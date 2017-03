DHA YURT BÜLTENİ-6

Başbakan Yardımcısı Şimşek Şırnak'ta esnafı gezip referandum için destek istedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şırnak'ta askerlerle birlikte kahvaltı yaparak, çarşı esnafını gezdi. Şırnaklılar ile Kürtçe konuşan Şimşek, yeni Şırnak'ı anlatarak, Nisan ayında yapılacak referandum için halktan ve sivil toplum örgütlerinden destek istedi.

Geceyi Şırnak'ta geçiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda görevli askerlerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Şimşek, Sanat sokağı'nda esnafları dolaşarak, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Şimşek, esnaf ve Şırnaklı vatandaşlara gerekli yardımların en kısa zamanda yapılacağını ve sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. Sanat sokağındaki esnafın iş yerleri ziyareti sırasında esnaflarla Kürtçe konuşan Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandumda Şırnaklı esnaflardan destek istedi. Başbakan Yardımcısı Şimşek Sanat sokağı'nda bulunan çocuklarla da kısa bir sohbet ederek, okul ve dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra onlara oyuncak araba ve top hediye etti.

"YENİ ŞIRNAK İMARI İÇİN İHALE YAPILDI"

Esnaf ziyaretinin ardından Şırnak Valiliği'ne geçen Başbakan Yardımcısı Şimşek burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile kısa bir görüşme yaptı. Şimşek burada yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarıyla ilgili ihalenin yapıldığını belirterek, "Mesela kanalizasyon olsun, içme suyu olsun, alt yapı, yol konularında sıfırdan bir çok yerde, çok güçlü bir başlangıç yapıldı. Hepsinin ihalesi yapıldı. Kaynağı orda. 105 kilometrelik sıcak asfalt programda. İnşallah çok farklı olacak. Ayrıca bu terör nedeniyle bu tahrip olan binaların, yıkılan binaların yeniden yapılmasına ilişkinde proje yapıldı. Devam ediyor. 6000 konut yapılacak. Proje başladı. İnşallah bir sene içerisinde büyük bir oranda tamamlanmış olacak. Normalleşme terörün azalmasıyla birlikte, Şırnak'ın yeniden inşasıyla birlikte burası çok çok canlı, ekonomik açıdan da sosyal açıdan da gelişmiş bir ilimiz olacak inşallah" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ali Su, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e Şırnak yöresine ait el dokuması bir halı ve Nuh'un Gemisi maketini takdim etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ, MEDENİYETE GİDEN YOLLARI İSTEMİYOR"

Daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada; terör örgütünün Şırnak-Cizre arasındaki karayolunda 28 aracı ateşe vererek yaktığını hatırlatarak, "Bizler yol yapıyoruz terör örgütü yollardaki araçları yakıyor. Şırnak Cizre yolunda 28 aracı yaktılar. Van yolunda aynı şekilde. Van yolunda güvenlik sağlayan kardeşlerimizi şehit ettiler. Terör örgütü 6 askerimizi şehit etti. Ne için? Yol yapılmasın diye. Halbuki yol medeniyettir. Yol ticarettir, yol kalkınmadır, gelişmedir. yol güvenliği sağlayan 6 kardeşimizi, askerimizi şehit edeceksiniz, ondan sonra Kürtlük'ten söz edeceksiniz. Bundan daha büyük bir çelişki, bundan daha büyük saçma sapan bir şey söz konusu olamaz. Teröre rağmen, terör örgütüne rağmen, bunların hepsini yapacağız. Bu bölgeyi ihya edeceğiz. Bu bölgeyi kalkındıracağız. Şimdi hem kırsalda, hem şehirlerde kamu otoritesi en güçlü bir şekilde tesis edilmiştir. Muhtarlarımız olsun, köy korucularımız olsun özlük haklarında iyileştirmeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle sosyal güvenlik noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Muhtarlarımız şimdi sosyal güvenlik primlerini kendileri yatırıyorlar. Maaşlarını 97 liradan, asgari ücrete çıkardık, şuan sosyal güvenlikleri noktasında da çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

