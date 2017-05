DHA YURT BÜLTENİ-6

1)AİLE BOYU FUHUŞ ÇETESİ BİRBİRLERİNİ DOLANDIRMIŞ

ADANA internet üzerinden eskort sitesi kurup fuhuş yaptıran aile bireylerinin birbirlerini bile dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Muğla, İzmir, Mersin ve Hatay'da fuhuş şebekelerine yönelik eş zamanlı baskın yaptı. Çetenin eskort sitesinde yer almak isteyen kadınlara süresine göre 'haftalık, aylık abonelik' açtığı, ayrıca eskort sitesinin üst kısımlarında yer almak isteyenlere de 'gold üyelik' verdiği belirlendi. Gözaltına alınan ve hem mağdur hem şüpheli görülenler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Adana ayağında eskort sitesi kuran yönetici Özgür A., kardeşi Özkan A., eşi Kader A., baldızı Gönül Ö., üvey annesi Meryem A., Özkan A.'nın eşi Tuğba A. ve kayınpederi Mustafa H.'nin de bulunduğu 12 kişi, fuhuş çetesi kurduğu, çeteye üye olduğu, fuhuşa yer temin ettiği ve siteye teknik destek verdiği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Özgür A., Özkan A., Mustafa H., Doğukan Ali B., Bilal K., Ayfer Y., Ayhan A. ve Alper T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞABEYİNİ DOLANDIRMIŞ

Fuhuş çetesinin yöneticileri Özkan A., Özgür A., Kader A. ve Tuba A.'nın emniyette alınan ifadelerinden birbirlerini dolandırdıkları ortaya çıktı. Fuhuş çetesi lideri Özkan A.'nın kardeşi Özgür A., aylık kazancının 35-40 bin lira olduğunu belirttiği ifadesinde, "Para kazanmaya başladıkça harcamalarımız arttı. Daha çok para kazanma hırsı doğdu. Bu nedenle ara ara eskort sitesine ilan veren kadınlarla ağabeyimden habersiz görüşerek ilan aldım. Aldığım paraları da ağabeyimden habersiz eşim Tuba A.'nın kullandığı üvey babası Mustafa H.'nin hesabına aktardım. Eşimden bile habersiz bu paraları çekerek eğlenmeye gittim" dedi.

EŞİ GİZLİ PARA ÇEKMİŞ

Özgür A.'nın eşi Kader A., yıllar öce fuhuş yapan annesini babasının öldürdüğünü, halen cezaevinde olduğunu, kendisinin de fuhuş yaptığını söyledi. Eşinin uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle kendisine para vermediğini anlatan Kader A., "Benim banka hesabımı eşim kullanıyor. Bana para vermediği için eşimden habersiz cep telefonundan hesaplarıma girip para çektim. Eşimin bundan haberi olmadı, habersiz ayda yaklaşık olarak 12 bin lira çekiyordum" dediği öğrenildi.

DOLANDIRAN KOCASINDAN PARA ÇALMIŞ

Çete lideri ağabeyini dolandıran yardımcısı Özgür A.'nın eşi Tuğba A. ise kocasının hesaplarından para çaldığını itiraf etti. Tuğba A. ifadesinde şöyle dedi:

"Eşimin benden habersiz hesaplardan para çektiğini öğrenince tartışıp kavga ettik, ayrılma aşamasına bile geldik. Bu yüzden kendisine kızdığım için hesaplarından para çaldım."

Özkan A.'nın üvey annesi Meryem A. da banka hesaplarını kullandırttığını, bu nedenle kendisine aylık 4 bin 500 lira harçlık verildiğini kaydetti. Özkan A., hesaplarını kullandığı kayınpederi Mustafa H.'ye de aylık 3 bin lira verdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

(ARŞİV)

- Zanlıların toplu halde görüntüsü

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmeleri

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmaları

- Polis araçlarına bindirilmeleri

- Polis aracının gidişi

SÜRE:02'15" BOYUT: 138 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

================================================

2)ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ADANA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 480 gram esrar ele geçirilirken 10 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Alidede, Dumlupınar, Belediye Evleri, Gülbahçesi, Ova, Yeşilyurt, Ulubatlı Hasan ve Karaahmetli mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda evlere baskın yapan polisler 10 kişiyi gözaltına aldı. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki narkotik köpeğiyle yapılan aramada 62 kilo 480 gram esrar, 1'i otomatik 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polis araçlarının görüntüsü

- Özel Harekat polislerinin bir eve girmesi

- Narkotik polislerinin arama yapması

- Evde bulunan narkotik maddelerin görüntüsü

- Narkotik köpeğin arama yapması

- Poşetlerde bulunan narkotik maddelerin görüntüsü

SÜRE:02'21" BOYUT:144 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

======================================================

3)BURDUR'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

BURDUR'da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel iki köyde evler, ahırlar ve bahçelerin su altında kalmasına neden oldu. Can kaybının olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Burdur'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle Kuruçay Köyü'nde 3 ev, bunlara ait ahırlar ve bazı evlerin bahçeleri sel sularının altında kaldı. Suludere Köyü'nde de bir evi su bastı. AFAD ekipleri tarafından ev, ahır ve bahçelerdeki sular tahliye edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Kuruçay Köyü'nden 69 yaşındaki Medine Güzel, "Bir anda su geldi. Bahçemdeki ekili ürünler, odunlarımız, kömürlerimiz zarar gördü. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

31 yaşındaki Musa Korkmaz, Burdur-Fethiye güzergahında devam eden yol yapım çalışmasında menfez yapılmaması nedeniyle su baskınının gerçekleştiğini öne sürerek, "Yetkililere defalarca söyledik ama dinlemediler. Sonuç bu. Binlerce liralık zararımız var. İş işten geçtikten sonra yapıyorlar menfezi" diye konuştu.

Kuruçay Köyü Muhtarı Hasan Uyanık da yol yapım çalışmasında menfez konulmaması nedeniyle birçok vatandaşın mağdur olduğunu savundu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Su baskını yaşanan alanlar

- Suların tahliye edilmesi

- Yoldaki trafik

- Vatandaşlarla röportaj

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

==============================================

4)GECE KULÜBÜNDE 19 MAYIS KUTLAMASI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki Club Aura'da 19 Mayıs'a özel Merve Özbey ve Erdem Kınay konseri düzenlendi.

Kemer merkezdeki Club Aura'da 19 Mayıs için özel konser etkinliği düzenlendi. Konseri çoğunluğu Türk olmak üzere çok sayıda tatilci izledi. Merve Özbey ve Erdem Kınay konseri öncesi tatilciler DJ'in çaldığı çeşitli şarkılarla eğlenirken, 10'uncu Yıl Marşı'nın çalınmasıyla coşku daha da arttı.

Saat 02.00 sıralarında önce Erdem Kınay, DJ kabinine geçerek birkaç şarkı çaldı. Ardından Merve Özbey de sahneye geldi. Hayranlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayıp konserine başlayan Merve Özbey, yaklaşık 1 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında go-go dansçı kızları da danslarıyla ilgi çekti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Go go dansçısı detay

- 10'uncu yıl marşının çalınması dj kabini ve mc ile müşteriler genel

- Go Go dansçısı detay

- Merve Özbey'in sahneye şarkı söyleyerek gelmesi ve 19 Mayıs'ı kutlaması

- Şarkı detay ile Merve Özebey ve Erdem Kınay'ın sahnede zıplamaları

03:55 dakika ve 125 MB

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()