAK DÜNYAYA GELEN BEBEĞİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

ANTALYA'da yardım çığlıklarıyla gündeme gelen uyuşturucu madde (eroin) bağımlısı Büşra ve Raif A. çifti ile bağımlı olarak dünyaya gelen 4 aylık bebekleri R.E.A.'nın tedavisine başlandı. Büşra A., "Bebeğim için de, kendim için de uyuşturucuyu bırakacağım" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın 'Bebekleri de Uyuşturucu Bağımlısı Doğan Çiftin Feryadı: Lütfen Bizi Kurtarın' başlıklı haberi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı doğrultusunda madde bağımlısı aile bu sabah Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, ardından Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.

BÜŞRA A: BEBEĞİM VE KENDİM İÇİN BIRAKACAĞIM

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimlik binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büşra A.,uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı. Tedaviye başlayacak olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen Büşra A., "Uyuşturucuyu bırakamadım. Çok zor bir şey. Denedim, uğraştım ama yeterli olmadı. Bebeğimi de tehlikeye attım ve çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Tedavi olmaya çok kararlıyım. Bebeğim için de, kendim için de bırakacağım. Yardım geliyor evet inşallah kurtulacağız" dedi.

RAİF A: BIRAKMAYA KARARLIYIZ

Raif A. da kendilerine yardım edenlere teşekkür ederek, "Uyuşturucuyu bırakmaya çok kararlıyız. Uyuşturucu bağımlısı olan çocuğum için buradayız. Bir insanın çocuğunu görememesi çok büyük bir ceza. Onun için tedavi olmaya geldik" diye konuştu.

Anneanne Gülnar T. ise çocuklarının artık uyuşturucudan kurtulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm isteğim çocuklarımın artık sonuç alması. Hamilelik süresince hep mücadele verdim. Kızıma 'İçme, yapma, bebeğine zarar verme' dedim. Ama başaramadım. Bebek doğana kadar da stres yaşadım. Bundan sonra bebeğin anne ve babası kurtulsun ve çocuklarına bir gelecek hazırlasınlar. Ben hayattan gittiğim zaman bebeğimiz güvenli ellerde olsun istiyorum. Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a da çok teşekkür ediyoruz."

DR. YARGICI: YÜZDE 100 İYİLEŞECEKLER

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Polikliniği doktorlarından Memet Nedim Yargıcı ise ailenin muayenesini yaptıktan sonra hem gazetecilere açıklamalarda bulundu, hem de anne ve babaya tavsiyelerde bulundu. Dr. Yargıcı şunları söyledi:

"Arkadaşlar eroin bağımlısı ve bunu damardan kullanmıyorlar. Folyo ile çekiyorlar. Hamileyken de kullanmışlar ve bu çocuk için çok büyük riskli. Fiziksel olsun, beyinsel olsun gelişimi açısından birtakım zararları var. Madde kullanan anne doğumdan sonra emziriyorsa, süt yoluyla bu madde çocuğa da geçiyor. Her iki hastamızı da yatırıyoruz ve hastalar bundan kurtulmak için kararlı. Biz de tedaviye alacağız. Kendilerine de diyorum ki yüzde 100 iyileşeceksiniz. Ama taburcu olduktan sonrası size kalmış. Size bu maddeyi, uyuşturucuyu temin edenlerle iletişiminizi keseceksiniz, koparacaksınız. Telefonda bu maddeyi temin edenlerin isimlerini de tamamen sileceksiniz. Bitti artık. Piyasada bunlara torbacı denir. Siz bu maddecilerle ve onların aracıları ile iletişiminizi koparacaksınız. Hatta yaşadığınız ortamda ve çevrenizde var ise evinizi dahi değiştirebilirsiniz."

Görüntü Dökümü

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- Bebekle sağlık personelinin ilgilenmesi

- Anneanne ile bebekten görüntü

- Gülen bebekten görüntü

- Anne ve babanın bebeğin yanına gelmesi

- Anne ve babanın bebekle ilgilenmesi

- Anne Büşra A. röp

- Baba Raif A. röp

- Anneanne Gülnar T. röp

- Ailenin ve bebeğin genel görüntüsü

- Aile başhekimlikten çıkarken görüntü

- Amatem polikliniği tabelası ve ailenin içeriye girişinden görüntü

- Doktor Memet Nedim Yargıcı'nın konuşması

- Baba bebeğe eğilip bakarken görüntü

861 MB - 7.42'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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4)15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA GÖKPINAR GÖLÜ'NE DALDILAR

SİVAS'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) 15 Temmuz şehitleri anısına Gürün Gökpınar Gölü'nde tüplü dalış etkinliği düzenledi. Gürün İlçesi Gökpınar Gölü'nde düzenlenen etkinlikte göle dalan Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) dalgıçları gölün 10 metre derinliğinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile Türk bayrağı açtı. Düzenlenen etkinlik hakkında basın mensuplarına konuşan MİDDER İl Başkanı Ayhan Yılmaz, "Amacımız 15 Temmuz'u unutturmamak ve 15 Temmuz anısına faaliyetler yapmak. Gökpınar Gölü'nde 15 Temmuz'un sembolü haline gelen Ömer Halisdemir'in pankartı ve Türk bayrağını dalgıçlar sayesinde suyun tabanında açtık. Bu konuda bize yardımcı olan Sivas Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Derneği Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nar ise "Gençler olarak amacımız kefenimizi giyerek çıktığımız yolda havada, karada ve denizde, insanlığın olduğu her yerde bu davayı güdeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntü

-Balık adamların tüplü dalışı

-Suda açtıkları bayrak ve pankart7

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(189 mb)

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5)AVUKATIN UNUTTUĞU EVRAK ÇANTASI KORKUTTU

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, adliye önündeki otobüs durağının yanında unutulan ve bir avukata ait olduğu anlaşılan evrak çantası, bomba olabileceği şüphesiyle korku yarattı.

