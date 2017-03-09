DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÖZDAĞ: SALDIRININ SORUMLUSU BAHÇELİ'DİR

GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte, Mersin’in Silifke İlçesi’nde toplantı yaptıkları salonun bir grup ülkücü olduğu bildirilen kişilerce basılmasının sorumlusunun MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli olduğunu söyleyerek "Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ ve Halaçoğlu, kendilerine yönelen saldırıyla ilgili şikayetçi olacaklarını ve hukuksal işlemleri yapmaları için Mersin'de avukatlara vekâlet verdi. Düzenledikleri basın toplantısında konuşan Ümit Özdağ, "Bu yapılan saldırılardan Bahçeli sorumludur. Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz. Dün İçişleri Bakanı ile görüştüm ve bu konu hakkında kendisine durumu bildirdim" dedi. Ümit Özdağ, bugün de saldırı tehditleri aldıklarını belirtti basın toplantısında şunları söyledi: "Hiç bir tehdit ve baskı bizi kararlılığımızdan vazgeçirmeyecek. Bu saldırının gerçekleşmesinde yolu açan Devlet Bahçeli'nin evvelsi gün yaptığı açıklamadır. Bahçeli, 'Ülkücüler bir işi yarım bırakmazlar' diyerek Sayın Sinan Oğan'a İstanbul'da yapılan ve kürsünün devrildiği saldırıyı yarım bir saldırı olarak nitelendirmiştir. Şimdi bazıları bunu üzerine vazife çıkartmış ve İstanbul'daki saldırıyı Mersin'de, Silifke'de tamamlamak amacıyla saldırmışlardır. Ama biz konferansımızı yaptık ve yapacağız."

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf -Hallaçoğlu'nun karşılanması



- Toplantı salonundan görüntüler



- Katılımcılardan görüntüler



- Korumalardan görüntüler



- Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın konuşması



- Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Hallaçoğlu'nun konuşması



- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 10'17" BOYUT: 655.53 MB

Haber: İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN, ()

====================================================



(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)BAKAN MÜEZZİNOĞLU: KIDEM TAZMİNATI REFORMU BU YIL YAPILACAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu yıl içinde kıdem tazminatıyla ilgili reformun gerçekleştirileceğini söyledi.

Çeşitli toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Adana'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret edip kentle ilgili bilgi aldı. Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Çalışma Hayatına Yönelik Uygulamaya Konulan Teşvikler' konulu toplantıya katılan Bakan Müezzinoğlu'na, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Ak Parti Milletvekili Necdet Ünüvar ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.



'İSTİHDAM ARTIYOR'



İş dünyası temsilcilerine seslenen Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'nin 2016'da büyük sorunlarla karşılaştığını, terörle birlikte 15 Temmuz'da darbe girişimini atlattığını belirtti. Başlatılan 'Milli İstihdam Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müezzinoğlu, "Bu yıl 1 Ocak ile 3 Mart tarihleri arasında 264 bin 630 yeni istihdam sağladık. Burada kadınların istihdam oranı yüzde 32 oldu. Geçen yılın Ocak ve Şubat dönemine göre istihdamdaki artış oranı yüzde 50 oldu" dedi.

'KAYIT DIŞI 60 MİLYAR LİRA'

Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle de mücadele ettiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Aslında güven ve istikrar kelimesi çok önemli. Güven ve istikrar varsa bir yerde başarı gelir. 2002'den bu yana ekonomide kayıt dışılığı yüzde 54'lerden yüzde 33'e indirdik, ama üçte bir daha kayıt dışı var. Bu çok büyük bir rakam. 1 puanlık kayıt dışılığın ülkeye maliyeti 1.9 milyar. Kayıt dışılığı yüzde 30 kabul etsek, 60 milyar liralık bir kayıt dışında kaybımız var. Bu 60 milyar lira bir başkasının cebinde kalarak onun rekabet gücünü artırırken, sanayicilerin rekabet dinamiklerini zayıflatıyor" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATINDA REFORM AÇIKLAMASI

Türkiye'de çok tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Aslında işçinin hakkı, 10 yıl, 20 yıl sonra işverenin cebinde olmamalı. Yani 10 yıl ve 20 yıl sonrasının koşullarını kimse bilemez. Bugün çok iyi olan bir işverenimiz, yarın zor durumda olabilir. Kocaeli'nde böyle bir konu oldu. Üstelik o işyerinde sendika var. İşveren, işler bozulunca 'Kıdem tazminatını ödeyecek durumum yok' dedi. İşçiler de bize kıdem tazminatıyla ilgili geliyor. Kıdem tazminatı, hakkaniyetli, sürdürülebilir, güvenilir olmalı ve tarafların cebinde olmamalı. Onun gücü, onun yasayla verilen fonda veya yeni yapılacak yapıda olmalı. Bu yıl çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatıyla sağlayacağız. Başardığımızda çalışanla çalıştıran arasında hukuk birbirine güvene dayalı olmalı. 'O beni, ben onu istismar ediyorum' değil, herkes daha iyinin, başarının peşinde olmalı. Sağ ve sol ayak nasıl sağlıklı gidiyorsa, işçi ve işveren arasındaki hukuk da bu kadar hakkaniyetli olmalı. Bize de düşen bu arada iyi hakemlik yapmak, güçlü, adil hakemlik yapabilmek. İnşallah bunu da yapma gayreti içerisinde olacağız." Konuşmaların ardından Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte protokol üyeleri Bakan Müezzinoğlu'na vazo armağan etti. Toplantı daha sonra basına kapalı sürdü.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Aracın valiliğe gelmesi