"OHAL KONUSUNDA TÜRKİYE MECBUR KALDI"

Kamudan ihraç edilen ve görevden alınanlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek OHAL konusunda Türkiye'nin mecbur kaldığını savunarak şunları söyledi: "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde, terör örgütlerine müsamaha yok. Şiddete müsamaha yok. İngiltere demokrasinin beşiği sayılır. İngiltere'de gençler sadece DEAŞ'ın web sitelerini ziyaret ettikleri için veya onun propagandasına alet oldukları için 9 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Yani dünyanın hiçbir demokrasisinde şiddete, geçit verilmiyor. Türkiye de vermiyor. Çünkü terörün amacı demokrasiyi yok etmektir. Hak ve özgürlüklerin yaşanmasını engellemektir. Bugün Türkiye'de olağan üstü hal varsa hain bir darbe girişimi ve terör nedeniyle vardır. Olağan üstü hali biz asla istemeyiz. Ama işte terör, ihanet şebekeleri maalesef OHAL'i bir zorunluluk haline getirdiği için Türkiye mecbur kaldı. Bakın Fransa'da 2 tane terör olayı oldu. Fransa'da ohal ilan edildi. Belçika'da Amerika'da kısa bir süreliğine de olsa olağan üstü hal ilan edilebiliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum yapılan yanlışlıklar varsa düzeltilir. Zaten sonraki KHK'larda yapılan yanlışlar düzeltildikçe geri işe iadeler söz konusu oldu.Başbakanlıkta bir komisyon var. Bu komisyon bütün iddiaları değerlendiriyor. Son çıkan bir KHK ile yargı yolu açıldı."

"ABD'DE İNSANLAR HANGİ HAKLARA SAHİPSE, VATANDAŞLARIMIZ DA BURDA O HAKLARA SAHİP"

Hak ve özgürlükler konusunda attıkları her adımın istismar edildiğini ifade eden Şimşek, "Aslında daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, hukuk devleti, kardeşlik hukuku içerisinde çözmek için çok büyük çabalar sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet tarafından çok büyük cesaretle getirilen, çok büyük adımlar atıldı. Ama gelin görünki bizim attığımız her adım istismar edildi.bugün Türkiye büyük bir samimiyet içerisinde, bütün vatandaşları ile etnik ayrım yapmadan, meshep ayrımı yapmadan, eşit vatandaşlık, birinci sınıf vatandaşlık çerçevesinde, bütün hak ve özgürlüklerin yaşanması için, yaşatılması için bir zemin hazırlamıştır. Bizim hükümetimiz geçmişte yapılan hataları düzeltmekle kalmamış, yapılan hataların ortaya çıkardığı zararlarıda tanzim etmiştir. Red ve inkar siyasetine bizim hükümetimiz son vermiştir. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Amerika'da da vatandaşlar hangi haklara sahipse Türkiye'de de vatandaşlar aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler. Bugün vatandaşlar kendi anadillerinde seçmeli ders almak istiyorlarsa alıyorlar. Devlet okullarında seçmeli ders imkanı var. Bugün herhangi biriniz bir kolej kursanız. Orda Kürtçe eğitim vermek isterseniz bunun önünde herhangi bir engel yok. Bugün üniversitelerimizde, Hakkari Üniversitesi'nde, Mardin Üniversitesi'nde Kürtçe anabilim dalları, ensitüler var. Kürtçe siyasetin önünde engel var mı?" şeklinde konuştu.

"KÜRT NÜFUSU EN FAZLA İSTANBLUL'DA, BUNU NASIL AYIRACAKSINIZ?"

