DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAYKAL'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA CUMHURBAŞKANLIĞI ÇAĞRISI: ADAY OLACAKSAN OL, BİTTİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirterek, "Genel başkanımıza söyledim, 'Siz adaysanız bütün gücümüzle arkanızdayız. Çünkü sizin aday olma hakkınız var. Aday olacaksan ol, bitti, aday olmayacaksan oradan buradan birisini seçelim o arkadaşa verelim görevi, hepimiz el ele verelim. Benim kafamdaki model bu" dedi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (ANSİAD) katıldığı toplantıda, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine değindi. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkarılacağını söyleyen Baykal, şunları söyledi:

"Bakın Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı elinde. Hükümet elinde. Bakanlar Kurulu elinde, devletin bütün olanakları elinde, dün dedi ki 'Beni seçin' arkadaşlar. Niye seçim bürokrasi seçimi değil, parti seçimi. Parti girecek oraya. Adayı millet üretecek ve parti onun etrafında bütün siyasi varlığıyla, ne varsa elde, finans şu bu, her şeyi seferber edecek. O nedenle benim modelimde parti genel başkanı olacaktır. O nedenle genel başkanımıza onu söyledim. 'Siz adaysanız bütün gücümüzle arkanızdayız. Çünkü sizin aday olma hakkınız var. 7 yıldır buradasınız, seçimlere girdiniz. Kazanırız, kazanmayız ayrı bir iş. Ama bunu söyleme hukuku var. Aday olacaksan ol bitti, aday olmayacaksan oradan buradan birisini seçelim o arkadaşa verelim görevi, hepimiz el ele verelim. Benim kafamdaki model bu."

Kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesi üzerine eleştirilerin de olduğunu belirten Baykal, “Eleştiriler yapılıyor, 'Biz tarafsız Cumhurbaşkanı diyoruz, sen partili genel başkanı diyorsun' diye. Evet, seçimi kazanıncaya kadar, seçimi kazanmak için partili olması lazım. Partili olmazsa seçimi kazanamazsa. Partiye hükmedemezse seçimi kazanamaz. Seçimi kazandığı anda daha yemin etmeden YSK kararı açıkladığı anda istifa edecek ve istifa ettiğini de sürecin başında ilan edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Baykal'ın konuşması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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2)OKUL ÖNÜNDEKİ ARBEDEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHI ATEŞ ALDI: 1 KİŞİ YARALANDI

BURSA'da, bir lisede güvenlik görevlisi 55 yaşındaki Galip K. ile okul önünde beklememeleri için uyardığı gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Galip K.'nın iddiaya göre havaya ateş etmek için çıkardığı tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği 18 yaşındaki Çağrı D. yaralandı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki Osmangazi Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis memuru Galip K., çıkış saatinde okul önünde bekleyen Çağrı D. ve yanında bulunan arkadaşlarını uyardı. Okul ile ilgisi olmayan ve taşkınlık yapan gençler ile Galip K., arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler tarafından dövülen Galip K. üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak havaya ateş etmek isterken, Çağrı D. karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik görevlisi Galip K. yaralanan Çağrı D. için 112 Acil Servis'i aradı. Gelen sağlık ekibi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çağrı.D.'yi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çağrı.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan emekli polis Galip K.'nin silahına el konuldu.

Olay, yakındaki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde okul önünde bekleyen gençlerin güvenlik görevlisi Galip K.'yı dövmesi, onun havaya ateş etmeye çalışması ve silahın ateş alması yer aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü DÖkümü

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- Galip K.'nın darp edilmesi

-Galip K.'nın silahını çekmesi ve silahın patlaması

-Kavga anı ve Çağrı D.'nin yaralanması

-Galip K.'nın polise teslim olması

-Olay yerinden ve okul önünden görüntüler

-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

SÜRE: 4 dakika 43 saniye

BOYUT: 219 MB

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3)KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

