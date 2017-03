DHA YURT BÜLTENİ-6

ABD, Rakka operasyonu için Suriye'ye silah ve lojistik malzeme de gönderdi

SURİYE'de, DEAŞ'ın merkezi olarak bilinen Rakka'nın alınması için devam eden operasyona destek için 400 deniz piyadesi daha gönderen ABD'nin, söz konusu askeri birliklerin ihtiyacı olan silah ve lojistik malzemeleri de gönderdiği belirtildi. Suriye'deki haber sitelerinde yer alan görüntülere göre, ABD ordusuna ait silah ve lojistik malzemeler TIR'lar ile sevk edilirken, malzemelerin arasında küçük tankerler ve jeneratörlerin de bulunduğu görüldü.

Amerika’nın öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, Suriye'deki 500 ABD askerine takviye olarak 400 deniz piyadesinin daha gönderildiğini ve bunların Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Arap Koalisyonu ile birlikte çalışıcağını açıkladı. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Albay Dorian, Rakka’yı izole etme çabasının çok iyi yürüdüğünü ve birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini söylerken, ABD'nin Suriye'ye silah ve lojistik destek sevkiyatı da sürüyor.

Suriye'deki internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülere göre, ABD ordusu TIR'lar ile Suriye'ye Rakka operasyonu için ağır silah, mühimmat ve lojistik destek gönderdi. Görüntülerde, TIR'lar ile taşınan lojistik destek malzemeler arasında küçük tankerler ve jeneratörlerin de olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () -

====================================

Rusya soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil yasağını kaldırdı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev arasındaki telefon görüşmesi sonrasında ihracat yasağı kaldırılan tarım ürünlerinin soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil olduğu açıklandı.

Başbakan Yıldırım ile Rusya Başbakanı Medvedev'in telefon görüşmesi sonrasında bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığı belirtilen açıklamanın ardından, iznin hangi tarım ürünlerini kapsadığı belirlendi. İki başbakanın görüşmesi ve ardından yapılan açıklama, başta yaş meyve sebze sektörü olmak üzere tarım sektöründe büyük heyecan yarattı.

Rusya'nın geçen yıldan itibaren başlattığı ihracat yasakları kapsamındaki en önemli ihracat ürünleri ise domates, üzüm, çilek, kabak ve narı kapsıyor. Ancak dünkü açıklamada, ihracat yasağı kaldırılan ürünler arasında üretim ve ihracat sezonunun en yoğun dönemini yaşayan bu ürünlerin hiçbiri bulunmuyor. Yasağın kaldırıldığı ürünlerin ise karanfil, soğan, karnabahar ve brokoli olduğu açıklandı.

Bazı tarım ürünlerinde yasağın kaldırılmış olduğu haberlerinin sektörde umutları yeşerttiğini belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, edinilen bilgilere göre yasağın kaldırıldığı ürünlerin soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil olduğunu kaydetti.

ATB Başkanı Çandır, “Özellikle ürünlerimizin çoğalmaya başladığı bir döneme denk gelmesi sevinç kaynağımız olmuştu. Ancak bugün aldığımız haberlerde sadece 4 ürüne yasağın kaldırılmış olması bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Antalya için karanfile yasağın kaldırılması sevindirici. Umuyoruz ki yarın yapılacak Cumhurbaşkanımız ve Putin arasındaki görüşmede, en önemli ihracat ürünlerimiz domates ve üzüme yönelik devam eden yasağın da kaldırıldığı haberini alırız. Acilen bu ürünlere yönelik yasağın da kaldırılmasını umut ediyoruz, bu yasağın kaldırılması Türk ve Antalya tarımı açısından hayati derecede önemli" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Röp: Ali Çandır (ATB Başkanı)

- Seradan görüntü

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

========================================

Tunceli'de 750 kilo patlayıcı bulundu (2)

BÜYÜK FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

PKK'nın kış üstlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Ovacık İlçesi kırsalında sürdürülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 500 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 750 kiloluk ve tahrip gücü çok yüksek el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Otlubahçe kırsal alanında PKK'ya ait kış üstlenme alanı tespit eden güvenlik güçleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde, il merkezi yakınlarındaki Doğanca Mahallesi bölgesine nokta operasyonu düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel hareket timleri stabilize yolda hareket halindeyken, yola döşenen 750 kiloluk el yapımı patlayıcıyı son anda fark etti. JÖH birliklerinin yol kenarına döşenmiş uzun bir kabloyu fark etmelerinden sonra bölgeye getirilen özel eğitimli köpekler ve bomba imha uzmanlarının yardımı ile facia yaşanmadan etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı, fünye ile imha edildi. Büyük bir gürültü ile patlayan el yapımı patlayıcı, yolda 2.5 metre derinliğinde ve 10 metre çapında bir çukur oluşmasına neden oldu.

