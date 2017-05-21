DHA YURT BÜLTENİ-6

Kongreye gelen otobüs alt geçidin aydınlatma direğine çarptı: 41 yaralı

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kingresi'ne İzmir'den katılacak partilileri taşıyan Mehmet Cingöz yönetimindeki 35 ZJG 80 plakalı otobüs, Polatlı merkezde Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatma direğine çarptı. Sürücüsünün uyuduğu belirtilen ve sabah 08.00 sıralarında meydana gelen Kazada, biri 18 aylık çocuk olmak üzere 41 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince 33'ü Polatlı Devlet Hastanesi'ne, 8 ise ilçedeki Özel Can Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın şiddetiyle yolcularda küçük sıyrıklar ve yaralanmalar meydana gelirken, bir kişinin ayağı kırıldı, 6 kişi de 24 saat süreyle müşahade altına alındı. Diğer yaralılar ise öğleden sonra taburcu edildi. Kaza nedeniyle bir açıklama yapan Ak Parnti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kazanın ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Delican, kazada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Delican, "Kongremize katılmak üzere 45 otobüs olarak yola çıktık. beydağ İlçe teşkilatımızı taşıyan otobüs Polatlı'da kaza yaptı, ölüm olmaması tesalli kaynağımız oldu" dedi.

Kaza nedeniyel Polatlı Devlet Hastanesi'ne gelen ilçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Ankara il Sağlık Müdürü Dr. Kamil Türkmen, Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Arslan ile birlikte Dahiliye ve Cerrahi servislerinde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiler. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongredeki konuşmasında kaza yapan partililerine acil şifalar diledi. Ankara Valisi Ercan Topaca ise kaza nedeniyel ilçe kaymakamı Tuncer'de sık sık telefonla bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yaralıların başında il başkanı Bülent Tezcan'ın konuşması

- Acil Servis'te Beydağ İlçe Başkanı Asil Gündoğdu'nun konuşması

- Sedyede taşınan yarılar ve başında bulunan protokl üyeleri

- Diğer yaralılardan görüntüler

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara), ()-

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Önce pitbullarla saldırttılar, sonra bıçakladılar

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği sokak köpeğinin üzerine saldırtan 3 genç, daha sonra kaçan köpeği bıçakladı. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, 3 gencin tespit edilerek hem kendilerine hemde ailelerine gerekli cezanın verilmesini istedi.

Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde, 19 Mayıs'ta pitbull cinsi 2 köpeği gezdiren 3 gencin görüntüsü bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gece geç saatlerde yanlarında gezdikleri pitbull cinsi 2 köpeği bir sokak köpeğinin üzerine saldırtan gençler, can havliyle kaçmaya başlayan köpeği takip etti. Kaçan köpeğin arkasından koşan pitbull sahiplerinden birisi sokak köpeğini önce tekmeledi ardından cebinden çıkardığı bıçakla iki yerinden bıçakladı. Üç genç daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan sokak köpeği, çevredekilerin durumu polise bildirmesinin ardından Muradiye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Bakımevinde tedavisi yapılan sokak köpeğinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi. Polis gecenin geç saatlerinde yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"CAYDIRICI CEZALAR YOK"

Sokak köpeğine yapılan saldırının görüntülerini izleyen Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, Muradiye Mahallesi'nde bu tür olayların sık yaşandığını belirterek, "Yaşanan sıkıntıyı yerel yöneticilere iletmemize karşın halen daha bir güvenlik önlemi yok. Korumasız ve savunmasız bir sokak köpeğine neden saldırılıyor anlamıyorum. Ruh sağlığı bozuk, psikopat kişiler hala aramızda dolanıyor. Bunu bir kez daha gördük. Bu kişi bir an önce bulunmalı ve eğer genç iseler hem kendilerine hemde ailelerine gerekli cezai işlem uygulanmalı. Ellerindeki pitbull cinsi köpekler ise alınmalı. Çünkü bugün savunmasız köpeğe saldıran bu köpekler ilerleyen zamanlarda insanlara da saldırabilir" dedi. Dernek Başkanı Erbirliler, kanunların yetersiz kaldığını ifade ederek, "Birçok kere böyle olaylar yaşandı. Failleri bulundu mahkemeye çıkartıldı ve elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Hayvan Hakları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu bu konuda yetersiz. Caydırıcı cezalar yok. Caydırıcı cezalar olmayınca da böyle olaylar yaşanmaya devam edecek. Böyle psikopatlara en ağır cezanın verilmesi lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Pitbul cinsi köpeklerin sokak köpeğine saldırırken güvenlik kamera görüntüsü.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,()

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Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağından geçen 70 küçükbaş hayvan, sulara kapılarak telef oldu.