GAZİANTEP'te, soygun için ellerindeki av tüfeğiyle kuyumcuya giren Suriye uyruklu olduğu öne sürülen 1'i kadın 2 kişi, işyeri sahibiyle çatışmaya girdi. Olayda erkek soyguncu yaşamını yitirdi, kadın soyguncu ile işyeri sahibinin oğlu Şükrü Ekinci yaralandı. Kadın soyguncu yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi.Olay, bugün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Maaşkuyu Caddesi'nde bulunan Ömer Ekinci'ye ait kuyumcuya av tüfeğiyle gelen ve Suriyeli oldukları iddia edilen kimlikleri henüz belirsiz 1'i kadın 2 kişi, işyerini soymaya kalkıştı. Ömer Ekinci, kendisinden altınları vermesini isteyen hırsızlara tabancasını çekerek karşı koymak istedi. Bunun üzerine soygun girişiminde bulunanlar ile kuyumcu Ömer Ekinci ve oğlu Şükrü Ekinci arasında çatışma çıktı. Çatışmada, soygun girişiminde bulunanlar ile işyeri sahibinin oğlu Şükrü Ekinci yaralandı. Yaralanan kadın soyguncu kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan üzerinden kimlik çıkmayan erkek şüpheli, yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Şükrü Ekinci ise ameliyata alındı. Polisler kuyumcuda yaptığı incelemenin ardından, kolundan yaralı olduğu belirlenen ve kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Omalın yaşandığı yer

- Polislerin olay yerindeki incelemeleri

- Yerdeki kan izleri

- Çevredeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()

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4)KAZA SONRASI ALEV ALAN CİPTEN SON ANDA KURTARILDILAR

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit-3 mevkiinde yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip, taklalar atarak istinat duvarına çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından alev alan cip yoldan geçen sürücüler tarafından söndürüldü.

Ankara'dan İnegöl'e gelen 65 yaşındaki Durmuş Biçen yönetimindeki 16 NGP 25 plakalı cip, Mezit-3 mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan virajı alamayarak kontrolden çıktı. Taklalar atan cip, yolun sağındaki istinat duvarına çarparak ters döndü. Hurdaya dönen cipin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken 3 kişi sıkıştı. Araçta sıkışan 58 yaşındaki Faruk Biçen, 67 yaşındaki Seher Biçen ile 57 yaşındaki Fatma Biçen yoldan geçen sürücüler tarafından araç içerisinden çıkarılarak kurtarıldılar. Yaralıların çıkarılmasının ardından bir anda alev alan cip, yine çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Bu sırada İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İsmail Tayyar yönetimindeki 16 EM 720 plakalı otomobil de sürücünün kazayı izlemesi nedeniyle kontrolden çıkarak istinas duvarına çarptı. Bu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

3 yaralı haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen cip çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

Yaralıların görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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5)ÇUKURCA VE ŞEMDİNLİ'DE YAPILAN ARAZİ ARAMASINDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİx

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, dün meydana gelen yurtiçi olaylar ile ilgili yaptığı bilgilendirmede ; Hakkari Çukurca'da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 54 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 sırt çantası, 1 şemsiye ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiğini, Şemdinli'de ise güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 30 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından yapılan temas aramasında önceden etkisiz hale getirilen 1 teröristin cesedi bulundu. Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 54 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 sırt çantası, 1 şemsiye ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 30 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi. Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 el bombası ele geçirildi. Muş Varto'da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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6)SMA HASTASI FİRDEVS'İN İLAÇ MUTLULUĞU

ADIYAMAN'da, doğuştan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan 5 yaşındaki Firdevs Koparal'ın ailesi, ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağı haberini alınca büyük mutluluk yaşadı.

Doğuştan SMA hastası olan 5 yaşındaki Firdevs Koparal'ın annesi Fatma ve babası Mehmet Koparal, ilaçların SGK tarafından karşılanacağı haberini televizyondan aldı. İlaçların karşılanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan Fatma Koparal, "1 yıldır bu ilacı bekliyorduk. Müjdeli haberi duyduk ve çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Sağlık Bakanı'ndan Allah razı olsun. Ümitlerimizi boşa çıkarmadılar. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz" dedi.

Haberi duyar duymaz eşini aradığını anlatan anne Koparal, "Ağlayarak konuştum. Haberi duyan aile büyüklerimiz de aradı ve 'Gözünüz aydın' dedi. Şuan mutluluğumu tarif edemiyorum" diye konuştu.

Baba Mehmet Koparal ise, yetkilelere teşekkür ederek, "Bu müjdeyi kızıma hemen söylemek istedim. İşimi bitirir bitirmez kızıma 'senin ilacın geldi' dedim. Baktım ki o da telefona haberi çekmiş. Bana ilacının geleceğini söyledi. İnşallah bu ilaç SMA hastalarına umut olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Koparal ailesi

- Firdevs Koparal

- Firdevs Koparal'ın cihazları

- Anne Fatma Koparak ile röp.

