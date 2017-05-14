DHA YURT BÜLTENİ-6

(YENİDEN)

1)KATO DAĞI OPERASYONUNUN 25'İNCİ GÜNÜNDE 10 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

1)ŞIRNAK'ın Beytüşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan günü başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonu 25'inci gününde devam ederken, güvenlik güçleri bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 mağara daha tespit etti. Mağaralarda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şırnak Valiliği, operasyonda 25 günde 419 adet silah, 200 binden fazla mühimmat ve 5 ton amonyum nitrat patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı komutasında devam eden operasyonda tespit edilen mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 22 bin 620 adet kaleşnikof mühimmatı, 7 bin 110 adet M-16 mühimmatı, bin 932 adet uçaksavar mühimmatı, bin 413 adet Doçka mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 bin 19 litre mazot, 1 ton amonyum nitrat, 57 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 419 adet muhtelif tipte silah, 201 bin 742 adet muhtelif mühimmat, 5 ton Amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyona ilişkin hazırladığı bilgilendirme notunda güvenlik korucuları ile takviyeli 3 jandarma komando taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 25 gündür aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Operasyon bölgesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 38'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir."denildi.

Görüntü Dökümü

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- Mağarının girişinden görüntü

- Askerlerin mağaraya girişi

- İçerideki malzemeler

- Mağaradan çıkarılan bidonlar

- Dağlardan görüntü

(Haber - Kamera:ŞIRNAK,() -

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2)TOPKAPI SARAYI İLE RAMİ ASKERİ KIŞLASI'NIN RESTORASYON TAŞLARI ŞANLIURFA'DAN

ŞANLIURFA'da, kışın sıcak ve yazın serin tutma özelliği bulunan beyaz taşlar, ustalar tarafından işlenip motifler verildikten sonra Topkapı Sarayı ile Rami Askeri Kışlası'nın restorasyonunda kullanılmak üzere İstanbul başta olmak üzere 7 bölgeye gönderiliyor. Farklı inançların bir arada, huzur içinde yaşadığı 'Peygamberler şehri'nde, taş işçiliği yoğun ilgi görüyor. Mistik yapıya sahip olan kentte camiler, konaklar ve tekkelerde kullanılan kesme beyaz taşlar, yeni mimari yapıların iç, dış dekorasyonlarında ana malzeme olarak kullanılmaya devam ediyor. Yöreye özgü 'Urfa taşı' olarak bilinen ve taş ocaklarından kaya halinde çıkarılan beyaz taşlar, usta ellerde çekiç darbeleriyle yontularak şekil alıyor. İşlenen taşlar, sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, çeşme, geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel benzemeler, alçak- yüksek kabartma ve hayvan figürlerinde kullanılıyor. Çekiç darbeleriyle taşa hayat veren ustalar, el hünerlerini tarihi eserlerin restorasyonlarında veya yeni mimari yapılarda sergiliyor. Kentte taş kesme ve işleme sanatını devam ettiren ustalar, aynı zamanda yıkılma durumundaki binalara da yeniden hayat verip canlandırıyor.

7 BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR

Kentteki taş ocaklarında çıkarılıp kesme makinesiyle bölünen taşlar, işlendikten sonra Türkiye'nin 7 bölgesine gönderiliyor. Şanlıurfa’da yaklaşık 10 yıldır taş ocağı işleten Yavuz Demir, Topkapı Sarayı ile Rami Askeri Kışlası'nın restorasyonu için İstanbul'a taş gönderdiklerini söyledi. Türkiye’nin 7 bölgesine haftada 3 TIR dolusu beyaz kesme taş gönderdiklerini ifade eden Demir, Hamidiye Tabyaları restorasyonu için de Çanakkale’ye taş göndereceklerini kaydetti. Daha önce Trabzon’daki Sümela Manastırı’na da Şanlıurfa'dan taş gönderdiklerini anlatan Demir, şunları söyledi:

"Kışın sıcak, yazın soğuk tutma özelliğine sahip Urfa taşlarını bizler dağlardan çıkartıyoruz. Ruhsatlı ocaklardan çıkardığımız bu taşları, Türkiye’nin 7 bölgesine gönderiyoruz. Son dönem mimari restorasyon çalışmalarında beyaz Urfa kesme taşları sıkça kullanılmaktadır. Şuan bizim Urfa taşlarımızı, Topkapı Sarayı'nın restorasyonu için gönderiyoruz. Yine İstanbul’da Rami Askeri Kışlası'nın restorasyonu yapılıyor ve oraya da Urfa taşı gönderiyoruz. Haftada yaklaşık 3 TR dolusu taş gönderiyoruz. Çanakkale’deki Hamidiye Tabyaları restorasyonu başlıyor ve oraya da taş göndermeye başlayacağız. Trabzon’daki Sümela Manastırı’na Şanlıurfa’dan taş gönderildi. Kaleler ve tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları başladığında burada sürekli taş sevkiyatı yapıyoruz."

'NAKIŞ GİBİ İŞLİYORUZ'

Taş ustası Ali Kaval ise, taşları nakış gibi işleyip şekil verdiklerini ifade ederek, "Bu taşlar Şanlıurfa’nın doğal taşlarıdır. Türkiye’nin bir numarası olan taşlar, Şanlıurfa’nın her yerinde bulunmaktadır. Bu taşlar genellikle bağ evleri, mezar, minare ve cami yapımında kullanılıyor. Şanlıurfa’daki eski evler bu taşlarla yapılıyordu ve halen yapılmaya devam ediliyor" diye konuştu.

