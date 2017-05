DHA YURT BÜLTENİ-6

1)RAKKA KUŞATMA ALTINA ALINDI, MERKEZE 2 KİLOMETRE KALDI

DEAŞ'ın, Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka kentine yönelik ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin başlattığı operasyon devam ederken, kent merkezinin 3 yönden kuşatıldığı ve batı yönünden kent merkezine 2 kilometre kadar yaklaşıldığı belirtildi. Rakka'da sürdürülen operasyon için ABD'nin gönderdiği silah ve cephaneler, Kamışlı kentinden Rakka'ya sevk edilmeye devam edilirken, kuşatma nedeniyle DEAŞ'ın şu anda sadece Deyra Zor yolunu kullanabildiği belirtildi. Amerika öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava ve kısmi kara desteği ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin, "Fırat'ın Gazabı" adı ile başlattıkları Rakka operasyonu sürüyor. Tabka ilçesinin alınmasından sonra DEAŞ'ın ilan ettiği Hilafetin başkenti olarak gördüğü Rakka kentinin 3 yönden kuşatıldığı belirtildi. Suriye ve Irak'taki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Rakka'nın merkezine bağlı köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rakka'nın doğusunda yer alan Hemrat Nasir kasabasının büyük bölümünün DEAŞ'tan temizlendiği belirtilirken, Rudaw Televizyonu ise, Rakka'nın DSG tarafından kuşatıldığını ve batı'dan Rakka kent merkezine 2 kilometre kadar yaklaşıldığını söyledi.Erbil merkezi yayın yapan Rudaw Televizyonu, DEAŞ'ın, Demokratik Suriye Güçlerinin koalisyonun hava desteği ile sürdürdüğü operasyonlar ile sahip olduğu toprakları günden güne kaybettiğini, DSG'nin Rakka'yı 3 yönde kuşatma altına aldığını, DEAŞ'ın şu anda sadece Deyra Zor yolunu kullanabildiği söyledi.

Öte yandan, ABD'nin, Demokratik Suriye Güçlerinin omurgasını oluşturan YPG'ye ağır silah desteğini vermesi ile ilgili kararından sonra Kamışlı kentine gelen silah ve cephanelerin TIR'lar ile Rakka kentine sevkiyatının ise devam ettiği görüldü. Bölgeden çekilen görüntülerde, silah ve cephane dolu konteynırların TIR lar ile bölgeye sevki görünüyor.

2)GELİDONYA FENERİ'NDE 7 HORTUM

ANTALYA Kumluca'daki Gelidonya Feneri'nden Likya Yolu yürüyüşüne çıkan bir ekip, denizde aynı anda oluşan 7 hortumu görüntüledi. Hortumlardan 4'ü denize kadar inerken, 3'ü havada oluşup kayboldu. Hafta sonu İstanbul'dan Kumluca'ya gelen 40 banka çalışanı, tarihi Likya Yolu güzergahındaki doğa yürüyüşünde, nadir rastlanır bir doğa olayıyla karşı karşıya geldi. Likya Yolu güzergahındaki tarihi Gelidonya Feneri'ne çıkan grup, buradan Beşadalar manzarasıyla birlikte Akdeniz'de aynı anda oluşan 7 hortumu izledi.

Yürüyüş grubundan Tufan Çetiner, hortumları görüntüledi. Gelidonya Feneri'ne çıktıklarını, Adrasan istikametine giderken denizde oluşan 7 hortum gördüklerini belirten Çetiner, “Yan yana oluşmuşlardı. 4'ü denizle bağlantı kurdu, 3'ü ise havada oluşup daha sonra kayboldu. Yaklaşık yarım saat kadar bu görüntü sürdü. Ben hayatımda hiç böyle sahne görmedim, çok etkileyiciydi" dedi.

3)DÜZCE'DE 'DRONE'Lİ UYUŞTURUCU ARAMASI

DÜZCE'de jandarma ekipleri, ormanlık bölgede kenevir bitkisi yetiştiriciliğine karşı arama yaptı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ormanlık bölgede yasadışı ekime karşı operasyon yaptı. Ekipler, geniş bir bölgeyi kapsayan alanda tarama yaptı. Aramalara drone ile de havadan destek verildi. Ormanlık ve sık otlarla kaplı alanların üzerine indirilen drone ile görüntü alınarak yasa dışı ekim yapılan yerler tespit edilmeye çalışıldı. Bölgedeki metruk binalarda da arama yapıldı. Uyuşturcu operasyonunda suç unsuruna rastlanmadı.