- Baba Mehmet Koparal ile röğ.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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7)RUSYA VE RUS DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDEN 5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde turist hareketliliği turizmcileri sevindirdi. Geçen yılki kriz nedeniyle açılmayan birçok otel bu sezon kapılarını açtı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden toplamda Antalya'ya gelecek turist sayısının 5 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Rusya ile yaşanan krizin ardından geçen sezonun sıkıntılı geçtiği Alanya'da bu yıl turist sayısında artış gözlendi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ilçe turizminin geçen yıldan daha iyi geçeceği konusunda öngörüleri olduğunu söyledi. Bu yıl Alanya'daki otellerin tamamına yakınının açıldığını belirten Sili, "Geçen seneden farklı olarak da sezon başı doluluklarımız biraz daha yüksek. Görünen o ki Rusya pazarının devreye girmesiyle ve toparlanmasıyla birlikte Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden toplamda Antalya'ya gelecek turist sayısının 5 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu geçen sene hiç olmayan bir sayıydı. Türkiye genelinde 800 binlerde, Antalya genelinde ise 400 binlerde kalan bir sayıydı. Bu anlamda Rus pazarının tekrar devreye girmiş olması bizim açımızdan son derece önemli" dedi.

İÇ TURİZM UMUT VERİCİ

İç turizm pazarında da hareketlilik olduğunu aktaran Sili, "İç pazarın hareketlenmesi ve değerlendirilmeye alınmış olması ve otelcilerle tüm turizmciler tarafından forse edilmesinden dolayı bu yıl da iç pazarın hareketli olacağını, Ramazan Ayı'nın da haziran başında tamamlanmasıyla birlikte daha uzun süre olacağından daha olumlu bir efekt olacağını gözlemliyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA BİR TIK DAHA İYİ'

Bunların yanı sıra Avrupa turizm pazarında sorunların devam ettiğini anlatan Burhan Sili, şöyle dedi:

"Şu an önümüzde duran bir Avrupa sorunumuz var. Avrupa'nın genelinde eksilerimiz 2016'ya nazaran devam ediyor. Geçen hafta biz Almanya'da Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği'nin toplantısına katıldık. Yaklaşık 700 büronun, 23 tur operatörünün bulunduğu bir toplantıydı. Orada da ön görüler şu noktada toparlandı; Avrupa pazarı 2016 yılından daha eksi olmaması adına bir çaba gösteriliyor ama görünen o ki sonuçta 2016'dan bir tık daha iyi 2017 sezonunda. Bir yandan da deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında farklı alanlarda turizm faaliyetleri göstermek için çabalarımız söz konusu. Hem biz sivil toplum örgütleri, bir yandan da bakanlığımızın bu yönde çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki senelerde hızla toparlanmaya, eski şaşalı günlerimize dönme imkanımız olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alanya'nın kuşbakışı görüntüsü

- Turist plaj görüntüsü

- RÖP: Burhan Sili

173 MB /// 2.51

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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8)ENGELLİ İNGİLİZ'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ne İngiltere'den tatil için gelen, doğuştan yürüme engelli 19 yaşındaki Rosa Spencer, 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk eşliğinde tandem (ikili) atlayış yaptı. Doğduğu günden bu yana hiç ayağa kalkıp yürüyemeyen Spencer, uçmanın keyfini yaşadı.

İngiltere'nin Cirencester şehrinden Ölüdeniz Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatile gelen yürüme engelli Rosa Spencer, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi. Spencer, uçma isteğini geri çevirmeyen yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile birlikte Babadağ 1700 metre pistine çıktı. Tekerlekli sandalyesini geride bırakan Spencer, diğer yamaç paraşütü pilotlarının yardımıyla paraşüte bağlandı. Öztürk ve Spencer, Babadağ'dan ikili (tandem) atlayış yaptı.

PARAŞÜTÜN KONTROLÜNÜ ALDI, AKROBASİ HAREKETLERİ YAPTI

Ölüdeniz semalarında paraşütün kontrolünü alan Spencer, Öztürk'ün direktifleri doğrultusunda akrobasi hareketleri yaptı. Muhteşem Ölüdeniz manzarası eşliğinde 30 dakika havada kalan paraşüt, Belceğiz Plajı'na sorunsuz indi. İkilinin havadaki eğlenceli anları, paraşütün aksiyon kamerası tarafından kaydedildi.