Uzun süredir bölgeyi etkili olansağanak yağışlar, dün öğleden sonra Balıkgöl yakınlarında bulunan köylerde etkisini arttırdı. şİDDETLİ Yağmur, Tutak Köyü'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Hayvanları otlatmaya götüren çobanlar, yağmurun bastırmasıyla köye dönmek zorunda kaldı. Çobanlar, köye 15 kilometre uzaklıktaki dereden geçip köye ulaşmak isterken, hayvanlardan 70'i dereden taşan sel sularına kapılarak telef oldu. Hayvanların telef olduğunu duyan köylüler, bölgeye yürüyerek gitti.

Tutak Köyü Muhtarı Mahmut Yıldız, "Dün saat 16.00 sıralarında yağmur aniden bastırdı. Çobanlar köylülere ait küçükbaş hayvanları köye getirmek üzere yola çıkarmış. Bu sırada taşan dere yatağından gelen sel suları 70 hayvanın telef olmasına sebep olmuş .Çok üzüldük. Çünkü bu hayvanlar hepsi maddi durumu iyi olmayan ailelelere ait" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () -

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Kombi tamiri bahanesiyle yaşlı çifti dolandırdı

KARABÜK'te, kombiyi tamir etme bahanesiyle yaşlı çiftin evine girdikten sonra yedek parça getireceği iddiasıyla 700 TL alan şüpheli kayıplara karışırken dolandırıldığını anlayan ev sahipleri polise şikayette bulundu.

Kent merkezinde yolda yürüyen 57 yaşındaki Kezban Şen ile 67 yaşındaki Mehmet Şen çiftini gören şüpheli yanlarına yaklaşarak kendilerini tanıdığını, evlerini yapan kişinin akrabası olduğunu ve kullandıkları kombiyi kendisinin taktığını söyledi. Yaşlı çifti yoldan karşıya geçirerek yardım ettikten sonra ticari taksi ile evlerine bırakan şüpheli kombinin bakımını yapabileceğini söyleyerek Şen çiftinin evine girdi. Kombiye baktıktan sonra yedek parça gerektiğini söyleyerek yaşlı çiftten 700 TL alarak evden çıkan şüpheli geri dönmedi. Para verdikleri kişinin geri dönmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan Şen çifti polisi arayarak ihbarda bulundu.

Şüphelinin kendilerini evlerini yapan kişinin akrabası olduğunu söylediğini belirten Kezban Şen, "Kombi çalışıyor mu, ne kadar fatura geliyor? diye sorunca biz de kış ayında 350 lira geldiğini söyledik. O kadar gelmemesi lazım diyerek kombiye ve peteklere baktı. Peteklere çok gaz vermişsiniz, evinizi patlatırsınız, yanar böyle. Arızalı 3 parçayı değiştirirsek daha az fatura gelir, kar ederseniz dedi. 3 parçanın 680 lira tuttuğunu söyledi. Bizden 700 lirayı alıp çekti gitti. Gelmeyince bizde evi yapan ustayı aradığımızda bize böyle bir akrabasının olmadığını, dolandırıldığımızı söyledi. Biz de polisi aradık" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve gelerek inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin evde parmak izi çalışması

-Mehmet Şen'in konuşması

-Kezban Şen'in konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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İzmir'de KPSS heyecanı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) İzmir'de de heyecanla başladı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de KPSS heyacanı sabah saatlerinde başladı. Sınava girecek öğrencilerin okullara güvenli şekilde ulaşmaları için polis ek güvenlik önlemi alırken, sabah oturumunda İzmir'de herhangi bir sorun yaşanmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu saat 10.00’da başlarken, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adaylar sınav binalarına alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Sınava giren adaylar sorularla baş ederken, yakınları da onlar için dışarıda Kuran okudu, dua etti. Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusü'nde sınava giren kızı için dua eden Fatma Dökme, "Sadece kızım için değil, bütün öğrenciler içinde dua ediyorum. İnşallah kazanırlar" dedi.