Nakış işleme ustası Murat Gergerli de, müşterinin isteğine göre şekil ve desen çizdiklerini daha sonra bunu taşlara resmettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Taş atölyesi

- Taşların kesilmesi

- Taşların işlenmesi

- Taş ustalarıyla röportaj

- İşletme sahibi ile röportaj

- Eski Urfa sokakları

- Restorasyonu yapılan sokaklar

- Restorasyon çalışmalarının devam ettiği sokaklar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 357 MB

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3)KOLUNU PATLAYAN 10 KATLI BİNA BOŞALTILDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın ana taşıyıcı kolunlarından birinin patlaması nedeniyle binadaki ev ve işyerleri tahliye edildi. 38 daire ve 8 işyerinin bulunduğu 25 yıllık binanın kapısı mühürlenirken, binanın ıkıbetine yapılan incelemeden sonra karar verileceği belirtildi.

Merkez Bağlar İlçesi'ndeki Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan 25 yıllık Dılşad Apartmanı'nın ana taşıyıcı kolanlarından biri geçtiğimiz Cuma günü patlayınca bina sakinleri durumu Bağlar Belediyesine bildirdi. Belediye yetkilileri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra binanın tahliyesine karar verildi. Tahliye kararından sonra binadaki 38 daire ve 8 işyeri güvenhlik önlemleri altında tahliye edildi. Boşaltılan binanın kapası daha sonra mühürlendi.

Binanın yıkılıp yıkılymayacağına binada yapılacak olan detaylı incelemeden sonra karar vericeği belirtilirken, binanın altında kuaför dükkanı bulunan Cevdet Dumrul, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, apartmanın yıkıp yıkılmayacağı konusunda yetkililerin bir an önce çalışma yapmaları gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmandan görüntü

-Apartmanda bulunan çatlaklıklar

-Güvenlik önlemleri

-Dumrul'un konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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4)DOKTORDAN SEVGİLİSİNE 'GÖZALTI' SENARYOLU EVLİLİK TEKLİFİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ndeki özel bir hastanede doktor 41 yaşındaki Uğur Kurt, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan sevgilisi 24 yaşındaki Ayşenur Arslan'a ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Dr. Kurt, arkadaşlarıyla hazırladığı senaryo gereği, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmak istendi. Sevgilisini polislere vermemek için direnen ve gözyaşlarına boğulan Arslan, nişan yüzüğünü gösteren Dr. Kurt'un 'Benimle evlenir misin?' sorusuna ağlayarak 'Evet' yanıtı verdi.

Özel hastanede acil doktoru olarak görev yapan Uğur Kurt, 5 yıldır birlikte olduğu hemşire Ayşenur Arslan'ın, düğün ve nikah tarihlerini almalarına rağmen sürpriz evlenme teklifi beklediğini öğrendi. Bunun üzerine plan yapan Kurt, senaryo gereği Arslan ile birlikte restoranda yemek yedikleri sırada sivil polis kılığına giren arkadaşları tarafından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmak istendi. Polisleri görünce şok olan Arslan, sevgilisinin eilnden tutarak gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı. Polislerin koluna girerek restorandan çıkardığı Kurt'a ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada kelepçe takılacağını gören Arslan, "Ya neden kelepçe takıyorsunuz. Aşkım sen neden böyle duruyorsun" diyerek tepki gösterdi. Uğur Kurt ise oyunu daha fazla uzatmayarak elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan' a evlenme teklifinde bulundu. Teklifin hemen ardından patlayan konfeti ve şampanya ile evlilik teklifi olduğunu anlayan Arslan, sevgilisine sarılara ağladı.

Kurt, sevgilisinin sürpriz bir evlenme teklifi istediğini arkadaşlarından duyunca böyle bir evlenme teklifi hazırladığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biz aslında düğünü falan planlamıştık ama, düğünü planlamamıza rağmen böyle bir şey isteyince ben önce saçma olduğunu düşündüm. İlle de böyle sürpriz bir şey istediğini duydum. Sen misin bunu isteyen dedim. Böyle bir intikam oldu. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık."

Ayşenur Arslan ise çok korktuğunu söyleyerek, "Ben kalp krizi geçirdim" dedi. Evlilik teklifini kabul eden Ayşenur Arslan ve Uğur Kurt, içtikleri şampanyanın ardından yemeklerine kaldıkları yerden devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Uğur Kurt ve Ayşenur Arslan'ın restoranda yemek yemesi

-Polislerin gelmesi

-Uğur Kurt'un göz altına alınmak istenmesi

-Ayşenur Arslan'ın engellemeye çalışması

-Uğur Kurt'un polis tarafından götürülmesi

-Ayşenur Arslan'ın gazetecilere tepkisi

-Uğur Kurt'a kelepçe takılmasını engellemeye çalışması

-Uğur Kurt'un yüzükle evlenme teklifinde bulunması

-Genç kadının göz yaşları içinde yere çökmesi

-Şampanya ve konfetilerin patlatılması

-Ayşenur Arslan'ın teklifi kabul etmesi

-Uğur Kurt ile röportaj

-Ayşenur Arslan ile röportaj

Süre: (5.24) Boyut: (166 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()