Kürt nüfusunun Türkiye'de en fazla İstanbul'da yaşadığını kaydeden Şimşek, İstanbul'u Türkiye'nin bir parçası olmaktan ayrılamayacağını ifade ederek, "Biz kürt kardeşlerimizin bütün dini, kültürü, gelenekleri başımızın üstüne. Zerre kadar teredüt yok. Çünkü biz kardeşiz ve kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Sizler burada kanaat önderisiniz, sivil toplum kuruluşlarısınız, terörle aranıza mesafe koymak zorundasınız. Bu bir lütuf değil, bu bir onurluluktur. Çünkü terör demek; şiddet demek. Hiçbir dava, hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Terör bir hak, hukuk davası olsaydı, bizim hükümetlerimiz döneminde red, inkar siyaseti bitmiş, yasaklarla mücadele edilmiş, yasaklar kaldırılmış. Ne beklersiniz şidetten, terörün azalmasını beklersiniz. Silahların gömülmesini beklersiniz değilmi? Kalkınmışlık ve refah beklersiniz. Kimliğin, dinin, inancın, kültürün en güçlü bir şekilde yaşanmadıysa ne beklersiniz? Türkiye'de refah ve yaşanmışlık standartlarının yükseltilmesi, hukuk devleti anlamında en büyük mesafeyi, bu hükümetler döneminde yaşadı. Peki terörün en fazla şiddetlendiği dönem yine bu dönem. Biz bin yıldır bu topraklarda birlikteyiz. Ve hiçbir terör örgütü aramıza giremez. İstanbul'u nasıl ayıracaksınız? Dünyada en büyük Kürt nüfusunun yaşadığı şehir İstanbul'dur. Bunu nasıl ayıracaksınız? Ayıramazsınız. Şırnaklı kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Şırnaklı kardeşlerimiz, hemşerilerimiz, çukur siyasetine, çamur siyasetine, hendek siyasetine, terör örgütüne karşı durdular. Biz bunun farkındayız ve takdir ediyoruz. Bunun bir hak arayışı olmadığını kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar.15 temmuzda da o gece ve sonraki günlerde de Şırnaklı kardeşlerimiz çok asil bir duruş sergilediler" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Canikli: Faşizan bir yaklaşımdır

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Almanya ve Hollanda'da Türk yetkililerin referandum etkinliklerinin iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Etkinlik iptalini 'Faşizan bir yaklaşım' olarak niteleyen Canikli, bu yaklaşımın değişmesini beklediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Canikli'ye, Ak Parti Adana milletvekilleri, partililer ve bürokratlar eşlik etti. Valilik girişinde küçük çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Canikli, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Demirtaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

'BU YAKLAŞIMLARINDAN VAZGEÇMELERİNİ BEKLİYORUZ'