SIĞINAK VE BARINAKLAR BULUNDU

Otlubahçe ve Aslıca köyleri yakınlarında kış üstlenmesinde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda, PKK ve PKK ile hareket eden yasadışı sol örgütlerin kullandığı bir çok sığınak, barınak ve gıda deposu bulunarak kullanılmaz hale getirildi. Sığınaklarda, silah, mühimmatlarla birlikte bol miktarda bal, patates gibi gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: TUNCELİ ()

=========================================

Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp bulundu

HAKKARİ'nin eski Kırakdağ Köyü'nde kullanılmayan bir evde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı eski Kırıkdağ Köyü'nde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen yıkık bir evde malzeme olduğuna dair bilgi edilnilmesi üzerine operasyon yapıldı. Dün yapılan Eski Kırıkdağ Köyü içerisinde kullanılmayan evde yapılan aramalarda 8 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 8 büyük tüp, 2 küçük tüp, 6 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilirken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: HAKKARİ,()-

=============================================

3 ay önce evlendiği eşini parkta 5 bıçak darbesiyle öldürdü (2) (Yeniden)

BURSA’nın Gürsu İlçesi'nde 3 ay önce kaçırarak evlendiği eşi 20 yaşındaki Deniz Güneş Adıyaman'ı parkta 5 bıçak darbesi ile öldüren 19 yaşındaki Mehmet Adıyaman, polise gidip teslim oldu. Adıyaman'ın verdiği ifadesinde, "İş çıkışı evde, işyerinde giydiği önlüğün üst düğmesinin açık olması yüzünden tartıştık, tokat attım. Annesinin evine gitti. Parkta dönmeye ikna etmeye çalıştım, 'Hayır deyince bıçakladım" dediği öğrenildi.

Merkez Gürsu İlçesi’nde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, 7 ay önce aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile ilişki yaşamaya başladı. Çiftin evlenme isteklerine her iki tarafın ailesi de yaşları küçük olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Ancak Mehmet Adıyaman, kaçırdığı Deniz Güneş'le nikah kıyarak evlendi. Durumu öğrenen ailelerinin daha sonra ikna olmasıyla çiftin düğünleri yapıldı.

Ancak genç çiftin arasında evliliklerinden başından itibaren tartışmalar yaşanmaya başladı. İddiaya göre Mehmet Adıyaman ailesine ilgisiz kalmakla suçladığı eşini, kendi annesi ve babası ile görüşmemesi için uyarıp, dövdü. Çok kıskanç olduğu iddia edilen Mehmet Adıyaman, bu nedenle çıkan tartışmalar nedeniyle de eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı dövdü.

Dün saat 15.00 sıralarında, çift arasında iş çıkışı geldikleri evlerinde yine tartışma çıktı. Kıskançlık yüzünden çıkan son tartışmada da eşi tarafından dövülen Deniz Güneş Adıyaman, 'Daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Herşey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun' yazılı mektup bırakıp, annesinin evine gitti.