4)VAN'DA 94 KİLO 620 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da polisin park halindeki bir araçta yaptığı aramada 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Merkeze bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta devriye gezen polis ekibi, saat 01.15 sıralarında şüphe üzerine park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta 183 paket halinde toplam 94 kilo 620 gram eroin ele geçirilirken, araç sahibinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

5)KAYSERİ’DE 9 AVUKATA FETÖ GÖZALTISI

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kapatılan Fazilet Partisi ile Saadet Partisi'nin (SP) eski İl Başkanı Mustafa A.'nın da bulunduğu 9 avukat gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen avukatlardan SP eski İl Başkanı Mustafa A. ile Fatma K., Hacı Hasan A., Hilmi Ş., Kemal Bahadır Ö., Nejla B.K., Nilgün K., Selçuk A. ve Sema D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilen avukatlar, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı şirketlerde çalışan S.Ç. ve S.K.Ç. de, 'terör örgütüne üye olma' suçundan evlerinde gözaltına alındı.

6)AKCİĞER YETMEZLİĞİ HASTASI 2 YAŞINDAKİ ARJİN'İN DRAMI

ŞIRNAK'ta yaşayan Nihat ve Leyla Özbey çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü ve doğuştan akciğer yetmezliği ile kistik fibrozis hastası Arjin Nehir Özbey, bir haftanın 3 günün hastanede geçiriyor. Gündelik işlerde çalışan baba Nihat'n kazandığı para kızı Arjin'in tedavisi ve ailesinin geçimi için yetersiz kalırken anne Lelya Özbey, 2 çocuğunu okula gönderdiklerini ve hasta olan kızına yetemediklerini belirterek, devlet büyüklerinden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.

Merkez Şehri Nuh Mahallesi'ndeki 2 gözlü odada yaşayan Leyla ve Nihat Özbey çifti, 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Arjin Nehir Özbey, doğduğundan beri solunum ve akciğer yetmezliği nedeniyle büyük dram yaşıyor. 2 odalı küçük ve rutubetli bir evde yaşayan Arjin Nehir Özbey'in hastalığı rutubetten dolayı her gün daha kötüye gidiyor. Hafta'nın 3 gününü hastanede geçiren aile rutubetsiz bir eve taşınacakları günün hayalini kuruyor. Gündelik işlerde çalışan baba Nihat, her gün iş bulamadığı için maddi konuda da büyük sıkıntı çekiyor.

Anne Leyla Özbey de, maddi durumları iyi olmadığı için rutubetsiz bir eve taşınamadıklarını ve bu yüzden küçük Arjin'in her gün gözlerinin önünde biraz daha eridiğini ve çözüm bulamadıkları için kahrolduğunu söyledi. Devletten aldıkları bakıcı parası ve eşinin yaptığı gündelik işlerden kazandıkları cüzzi para ile geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten anne Leyla Özbey, bazı günler okula giden çocuklarına kalem bile alamadığını belirterek, "Gücüm yetmiyor, ilaçları almaya. Çocuğum mağdur, ben bir gün evdeyim on gün hastanedeyim. Evim böyle rutubetlidir, küçük evde eşim ile burun buruna geliyoruz. Eşim bize yardımcı olmak istiyor. Onun da gücü olmadığı için gerçekten çok zorlanıyoruz. Çocuğum için aldığımız bu makineleri görüyorsunuz. Ben çok şeylerle mücadele ediyorum. Her gün hastanedeyim. Çocuğumun akciğer yetmezliği var, solunum yetmezliği var. Kistik fibrozis diye bir hastalığı var. Çok yerler dolaştım, kapı kapı gittim. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun ilaçlarını bazen eczaneden borç alıyorum. Eşim işe gittiği gün aldığı yövmesiyle sonra gidip parasını veriyor. Eşim bir gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor. Gündelik işlerde çalışıyor. O yüzden çok zorlanıyoruz. Çocuklarımı okula gönderiyorum. Bazen günde 1 lira bile olmuyor çocuklarıma kalem veya silgi parası vereyim. Bu çocuk yüzünden çok zorlanıyorum. Bu iki senedir böyle zorlanıyoruz. 3 tane çocuğum var, 2'si okula gidiyor. Kızım hasta olduğu için sürekli onunla uğraşıyorum. Sürekli ilaç ve sürekli makine, sürekli oksijen, sürekli yoğun bakımlarda yatırıyorum. Evimin durumu da ortada. Vallahi bazen mutfağıma girmek istemiyorum rutubetten dolayı. Yemek yapasım gelmiyor. Kira verecek gücüm de yok. Bu yüzden kayınbabamın bu rutubetli iki gözlü odasında kalmak zorundayız. Gücümüz olmadığı için buradan da çıkamıyoruz. Her hastaneye gittiğimde doktorlar diyor ki 'çocuğun rutubetli yerlerde olmaması lazım' o yüzden bu rutubetli evden çıkıp kızımın iyi olmasını istiyorum" dedi.

7)KAYSERİ'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 22 POLİS ADLİYEDE

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 22 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 22 eski polis, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