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Canikli, şunları kaydetti: "Almanya'nın ve Hollanda'nın bu tutumları esas itibariyle bizim için çok şaşırtıcı değil. Benzer sahnelere daha önce de yaşadık. Almanya, Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine kucak açtıklarını, onlara finansal destek sağladıklarını, terörü adeta finanse ettiklerini, onlara her türlü destek verdiklerini biz biliyoruz. Daha önce de buna benzer hadiseleri gördük, şahit olduk. Bunlardan birini daha yaşıyoruz. Almanya ve Hollanda'nın bu konudaki samimiyetsiz yaklaşımlarını görüyoruz. Bu davranış baskıcı ve faşizan bir yaklaşım biçimidir. İfade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Referandum için halkın düşüncesini almak istiyor ve önerilerimizi sunuyoruz, bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. En temel hak olan ifade özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz ama maalesef bunu engelliyorlar. Bu faşizan yaklaşım kabul edilemez, tüm dünyanın da bunu görmesi gerekir. Bu ülkelerin maskeleri bir kez daha düştü ve gerçek yine ortaya çıktı. İşin en acı taraflarından birisi de Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye düşmanca bu yaklaşımları ortadayken CHP'li yetkililerin bu kampanyayla ilgili toplantılarına, onların oradaki vatandaşlarımızla buluşmalarına her türlü destek verilmekte, onların önü açılmaktadır. Almanya, Hollanda sadece PKK değil FETÖ terör örgütüne her türlü desteği vermektedir. Adeta bu ülke bazı başka ülkeler de var, adeta teröre finansman sağlayan teröre yataklık eden ülke konumuna gelmişlerdir. Bu suçtur, insanlık suçudur. Kralın çıplak olduğunu bir daha haykırıyoruz ama sonucu değiştiremeyecekler. Şer cephesine şimdi bu ülkeler de katıldı. PKK, FETÖ, HDP, CHP, referandumda hayır kampanyasına destek veriyordu, birlikte olumsuz sonuç çıkması için çalışıyorlardı. Şimdi bu safa Almanya ve Hollanda da katıldı. Özgür bir ortamda herkes propagandalarını yapıyorlar. Hiç bir engel yok, kısıtlama yok. Eğer bir diktatörlük arıyorlarsa, esas diktatörlük faşizan uygulama bizim kampanyamızın kısıtlanmasıdır. Türkiye'de özgürce herkes istediği gibi konuşuyor, istediğini söylüyor. Hakaret derecesine varan yaklaşımlar dahil olmak üzere. Dünyanın hiç bir ülkesinde hakaret ve küfre varan bu yaklaşıma müsamaha gösterilmez ama Türkiye'de hiç bir kısıtlayıcı yaklaşım söz konusu değil. Özgür bir ortam var. Evet ve hayır kampanyası için geçerli. Böyle bir ülkede diktatörlükten söz edilebilir mi? Bu yalanı tutturamıyorlar. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülkedir. Bir yönüyle belki onların gerçek yüzlerinin görülmesi açısından, maskelerinin düşmesi açısından olumlu olmuştur. Üzüntü verice bir hadise bu. Hiç birimiz böyle bir şeyin olmasını elbette arzu etmeyiz. Sonuç itibariyle uzun yıllardır müttefikimiz olan ülkeler ama görüyorsunuz. Üzüntü verici bir durum. Yine biz bir umutla, bu ülkelerin bu ülkelerin bu yanlış yaklaşımlarından, bu insanlığın değerlerine hakaret anlamına gelen bu yaklaşımdan vazgeçmelerini bekliyoruz. Bu faşizan, baskıcı ve terör örgütlerine destek veren bu yaklaşımlarından vazgeçmelerini bekliyoruz. Temennimiz odur."

TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bir aldatılmayı daha bu millet kaldıramaz"

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İzmir'in Bergama İlçesi'nde anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuştu. Feyzioğlu, "Bizi yönetenler defalarca aldatıldılar. Bunları kendileri de defalarca itiraf ettiler. Bu aldatılmalar millete pahalıya mal oldu. Bir aldatılmayı daha bu millet kaldıramaz" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Bergama Demokrasi İçin Güçbirliği Platformu'nun davetlisi olarak dün (cuma) ilçeye geldi. Bergama ziyaretinde ilk olarak Zeytindağ Mahallesi'nde kahvehane toplantısına katıldı. Feyzioğlu, daha sonra Bergama kent merkezinde esnafı dolaştı. İstiklal Mahallesi'nde Osman'ın Kahvehanesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Akşam ise Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) konferans verdi. Feyzioğlu'na Bergamalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Psikiyatrist- yazar Dr. Semih Dikkatli de Feyzioğlu'na eşlik etti. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç ve etkinliği düzenleyen platform üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi konferası izledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE HAYIR DİYORUZ"

Konferansta konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu anayasa değişikliği, küresel kuklaların dayattığı, altını imzalayanların bile ne yaptıklarını bilmedikleri bir paket. Yeni anayasa paketi başkanın eyalet tipi sistemi oluşturabilmesine olanak sağlıyor. İstediği illerin yetkilerini kendisinin koyacağı bölgeler oluşturabiliyor. Yeni bir tüzel kişilik kurabiliyor. Bunu kullanmak istemese de küresel kuklacılar üstüne çöker. Bizler Türkiye'nin bölünmesine 'Hayır' diyoruz. Bu bir parti meselesi değil. Bu tamamıyla çocuklarımızın geleceği ile ilgili. İnanıyorum ki milletimiz Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'hayır' diyecek" dedi.