Mektubu gören Mehmet Adıyaman, dün saat 17.00 sıralarında kayınvalidesinin evine gidip eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Deniz Güneş Adıyaman'ın annesi ve yakınlarının bulunduğu bu görüşmede eşini ikna edemeyen Mehmet Adıyaman, ayrıldıktan bir süre sonra tekrar eve geldi. Mehmet Adıyaman, "Gel parkta başbaşa bir konuşalım. Beni son kez bir dinle" diyerek Deniz Güneş Adıyaman'ı dışarı çağırdı. Genç kadın, eşinin bu teklifini kabul etti. Parka giden çift arasında kısa süre sonra tekrar tartışma çıktı. Mehmet Adıyaman, eve dönme teklifini kabul etmeyen eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı önce tokatladı. Mehmet Adıyaman ardından belinden çıkardığı bıçağı, kaçmak isteyen Deniz Güneş Adıyaman'ın 3 kez karnına, 2 kez de kalbinin üzerine sapladı. Deniz Güneş Adıyaman kanlar içinde yerde kalırken, Mehmet Adıyaman kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Katil zanlısı Mehmet Adıyaman, ilerleyen saatlerde Bursa kent merkezine gelip, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislere teslim oldu. Mehmet Adıyaman'ın verdiği ifadesinde, "Deniz ile 7 ay önce çalıştığım fabrikada tanıştık. Sonra evlenmeye karar verdik. Ailelerimiz karşı çıktı. Kaçarak evlendik. Ailelerimizi ikna ettik, düğün yaptık. Yalnız Deniz düğünde benim yakınlarıma ilgisiz kalınca ona iki tokat attım. Sonrasında barıştık. Annesi ile telefon görüşmesi yaptığı her konuşmadan sonra aileme ve akrabalarıma ilgisiz kalıyordu. Bu yüzden ona, 'Artık annenle konuşmayacaksın' diyerek yasak koydum. Buna rağmen Deniz annesine gitti. Dönünce evimizde tartıştık. Kendisini dövdüm. O gün işyerinde çalışırken Deniz öğle yemeğini benim yanımda değil servisteki erkek arkadaşının karşısında yedi. Çok kızdım. Saat 15.00'de iş çıkışı eve geldiğimizde bu yüzden onunla tartıştım. Ayrıca kendisine, 'Neden işyerindeki önlüğünün üst düğmesi açıktı?' diye sordum. Ters cevap verince tokat atıp evden ayrıldım. Eve döndüğümde Deniz mektup bırakıp gitmişti. Annesinin evine gittim. Dönmesi için ikna edemedim. Bunu gurur meselesi yaptım. Bıçak satın alıp, belime koydum, eve bir kez daha gittim. Konuşma teklif ettim. Kabul etti. Parkta yürürken bana yine 'Hayır' deyince ben de onu bıçakladım" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan Mehmet Adıyaman, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

5 bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Deniz Güneş Adıyaman'ın cenazesi ise Gürsu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

==========================================

Okul duvarına 'Evet' afişine tepki

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın yarın Balıkesir'de yapacağı miting öncesi bazı okulların önüne asılan AK Parti logosunun da yer aldığı 'Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor' yazılı afişlere Eğitim-Sen tarafından tepki gösterildi.

Eğitim-Sen Balıkesir Şube Sekreteri Abdurrahman Bulut, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yarış Ortaokulu'nun önünde yaptığı açıklama ile okulların önüne, girişine ya da duvarlarına afiş asılmasını eleştirdi. Aynı pankartın 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi gibi okulların duvarlarına asıldığını vurgulayan Bulut, "Bu pankartın Balıkesir'in birçok yerinde asılı olduğunu görüyoruz. Bu pankartı Valilik assaydı Başbakanın Balıkesir'e gelmesini duyurduğu için doğal karşılayabilirdik. Ama buradaki pankartta hem siyasi bir partinin ismi ve logosu var hem de son günlerin gündem maddesi olan 'Balıkesir evet diyor' yazısı var. Bu artık Başbakan'ın Balıkesir'e gelişiyle ilgili bir duyuru değildir. Bu bir siyasi partinin mitingine davetten başka bir şey değildir. Siyasi partinin çağrısıdır" dedi. Bulut sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkede yıllardır bir gelenek vardır. Okula, camiye, kışlaya siyaset sokulmaması gerektiğini, bunun çok tehlikeli olacağını ve doğuracağı sonuçları kimsenin göğüsleyemeyeceğini herkes söyler ve kabul eder. Ancak bugün bir okulun kapısına siyasi içerikli bir pankart asılabiliyor. Hem valiye hem emniyet yetkililerine sormak istiyorum. Emek Partisi, okulların önüne 'Balıkesir hayır diyor' şeklinde bir pankart asabilir mi? Assa da bu pankart durur muydu? Ama AKP'nin pankartlarıyla ilgili bir işlem yok. Bu da ülkede geldiğimiz noktayı gösteriyor. Eğer biz başka bir yer kalmamış gibi bu afiş ve pankartları okulların önüne, duvarlarına, kapısına asıyorsak bunu ben onaylamıyorum. Başta veliler ve eğitimciler olmak üzere kimsenin de onaylayacağını zannetmiyorum. Çünkü okul duvarında bu çocuklara aielelerine bir şey lanse etmemizin doğru olmadığını düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Afiş asılan okullardan görüntü

-Eğitim-Sen Şube Sekreteri Abdurrahman Bulut'un açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, )

================================================

Çarşamba çayı taşmak noktasına geldi

KONYA'nın Bozkır İlçesi'nde kent merkezinden geçen Çarşamba Çayı, karların erimesi ve son günlerde yağan yağmur nedeniyle taşma noktasına geldi.

