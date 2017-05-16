DHA YURT BÜLTENİ-6



1)KANADALI YPG'LİNİN CENAZESİ 5 AY SONRA DEAŞ'TAN ALINDI



SURİYE'nin Rakka kentine yönelik düzenlenen operasyonda 21 Aralık'ta çatışmada ölen Kanadalı YPG'li Nazzareno Tassone'nun cenazesinin yaklaşık 5 ay sonra DEAŞ'tan alınarak ailesine gönderilmesi için hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Suriye'de DEAŞ'ın merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, 21 Aralık 2016 tarihinde Batı Caber köyünde çıkan çatışmada, İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock ile birlikte yaşamını yitiren Kanada uyruklu Nazzareno Antonio Tassone'nin cenazesinin 5 ay sonra DEAŞ'tan alındığı belirtildi. Kürt internet sitelerinde ve Kanada Hükümetinin Tassone'nin cenazesinin ailesine teslim edilmesi için kurulan sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere göre, Tassane'nin cenazesinin ailesine gönderilmesi için çalışmaların başladığı belirtildi. Kanadalı YPG'li Nazzareno Tassone'nun cenazesinin 5 ay sonra DEAŞ'tan nasıl alındığına dair ayrıntılı bilgi verilmezken, DEAŞ'ın çatışmalarda öldürdüğü yabancıların cenazelerini propaganda ve takaslarda kullanmak için kaçırdığı, bunun da aynı şekilde olmuş olabileceği belirtildi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,()

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2)BAŞSAVCI HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNAN AVUKAT TUTUKLANDI



DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra, sosyal medyada hakkında olumsuz paylaşımlarda bulunduğu için gözaltına alınan İzmir Barosu'na kayıtlı kadın avukat Ayşe Rabia Y., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'ye yönelik ilk iddianameyi hazırlayan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybetmesi, herkesi yasa boğdu. İzmir Barosu avukatlarından Ayşe Rabia Y., Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Ayşe Rabia Y., paylaşımın altına bir sosyal medya takipçisinin yaptığı yoruma da tepki gösterdi.

Bu yazışmalardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattıktan sonra Avukat Ayşe Rabia Y. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette dört gün gözaltında tutulan Avukat Ayşe Rabia Y.'nin FETÖ'ye yönelik bağlantıları da ortaya çıktı. Polis araştırmasında, Ayşe Rabia Y.'nin, 15 Temmuz'dan hemen önce boşandığı eşinin KHK ile üniversiteden atıldığı, çocuklarının FETÖ'yle bağlantılı okullarda okuduğu, yine Bank Asya'da da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca avukat Ayşe Rabia Y.'nin, halen tutuklu bulunan FETÖ sanığının, sağlık gerekçeleriyle salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e ulaştığı, ancak talebinin kabul edilmediği de ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ayşe Rabia Y., adliyeye getirildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren avukat Ayşe Rabia Y., paylaşımında isim olmadığını ve başsavcıyı kastetmediğini belirtti. İfadenin ardından Ayşe Rabia Y., tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Avukat Ayşe Rabia Y., 'Terör örgütü progandası' yapmak suçundan tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne götürüldü.

FOTOĞRAF



Bahri KARATAŞ/ İZMİR ()-

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3)ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 18 AKADEMİSYEN ADLİYEDE

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 18 akademisyen adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri geçen 10 Mayıs'ta Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) görevli biri rektör yardımcısı 4 profesör, 3 doçent ile yardımcı doçent ve araştırma görevlisi 18 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri KOM şubesinde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 18 akademisyen bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()

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4)GAZİ YÜZBAŞI'YA GENÇLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

AĞRI'da Tendürek Dağı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferit Çimen'e, memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bir grup genç sevgi gösterisinde bulundu. Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde geçen 11 Mayıs günü 2 uzman çavuş şehit oldu, 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden sırtından yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferit Çimen, tedavisinin ardından dinlenmek için memleketi Ereğli İlçesi'ne geldi. Bir grup Ereğlili genç de, ellerinde büyük bir Türk bayrağıyla Yüzbaşı Çimen'in, evinin önüne gelerek sevgi gösterisinde bulunup "Gazi sen bizim her şeyimizsin", "Ereğli seninle gurur duyuyor" sloganlarını attı. Gazi Yüzbaşı Çimen de, gençlerin yanına gelip, "Sanki operasyona gidiyormuş gibi duygulandım" dedi. Ardından gençlerle sohbet eden Yüzbaşı Çimen, "Ben yüreği vatan sevgisiyle çarpan gençleri severim. Bizler dağlarda, kırsal bölgelerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizler de buralarda sürdüreceksiniz" dedi.

Grup ziyaretin ardından Çimen'in evinden ayrıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Gençlerin eve gelmesi

- Yüzbaşı Çimen'in gençleri karşılaması

- Gençlerle sohbet etmesi

(Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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5)SERİK'TE 53 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 53 kilo kurumaya bırakılmış esrar ile seralar ve açık alanda ekili 2526 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kardeş gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'ndeki bir eve dün operasyon düzenledi. Jandarma, M.T., R.T. ve B.T. adlı 3 kardeşin evlerinde yaptığı aramada 53 kilo kurumaya bırakılmış esrar, seralarda ve açık alanda ekili 2526 kök kenevir ele geçirdi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bir miktar paraya da el konuldu.

Jandarmanın operasyonda eve gelen birileri olduğunu belirlemek amacıyla evin girişindeki ağaçlara bağlı şişeler olduğu da görültü. Narkotik köpeği 'Besi'nin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 3 kardeşin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarmadan görüntü

- Alarm amacıyla asılan şişeler

Haber- Namık Kemal KILINÇ- Kamera: /SERİK (Antalya), ()

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