Hiçbir makam ve mevkide gözlerinin olmadığını belirten TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz sadece sizin gönüllerinize talibiz. 'Hayır' diyoruz diye bize hiç kimse Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği vermez. Tam aksine türlü engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yeni anayasa değişikliğini vatandaşlarımıza anlatmak, Barolar Birliği Başkanı olarak benim görevim. Bizi yönetenler defalarca aldatıldılar. Bunları kendileri de defalarca itiraf ettiler. Bu aldatılmalar millete pahalıya mal oldu. Bir aldatılmayı daha bu millet kaldıramaz. Bu anayasa 18'inci yüzyılda devrini tamamlamış 'sultanlık sistemi'dir. Biz geçmişimizle, ceddimizle gurur duyuyoruz. O günler geçti artık" diye konuştu.

Bakan İsmet Yılmaz, Başkanlık sistemini anlattı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlık sisteminin bilinmeyen bir yapı olmadığını belirterek, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanlarının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır" dedi.

Bakan Yılmaz, Osmaniye Valisi Vali Kerem Al'ı ziyaret edip kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'yı ziyaret eden İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Osmaniye'nin büyük gelişme gösterdiğini, bugününün dünden çok çok iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkanlık sistemi ile ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır. Sonuçta belediye meclis üyeleri farklı bir partiden olabilir, başkan farklı partiden olabilir. Örneğini söylemek gerekirse, Hatay'da öyledir. Hatay'da büyükşehir belediye başkanı farklı partiden, meclisin çoğunluğu bir başka partiden. 'Başkanlık sistemi nedir' denildiğinde vatandaşa anlatabilmek için işte belediye başkanlığı sistemine bakmak lazım, bu başkanlık sistemidir" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yılmaz, çarşı merkezindeki bir taksi durağında şoförlerle sohbet edip, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için 'evet' oyu istedi.

Polis otomobiline silahlı saldırı



ADANA'da silahlı kavgaya olayına müdahaleye giden sivil polis otomobiline tabancalarla ateş açıldı. 4 kurşun isabet eden otomobildeki polisler yara almadan kurtulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgaya müdahaleye giden sivil polis ekibine tabancalarla ateş açıldı. Otomobile 4 kurşun isabet ederken polisler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırı üzerine bölgede Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden çok sayıda ekibin de katıldığı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği operasyon sonrasında, saldırıya karıştığı belirlenen 28 yaşındaki Cemal Koyuncu, 22 yaşındaki Yakup Akbaş ile kimlikleri açıklanmayan 3 çocuk gözaltına alındı. Yaşları 18'in altında olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken; Cemal Koyuncu, Yakup Akbaş sorgulanmak üzere Cinayet Bürosu'na götürüldü. Ekipler, yaptıkları aramalarda 2 pompalı tüfek ile polise saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Cemal Koyuncu ile Yakup Akbaş ise adliyeye sevk edildi, yaşı küçük 3 şüphelisinin ise sorgusu sürüyor.

Çanta dolusu para buldu uykuları kaçtı

ADANA'da oto galericiliği yapan 48 yaşındaki Gaffar Kaya, iş yerinin önünde çanta dolusu para buldu. Paranın sahibini arayan Kaya, "Sahibi gelip parasını alsın, uyuyamıyorum" dedi.

Adana Oto Center'da iş yeri bulunan Gaffar Kaya, 23 Şubat'ta akşam saatlerinde iş yerini kapatırken, satılmayı bekleyen otomobillerin arasında bir çanta buldu. Çantayı açan Kaya içinin para dolu olduğunu fark edince çevrede sahibini aradı ancak ulaşamadı. Oto Center Yönetim Kurulu'na da durumu anlatan Gaffar Kaya paranın sahibinin kendisine ulaşmasını beklemeye başladı. Miktarını açıklamadığı para yüzünden geceleri uyuyamadığını belirten Gaffar Kaya, "Kim bilir kimin parasıydı bu. Belki ilaç parası belki de ev kirası parası. Bu para yüzünden içim hiç rahat değil. O günden bu yana para bende ve uykularım kaçtı. Bir an önce sahibinin gelmesini bekliyorum" dedi.

