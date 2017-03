DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞIRNAK'TA HEM KARADA HEM HAVADA ASKERİ HAREKETLİLİK

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye-Irak sınır hattında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlar ve arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında bölgede yoğun bir askeri hareketliliğin yaşandığı belirtildi. Şırnak bölgesinde PKK'lıların kış üstlenmesine girmesini önlemek ve bölgede bulunan terör örgütü mensuplarını ve kış üstlenme alanlarını etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşanırken, Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafetttin Havalimanında da askeri hareketliliğin önemli noktalarından biri oldu. Batı illerinden gelen askerler, zırhlı araçlar ile Şırnak, Cizre ve Silopi bölgesine sevk edilirken, yine bu bölgede bulunan ve görev süreleri tamamlanan askerlerde aynı şekilde havalimanına taşındığı görüldü. Şırnak bölgesinde karada yaşanan hareketliliğin bir benzeri de havada yaşandı. Şırnak bölgesine gelen askerler, Helikopterler ile dağlık alanlarda bulunan üst bölgelerine taşındı. Sevkiyatlar sırasında taaruz tipi Helikopterlerin de havadan güvenliği sağladığı gözlendi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Cizre'den geçen askeri konvoy görüntüleri

-Askeri konvoydan detaylar

-Havadaki Helikopter hareketliliği

-Genel ve detay görnütüler

Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE,()

======================================================

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ: DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ BİLGİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Hatay'a düşen savaş uçağı ile ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Nurettin Canikli, düşen uçak ve hastanede tedaviye alınan pilotla ilgili konuştu. Hatay Valisi Erdal Ata'yla görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Canikli, sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Pilotun hastanede tedavisinin devam ettiğini ve vücudunda kırıklar olduğunu belirten Canikli, şöyle konuştu: "Dün 19.55 civarında Antakya İlçemiz Yaylacık Mahallesi Diklitaş Mevkiine düşen ve menşei belli olmayan yabancı bir savaş uçağı enkazına ulaşıldı. Gece yarısından sonra da pilot yaralı halde sağ olarak bulundu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi yok birkaç kırığı var. Tedavisi bu çerçevede devam ediyor. Tabi uçağın pilotuyla ilgili hususlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Şu anda tabi içinde bulunduğumuz an itibariyle pilotun tedavisi devam ediyor. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek. Ama şu an olay çok taze hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü; uçağın pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan netlik kazandıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek. Şuan itibariyle durum budur."

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Hatay Valiliği daha sonra, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nde iş adamlarıyla yapacağı toplantıya geçti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin protokolle selamlaşması

-Valilik şeref defterini imzalaması

-Canikli'nin açıklaması



SÜRE: 02' 21" BOYUT: 76 MB



Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

===============================================

3)BAKAN ELVAN: BAKAN OLARAK BÜROKRATİK PROBLEMLERLE KARŞILAŞABİLİYORUM

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, referanduma giden Anayasa değişiklik paketinin bürokratik engelleri ortadan kaldıracağını belirterek, "Bugüne kadar biz neden şikayet ettik hatırlar mısınız, bürokratik oligarşi. Söyledik mi bunu. Bu tür problemlerle karşı karşıya kaldık mı? Bir bakan olarak ben bile sık sık bürokratik problemler karşı karşıya kalabiliyorum. Peki ne gerekiyor? Bizim için daha hızlı işleyen bir mekanizma gerekiyor."dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için memleketi Karaman'a geldi. İlk olarak Karaman Valisi Süleyman Tapsız'ı makamında ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Bakan Elvan, referanduma giden Anayasa değişiklik paketine değindi.