Ortaca Adliye Sarayı önündeki otobüs durağının yakınında bir evrak çantası olduğunu görenler, bomba olabileceğinden şüphelenip bugün saat 10.00 sıralarında polisi arayarak ihbar etti. Bildirilen yere gelen polis ekipleri, çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak, etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ayrıca olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bu sırada çantanın sahibi Avukat Arif Hikmet Arslan, bir süre sonra ortaya çıktı. Muğla Adliyesi'nde işi olduğunu, buradaki otomobiline aceleyle binerken çantasını yerde unuttuğunu söyledi. Polis eşliğinde çanta kontrol edildi. Ardından Arslan, çantayı teslim alıp olay yerinden ayrıldı. Herkes rahat bir nefes aldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Çanta sahibi avukatın gelmesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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6)KARADA VE DENİZDE TEMİZLİK OPERASYONU

ANTALYA'da Örnekköy Plajı, DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA), Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Sahil Güvenlik personelinin yanı sıra gönüllülerin desteğiyle karadan ve denizden temizlenledi.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin ortak hareket kararı aldığı 'Akdeniz'i Temiz Tutalım: Clean Up The Med' kampanyası, sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. TURMEPA, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve gönüllülerin desteğiyle Örnekköy Plajı'nda temizlik etkinliği düzenlendi. Kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları topladı, gönüllüler ve belediye personeli ise sahili dolaşarak atıkları çöp poşetlerine doldurdu. Sahilde güneşlenen tatilciler de çalışmaları yakından izledi.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen TURMEPA sorumlusu Tuğba Göksoy, "Deniz kirliliği ile mücadele eden ve denizlerimizi yaşatmak için örnek projeler geliştiren TURMEPA, mayıs ayı boyunca Türkiye'nin farklı kıyılarında temizlik etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu yıl İstanbul, Antalya, Çanakkale, İzmir, Kırklareli, Didim, Bodrum, Fethiye ve Marmaris kıyılarına uzanan TURMEPA Antalya etabını gerçekleştirdik" dedi.

Deniz altından şamandıra iskelesi, otomobil lastiği, bira şişeleri gibi atıklar topladıklarını belirten Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Deniz Yılmaz, "Su altı daha çok insan eliyle kirletilmiş durumda. Bira şişeleri, otomobil lastikleri gibi çeşit çeşit atık var. Kirletip temizlemek yerine kirletmemeye özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temizlik yapan görevliler

- Sahilden görüntü

- Deniz temizlik yapılması

- Denizden lastik çıkarılması

- Denizden demir parçaları çıkarılması

- Röp1:TURMEPA sorumlusu Tuğba Göksoy,

- Röp2:Deniz Limanı Şube Müdürü Deniz Yılmaz

- Dalgıçlardan detay

- TURMEPA bayrağı

239 MB /// 03.56"

Haber- Kamera: İbrahim LALELİ/ANTALYA-)

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7)ADANA'DA KARPUZ FESTİVALİ

ADANA'nın Karataş İlçe Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğiyle, 'Karpuz Festivali' düzenlendi.

Karataş İlçesi'nde Cumali Ünal Meydanı'nda bu yıl ilki düzenlenen festivale Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Karataş İlçe Belediye Başkanı CHP'li Boğaçhan Ünal; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, düzenlenen festivalle Adana karpuzunu marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Demirtaş, "Bundan sonra bu güzel ürünümüzü festivalle marka haline getirip Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Adana karpuzu marka olabilecek bir ürün. Her tarafta aranan bir ürün" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana'nın Türkiye'nin en güzel karpuzunu yetiştirdiğini söyledi. Sözlü şöyle devam etti:

"Karpuzun kendi değerini görmesi açısından Adana karpuzu ne kadar fazla üretilirse üretilsin ihtiyaç fazlası değildir. Ancak piyasada bazen arz talep birbirini karşılamıyor. İftar sofralarında kesinlikle karpuzun yerini alması lazım. Karpuz sofrada yerini aldığı zaman şekerli ve gazlı içeceklerden çok daha sağlıklı olacaktır. Adana karpuzu Türkiye'nin ilk yetiştirilen karpuzudur. Adana karpuzunu gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz."

Yapılan konuşmaların ardından festival kapsamında, çocuklar için 'hızlı karpuz yeme' yarışması düzenledi. Ellerini kullanmadan karpuz dilimlerini bitirmeye çalışan çocukların çabası renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra düzenlenen 'en iyi karpuz' yarışmasında ise üretici

Yusuf Ilgın'ın yetiştirdiği 30 kilo 200 gramlık karpuz birinci oldu. Festival de ayrıca ünlü sanatçı Kıraç, konser verdi.

Görünüt Dökümü

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- Protokol otururken

- Sahnedeki karpuzlar

- Karpuz yarışmalarından görüntüler

-Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Yarışmalarda başarı gösterenlere ödül verilmesi

(Haber -Kamera : Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, ()

Süre:03'53"

Boyut:237 MB

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