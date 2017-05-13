DHA YURT BÜLTENİ-6

Muğla'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var (1)

MUĞLA- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi.

Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi.

İLK FOTOĞRAFLAR GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: MUĞLA, () -

==============================================

Bigadiç'e şehit ateşi düştü

HATAY'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'ndaki operasyonda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in şehadet haberi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde büyük üzüntü yarattı.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'nda düzenlenen operasyonda jandarma ve polis arasında yanlışlıkla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in şehil olduğu haberi, Balıkesir Bigadiç'in kırsal mahallesi İlyaslar'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Annesi Alime Elçin ve babası Mehmet Elçin, aldıkları haberle yıkıldı. Ev hanımı Elif Elçin'le evli olan şehit Niyazi Elçin'in 1.5 yaşında Alperen ve 4 yaşında Mete adında iki oğlu bulunduğu öğrenildi. Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Avcu ve askeri yetkililer, şehit evini ziyaret ederek, başsağlığı diledi ve Elçin ailesinin acısını paylaştı. Şehit Elçin'in, bugün Bigadiç'in İlyaslar Mahallesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Şehidin tek katlı müstakil evine büyük bir Türk bayrağı asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evin önünden görüntü

- Şehidin ağlayan ylakınları

- Şehidin fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hüseyin EMCAN / BİGADİÇ (Balıkesir), ()

====================================================

Bursa'da madde bağımlısı genç annesini ve kızkardeşini rehin aldı

BURSA'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen Mehmet O. isimli genç bugün silah ile annesini ve ablasını evinde rehin aldı. Anne Lütfiye O. balkondan atlayıp kurtulurken saldırgan genç daha sonra polis ile konuştuktan sonra ablasını serbest bıraktı. Polis, teslim olmayan genci iknaya çalışıyor.

Merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi'nde oturan 27 yaşlarındaki evli ve 1 çocuk babası olan madde bağımlısı Mehmet O., bugün saat 11.45 sıralarında Ceylan Sokak'ta bulunan 1. kattaki evlerinde annesi Lütfiye ve ablası 29 yaşındaki Melike'yi silahla rehin aldı. Olay, saldırganın mahallenin boşaltılmasını istemek için bağırması sonucu öğrenildi. Haber verilmesi sonucu polis ekipleri belirtilen adrese gelirken LÜtfiye O., balkondan atlayarak kurtuldu. Hafif yaralanan Lütiye O. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Daha sonra polis ile görüşen Mehmet O ablasını serbest bırakırken kendini eve kilitledi. Elinde silah olan ve mahallenin boşaltılmasını isteyen genç kendini öldüreceğini söyledi.

Polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ve 112 acil servise ait ablunslarda bekletilirken Mehmet O.'yu ikna çalışmaları sürüyor

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Edip TEKİN/BURSA ()-

====================================================

Eşiyle tartışan kadın intihar etti

*- ANTALYA'da, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle bunalıma giren bir çocuk annesi 25 yaşındaki Esma Edizaslan, elektrik kablosuyla kendisini asarak intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi 1316 Sokak'taki olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Esma Edizaslan, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle gece eşi Mehmet Edizaslan'la tartıştı. Bunalıma giren 4 yaşındaki kız çocuk annesi Esma Edizaslan, sabaha karşı çocuk odasının tavanındaki demire elektrik kablosuyla kendini astı. Mehmet Edizaslan, sabah uyandığında eşini asılı halde buldu. Eşini hemen indirip mutfağa taşıyan Edizaslan, balkondan, "Karım kendini asmış yetişin" diye bağırarak yardım istedi. Yan binada oturan Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya'nın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, genç kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Esma Edizaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mehmet Edizaslan ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- İntiharın gerçekleştiği dairenin dış plan görüntüsü

- Binanın tabelasından görüntü

- Binanın genel görüntüsü

- Muhtar Ömer Kaya röp

- Polis araçlarının görüntüsü

- Olay Yeri İnceleme polislerinden biri binaya giderken görüntü

778.8 MB - 1.17'

Kaset Durumu: Link geçildi

(KJ: Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, )

Adana'da sıcaktan bunalanlar serin yerlere koştu

ADANA'da hava sıcaklığı gölgede 31 dereceye kadar yükselirken sıcaktan etkilenen vatandaşlar parklara akın etti.

Yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın daha da arttığı kentte, vatandaşlar serin ve gölge yerleri tercih etti. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'na giden vatandaşlar, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı, çocuklar süs havuzu kenarlarında oynadı. Bazı kadınlar ise kent merkezinden geçen DSİ'ye ait sulama kanallarında halı, yorgan ve yün gibi eşyalarını yıkayıp temizledi.

Adana'da perşembe gününe dek hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kanalda halı, yorgan gibi eşyalarını yıkayan kadınlar

- Bir çocuğun süs havuzu kenarında oynaması

- Parkta gölge yerlerde oturan ve uyuyan vatandaşlar

Haber-Kamera: ADANA ()

=====================================================

Görüntülü - Şehitler annelerine hazırlandı

ADANA'daki Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik, yarın kutlanacak Anneler Günü için ayrıca temizlenip ziyarete hazırlandı.

Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Anneler Günü dolayısıyla rutin bakım işlemlerini yineledi. Şehitliğin her tarafı süpürülüp temizlenirken şehit mezarlarındaki çiçeklerin sulaması ve bakımı tamamlandı. Gün boyunca şehitlikteki bakım hizmetlerini sürdüren ekipler, şehitliğin Anneler Günü için bakımdan geçirildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şehitlik önünden genel ve detay görüntüler

- Adana Garnizon Şehitliği tabelası

- Şehitlikte temizlik yapan bir görevlinin görüntüsü

- Şehitlikteki bayrakların görüntüsü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA,()

==========================================

Şanlıurfa'da 400 kadın, çiğ köfte yoğurma rekoru kırdı

ŞANLIURFA mutfağının vazgeçilmez lezzetleri başında yer alan etli çiğköfte için 400 kadın, açık alanda köfte yoğurup Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırdı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği'nce 'Legeni al gel' sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında, Türkiye’nin en büyük Müze Kompleksi'nin bahçesinde bir araya gelen 400 kadın, yöresel sıra gecesi ekiplerinin seslendirdiği türküler eşliğinde aynı anda çiğköfte yoğurarak hünerlerini sergiledi. Yöresel müziklerin ezgisine dayanamayarak leğenleriyle birlikte göbek atan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırmak için 400 kadınlar toplandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Çiğköfte denilince akla ilk yer Şanlıurfa geliyor. Bugün bizim yöreye has etli çiğköfte yoğurma yarışmasını düzenledik. Bu proje ile 3 hedefe ulaşma amacındayız. Orijinal çiğköfteye dikkati çekmek, geleneksel mutfağımızı ön plana çıkarmak ve hareketli geçen turizm sezonumuzun süresini daha da uzatmayı amaçlıyoruz. Dünya kadınlar rekoruna, bugün 400 kadınla beraber aynı anda çiğ köfte yoğurarak gireceğiz inşallah. Biliyorsunuz çiğköfte, Şanlıurfa'nın tescilli damak tadıdır. İnşallah bu etkinlikle hedeflerimize ulaşacağız. Bu ilk etkinliğimiz, inşallah bir sonraki Guinness Rekorlar Kitabı olacak, bunun çalışmalarına başlayacağız."

400 kadın terleyerek hazırladığı çiğköfteler kısa sürede kapışılırken, Dünya Kadın Rekorları ise ilk kez kırıldı. Gerçekleşen rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki, Rekor Tescil ve Hakem Heyeti'nce tescil edildi. Kadınlar 15 dakika içinde çiğköfteleri yoğurarak konuklara ve davetlilere ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- leğeni alıp gelen kadınlar

- Yarışma için hazırlıkların yapılması

- Uzun yer sofrasında kadınlar yerlerini alması

- Sıra gecesi eşliğinde çiğköftelerin yoğrulması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

Engelli gibi yaşamaya çalıştılar

*- ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde üniversite öğrencileri Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları görebilmek amacıyla onlar gibi yaşamaya çalıştı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yalvaç Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi engellilerin yaşamını anlayabilmek amacıyla uygulama yaptı. Öğrenciler görme, yürüme ve işitme engellilerin günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıklarını görmek amacıyla onlar gibi davrandı.

İlçe merkezine çıkan öğrencilerden SDÜ Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi İsmigül Karaca, bastonla görme engelli birini canlandırdı. Önce bir iş hanına giren ve merdivenlerden inen İsmigül Karaca, caddede yolun karşısına geçti. Bu sırada bir araç durarak kendisine yol verirken, az ileride de kendisi gibi öğrenci olan bir kız öğrenci koşarak yanına geldi ve karşıya geçmesine yardım etti.

Engelli olarak yaşamanın ne gibi zorlukları olduğunu görmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını söyleyen İsmigül Karaca, "Gerçekten çok zor. Ancak halkımızın yardımcı olmaya çalıştığını görünce mutlu oldum. Hepimizin bu konuda duyarlı olması en büyük temennimiz" dedi.

İşitme engelli bir bireyi canlandıran öğrenci Barış Engin, bir işyerine girerek adres sordu. İşyeri sahibinin kendisine yazarak adresi tarif etmesinden mutlu olan Engin, "Konuşamamak, konuşulanları duymamak çok zor bir şeymiş. Konuşmamak için kendimi zor tuttum. Bana yardımcı olan kişinin yakın davranmasından mutlu oldum" diye konuştu.

İşyeri sahibi Ümit Dumlupınar, engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması için toplum olarak duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Burada gördük ki ekmek, su gibi bazı temel kavramları ilkokul çağında işaret diliyle çocuklara öğretmeliyiz. Benden yardım isteyen engelli kişi okuma yazma bilmese benden istediği adresi asla tarif edemezdim" dedi.

Koltuk değnekleriyle yürüme engelli gibi davranan öğrenci Hışman Kaya da kaldırımlara konulan engelli rampalarının araç park edilerek kapatılması nedeniyle güçlükle geçtiğini anlattı. Bu tür durumların engelli bireyleri zor durumda bırakacağını belirterek sürücüleri uyaran Kaya, "Her insan bir engelli adayıdır. Engelli bireylerimizin günlük yaşamlarında zorluklarla karşılaşmaması için daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- İsmigül Karaca'nın görme engelli gibi hareket etmesi

- Kendisine yardımcı olan Gamze adlı öğrenciyle kısa söyleşi

- İsmigül Karaca ile röportaj

- İşitme engeli rolü yapan Barış Engin'nin adres sorması

- Barış Engin ile röportaj

- Adres sorduğu Ümit Dumlupınar ile röportaj

- Hışman Kaya'nın koltuk değneğiyle yürümesi

- Hışman Kaya'nın yaşadığı zorluk

- Hışman Kaya ile röportaj

273 MB /// 8.34"

Kaset Durumu: Link geçildi

KJ: Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ, ()