Bozkır, ilçesi Konya'ya 116 kilometre uzaklıkta olup, Akdeniz Bölgesi sınırları içinde Toros Dağları'nın İç Anadolu Bölgesi'ne bakan eteklerinde yer alıyor. Yine Toros Dağları'nda yeraltından çıkan sular, kent merkezinden geçen Çarşamba Çayı ile bölgedeki barajlara, göllere ve tarımsal alanlara taşınıyor. Bölgede bu yıl yoğun kar yağışı etkili oldu. Yer yer karın yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığının artması nedeniyle de eriyen kar sularının Çarşamba çayına akması ve son haftalardaki yağan yağmur nedeniyle çaydaki su seviyesi yaklaşık 2 metreyi buldu. Bu nedenle de Çarşamba Çayı taşma noktasına geldi. 2008-2010 ve 2012 yılında da taşkınlar meydana gelmişti. Taşkınlar nedeniyle Çarşamba Çayı'nda ıslah çalışması yapıldığı ancak yine de halk tedirgin. Bozkır Belediyesi de dere yatağını sürekli kontrol ederek, taşkına sebep olabilecek tıkanmalara karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Çaydan detay

- Çayın çevresinden detay

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hüseyin DUMRU BOZKIR KONYA ()

=======================================

Uluslararası gözlemci, FETÖ davasında sakız çiğneyince salondan çıkarıldı

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 2'si firari, 2'si tutuklu 13 şüphelinin yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı izleyen The International and European Federation of Journalists (IFJ) temsilcisi Oliver Money Kyrle, uyarılara rağmen sakız çiğnemeye devam ettiği gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Darbe girişiminin ardından örgütün medya ayağı ile ilgili yürütülen soruşturmada haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, TGS Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel, Osman Palamut ile firari sanıklar Bilal Öğütçü ve Hasan Ertaş dava açıldıktan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, TGS İstanbul Şube Başkanı Ali Açar, TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tataroğlu ve IFJ Genel Sekreter Yardımcısı Oliver Money Kyrle, duruşmalı izlemek için adliye binasına geldi. Yer olmadığı için salona sadece Oliver Money Kyrle alındı.

Duruşmada savunma yapan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Bu sırada duruşmayı gözlemci olarak izleyen Oliver Money Kyrle'yi mahkeme başkanı, sakız çiğnememesi konusunda uyardı. Uyarıya rağmen sakız çiğnemeye devam eden Oliver Money Kyrle salondan çıkarıldı.

Uzun yoldan gelmesi nedeniyle yorgun olduğunu söyleyen Oliver Money Kyrle, üzgün olduğunu söyledi.

Adliye önünde gazeticilere açıklama yapan TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğünden yana olduklarını belirterek, "Bizlerden isteseniz de terörist yaratamazsınız. Bugün TGS olarak Adana Şube Başkanımız Salim Büyükkaya ve diğer gazetecilerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Örgütlerle bizim yakından uzaktan işimiz olmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Şüphelilerden gazete sahibi ile yakınlarının adliye önünde görüntüsü

- Sakız çiğnediği için salondan çıkarılan IFJ temsilcisi, TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner ve TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya'nın görüntüsü

- IFJ temsilcisinin yakın görüntüsü

- TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner'in adliye önündeki açıklaması

- Adliye önünden genel görüntü

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA, ()

============================================

11 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2)

İLÇE JANDARMA KOMUTANI DA GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 11 ilde 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınanlar arasında Aksaray'ın, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Koçtaş'ın da olduğu ortaya çıktı. Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Koçtaş da sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

-Üsteğmen Koçtaş'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

=================================

Cam balkon korkuluğu yoldan geçen gencin üzerine düştü (ek görüntü)

Görüntü Dökümü

-------------------------

***Güvenlik Kamerası***

- Sokağa giren motorsikletli bir vatandaşın üzerine cam balkonun düşmesi

- Biri yaşlı iki kişinin son anda kaçışı

- Çevreden olay yerine doğru giden vatandaşlar

- Ambulansın yaralıyı alması

***

- Esnaf Yusuf Gözgören'in olayı anlatması

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()