Öğretmen olabilmek için sınava giren oğlunu bekleyen Fethiye Şahin ise, "Oğlum ücretli öğretmenlik yapıyor. İnşallah sınavı kazanır ataması yapılır" dedi. Küçük bebeğiyle sınava giren eşini bekleyen Hüseyin Uyan'da, "Bebeğimizle sınıva geldik. Eşim içeride, biz dışarıda onu bekliyoruz. bebeğim annesine özledi, çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ADAYLAR MATEMATİK VE TARİH SORULARINDA ZORLANDI

Sınavdan ilk çıkan adaylardan Gülpınar Kırgız, "Matematik zordu, zaten çalışmamıştım. Soruları bitirdim, erken çıktım" dedi.

Caner Kılıç ise, "Tarih ve Türkçe bölümünde zorlandım. Ama genelde iyi geçti. Öğretmen olabilmek için girdim, güzel sanatlar. Öğleden sonra bir oturum daha var, ondan sonra öğretmen olmak istiyorum" dedi. Eşinin bebeğiyle dışarıda beklediği Özlem Uyan'da Sosyal Bilgiler Öğretmeni olmak istediğini belirterek, "8 aylık bebeğimle geldik. İyi geçti sayılır. Zorlandığım sorular oldu tabiki. Sözelci olduğum için bana sözel sorular kolaydı. Çalışanın kazabileceği bir sınavdı" diye konuştu. Sınava kendisini denemek için girdiğini söyleyen İbrahim Demirci ise, "Ben çalışmadım, kendimi denemek için girdim. Matematik ve tarih bölümü zordu" dedi. Sabah oturumu saat 12.10'da sona ererken, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.30'da başlayacak ve 14.15'ten sonra adaylar sınava alınmayacak. Öğleden sonraki oturumda ise 80 soru için adaylara 100 dakika verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dışarıda bekleyenlerden görüntü

- Fatma Dökme ile röportaj

- Fethiye Şahin ile röportaj

- Gülpınar Kırgız ile röportaj

- Caner kılıç ile röportaj

- Özlem Uyan ile röportaj

- İbrahim Demirci ile röportaj

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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Yeni yaşını Koçarlı'da kutladı

AYDIN'ın Koçarlı İlçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çam Fıstığı Festivali'nde sevenleriyle buluşan şarkıcı Petek Dinçöz, sahnede doğum gününü kutladı.

Koçarlı'da geleneksel hale gelen Çam Fıstığı Festivali'nin 12'ncisinde sahne alan eski manken ve şarkıcı Petek Dinçöz, okuduğu şarkılarla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Vatandaşlar sahneye çıkarak Petek Dinçöz ile halay çekti, oynadı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ve eşi Kübra Öztürk'ü yerinden kaldırarak sahneye davet eden Dinçöz, doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Öztürk çifti ile birlikte 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısını söyleyen Dinçöz, sahneye getirilen pastayla büyük mutluluk yaşadı. Başkan Öztürk, Dinçöz'e çam fıstığı 'küner' ikramında bulundu.

Festivalde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yaklaşık 5 bin kişi gece boyunca doyasıya eğlendi. Gecede havai fişek gösterileri ve Koçarlı Belediyespor Judo Takımı'nın gösterileri büyük beğeni topladı. Festival gece geç saatlere kadar sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Festivalden genel ve detay görüntü,

-Petek Dinçöz ile Mutlu Öztürk'ün birlikte şarkı söylemesinden görüntü,

-Doğum günü sürprizinden görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ KOÇARLI(Aydın), ()

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Mersin'de Mabel Matiz rüzgarı esti

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sahne alan sevilen sanatçı Mabel Matiz, büyük ilgi gördü.

Son albümü 'Gök Nerede' ile müzik dünyasına damgasını vuran ve hemen hemen her şarkısı hit olan Mabel Matiz, Silifkelilere verdiği konseriyle muhteşem bir performans sergiledi. Konser alanını dolduran müzikseverler, gece boyunca tüm şarkılara hep birlikte eşlik etti. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden Matiz, Silifke’de konser vermekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Festivalimiz kutlu olsun. Burada ve Silifke'nin siz sıcak insanlarıyla bir araya gelmek çok güzel. Bizleri buluşturan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranlarına ilk albümünden bu yana en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, performansı ile göz doldurdu. Silifke Belediyesi Kültür Müdürü Üstün Zayim, konser sonunda Matiz'e çiçek ve plaket takdim etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı

Görüntü Dökümü

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-Konser alanından görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Mabel Matiz şarkı söylerken

-Plaket takdimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Tatilciler kan bağışını ihmal etmedi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne gelen tatilciler Kızılay çadırında 71 ünite kan bağışında bulundu.

