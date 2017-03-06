DHA YURT BÜLTENİ-6

HDP MİLLETVEKİLİ ÖNLÜ GÖZALTINA ALINDI (EK)

1)HDP'Lİ ÖNLÜ SERBEST BIRAKILDI

Görevden alınadıktan sonra tutuklu yargılanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek üzere gittiği Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican önlü, Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadenin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ferit DEMİR-TUNCELİ/

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2)KARABÜK'TE ORMANDA KAYBOLAN SURİYELİ 2 GENÇ, ATEŞ YAKINCA BULUNDU

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde Suriye uyruklu üniversite öğrencileri 18 yaşındaki Abdulaziz Sholler ve 24 yaşındaki Amir Hakimi, yürüyüşe çıktıkları ormanda kayboldu. Cep telefonuyla yardım isteyip bulundukları yeri AFAD ekiplerine tarif eden gençler, şarjları bitince sabaha karşı yaktıkları ateş sayesinde bulundu.

Karabük Üniversitesi öğrencileri Amir Hakimi ve Abdulaziz Sholler, dün sabah saatlerinde Sarı Çiçek Ormanı'nda yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, akşam saat 21.00 sıralarında cep telefonundan aradıkları arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD ekipleri ile birlikte arama çalışması başlatıldı.



ŞARJLARI BİTİNCE ATEŞ YAKTILAR



Ekipler, telefonla bulundukları yeri tarif eden gençlere gece boyunca ormanda yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Suriyeli gençler, gece cep telefonlarının şarjı bitince bulundukları yerde ateş yaktı. Bölgedeki tarihi Bulak Mencilis Mağarası'nda görevli klavuzu da yanlarına alan AFAD ekipleri, sabaha karşı yakılan ateşi fark ederek gençleri buldu. Hakimi ve Sholler, yaklaşık 12 saat sonra saat 09.00 sıralarında mahsur kaldıkları uçurumun kenarından alınarak mağaranın yanındaki 112 Acil ambulansına getirildi.



Oldukça bitkin görünen gençlere 112 Acil ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Abdulaziz Sholler, ormanda tırmanırken yollarını kaybettiklerini söyleyerek, "Yolumuzu kaybettik. Uçurumdan aşağıya inerken kayıp düştük. Dağda yemeksiz ve susuz kurtarılmayı bekledik. Şarjımız bitti. Ateş yakmıştık. Ateşi görmüş ekipler" dedi.



EKİPLER AYI İLE KARŞILAŞMIŞ



AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ise kurtarma ekiplerinin bir çok zorlukl mücadele ettiğini ve aramalar sırasında ormanda bir ayı ile karşılaştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Ayı ininden çıkmış. Allah’tan saldırıp bir zarar vermemiş. 7-8 saat yürüyerek bu öğrencilerimize ulaştılar. İnsan üstü bir mücadele. Öğrencilerimiz sağlıklı bir şekilde geldi. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar bir daha olmaz. Burada herhangi bir can kaybı olmadı ama olabilirdi de. Çünkü öğrencilerimiz dağda yuvarlanmışlar, uçurumun kenarına kadar gelmişler. Biz zamanında ulaşamayabilirdik. Hava şartları çok daha zor olabilirdi. Bundan sonra en azından bu tür yürüyüşler yapıldığında bizlerin de bilgisi olursa çok daha iyi olur."

Görüntü Dökümü



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-İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay’ın öğrencilere ulaşan ekiplerle yaptığı telsiz konuşması



-AFAD, Jandarma, UMKE ve 112 Acil ekipleri beklerken



-AFAD ekipleri öğrencileri aşağıya indirirken



-Sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahalelerini yaparken, ambulansa götürürken



- Abdulaziz’in tercüman eşliğinde yaptığı açıklaması



-İl AFAD Müdürü Gazanfer Erbay’ın açıklaması



Dosya adı:krbmahsurkalanogrencilerkurtarildi



Süre:(06.23) Boyutu:(300 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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3)MÜTEAHHİT İNŞAATTA KENDİNİ VURDU

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen müteahhit 51 yaşındaki Mehmet Balıkçı, sahibi olduğu inşaatta, ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki inşaata gelen Mehmet Balıkçı, şantiye bekçisinin odasına girdi. Bir süre sonra Balıkçı'nın kaldığı odadan silah sesi duyuldu. Kontrol etmek için odaya giren işçiler, Balıkçı'yı kanlar içinde buldu. Ruhsatlı tabancasıyla başına ateş eden Mehmet Balıkçı, olay yerine çağrılan ambulansla, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Balıkçı'nın ölüm haberini alan yakınları da sinir krizi geçirdi.



Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Müteahitin kendini vurduğu inşattan görüntü



- İnşaatın önündeki kalabalık ve polislerden görüntü



- İnşaattaki işçilerden görüntüler



- Firmanın tabelası



- Olay yerindeki kan izleri



- Hastanedeki kalabalık



- Hastane önünden genel görüntü ve tabelası



- İntihar eden Mehmet Balıkçı'nın sağlık fotoğrafı

SÜRE:02'14" BOYUT: 250 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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4)ADIYAMAN’DA FETÖ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ADIYAMAN’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü S.A.B., DHMİ İl Müdürü H.Ç., Tut Mal Müdürü O.K.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, terör örgütü FETÖ ile irtibat ve ilişkilerine yönelik sorgulandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



- Polis araçların gelmesi



- Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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5)KÖYDE TEK BAŞINA



RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde doğal güzellikleri ile büyüleyen Çat Vadisi'ndeki Meydan Köyü'nde zorlu geçen kış aylarında vatandaşlar ilçe merkezlerindeki evlerine iniyor, yaz mevsiminde köylerine çıkıyor. Yıllarca yaşadığı gurbet hayatından sonra döndüğü köyüne yerleşen 90 yaşındaki Celal Arabacı ise, 20 yıldır kış aylarında sessizliğe bürünen köyü terk etmeyen tek isim oldu. İlerlemiş yaşına rağmen dinamik yapısı ile dikkat çeken Celal dedeye bu yıl oğlu, gelini ve torunu da eşlik etti.



Çamlıhemşin İlçesi'ne 16 kilometre uzaklıktaki 40 haneli 300 nüfuslu Meydan Köyü sakinleri, yılın 8 ayını geçirdikleri köylerinden kış mevsiminde, yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle ilçe merkezindeki evlerine iniyor. Kış aylarını şehirde geçiren köylüler bahar aylarıyla birlikte yeniden geri dönüyor. Yıllarca gurbette yaşayan ve 20 yıl önce geri dönen Celal Arabacı, köyde adeta gelenek haline gelen bu uygulamaya karşı çıktı. Kışın sessizliğe bürünen köyü bu sürede terk etmeyen tek isim olan Celal Arabacı, komşularının şehire indiği kış aylarında köyde zorlu doğa koşullarına rağmen yaşamını sürdürmeye devam etti. İlerleyen yaşına rağmen sabahları erken kalkan, yürüyüş yapan ve hayvanları ile ilgilenen Celal Arabacı, köyde süt, yağ ve balla besleniyor.

HAVASI SUYU TEMİZ

Köyde kışın tüm evlerin kapandığını ve komşularının şehre indiğini anlatan Celal Arabacı, köyde tek başına yaşadığını belirterek köyünden ayrılmak istemediğini söyledi. Yaşıt emsallerini iki değnekle gezdiğini belirten Celal Arabacı, "Sağlığımı ve dinçliğimi temiz havası ve suyu olan köyümde yaşamaya borçluyum. Ektiğim lahana ile ürettiğim yağ, peynir ve yoğurdu yiyorum, sütü içiyorum. Hava, su temiz. Bu temiz havada ruhumda temiz kalıyor. Ben köyümü çok seviyorum ve ayrılmıyorum. Baba vatanını kışında bırakmak istemedim. Gurbette çok sıkıntılar çektim. Aç bile kaldım. Onun için 20 yıldır yaz kış köydeyim" dedi. Kışın sıkıldığı anlar olduğunu anlatan Celal Arabacı, Ankara'da yaşayan oğlu, gelini ve torunun da artık kış mevsiminde kendisine eşlik etmeye başladığını sözlerine ekledi.

KIŞIN ÇOK ZORLUK ÇEKTİK

Celal Arabacı'nın gelini Firdevs Arabacı'da, köyde kendilerinden başka kimse olmadığını belirterek, yörede kış aylarının zor geçtiği anlattı. Celal Arabacı'nın torunu Volkan Arabacı ise, "Kışın çok kar olduğunda elektrikleri kesiliyor, yollar kapanıyor. Köyde yaşam zorlaşıyor. Ankara'da yaşıyordum. Sosyal ortamımız vardı. Burada hiçbir ortam olmuyor. Ama yazın köy gelenlerle çok daha güzel oluyor" dedi.

Yaşlı adamın oğlu olan Meydan Köyü Muhtarı Hayri Arabacı da, köy sakinlerinin kış aylarında ilçe merkezi ile ağırlıklı Rize, Ankara ve İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Kış şartları köyde ağır geçiyor. Çalışan var, okula giden var. Bu nedenle kışın köyden ayrılan insanlarımız baharla geri dönüyor. Köyde sadece babam kalıyor. Bizde sık sık gidip geliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Köy detayları



-Celal Arabacı'dan detaylar



-Yürüyüş yapması



-Celal Arabacı ile röp.



-Firdevs ve Volkan Arabacı ile röp.



-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-