==========================================

Babakan Yardımcısı Canikli: Avrupa'nın yaptığı tam anlamıyla faşist uygulamalardır

SAMSUN'a gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk Bakanlara karşı tavrının 'baskıcı yöntemler' olduğunu savunarak, "Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Ve Almanya için Avusturya için ifade etmek gerekirse, esasında tüm Avrupa için bir Nazi yaklaşımıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Canikli önce Samsun Valisi İbrahim Şahin'i, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Avrupa’da Türk siyasetçilere toplantı yasağı uygulanması ile ilgili sorusuna yanıt veren Başbakan Yardımcısı Canikli şunları söyledi: "Baskıcı ve faşizan düşencelerin ve eylemlerin Avrupa’da ve Avrupa siyasetinde merkeze doğru kaydıklarını maalesef izliyoruz. Özellikle 16 Nisan referandumu çerçevesinde. oradaki vatandaşlarımıza referandum ile getirmek isteğimiz, kamuoyuna sunduğumuz Cumhurbaşkanılğı hükümet sisteminin ne getirdiğini anlatmak için arkadaşlarımızın oralarda bilgilendirme faaliyetleri engellenmiştir, engellenmeye de devam edilmektedir. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. O nedenle bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz; bu yaklaşımlar hiçbir demokratik kuralla bağdaşmaz, hiçbir evrensel değerle örtüşmez, hukukun üstünlüğü demokratik ilkelerle bağdaşmaz. Ve hatta çok daha belki bu tarz ifadeler kullanmak üzücü ama, yapılanları gerçek boyutu ile tanımlamak için bu ifadeleri kulanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Bunlar baskıcı yöntemlerdir. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Ve Almanya için Avusturya için ifade etmek gerekirse esasında tüm Avrupa için bir Nazi yaklaşımıdır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER / SAMSUN, () -

==============================

Bakan Eroğlu bakanlık kasasına vasiyet bırakacak (2)

DÜŞEN HELİKOPTER HAKKINDA KONUŞTU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Banaz'daki temel atma töreninin ardından, Uşak Valisi Ahmet Okur'u makamında ziyaret etti. Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, bakanlığının yatırımları hakkında bilgiler vererek, referandum sürecine değindi. İstanbul'da düşen helikopter kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Bakan Eroğlu, "İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasına üzüldük. Bize gelen bilgi 5 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne için nasıl düştü, henüz bilgi gelmedi" dedi.

ORMAN TEŞKİLATININ YATIRIMI 15 MİLYON OLACAK

Hükümetleri döneminde Uşak'a 6 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini, bunun 600 milyon TL'sinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, "Bu yıl orman teşkilatının yatırımı 15 milyon TL olacak. Uşak'a yeni yatırımları müjdelemek için geldik. Uşak'ta Bozkuş, İkisaray, Kılcan Köyleri ve Uşak Havalimanı 1. Kısım, Yeşildere Köyü ve Bölme Beldesi 2. Kısım taşkın koruma tesislerinin temeli atılacak. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Uşak ve Banaz ilçesinde orman yolları, ağaçlandırma ve mesire yerleri tesis edilecek. Ege Bölgesi'ni kapsayan bakanlığımızca hazırlanan EGEGEP projesi kapsamında bölgeye 27 milyar 985 milyon TL yatırım yapılacak. Ege Gelişim Projesi'ni 2019'da projeyi bitireceğiz. Proje kapsamında 139 tesisi Uşak'a kazandıracağız. 530 bin dekar alanda orman çalışması ile 68 milyon fidan toprakla buluşacak. Uşak'ta 53 köyde gelir getirici tür ormanlar kurulacak. 3 bin 367 aileye de 22 milyon TL hibe kredi verilecek. Şu anda bakanlığımızca Uşak Tabiat Turizmi Mastır Planı hazırlandı. Bu plan çerçevesinde Uşak'taki tüm güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Uşak'ı ormanı, tarihi güzelliklerinin yanı sıra tabiat ve doğa turizmi ile ön plana çıkaracağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasından sonra Türkiye'de iki başlılığın ortadan kalkacağını ifade eden Bakan Eroğlu, Türkiye'nin geçmişte çok şey kaybettiğini belirterek şöyle konuştu: "16 Nisan şanlı, kahraman milletimizin önündeki en büyük fırsattır ve bir dönüm noktasıdır. Ekonomik krizlere, çok başlılığa, siyasi krizlere izin vermemek için sandıkta 'evet' oyu kullanacağız. Bizler referandumla ilgili çalışmalarımıza başladık. Ben şu ana kadar 22 ilde program yaptım. 20 Ocak'tan bu yana 2 milyar TL değerinde 168 tesisi hizmete açtık. Aziz milletimiz zaten çalışmaları görüyor. Gittiğim her yerde tüm yerleşim yerleri ayaktaydı. Halkın coşkusu çok fazla. Vatandaşlar anayasa değişikliği konusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi anlamış. Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi okumuşlar. Kılıçdaroğlu, 'Başbakanla Cumhurbaşkanı farklı partilerden olursa büyük kavga olacak' diyor. Biz bu kavgayı bitirmek için bu değişikliğe gidiyoruz."

