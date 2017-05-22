DHA YURT BÜLTENİ-6

Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiyi halk linç etmek istedi

ADAPAZARI Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına tiner döküp yakmak isteyen, baltayla anıta vuran kişiyi halk linç etmek istedi. Üzerine doğru gelenlere balta ile saldırmak isteyen kişi etrafını saran halk tarafından linç edilmek istenirken, zabıta ekipleri saldırganı öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı.

Bugün saat 11.30 sıralarında Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi anıtın çevresine yanında getirdiği tineri dökerek ateşe verdi. Anıtın önüne açılabilir merdiveni ve Türk Bayrağı'nı koyan kişi, elini havaya kaldırarak Arapça bir şeyler söyledi. Kimliği belirsiz kişi daha sonra elindeki baltayla anıta ve kaidesini vurmaya başladı. Bu esnada çevrede toplanan vatandaşlar tepki gösterdi. Üzerine doğru gelenlere balta ile yürüyen kişi bir anda etrafını saran onlarca kişinin arasında kaldı. Öfkeli kalabalık saldırganı linç etmek istedi. Bir kişi anıtın önündeki merdiveni alarak saldırgana vurmaya çalıştı. Çevrede bulunan zabıta memurları araya girerek saldırganı öfkeli kalabalığın elinden alarak meydanda bulunan zabıta karakoluna götürdü. Öfkeli kalabalık karakolun etrafında toplanırken tepki göstererek, saldırganı almaya çalıştı. Olay yerine gelen polisler önlem alındı. Polis tarafından gözaltına alınan kişi polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anıta balta ile vururken

Halkın linç etmek istemesi

Vatandaşların öfkesi

Haber: Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Demirkazık'ta 1 dağcı kayboldu / Ek Görüntü

Görüntü Dökümü

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- Kurtarma ekiplerinden görüntü

- Ekipler yer tespiti yaparken

- Cimbar Vadisi ve dağlardan görüntü

- Ekiplerden detay görüntü

- AFAD ve 112 araçlarından görüntü

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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Mersin'de terör zanlıları adliyeye sevk edildi

MERSİN'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasında silahlı faaliyet yürüttükten sonra kentte döndükleri yönünde bilgiler elde edilen kişilerle ilgili çalışma yapıldı. 10 Mayıs'ta Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte örgütsel olduğu değerlendirilen kitap, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 16 adet fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi. Bazı şüphelilerin kentte 7 Mart'ta el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen terör saldırısında parmak izlerinin de saptandığı belirlendi. Emniyet sorgusunun ardından Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında 12 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Çevik Kuvvet polisleri çevre güvenliği alırken

- Polis otobüsleri adliyeye gelirken

- Çevik Kuvvet polisleri PKK'lı zanlıları araçtan indirirken

- Zanlılar sıra haline beklerken

- Polisler eşliğinde toplu halde adliyeye doğru yürürlerken

- Adliye tüneline doğru giderken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN ()

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Doğumgünü partisinde 16 öğrenci pastadan zehirlendi

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda düzenlenen doğum günü partisinde ikram edilen yaş pastadan yiyen 16 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Mevlana Ortaokulu'nda meydana geldi. Okuldaki 5'inci sınıf öğrencisi bir çocuk için doğum günü partisi düzenlendi. Kutlama kapsamında alınan yaş pastadan ikram edilen öğrenciler, yedikten bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterince öğretmenleri sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, 16 öğrenciyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilere serum tedavisi uyulandı. Zehirlendikleri belirlenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahta Devlet Hastanesi

- Rahatsızlanan öğrenciler

- Öğrencilerle röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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Yaylalarda karla kaplı yollar açılıyor

Çığ düşme anı

RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde kayarak yolları kapatan kar kütleleri iş makineleri ile temizlendi.

Kış aylarında yamaçlarında biriken kar kütleleri, önceki hafta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kaydı ve Ayder Yaylası Galer Düzü yolunu da ulaşıma kapattı. Yolun kapanması ile yaylaya ulaşamayan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile başlatılan çalışmalar sonuç verdi ve uzun süren uğraşlar sonucu kar temizlenerek yayla yolu ulaşıma açıldı.

Bu arada, kayan kar kütleleri bölgede Hala Deresi'nin üzerini de kapattı. Dere suları, kütlenin altında yol bularak akışını sürdürürken kar kütlesinin üzerine çıkan vatandaşların da tehlikeye aldırış etmeden yürüyüş yamaları görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar kütlelerinden detay

Araçların inip çıkması

Çığ düşme anı

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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Sağanak yağmur, çayda seti yıkıp taşkın yarattı

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde akşam etkili olan sağanak yağmur, Çayağzı Mahallesi'nden geçen çayda seti yıkıp taşkın yarattı. Çay kenarındaki setten çevreyi izleyen, setin yıkılmasıyla sele kapılan, güçlükle canını kurtaran bir vatandaşın ise parmağı koptu.

Kiraz'ın Çayağzı Mahallesi'nden geçen çay, dün (pazar) akşam başlayan ve zamanla etkili olan yağmur sonrası saat 19.00'da taştı. Hanboğazı Mevkii'nde çay kenarındaki sette çevreyi izleyen evli ve 3 çocuk babası 65 yaşındaki İsmail Demirayak, suya kapıldı. Sudan zorlukla kurtulan Demirayak'ın sol kolu kırıldı, sağ elinin 2 parmağı koptu. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirayak, tedaviye alındı. Bulunan parmaklardan biri operasyonla dikildi. Ayrıca Çayağzı'nda mısır ve salatalık tarlaları ise sular altında kaldı.