"HARİKA BİR TATİL GEÇİRİYORUZ"

Doğduğu günden bu yana yürüyemediğini belirten Rosa Spencer, aile fertleri daha önce yamaç paraşütü yaptığı için uçmak istediğini söyledi. Gökyüzünde harika zaman geçirdiğini anlatan Spencer, "Daha önce böyle bir manzara görmemiştim. Ölüdeniz gerçekten mükemmel. Tüm arkadaşlarıma yamaç paraşütü yapmayı tavsiye ediyorum. Burada harika bir tatil geçiriyoruz" dedi.

"BACAĞI OLMAYANLAR BİLE YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPABİLİR"

Yürümeyenlerin yanı sıra hiç bacağı olmayan bedensel engellilerinde Babadağ'dan uçabileceğini anlatan pilot Mustafa Kemal Öztürk ise yamaç paraşütünün sanıldığı kadar korkunç, tehlikeli bir spor olmadığını kaydetti. Doğru hava koşulları ve önlemlerle Babadağ'dan uçmanın riski olmadığını aktaran Öztürk, "Rosa, uçuştan önce havada yapmak istediklerini bana anlatmıştı. Gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı. Yeryüzünde yapamadıklarını gökyüzünde gerçekleştirmiş oldu. Onun bir hayalinin gerçekleşmesine vesile olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Babadağ 1700 metre pistindeki uçuş önü hazırlıklarından görüntü

-Spencer'in paraşüte bağlanması

-Paraşütün diğer pilotlar yardımıyla Babadağ'dan havalanması

-Paraşüt kamerasından Spencer ve Öztürk'ün havadaki görüntüleri

-Spencer'in paraşütü kontrol etmesi

-Spencer'in paraşütle akrobasi dönüşleri yapması

-İkilinin havadaki görüntülerinden farklı açılar

-Paraşütün plaja inişi

-Spencer'in tekerlekli sandalyeye bindirilmesi

-Yamaç paraşütü ile atlayış yapan engelli İngiliz Rosa Spencer ile röp.

-Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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9)SİGARA VE UYUŞTURUCU KULLANIMINA FARKINDALIK YARATMAK İÇİN KÜREK ÇEKİYOR

SAMSUN'da uyuşturucu ve sigara kullanımına karşı farkındalık yaratmak için kanosu ile denize açılıp İstanbul'dan Trabzon'a kürek çeken 41 yaşındaki Şenol Özdemir kötü hava şartları nedeniyle 2 gün Samsun'da konakladıktan sonra bu sabah yola çıktı. Özdemir, 2015 yılında tarfik kazalarında 7 bin kişinin, uyuşturucu ve sigara kullanımından ise 100 bin kişinin öldüğünü söyledi.

İstanbul'da özel bir havayolu şirketinde operatör olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Şenol Özdemir, uyuşturucu ve sigara kullanımına karşı farkındalık yaratmak için kanosuna binerek İstanbul Bostancı sahilinden geçen 29 Nisanda yola çıktı. 5.51 metre uzunluğunda ve 54 santimetre genişliğindeki kanosuyla kürek çeken Özdemir, yolculuğunu Trabzon Beşikdüzü'nde sonlandıracak. Samsun'da mola veren Şenol Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanıp misafir edildi. Kötü hava şartları nedeniyle 2 gün yola çıkamayan Özdemir, bu sabah kanosuna binerek denize açıldı. Saatte 10 kilometre kürek çeken Şenol Özdemir, akşamları mola verip çadırda veya balıkçı barınaklarında konaklıyor. Hava şartları elverişli olması durumunda 5 gün sonra Trabzon Beşikdizün'de olmayı planladığını söyleyen Özdemir, 2015 yılı verilerine göre tarfik kazalarında 7 bin kişinin öldüğünü, uyuşturucu ve sigara kullanımından ise 100 bin kişinin öldüğünü söyleyerek "Uyuşturucu ve sigara kullanımına karşı farkındaylık yaratmak için yola çıktım. 10 gün kadar fırtına dolayısıyla ara vermek zorunda kaldım. İnşallah önümüzdeki 5 gün içinde, en geç 6 gün içinde seferimi bitirmeyi düşünüyorum" dedi.