İsmet İnönü döneminden bahseden İnönü ile dönemin başbakanı arasında çıkan kavgada yüzde 110 devalüasyon yaşandığını söyleyen Bakan Eroğlu, "Necdet Sezer ile Bülent Ecevit döneminde anayasa kitabının fırlatılması 22 bankayı batırdı ve onun faturasını biz ödedik. Özal ile Yıldırım Akbulut'un araları açıldı, millet kaybetti. Rahmetli Demirel'le Çiller arasında kavga oldu. Cumhurbaşkanı yetkileri şu anda zaten sınırsız, yeni sistemde cumhurbaşkanlarına sorumluluk geliyor. 93 yılda 65 hükümet kurulmuş bir hükümetlerin ömrü ortalama 17 ay. Türkiye için yeni sistem elzemdir, şarttır. Geç bile kalınmıştır. Biz milletimize güveniyoruz. 16 Nisan'da evet oyları ile Türkiye'de güzel bir gün doğacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

==========================================

Metiner: Ak Parti içinde FETÖ'cü tespit edersek referandumu beklemeden görevden alırız

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Ak Parti içinde FETÖ'cü olduğunu tespit edilen kişilerin çıkması halinde, bunları referandumu beklemeden görevden alacaklarını söyledi.

Memleketi Adıyaman'a gelerek temaslarda bulunan Mehmet Metiner, Ak Parti'nin iç işleyişinin kimseyi ilgilendirmediğini ve partide FETÖ'cü unsurların tespit edildiği taktirde referandumu beklemeden gerekenin yapılacağını söyledi.

FETÖ ile mücadele başladıktan sonra bu örgütle ilişkili isimlerin görevden alındığını dile getiren İstanbul milletvekili Metiner şöyle konuştu: "Biz partimizin içinde FETÖ'cü unsurlar varsa, bunları tespit etmemiz halinde gerekeni yapacağımızı göstermiş bir partiyiz. Birçok belediye başkanımız içeridedirler. FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen parti yöneticilerimiz görevden alınmışlardır. İçimizde FETÖ'cüler varsa onlara asla müsamaha göstermeyiz. Ama hiç kimse içimizle oynamaya kalkışmasın. İçimdeki FETÖ'cüleri bilip referandum sonrasına bıraktığımız şeklinde algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim hileyle hurdayla işimiz yok. İçimizdeki FETÖ'cüleri bilsek tespit etsek asla referandum sonucunu beklemeyiz. Milletimiz bize güveniyor. FETÖ'yle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Yanı başımızda babamızın oğlu da olsa FETÖ'yle irtibatlı, iltisaklı unsurlar varsa tespit etmemiz halinde gerekeni yaparız. O yüzden referandum sonrasına Ak Parti'nin içine yönelik hamlelerin sadece fitne çıkartma yönünde hamleler olduğuna inanıyoruz. Biz Ak Parti ailesi olarak bir bütünüz ve birbirimizin hukukunu sonuna kadar koruruz. Hiç kimsenin birliğimizi, dirliğimizi bozmasına izin vermeyiz."

