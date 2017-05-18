DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİ; KAPATILAN MERMER OCAĞINDAKİ 'ÇİRKİN' LAKAPLI KİŞİ BENİ 50 BİN LİRAYA TUTTU

ANTALYA Finike'de yaşadıkları dağ evinde öldürülen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yumaç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini ileri sürdü. Asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık 6 yıldır hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yumaç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan bir mermer ocağı firmasını suçladı ve azmettirici olarak gösterdi.

'3 BİN TL'Yİ AL 47 BİN TL'Yİ OLAYDAN SONRA VERECEĞİM'

Jandarma ve olay yeri keşfi sırasındaki ifadelerinde, 9 Mayıs akşamı öldürdüğü Büyüknohutçu çiftinin evine para için gittiği yönünde ifade veren Ali Yumaç, savcılıktaki ifadesinde ise şunları söyledi: “Mermer ocağında çalışan, adını bilmediğim, 65-70 yaşlarında, siyah cip kullanan, beyaz saçlı, sürekli kirli sakalla gezen, 1.65 boylarında 'Çirkin' lakaplı adam 8 Mayıs günü yanıma geldi. Bana 'Cebinde paran var mı?' dedi. 'Yok' dedim. 'Sana bir iş teklif edeceğim' dedi. Cebinden 3 bin TL çıkarıp verdi. 'Bizim ocak bunlar yüzünden kapandı, sen bunları hallet, şu 3 bin TL'yi al, 47 bin TL'yi de olaydan sonra vereceğim' dedi. 'Silah nasıl olacak' dedim. 'Silahı kendin bilirsin' dedi, başka bir şey konuşmadık."

'HIRSIZLIK SÜSÜ VERECEKSİN' DEMİŞ

Sorgusunda evden neden hırsızlık yaptığı da sorulan Yumaç, “Bana aynı şahıs 'Olaya hırsızlık süsü vereceksin, para çalarsan kendine, diğer çaldıklarını da dipsiz kuyuya atacaksın' dedi" diye konuştu. Ali Yumaç, bu kişiden aldığı 3 bin TL ve evden çaldığı 2 bin 100 TL olmak üzere eşi Fatma'ya 5 bin 100 TL verdiğini kaydetti.

OLAYDAN SONRA MERMER OCAĞINA GİTMİŞ

Olaydan sonra tarif ettiği kişiye ulaşmaya çalışmadığını da belirten Yumaç, ertesi gün saat 16.00-17.00 sıralarında bu kişiyi bulmak için mermer ocağına gittiğini, orada kendisini göremediğini söyledi. Söz konusu siyah araca ilişkin plaka bilgileri de veren Yumaç, “Her ne kadar önceki ifadelerimde suçu tek başıma, kimsenin azmettirmesi olmadan işlemiş olduğumu söylemişsem de olay anlattığım gibi olmuştur. Adını bilmediğim, sadece simaen tanıdığım, size tarif ettiğim şahıs bana para teklif etmiş ve suçu işlememe sebep olmuştur. Ben evden maktulleri öldürme planı ile çıktım" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yumaç, buradaki ifadesinde ise cinayet öncesi mermer ocağı sahiplerinden silah talep ettiğini, ancak onların vermediğini söyledi.

'ÖLDÜRME DÜŞÜNCEM BELLİ ÖLÇÜDE VARDI'

'Çirkin' lakaplı kişiyi yaklaşık 1 yıldır tanıdığını da anlatan Ali Yumaç, bu adamdan aldığı 3 bin TL ve evden aldığı 2 bin 100 TL'yi eşine verdiğini belirterek, “Eve ilişkin keşif kısmını eşimle eve çay içmeye gittiğimizde yapmış olabilirim. Olay akşamı maktullerden erkek olanını öldürme düşüncem belli ölçüde vardı. Ancak eşini öldürme düşüncem yoktu. Olay akşamı erkek maktul bana fener doğrulttu ben de o esnada vurdum. Işığı bir anda bana doğru tutunca panikledim ve tetiğe bastım. Erkek maktul sırtüstü düştü. Sonra kadına da ateş ettim. Onu da öldürdükten sonra kaçtım. Çok pişmanım" diye konuştu.

ÇAY İÇMEYE KEŞİF İÇİN GİTMİŞ

Ali Ulvi Büyüknohutçu'yu 4 yıldır tanıdığını kaydeden Yumaç, Büyüknohutçu çiftinin evine çay içmeye keşif amaçlı gittiklerini de itiraf etti. Yumaç, “Evi keşfetmem gerekiyordu. Daha sonra eşimle Ali amcanın evine çay içmeye gittik ve keşif amacımı gerçekleştirmiş oldum. 'Çirkin' lakaplı kişi 47 bin TL'lik kalan tutarı, cinayetten 3-4 gün sonra getireceğini söyledi. Getireceğim dediği yer mermer ocağıydı" dedi.



Görüntü DÖkümü

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-Katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırılması

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA,()-

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2)İŞTE, UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN PKK'LI TERÖRİSTLERİN FOTOKAPAN GÖRÜNTÜSÜ



TRABZON'un Maçka İlçesi'nin kırsal kesiminde önceki gün Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün şehit olduğu çatışmanın ardından kaçan ve bölgedeki foto kapanlarla kimlikleri tespit edilen 4 PKK'lı teröristi yakalamak için başlatılan operasyonlar, aralıksız sürüyor. Giresun Jandarma Komutanlığı Komando ekipleri ile Trabzon Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, yoğun sisin etkili olduğu Karaağaç Yaylası’nda arama - tarama çalışmalarına, ara vermeden devam ediyor. Teröristlerin bölgede olası geçiş güzergâhlarında da timler hazır bekletiliyor.