Marmaris Kızılay Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına tatilciler destek verdi. İnsanların yoğun olduğu Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde açılan kan bağışı çadırında doktor ve sağlık görevlileri vatandaşlara yardımcı oldu. Sabah saatlerinde Kızılay çadırında sıraya giren tatilciler, kimlik bilgileri ile birlikte doldurdukları form sonrası sırayla kan bağışında bulundu. Sabah saatlerinde çadır açan mobil kan bağış aracı, tatilcilerden 71 ünite kan topladı. Bağış ardından tatilcilere su, soda ve çikolatalı bisküvi hediye edilerek kan testleri yapıldı. Mobil kan bağış aracının Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memurlardan 80 ünite kan aldığı, hafta içinde kamu kurum kuruluşlarının hizmet binaları önünde çadır açarak memurlardan kan bağışı alacağı öğrenildi.

Kızılay Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi yetkilileri, kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşların üç ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunmalarının hem sağlık açısından faydalı olduğunu hem de bir ünite kanın insan hayatını kurtardığına dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kızılay Kan Bağışı çadırından görüntü,

-Kan veren tatilciler ile röportaj.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin 600 öğrenci ve 100 öğretmeniyle düzenlediği 2'nci Spor Oyunları coşkulu ödül töreniyle sona erdi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, gelecek yıl 3 bin öğrenciyle Spor Oyunları'nı düzenleyeceklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji'nin, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Gloria Sports Arena'da bu yıl ikincisini düzenlediği Spor Oyunları'nda başarı elde edenlere ödülleri verildi. 600 öğrenci, 100 öğretmenle birlikte voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, yüzme ve tenis branşlarında mücadele etti. Organizasyonun ödül törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, okulun yöneticileri, öğretmenler ile veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere kupaları Bahçeşehir Koleji yöneticileri tarafından verildi. Törende öğrenciler kupalarını tezahürat eşliğinde aldı.

EĞİTİM SADECE SINIFLARDAN İBARET DEĞİL

Ödül töreninde konuşan Enver Yücel, öğrencileri Türkiye'nin her bölgesinden gelen kır çiçeklerine benzetti. Çiçeklerin bir araya geldiği zaman daha güzel olduğunu belirten Yücel, spor oyunlarında mücadele ederek yarışmalarının yanı sıra öğrencilerin birbiriyle dostluklar kurduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji olarak sporu büyüterek yollarına devam edeceklerini aktaran Yücel, "Eğitim sadece sınıflarda başarıdan ibaret değil. Yıl boyunca yoruldunuz, burada dinlendiniz. Sınavlarda ne kadar başarılı olursanız sporda da o kadar başarılı olursunuz. Eğitim sadece sınıfta ders öğretmekten ibaret değil" dedi.

GELECEK YIL 3 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK

Enver Yücel, sporun sanat ve bilimle bir arada olduğu zaman çok daha güzel olduğunu kaydetti. Yücel, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl 3 bin kişiyle yine burada olacağız. Derslere iyi çalışacağız ama sporu da hiç bırakmayacağız. Spora ilginiz şimdi başlarsa bu hep böyle devam eder. Bir alanda daha fazla spor yapın ve sporu hiç bırakmayın. Spor kötü alışkanlıklardan da korur. Biz sporu hep önde tutmaya devam edeceğiz. Umarım bünyemizde spor ağırlıklı lise de olur. Dünyaca ünlü sporcuları bu lisemizden çıkaracağımıza inanıyorum."

Enver Yücel, kategorilerinde 'en iyi' olan 9 öğrenciye burs verileceği müjdesini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin görüntüsü

- Protokolün görüntüsü

- Enver Yücel'in konuşması

- Protokol üyelerinin öğrencilere kupalarını vermesi

- Enver Yücel öğretmen ve öğrencilerle resim çektirmesi

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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