Çayağzı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kaymak, "Bizim bölgemizde Kocaçay'daki bir set, selle birlikte tamamen çöktü. Çok yüksek miktarda sel suyu geldi. Tarım alanları sular altında kaldı. Arpa, buğday, turşuluk, salatalık ve tütün ekili 200 dekar alan selden zarar gördü. Zarar büyük. Mutlaka hasar tespiti yapılması gerekiyor. Bir vatandaşımız da sele kapılıp mucize bir şekilde yaralı olarak kurtuldu" diye konuştu

Yerleşime yakın Solaklar Mahalle Muhtarı Hasan Yavuz ise, bağlantı yollarının su yüzünden ulaşımı engellediğini belirterek, yüzlerce dönüm tarım alanın da sular altında kaldığını belirtti.

Olgunlar Mahalle Muhtarı Muammer Yaygın da mahallelerindeki tarım alanlarının selden zarar gördüğünü ve Kiraz Ziraat Odası'na durumu bildirdiklerini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kiraz Çayağzı mahallesinde akan sel suyundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir), ()

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Sur'da, yıkım kararına tepki gösteren mahalleli yürümek istedi

DİYARBAKIR Merkez Sur ilçesindeki Lalebey ve Ali Paşa Mahallesinde bazı sokaklarda Kentsel dönüşüm kapsamında alınan yıkım kararına tepki gösteren mahalle sakinleri yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirten polis müdürleri, mağdur edildiklerini belirten mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek yetkilere ileteceğini söyleyince grup yürümekten vazgeçerek dağıldı.

Merkez Sur İlçesinde bulunan Lalebey ve Ali Paşa mahallerindeki bazı sokaklardaki evlerin kentsel dönüşüm kapsamında alınan yıkım kararına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Evlerine çıkan yıkım kararına itiraz eden vatandaşlar, yürüyüş yapmak üzere Turistik cadde üzerinde toplandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde polis, toplanan gruplara görüşerek yürüyüşe izin vermeyeceklerini aralarından seçilen kişilerin yetkililerle görüştürüleceğini bildirdi. Grup içerisinden seçilen 3 kişi, Emniyet yetkililerine taleplerini ileterek yetkililere bildirilmesini istedi. Mağdur edildiklerini ve evlerinden çıkmak istemediklerini belirten Lalebey ve Ali Paşa sakinleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan mahalleli

-Alınan güvemnlik önlemleri

-Yıkılacak olan evler

-Yetkililerle görüşen mahalle sakinlerinin konuşması

-Mahallede taşınan sakinler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()-

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49 yaşında yüksekokuldan mezun oldu

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 49 yaşındaki Abdurrahman Akbaba, iki yıldır eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümününden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan evli 3 çocuk babası Abdurrahman Akbaba, 2015 yılında girdiği üniversite sınavlarında 206 puan alarak Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandı. İki yıllık eğitimini tamamlayan Akbaba, çocuğu yaşındaki arkadaşlarıyla birlikte kep ve cübbe giyerek mezuniyet sevinci yaşadı. Mutlu olduğunu söyleyen Akbaba, "1980'li yıllarda ihtilal nedeniyle okula gidemedim. Evin tek oğluydum. Ailem darbe nedeniyle korkup beni okula göndermedi. İçimde okuma hevesi vardı. Eğer okumadan ölseydim gözüm açık giderdim. En azından iki yıllık yüksek okul bitireyim dedim. Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandım. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, okul müdürüme, öğretim elemanlarına ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Okula devam etmemde ve okulu başarı ile tamamlamamda bana çok destek oldular, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Akbaba, mezuniyet töreninde okul arkadaşlarıyla birlikte kep atmanın heyecanını yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-Mezuniyet töreninden görüntüler

-Akbaba'nın okul arkadaşları ile sahnede görnütüsü

-Diplomasını almaları

-Konuşması

-Kep töreni

Haber: SİVAS, ()

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Halil Sezai, Silifkeliler'e 'İsyan' dedirtti

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde düzenlenen 44'üncü Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali kapsamında konser veren Halil Sezai, 'İsyan' şarkısını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Festivali 2'nci gününde Halil Sezai sahneye çıktı. Sanatçı, sahneye çıkmadan önce kendisine ikram edilen Silifke yoğurdunun tadına baktı. Daha sonra birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Halil Sezai, alanı dolduranlarla birlikte, 'İsyan' adlı şarkısını söyledi. Silifke'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Halil Sezai, "Böylesine havası, suyu ve insanı güzel Silifke'de konser vermekten çok büyük keyif aldım. Şahsımı ve ekibimi sizlerle buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Halil Sezai, Silifkeliler'e müzik dolu bir gece yaşatarak, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Konser sonunda sanatçıya günün anısına çiçek ve plaket veren Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut, "Siz değerli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. İyi ki sizler gibi sanatçılar var. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Konsere katılanların görüntüsü

- Halil Sezai şarkı söylerken

- Müzisyenin görüntüsü

- İsyan şarkısını söyleyenlerden genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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Akçakale'de polis eşlerinden öğrencilere giysi

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, polis eşleri tarafından ilkokul öğrencilerine giysi yardımı yapıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun eşi Asuman Tipioğlu ve yanında gelen polis eşleri, Akçakale İlçesi'ndeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda eğitim ve öğretim gören öğrencilere giysi yardımında bulundu. İstanbul'da modacı Sümeyra Görgün'ün de katkılarıyla öğrencilere kıyafet verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis eşlerini okula gelişi

- Kıyafetlerin öğrencilere verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-)

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