Anayasa değişikliğiyle bürokratik engellerin ortadan kalkacağını ifade eden Bakan Kalkan, şunları söyledi:

"2023 hedeflerine ulaşmak için, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girebilmemiz için, çok hızlı çalışan, dinamik yapıda olan bir yürütmeye ihtiyacımız var. Bugüne kadar biz neden şikayet ettik hatırlar mısınız, bürokratik oligarşi. Söyledik mi bunu. Bu tür problemlerle karşı karşıya kaldık mı? Bir bakan olarak ben bile sık sık bürokratik problemler karşı karşıya kalabiliyorum. Peki ne gerekiyor? Bizim için daha hızlı işleyen bir mekanizma gerekiyor. Daha çabuk kararlar alabilen, her hangi bir aksama söz konusu olduğunda o aksamayı anında giderebilecek yapıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte 16 Nisan'da gerçekleştireceğimiz referandum, yürütme anlamında mihenk taşı olacak. Bir anlamda çok daha dinamik, çok daha hızlı hareket eden ve hızla karar alabilen ve bu kararların takibini gerçekleştirebilen, koymuş olduğu hedefi zamanında ortaya koyan bir yapıyı ortaya koyacağız."

"BAKAN İL MÜDÜRÜYLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR, MAHKEMEDEN GÖREVE GERİ DÖNÜYOR"

Bakan Elvan, bir bakanın çalışmak istemediği ve görevden aldığı il müdürünün mahkeme kararıyla görevine geri döndüğü belirterek, hükümetin kiminle çalışmak isterse onunla çalışması gerektiğini belirtti. Elvan, "Düşünün bu ülkede bir bakan, il müdürüyle çalışmak istemiyor, görevden alıyor, mahkemeyle görevine geri dönüyor. Tekrar görevden alıyor, ikinci kez mahkemeyle göreve geliyor. Bu on kez, on bir kez tekrarlanabiliyor. O bakan diyor ki, ben bu müdürle çalışmak istemiyorum. Millet seçti bu partiyi. Çalışmak istemiyorsa, kimse kusura bakmasın hükümet kiminle çalışmak istiyorsa onunla çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan iken sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken, başbakanımız istediği müsteşarları, genel müdürleri atayamadı. 'Ben uygun görmüyorum.' Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir sorumluğu yok, hesap verebileceği bir makam yok. Ne TBMM'ne, ne yargıya hesap verme zorunluluğu var. B unlarla biz karşı karşıya kaldık."diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------



- Bakan Elvan'ın gelişi



- Bakan Elvan'dan detay



- Bakan Elvan'ın açıklaması

(Haben- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )



=============================================================

4)CHP'Lİ ÇİÇEK: ALMANYA'NIN TUTUMU TÜRKİYE'YE KARŞIDIR

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin etkinliklerini iptal etmesi ile ilgili soruya, "Almanya'nın tutumu Türkiye'ye karşıdır" dedi.

CHP Tokat İl Başkanlığı kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya İl Başkanı Feramus Şahin'in yanı sıra Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Milletvekili Dursun çiçek ile il yönetimi katıldı.

"DENİZ BAYKAL MİLLİ BİR TUTUM SERGİLEDİ"

Milletvekili Dursun Çiçek, memleketi Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. CHP'li Çiçek, Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin etkinliklerini iptal etmesi ile ilgili soruya, "Almanya'nın tutumu Türkiye'ye karşıdır. CHP olarak, hem tüzel kişiler olarak hem de Deniz Baykal milli tutumu gösterdi ve oradaki etkinlikleri iptal ettik. Ancak Türkiye'de muhaliflere, hayır diyenlere iktidarın çıkardığı engelleri de asla unutmuyoruz. Diyoruz ki iki yüzlü olmayın, samimi olun. Nasıl oradaki hukuk dışı uygulamalardan rahatsızsanız Türkiye'de bunlara müsaade etmeyin diyorum. Samimiyete davet ediyoruz" dedi.