Zırhlı araçların da desteğiyle süren arama çalışmalarında bölgede bazı resmi kurumlar, turistik mekânlar ve inşaat şantiyeleri önünde güvenlik önlemleri alındı. Karaağaç Yaylası yol güzergâhında kontrol noktaları oluşturan ekipler araçların ve vatandaşların geçişine izin vermiyor. Bölgede yoğun sis olması nedeniyle helikopter ve insansız hava araçları da kullanılamıyor.

Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan merkezden yönetilen operasyonlarda ekiplerin mühimmat ve erzak ihtiyaçları da buradan karşılanıyor. İlçede etkili olan sisin azalması halinde araziye takviye timlerin de sevkedileceği belirtildi.

TERÖRİSTLER FOTO KAPAN GÖRÜNTÜLEDİ

Bu arada uzman çavuşu şehit eden teröristler, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yaban hayvanlarının varlığını tespit amacıyla araziye daha önce kurulan foto kapanlar tarafından görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin ellerinde silahlar, çanta ve malzemeleri ile ormanlık alanda yürüdükleri gözlendi.

FOTOĞRAF

MAÇKA (Trabzon),()

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3)ELAZIĞ'DA PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

ELAZIĞ ve Bingöl'de düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevkedildi.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı 12 Mayıs günü Elazığ merkez, Karakoçan, Kovancılar ile Bingöl merkez ve Yayladere İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve burada sorgulanan 17 şüpheli, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından, adliyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sanıklar adliye çıkarılırken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, ()-

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4)KIZ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ MANKENLERİ ARATMADI



KIRIKKALE'de, Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim- öğretim yılı boyunca öğrendiklerini çıktıkları okul salonunda büyük bir özenle sergilerken, izleyenlerden büyük alkış aldılar. Öğrencilerin bölüm tanıtımı etkinliği büyük ilgi görürken, ay-yıldızlı giysili gösterileri ayakta alkışlandı.

Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdieği etkinlikte bir konuşma yapan okul müdürü Hatice Özdemir, "Okul idaresi olarak alan tanıtımı gününe gösterilen ilgi beni son derece memnun etti. Biliyorsunuz burası Kız Meslek Lisesi ve geleceğimizin anneleri buradalar. Geleceğimizi yapılandıracak kızlarımız burada. Kızlarımızın eğitimi her şeyden çok daha önemli. Çocuklarımız, birer meslek sahibi olmaları konusunda yeteneklerine göre bölümleri seçerken sizlerin de destek vermesi gerekir. Veliler, çevreden duydukları ile çocuklarına bölüm seçtiriyorlar. Lütfen istemediği bölümler için öğrencilerimizi zorlamayın" dedi.

Etkinlik kapsamında Kız Meslek Lisesi, öğrencileri Halk Oyunları, folklor gösterisi, Çocuk Gelişimi öğrencilerinin Müzikli Dramatizosyon, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünden Aşçı andı, Güzellik ve Saç Bakımı Bölümü etkinliği'nde saç show, Çocuk Gelişimi Bölümü etkinliğinde köylü kızı skeci, Giyim ve Üretim Bölümü'nden yaka tasarım yarışması, Çocuk Gelişimi Bölümü Etkinliği müzikli Dramatizasyon, Giyim ve Üretim Bölümü etkinliğinde giyim defilesi büyük bir dikkatle izlendi.

Genç kızların değişik saç modlelli gösterisi ilgiyle izlenirken, giyim bölümü öğrencilerinin renki gösterileri ilgiyle izlenirken, ay-yıldızlı giysisi ile büyük dikat çeken ve ayakta alkışlanan Buket Okatan duygularını dile getirirken, "Böyle bir giysi herkese nasip olmaz. Duygulanmamak içten bile değil. Bu anı uzun yılar unutmayacağım. Etkinliğimizi izlemeye gelenlerin beni ve arkadaşlarımızı ayakta alkışlamaları ayrı bir mutluluk verici" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Detay görüntüler

- Okul müdürü hatice özdemir in konuşması

- Etkinliklerden görüntüler

- Ay yıldızlı giysi ayakta alkışlandı

- Buket Okatan ile röportaj

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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5)AYAKKABICI TANER SIR OLDU

MERSİN'de ayakkabıcı 32 yaşındaki Taner Çağlar, ürün almak için Gaziantep'e gideceğini söyleyerek çıktığı evine dönmedi. Ailesi, hiç bir sorunu olmayan Çağlar'ın kaçırılmasından şüphe ediyor. Taner Çağlar, 8 Mayıs'ta Gaziantep'e gitmek üzere evden ayrıldı. Mahallede son kez börek yerken görülen Taner Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Baba Mehmet Sabri Çağlar, oğlunun bulunması için kayıp başvurusu yaptı. Bekar olan oğlunun ayakkabı sattığını belirten baba Çağlar, maddi ve manevi bir sorunu olmadığını kaçırılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Mehmet Sabri Çağlar, "Oğlum 'Gaziantep'e ürün almaya gideceğim' diye çıktı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz. Akli dengesi yerinde, maddi manevi bir sıkıntısı yok. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. Ne evde ne çevresinde bir sorunu yok. Kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Oğlunun Gaziantep dahil bölgede ayakkabı satın aldığı tüm imalathanelerle görüştüğünü anlatan Çağlar, "Oğlum ne Gaziantep'e ne de başka bir kente gitmemiş. Aramadığımız sormadığımız yer kalmadı. Sağ ve sağlıklı olarak bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba Mehmet Sabri Çağlar oğlunun fotoğrafını elinde tutarken

-Kayıp Taner Çağlar'ın fotoğrafı

-Baba Mehmet Sabri Çağlar'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:31 BOYUT: 81.39 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()