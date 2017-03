DHA YURT BÜLTENİ-6

1)8 MART KUTLAMASINA GİDEN SENDİKA ÜYELERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 35 YARALI

BURSA’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu şubesi işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35’e yakın yaralı olduğu bildirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için Bursa’dan 4 otobüslük konvoyda bulunan Mehmet Tüzün yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüs, İnegöl’ün Osmaniye Köyü Mezitler 6 mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35’e yakın yaralı olduğu bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

2)DEPREMDE 10 OKULUN ZARAR GÖRDÜĞÜ SAMSAT'TA, ÖĞRENCİLER 40 ÇADIRDA EĞİTİM GÖRECEK

ADIYAMAN Valisi Abdullah Erin, Samsat'ta meydana gelen depremde bini aşkın konut gibi okulların da hasar gördüğünü söyledi. Vali Erin, ilçe merkezi ve köylerdeki 10 okulda hasar nedeniyle ara verilen eğitime, 40 çadırda yarından itibaren devam edileceğini söyledi. Samsat'ta, geçen perşembe günü Richter ölçeğine göre 5,5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev ve resmi kurum binası hasar gördü, 30'u aşkın kişi yaralandı. Büyük bölümü ağır hasarlı olan evlere giremeyen vatandaşların bir bölümü Adıyaman ve çevre ilçelerdeki yakınlarının yanına gitti. İlçede kalanlar için de çadırlar kuruldu. İlk günden itibaren ekiplerin seferber olduğu Samsat'ta, bir yandan hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer yandan da depremin yaralarının sarılması için çalışılıyor.Hasar tespit ile ilçedeki elektrik, su gibi altyapı çalışmalarını yakından takip eden Adıyaman Valisi Abdullah Erin, depremin meydana gelmesinden itibaren tüm ekiplerin Samsat'a seferber olduğunu söyledi. Aynı akşam kurulan çadırlar ile depremzedelerin açıkta kalmasının önlendiğini ve tüm ihtiyaçlarının deprem anından itibaren karşılanması için büyük özveri gösterildiğini anlatan Vali Erin, okulların tatil edildiği ilçede yarından itibaren eğitime başlanacağını kaydetti.

10 OKULUN ÖĞRENCİLERİNE ÇADIRDA EĞİTİM

İlçe merkezi ve köylerde bulunan 10 okulun depremde hasar gördüğünü ve güvenlik amacıyla öğrencileri binaya sokmayarak buralarda hasar tespit çalışmaları başlattıklarını anlatan Vali Erin şöyle dedi:

"Depremin ardından cuma günü okulları tatil ettik. Hafta sonu okullarımızın etkilendiğini görünce pazartesi ve bugün de tatili uzattık. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz bu süreçte eğitim öğretimin devamına engel teşkil edecek hasarlı olup olmadığı konusunda okullarda incelemelerini gerçekleştirdiler. Hasar gördü belirlenen Samsat ve köylerimizdeki 10 okuldaki 1890 öğrencimizin eğitimi için hızlıca karar aldık. Kurulum çalışmaları süren 40 çadırımızda öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacağız. 40 çadırımızda öğrencilerimize 147 öğretmen ders verecek."

İLÇEDEKİ EVLERİN YARISI AĞIR HASARLI

Vali Erin, altyapı çalışmalarının tamamlanarak şebeke suyu verilmesine başlanan Samsat'ta hasar tespit çalışmalarında, ilçedeki binaların yarısının ağır hasarlı olarak belirlendiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Ekiplerimiz incelemelerini yaptı ve ilk hasar tespitleri tamamlandı. Arkadaşlarımız mevcut durumu derledikleri bilgilerle önümüze koydular. İlk değerlendirme yanıltıcı veya değişkenlik oluşturabilir ama ilk raporda Samsat genelinde 2 bin binamızın yaklaşık yarısının ağır hasarlı olduğu şeklinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Geri kalan 500'den fazla binamızın da çeşitli çaplarda hasarlarla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. 50 kişiden oluşan 20 ekip cuma gününe kadar ikinci kez ev ev, köy köy, mezra mezra dolaşmak suretiyle bütün yapıları tekrar gözden geçirecekler. İlk tespit raporlarındaki vaziyeti de dikkate alarak yapılacak son tespitler sonrasında depremden etkilenme durumunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmayı da en geç Cuma günü tamamlamayı planlıyoruz. Bu tamamlandıktan sonra kanunlarımızın ön gördüğü süreçler işletilecek, ağır hasarlı olduğu ve oturulamaz durumda olanlar yıkılıp, enkazı kaldırılacak ve yerine yine mevzuata uygun görülen yapıların yapılması süreci başlayacak."



Vali Erin, yapılan çalışmalarda köylerde bile depremden hiç etkilenmeyen evlere rastlandığını ve bu durumun da depreme dayanıklı yapıların inşasının önemini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

3)CHP'Lİ ÇIRAY, "ANALAR RAKKA'YA 'HAYIR' DEYİN"

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dış politikadaki gelişmelerle ilgili değerlendirme yapan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, referandumun aynı zamanda bir güvenoyu olarak algılanacağını savunarak "Rakka'da Türk askerine vekalet savaşı yaptıracaklar. Analar Rakka'ya 'hayır' deyin" dedi.