"BARZANİ'YE BİLE SIĞINDIĞINA GÖRE HAYIRLAR ÇOK ÜSTTE"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye'ye gelişi sırasında Kurdistan Bayrağının direğe çekilmesi ile ilgili soruya CHP'li Çiçek, şu şekilde cevap verdi: "Bu iktidarın ülkede milli birlik, bütünlük, demokrasi, Cumhuriyet gibi bir önceliği yok. Biraz öncede vurguladım, FETÖ, PKK, IŞİD, kumpas davaları siyasi ayağa olarak suça bulaştı, iktidardan düştüğü andan kendi suç ortakları ile beraber hesap verecek. Ya Silivri'de ya Sincan'da Türk yargısı bunları yargılayacak. Dolayısıyla iktidardan düşmemek için, hesap gününü ecel günü ile çakıştırmak için evet adına her türlü şer odağı ile işbirliği yapıyor. Barzani'ye bile sığındığına göre demek ki hayırlar çok üstte. Gelen anketler rahatsız ediyor. Tabi bu kez çok rahat değil. Terazinin bir tarafından Barzani var, ömür tarafında Bahçeli var. Zor durumda. Allah kolaylık versin diyorum."

"MAĞDURİYET OYNAYACAK ALANI KALMADI"

Çiçek, TSK'da başörtü kararının ardından bazı askerlerin geçen hafta darbe hazırlığı yaptığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu kumpas davalarında iktidarın kalemşörleri vardı. Bir kısmı içeriye girdi. Dışarıda olan iktidara biat etmiş olan kalemşörler aynı görevi yapıyorlar. Yani askerde başörtüsü, devlette başörtüsü bütün dünyada sorun, herkes rahatsız. Bütün sorunları çözdükte başörtüsümü kaldı. Şimdi bunu dile getirince hala mağduriyeti oynuyorlar. Ama eskisi gibi tutmaz artık. Bunların mağduriyet oynayacak alanı kalmadı. Çünkü yüz binlerce mağduriyet yarattılar" diye cevap verdi.

"BU ARTIK ZEMİN BULMUYOR"

Bir gazetecinin, 'Hayır diyenlerin teröristlerle aynı kefeye konulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz' şeklindeki soruya ise, CHP'li Çiçek, şöyle cevap verdi: "Bu artık zemin bulmuyor. Bir buçuk parti var evet diyen veya onu savunan. Türkiye'nin geri kalan bütün siyasi partileri, merkez sağda merkez solda her tarafta hayır diyor. Artık böyle bir bölünme resmi yaratamayacaklar, o devir geçti. Artık bu iktidar 7 Haziran'da düşmüştü. 1 Kasım'da Bahçeli'nin sayesinde ayağa kalktı. Şimdi yine Bahçeli'nin sayesinde milletin önünde hesap verecek noktaya doğru gidiyoruz. FETÖ yargılamaları bitmeden siyasi ayağı da onlarla beraber yargılayacak noktaya geleceğiz."

Görüntü Dökümü:



------------------------



-Toplantıdan görüntüler



-Dursun Çiçek'in açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TOKAT,()

=======================================================

5)YOLA DÜŞEN ÇIĞ TEMİZLENDİ



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde yola düşen çığ İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde kar yağışının ardından havaların ısınması sonrası çığlar düşmeye başladı. Şemdinli'ye 15 kilometre uzaklıktaki Kayalar Köyü yoluna dün akşam saatlerinde çığ düştü. Tonlarca kar yolu ulaşıma kapatınca köye giden ve köyden gelen araçlar yolda mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonrası yola düşen çığ temizlenerek yol yeniden trafiğe açıldı.



HAKKARİ, ()-

===================================================

6)ZONGULDAK’TA ÇATIDAN DÜŞEN ADAM YARALANDI

ZONGULDAK’ta, çıtalarını söktüğü atıl vaziyetteki tek katlı evinin çatısından düşen, 62 yaşındaki Mustafa Öztürk yaralandı.



Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Mustafa Öztürk, kullanılmayan boş evinin çatısındaki çıtaları söktüğü sırada dengesini kaybedince toprak zemine çakıldı. Yaklaşık 2 metreden düşen Öztürk, ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



----------------------------



-Yaralı Mustafa Öztürk'ün ambulanstan sedye ile indirilip hastaneye götürülmesi



-Acil Servis



-Tek katlı müstakil ev

-Süre: (01.55) Boyut: (130 MB)



-Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

====================================================