CHP'lileri de referandumda 'evet' demeye davet eden Metiner, "CHP'yi anlamak mümkün değil. CHP'nin neyi savunduğunu, neye karşı çıktığını bilmiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından şunu görüyoruz ki karşı çıktıkları şey asıl savundukları şeymiş. Bilinç altlarında evet var ama Erdoğan fobileri olduğu için, Erdoğan'ı milletin değerlerini üstüne taşıyan yeni liderliğin ülkeyi güçlü kılacağına kendilerini de ebediyen iktidardan uzaklaştıracağı için 'hayır' diyorlar. Yoksa onlar da bu sistemin Türkiye'yi siyasal anlamda, ekonomik anlamda çok daha güçlü kılacağını biliyor. Ama, CHP bir tek bu yeni sistemle birlikte bir daha asla iktidara gelemeyeceğini içinden bir cumhurbaşkanı asla çıkartamayacaklarına inandığı için buna şiddetle ve hiddetle karşı çıkıyor. Bunun için CHP'lileri ülkelerin geleceğine sahip çıkmaya ve 'evet' demeye çağırıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Belediyesi

- Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=============================================

Diyanet İşleri Başkanı, kubbesi baklava dilimli caminin açılışını yaptı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı Cuma namazıyla, Gaziantep'te baklavacı Erçelebi ailesi tarafından kubbesi 3 bin baklava dilimi motifiyle inşa edilen 4 minareli ve 3 bin 600 kişi kapasiteli Ali Erçelebi Camisi ibadete açıldı.

Baklavacı Süleyman Erçelebi tarafından Özdemirbey Caddesi'nde babası Ali Erçelebi'nin adıyla, yaldızlı 3 bin baklava dilimi motifiyle yaptırılan 4 minareli, 3 bin 600 kişi kapasiteli cami için açılış töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bosna Hersek'in Gorajde kentinin müftüsü Remziya Bitiç ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Mehmet Görmez, namazın önemini anlatarak camilerdeki doluluk oranının arttırılması yönünde tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi:

"Sadece bu camilerin yapılması yetmez. Bu camilere gelerek, içinde rahmana secde ederek imar edeceksiniz. Bu camileri şenlendireceksiniz. Sevgili peygamberimiz ideal gençleri tarif ederken 'Allah neşeyi ibadette arayan gençliği bize lütfetsin. Camilerimizi hem ibaret mekanı olarak, hem bilgi mekanı olarak, hem de birlik mekanı olarak en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Ben camimizin hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet Görmez, açılışını yapıp hutbe verdiği camide Cuma namazını kıldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Ali Erçelebi Camisi

- Açılışa katılanlar

- Mehmet Görmez'in konuşması

- Süleyman Erçelebi'nin konuşması

- Dua edilmesi ve açılış yapılması

- Mehmet Görmez'in hutbe vermesi

- Görmez'in namaz kıldırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

==================================================

Avukat, icra müdürü, emekli polis, ihaleye fesat karıştırmaktan adliyede

ÇORUM'da icra yoluyla satılan malların ihale sürecine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 gün önce gözaltına alınan aralarında avukat, icra müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum’da icra yoluyla satışı yapılan taşınır- taşınmaz malların ihale sürecinde bir kısım icra personelinin katılımı, harici anlaşma ve ihaleye girmek isteyen diğer kişilerin engellenmesi suretiyle, satışa çıkarılan malların değerinin altında satılması sağlanarak haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 gün önce 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında icra müdürü ve çalışanlarının yanı sıra avukatların, emekli bir polis memurunun da bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 19 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Zanlıların adliyeye sevki

-Detaylar

Haber- Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

==============================

Kahramanmaraş'ta, hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri iş yerlerinde hırsızlık yapıp, lüks bir otomobille kaçan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta girdikleri iş yerlerinden sigara, cep telefonu ve tablet çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlığın yüzleri kaşkolla kapalı 4 kişi tarafından demir çubuklarla vitrin camlarını kırarak 20 saniye gibi kısa sürede yapıldığını saptan polis, şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra içerisinde pompalı tüfekle bekleyen bir kişinin kullandığı plakası kapalı siyah lüks bir otomobille kaçtığını belirledi.

Mobese ve Plaka Tanıma Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen polis, çevre yollarında da sivil ekipler ile siyah lüks otomobiller üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken çarşamba günü sabaha karşı Gaziantep karayolundaki Kapıçam bölgesinden şehre giren ve hırsızlıkta kullanılan araca benzeyen 06 H 9831 plakalı otomobil, uzun namlulu silahlar kullanan polisin yaptığı operasyonla durduruldu.