Antalya'nın fethinin 810'uncu yılı kutlandı

ANTALYA'nın fethinin 810'uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde atlı birliklerin arkasında yürüyen iki temizlik işçisi, güzergah boyunca atların dışkısını temizledi.

Antalya'nın fethinin 810'uncu yıldönümü, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan farklı gruplar ve okullar, Atatürk Caddesi'nden Karaalioğlu Parkı'na yürüdü. Vali Münir Karaloğlu, Antalya Garnizon Komuta Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani, Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile protokolün birçok üyesi yürüyüşe katıldı.

Geleneksel Türk kıyafetlerinin yanı sıra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bayraklarını taşıyan gruba vatandaşlar ilgi gösterdi. Grubun en önünde yürüyen atlı polis birliklerinin arkasında, iki temizlik işçisi ellerinde süpürge ve kürekle gezdi. Yürüyüş boyunca iki işçi, atların dışkısını temizledi.

VALİ OK ATTI

Karaalioğlu Parkı'ndaki törenlerde de renkli görüntüler oluştu. Bursa Kılıç Kalkan Folklor ekibinin gösterisinin yanı sıra okçuların atışları ilgiyle izlendi. Vali Münir Karaloğlu da ok atışı yaptı. Vali Karaloğlu hedefi 10'den vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bu atışın üstüne ben atmam" dedi.

Milletvekili Hüseyin Samani de ok atışı yaptı.

811 DAHA COŞKULU KUTLANSIN TALİMATI

Törende konuşan Vali Karaloğlu, Antalya'nın dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi. Antalya'nın 5 Mart 1207 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedildiğini ve buranın tesadüfen vatan toprağı olmadığını kaydeden Karaloğlu, "Bu vatan için çok uzun süren mücadele verildi. Gerektiğinde canlar verildi. Vefa borcumuzu ödemek, 5 Mart'ı zihnimize kazımak zorundayız" dedi.

Vali Karaloğlu, bütün kamu kurumlarına talimat vererek fethin 811'inci yılının daha coşkulu kutlanmasını istedi.

ANTALYA BARIŞ KENTİ

Belediye Başkanı Menderes Türel de bu toprakları Selçuklular sayesinde kazandıklarını kaydetti. Başkan Türel, "Anadolu Türk yurdu haline geldiyse atalarımız sayesindedir. Tarihteki gibi kılıçla mücadele devam etmiyor ama içeride ve dışarıda mücadelemiz farklı şekilde sürüyor. Antalya barış kentidir, hiçbir ayırım yapmadan herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Tarihimizi iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.

Hamdu Sena’ya özel davet



RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyduğu fotoğrafı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Adana’da düzenlenecek bir programa davet edildi.

İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü’nde geçen ay Hamdu Sena Bilgin’i ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, küçük kızı Adana ilinde 10 Mart günü gerçekleştirilecek olan bir programa davet etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in de katılacağı programa Hamdu Sena Bilgin, babası Atilla Bilgin ile katılacak. Daha önce İzmir'de yapılacağı açıklanan kızının davet edildiği programın yerinin değiştirildiğini ve Adana'ya alındığını belirten baba Atilla Bilgin, Cuma günü gideceklerini açıkladı.

HAMDU SENA’DAN YENİ FOTOĞRAFLAR

Hamdu Sena Bilgin, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına aldığı, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyduğu fotoğrafının ardından, yeni fotoğraflar paylaştı. Bir fotoğraf karesinde buzağı ile aynı yerden su içen Hamdu Sena, kasasında oturduğu el arabasını çoban köpeği Tomi’nin taşıdığı görüntüsünü canlandıran bir başka kareyi de paylaştı. Hamdu Sena’nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri büyük beğeni topluyor.

NE OLMUŞTU?

İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca, koşarak eve dönen Hamdu Sena Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da, Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan küçük kız, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Haber: Muhammet KAÇAR/İKİZDERE, (Rize), () -

=============================================