- Araçtan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Vali Mahmut Demirtaş'ın inmesi



- Valilik önünde selamlaşmaları



- Mehmet Müezzinoğlu'nun şeref defterini imzalaması



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Mahmut Demirtaş ile salondan görüntüsü



- Mehmet Müezzinoğlu'nun konuşması



- Salondan genel ve detay görüntüler

SÜRE:07'36" BOYUT:851 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Çağlar ÖZTÜRK ADANA,()

====================================================

3)EVLERİNİN ALTINDA DEFİNE ARAYAN KARI-KOCA GÖZALTIN ALINDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde oturdukları evin altında ve çevresinde define bulma umuduyla aylarca kazı yapan E.İ. ile eşi B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede defineci çiftin metrelerce tünel kazdıkları ortaya çıktı.



Roma ve Bizans döneminin önemli yerleşim bölgelerinden olan Kermeyan Mahallesi'nde oturan E.İ. ve eşi B.İ., define bulma umuduyla geçtiğimiz 5 dönümlük arazilerinde evlerinin altında ve çevresinde kazı çalışmasına başladı. İhbar üzerine harekete geçen Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evi yakın takibe aldı. Şüpheliler E.İ. ve B.İ.'nin evin içerisinde ve çevresinde tüneller kazıldığının tespit edilmesi üzerine çift gözaltına alındı. Yapılan incelemede 5 farklı tünel kazıldığı belirlendi. Evde yapılan armalarda ise define aramakta kullanılan kazma, kürek, elektrikli vinç, dalgıç pompası, 3 adet hava pompası ve kuyu pompası, 5 adet murç, balyozlar, metrelerce hortum ve oksijen makinesine ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen karı-koca çift ifadeleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Şüphelilerden E.İ.'nin, kazı ve tünellerden haberi olmadığını ifade ederek, "Ben hastayken o çukurları çocuklarım kazmışö dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Kazı yapılan eve baskın



-Açılan tünel ve çukurlar



-Ev ve çevresinden görüntüler



-Çukurlardan çıkarılan topraklar



-Ele geçirilen malzemeler



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

===================================================

4)KADIN EĞİTİMCİLERDEN RTÜK'E EVLENDİRME PROGRAMI ŞİKAYETİ

TOKAT'ta Türk Eğitim Sen Şubesi tarafından başlatılan çalışma ile yaklaşık bin kadın eğitimci, ekranlarda yayınlanan evlendirme programlarının kaldırılması için hazırlanan dilekçeleri imzalayarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) gönderdi. Tokat'ta Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Şubesi tarafından, bazı televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarının çocukları ve gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle yayından kaldırılması için bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan dilekçeler, il genelinde görev yapan kadın eğitimcilere gönderildi. Yaklaşık binin üzerinde kadın eğitimci, hazırlanan dilekçeyi imza attı. Şube Başkanı Hakan Akkaya ve beraberindeki sendika üyeleri, toplanan dilekçeleri PTT ile RTÜK'e gönderdi.

"TÜRK TOPLUMUNA YAKIŞMAYAN PROGRAMLAR"

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Hakan Akkaya, kampanyanın 20 gün devam ettiğini söyleyerek," Şu anda sadece merkezden gelen imzalar burada. Diğer ilçelerden gelen dilekçeleri de RTÜK'e göndereceğiz. Bu kampanyaya özellikle kadın çalışanlarımız sadece üyelerimiz değil tüm çalışanların katılmasını istedik. Buradaki amacımız, kadın programlarının kadınlar tarafından protesto edilmesini ve rahatsızlarını dile getirmelerini istedik. Sadece evlendirme programları değil yine bizim gayri ahlaki bulduğumuz ve toplumumuzun aile yapısını, inançlarına, örf ve adetlerine uygun görmediğimiz yarışma programlarından dizilerine kadar pek çok programı kapsayan programlara tepki olsun diye bunu yaptık" dedi.

Sendikanın Kadın Kolları Başkanı Hatice Öğreden ise, bu programların yayınlanmasına üzüldüğünü belirterek, "Özellikle genç kesimin bu programlarda olması ve birbirlerine hakaret içermesi, hakaretten zevk almaları, onların çok başarılı gibi gösterilmeleri ya da evlendirme adı altında sürekli birilerinin birileri ile ilişki halinde gösterilmesi gurur kırıcı, rencide edici. Türk toplumuna yakışmayan şeyler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Sendika üyelerinin görüntüsü

-Toplanan imzaların gönderilmesi

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()