Uyuşturucu ve sigaranın yeni bir kitle imha silahı gibi olduğunu söyleyen Özdemir, "Mithiş bir şekilde insanımız sigara yüzünden kendini öldürüyor. İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı en büyük haksızlığın intihar etmesi olduğunu düşünüyorum. Sigarada intihar gibi bir şey. Evinizde sigara içiyorsunuz, çocuğunuz etkileniyor. Bir de uyuşturucu tarafı var. Sokaklarda görüyoruz, 15-20 yaşlarındaki gençlerimiz uyuşturucu ve madde bağımlısı. 2 ay önce televizyonlarda haberlerde 20 yaşlarındaki madde bağımlısı genç anne babanın çocukları doğuyor, anne sütü emmediği zaman çocuk titriyor. Çocukta madde bağımlısı olarak doğuyor. Anne baba diyorki 'Biz çok pişmanız yaptığımızdan'. İnsanlar nasıl bir kötülüğün içinde olduğunun farkındalar ama geç. Ben de bunlardan etkilenerek bu şekilde bir proje başlattım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şenol Özdemir'in kanosu ile yola çıkması

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:6.10 Dk) (BOYUT:196 MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()

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10)PASTA USTALARI TARİHİ ZİL KALE'DE BULUŞTU

Yetiştirdiği pasta ustaları ile Türkiye'nin dört bir yanında adını duyuran Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde 2'inci Uluslararası Pastacılar Festivali düzenlendi. Tarihi Zil Kale'de bir araya gelen pasta ustaları, tulum eşliğinde türküler söyledi, horon oynadı, pasta keserek vatandaşlara ve turistlere ikram etti.

Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival kapsamında Zilkale'de buluşan pasta ustaları ve katılımcılara pasta kepleri ve önlükler dağıtıldı. Çamlıhemşin Kaymakam'ı Okan Daştan ile Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Gültan'ın da katıldığı etkinlikte, 'Dağların hastası pastanın ustasıyız' , 'Fırtına'da çok tatlıyız' ve 'Tadından yenmeyen festival' dövizleri açan ustalar tulum eşliğinde yöre türküleri seslendirdi, horon oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kesilen pastaları katılımcılara ve turistlere ikram eden ustalar, keplerini hep birlikte havaya attı. Pastacılar Şükran Kütüğü önünde hatıra fotoğrafı çektiren pasta ustaları, daha sonra da bir otelde gerçekleştirilen pastacılık konulu panele katıldı.

MESLEĞİ RUSYADA ÖĞRENDİLER

1800'lü yıllarda bölge insanı Batum üzerinden Rusya'ya gurbete gitmeye başladı. Para kazanılan, karın doyurulan ve kalınabilecek sıcak bir yer mantığı ile önceleri fırıncılığa adım atanlar, daha sonra pastacılık mesleği ile tanıştı. Bölge insanı, çok çabuk alıştığı Rusya'da pastacılıktan servet kazandı. Bolşevik İhtilali ile büyük darbe yiyen bu insanların bazıları yurda dönüş yapamadı, geri dönebilenler ise mal varlıklarını orada bırakmak zorunda kaldı. Yeni yer arayışları onları Polonya ve İran'ın yanı sıra Anadolu'nun muhtelif yerlerine sürükledi, gittikleri yerlerde pastane açmalarını sağladı. Halen Türkiye'nin dört bir yanında ve farklı ülkelerde Çamlıhemşinli pasta ustaları bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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Tarihi Zil Kale detayları

Pastacıların türküler söylemesi

Horonlar oynanması

Pasta kesimi

Keplerin hava atılması

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

Süre: 5.00 dk. Boyut: 159 mb.

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11)EV EŞYASI TAŞIRKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

KARAMAN'da evden eve eşya taşıyan bir nakliye firmasında çalışan 32 yaşındaki Vural Atalay, bina dışında yük asansörüyle eşya taşıdığı sırada elektrik hattındaki kablolara dokunması sonucu akıma kapıldı. Hastanede tedavi altına alınan Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Vural Atalay, 3'üncü kattaki eve, bina dışında yük asansörüyle eşya taşırken, sokaktaki elektrik hattı kablolarına dokunması sonucu akımı kapıldı. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atalay'ın vücudunda kısmi yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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