Ödemiş'te düzenlenen söyleşiye CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle söyleşiye katılamayan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nden telefonla bağlanan Uğur Dündar, Ödemiş'te bir Halk Arenası yapmak istediğini söyleyerek "Parlamenter demokrasi bu iktidarın yanlışlarına karşı bizim emniyet sigortamızdır. Bu sigortayı asla kaptırmamalıyız. Bu anayasa oylamasında, yüksek katılım sağlanmasıyla kesinlikle 'Hayır' çıkacağını tüm uzmanlar dile getiriyorlar. Eğer yüzde 10-15 oranında katılmayan olursa, sandıktan 'Evet' çıkma oranı yüksek olacaktır. Sandığa gitmek bir vatan görevidir. Türkiye halkının elinden bu tek adama, ölümsüzlük hariç tüm hakların verildiği anayasa, kesinlikle ve kesinlikle geçmeyecektir. Buna yürekten inanıyorum. Oylarımız hayırlı olsun" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TBMM'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak "'Suriye meselesine karışırsanız ve bir tek şehit cenazesi gelirse, bu bir cinayettir' dedim. El Bab'ı almak gibi bir görevimiz yoktu. Bizi gaza getirdiler ama bir sınır koydular bize 'sen buradan öteye geçmeyeceksin' dediler. Biz içeri çekildik Rus uçakları çocuklarımızı şehit etti. Nerde bizim kahramanlar? Öyle boş kahramanlık olmaz şehit çocuklarımızın hesabını soran var mı gördünüz mü? İki tane çocuğumuzu yaktılar. Onların cenazesini alabilmek için 6 IŞİD'liyi serbest bıraktık. Süleyman Şah Türbesi'nden çekildiğimiz gün bu iş bitti. Bir devlet toprağını geri çeker mi? Şimdi orada PKK var. Şimdi Rakka diyorlar. Bizi hiç ilgilendirmeyen Rakka'da Türk askerine vekalet savaşı yaptıracaklar. Analar Rakka'ya 'Hayır' deyin. Çocuklarınızı teslim etmeyin, buradan çıkacak evet oyunu aynı zamanda güvenoyu olarak da algılayacaklar" diye konuştu.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Her geçen gün konuştukça batıyorlar. Kamuoyu anketleri de bunu kanıtlıyor. Bunu araştıran insanlar mutlaka doğruyu görecek. Bu olay bir siyasi parti seçimi değildir. Bu seçimin tekrarı yok. Cumhuriyetle devam mı, tamam mı? Biz Cumhuriyetle devam diyoruz" dedi.

4)ASTSUBAY EŞİ, 2.5 AYLIK OĞLUNUN YANINDA İNTİHAR ETTİ

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde 29 yaşındaki Selma Erdoğan, 2.5 aylık bebeğinin bulunduğu yatak odasında astsubay eşinin beylik tabancasıyla göğsüne ateş ederek intihar etti.Olay, saat 07.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki TOKİ Konutları D Blok 3'ncü katta meydana geldi. Selma Erdoğan, banyoda işe gitmek için hazırlanan astsubay eşi 30 yaşındaki Şeref Erdoğan'ın beylik tabancısını alarak 2.5 aylık oğlu Aras'ın bulunduğu yatak odasında göğsüne bir el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri Selma Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Alptekin Özgen ve askeri yetkililer de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Çiftin 2.5 aylık bebekleri Aras Erdoğan akrabalarına teslim edildi. Selma Erdoğan'ın cesedi ise savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5)BATAN TEKNENİN KAPTANINA TAHLİYE

ANTALYA'da geçen yıl 3 Eylül'de 2 kişinin ölümü, 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tur teknesi kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan teknenin kaptanı Aydın Topaç, tahliye edildi. Antalya'da geçen 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden 'KURT C' adlı Can Aktop Ltd Şti'ye ait yemekli tur teknesi, 78 biletli yolcu, 5 biletsiz misafir ve 3 mürettebattan oluşan 86 kişiyle tura çıktı. Çaltıcak yönüne gidip turu tamamlayan tekne, dönüş yolunda fırtınaya yakalandı. Fırtına sırasında motorlarının durduğu iddia edilen tekne, saat 16.50 sıralarında Konyaaltı Plajı açıklarında alabora oldu. Kazada 38 kişi yaralandı, biri yabancı iki kadın boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tekne kaptanı Aydın Topaç ile ve tekne çalışanları Aslan Kurt ve Serdar Kurt ve tur sırasında teknede bulunmayan tekne sahibi Hikmet Kurt gözaltına alındı. Tekne kaptanı Aydın Topaç, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Aydın Topaç'ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

6)SATRANÇTA KADIN MÜCADELESİ

TÜRKİYE Kadınlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı. Arzum ana sponsorluğunda Mardan Palace Otel'de yapılan şampiyonaya, 44 ilden 104 sporcu katılıyor.Şampiyonanın düzenlendiği salonda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, satrancın hayatın kendisi olduğunu belirterek, sporun insan hayatındaki önemine değindi. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise şampiyonanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne rastlamasının ayrı bir güzellik olduğunu söyleyerek, “Türkiye'nin her yerinden köyünden, ilçesinden turnuvaya katılım oldu. Burada ülkenin en iyi kadın satranççılarını görüyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. Bir hafta sürecek olan turnuvada dereceye girenler Türkiye'yi Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanacak.