Araçta bulunan; Mehmet S. ve Onur Emre A. ve yakalanarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan 3 eldiven, kaşkol, 2 demir aparat, pense ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, hırsızlığa karışan diğer şüphelileri yakalamak için aynı gün Gaziantep'te bazı adreslere operasyon düzenleyerek Mehmet B., Adnan Ö. ve Mesut D.'yi de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve 12 iş yeri ile bir otomobili çaldığı belirlenen şüphelilerden 1 çalıntı oto, 2 tablet, 5 cep telefonu, 4 bin lira değerinde sigara ile çeşitli eşyalar ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden ve çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan şüphelilerden 1'i dün sevk edildiği Pazarcık İlçesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheliler çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Hırsızlık şüphelilerinde ele geçirilen çalıntı otomobil ile diğer eşyalar ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Şüphelilerin hastaneye getirilişi

- Sağlık kontrolünden geçirilmeleri

- Şüphelilerin gazetecilere tepki göstermeleri

- Hırsızlıkta kullanılan araç

- Çalınan eşyaların sahiplerine teslim edilmesi

- Hırsızlık anı (Güvenlik Kamerası)

- Hırsızların araçla kaçması (Güvenlik Kamerası)

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

=============================================

Şarköy'de sahte içki ve esrar ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 70 litre sahte rakı ile 300 gram esrar ele geçirirken, 23 yaşındaki Y.E., gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şarköy'ün İğdebağları Mahallesi'nde yaşayan Y.E.'nin evinde sahte rakı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Alınan mahkeme kararıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, eve operasyon düzenlendi. Ev ve depoda yapılan aramalarda 70 litre sahte rakı ve zulalanmış olarak 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma ekiplerinin bilenen adrese gelişi

-Aramalardan detaylar

-Ele geçirilen sahte rakı

-Ele geçirilen esrar

-Jandarmanın ev içerisinde ve depoda arama yapması

-Çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,()-

=============================================



Görevden alınan DBP'li eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu tahliye edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Selim Kurbanoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık günü tutuklanan ve görevden alınan DBP'li Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Selim Kurbanoğlu ve avukatları katıldı. İfadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Kurbanoğlu, "Suçsuzluğumu ıspat etmek zorunda kalıyorum. Dosyada suçlamalarla ilgisi olmayan onlarca sayfa evrak var. Benim yapmış olduğum hiç bir basın açıklaması yoktur. Parti tarafından yapılan açıklamalarda dinleyici olarak duruyorum. Örgüte torba torba para götürdüğüm ile ilgili gizli tanık ifadesi akla ziyandır. Gizli tanığı burada dinlerseniz yalan beyanda bulunduğu ortadadır. Okuma yazması olmayan gizli tanığın ifadeleri yalan ve uydurmadır. Tutuklanmadan önce mülkiye müfettiyi 1 ay boyunca belediyede denetim yaptı. İddiaları doğrular şekilde herhangi bir belirlemede bulunamadı. DTK üyesi, çalışanı ve görevlisi değilim. DTK binası şehrin en işlek yerindedir ve faaliyetleri devam etmektedir. DTK'nın hiçbir resmi faaliyetinde yer almış değilim. Bu dosyanın tamamında mağdur durumdayım. Hem Belediye Başkanlığı görevinden alındım, hem tutuklanarak mağdur edildim. Benden önce gözaltılar olmasına rağmen hiçbir yere gitmedim. Evimde gözaltına alındım. Belediyenin ve makam arabamın tamamında bir suç unsuru bulunamadı. Ben DTK'nin hiç bir toplantısına katılmadım. Belediye çalışanlarını maaşından kesinti yapılmıyor. Eğer bir işçiden bir kuruş kesilmişse bu belli olur. Ne resmi, ne gayrıresmi olarak bir kuruş kesinti yapılmamıştır. Örgüte torba torba para götürdüğüm iddiası çok saçma. Ben Kayapınar Belediye Başkanı ile birlikte hiç Lice'ye gitmedim" dedi.

Mahkeme, daha onra maaşından örgüt için 300 lira para kesintisi yapıldığını iddia eden Belediye işçisi F.Y.'yi tanık olarak dinledi. İfadesinde taşeron işçi olduğunu ve kayyum tarafından işten atıldığını belirten F.Y., "Maaşımdan 300 lira kesinti yapılıp örgüte aktarıldığı iddiaları yalandır. Ben böyle bir ifade vermedim. Benim okuma yazmam dahi yoktur. Dosyadaki ifade tutanağındaki imza bana ait değil. Çünkü ben imza atmayı bile bilmiyorum" dedi.

Daha sonra söz hakkı verilen savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Feridun Çelik ile CİMER ve BİMER'e Kurbanoğlu hakkında şikayet maili atan kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi

Haber: Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, () -

=======================================