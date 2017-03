DHA YURT BÜLTENİ-6

1)MÜNBİÇ'İN KUZEYİNE ABD ORDUSU'NUN ZIRHLI ARAÇLARI KONUŞLANDI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın El Bab'tan sonra hedef olarak gösterdiği Münbiç'te, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri arasında çatışmalar çıkarken, Suriye'deki Kürt internet sitelerinde bölgede bulunan ABD askerlerinin görüntüleri yayımlandı. Münbiç'in kuzeyinde konuşlanan ABD Ordusu'na ait zırhlı araçların üzerinde ABD bayrakları olduğu görüldü.El Bab operasyonundan sonra gözlerin çevrildiği ve Türkiye'nin YPG güçlerinin çıkmasını istediği Münbiç'in güney batısında dün Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO ile Demokratik Suriye Güçleri arasında çatışmalar çıktığı haberleri geldi. Kürt internet sitelerindeki haberlere göre Gorhiko, Holaşh ve Kalide köylerindeki çatışmalar dün gece geç saatlere kadar devam ederken, ABD Ordusu'na ait zırhlı araçlarında Münbiç'in kuzeyinde konuşlandı. Daha önce Münbiç'in koalisyon güçlerinin koruması altında olduğunu ve buraya yönelik saldırılara izin vermeyeceğini belirten ABD askerleri, Münbiç'in kuzeyindeki Salur Çayı yakınlarında zırhlı araçlarını konuşlandırdı. ABD askerlerinin kritik noktalarda bayraklarını çektikleri zırhlı araçlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Demokratik Suriye Güçleri sözcülerinden YPG'li Şervan Derviş, Münbiç’in kuzeyinde konuşlanmış ABD askerleri bulunduğunu, bunların şehre girip çıktıklarını ve tüm gelişmelerden haberdar olduklarını belirterek, "Durumlarını netleştirmelerini bekliyoruz" dedi. Münbiç'in DEAŞ'tan kurtarıp sivil bir iradeye teslim ettiklerini de iddia eden Derviş, şunları söyledi: "Şu an kentte yüzbinlerce insan yaşıyor ve son birkaç ay içinde de El Bab ve çevresinden onbinlerce insan, güvenlik ve istikrara dayanarak buraya sığındı. Daha önce de belirttiğim gibi, saldıranlar biz değiliz, böyle bir planımız da yok. Sadece kendimizi savunuyoruz. Türkiye için düşman bir güç değiliz, onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ve onlar için bir tehdit oluşturmuyoruz."

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR

2)ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAN KALAN BİNLERCE MERMİ KOVANI ÇALINDI

ÇANAKKALE Savaşları'nda önemli rol oynayan Eceabat İlçesi'ne bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah ve Mecidiye Tabyaları'nda 2005 yılında yapılan restorasyon sırasında toprak altından çıkarılan ve bir bonete konulan 9 bine yakın mermi kovanı, çalındı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah Namazgah ve Mecidiye Tabyaları'nda 2005 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında toprak altından çıkan 9 bine yakın mermi kovanı müze görevlileri tarafından iki çuvala doldurularak Namazgah Tabyası'ndaki 3 Nolu Bonete konuldu. Ancak çuvallar içindeki mermi kovanları çalındı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah Tabyası'nda 3 nolu bonette meydana gelen hırsızlık olayı, Namazgah Tabyası'nın Eceabat Kaymakamlığı sorumluluğunda olduğu dönemde, 2016 Ekim ayında görevlilerin tarafından farkedildi. Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı sanat tarihi uzmanlarına göre, tarihi değeri bulunan, ancak müzede sergilenmeye değer olmadığı belirtilen Çanakkale Savaşı'ndan kalan binlerce merminin çalındığının anlaşılması üzerine, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak halen çalınan mermi kovanları bulunamadı.



Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı ve Sanat Tarihçisi Gökhan Gümüşdağ, Eceabat Kaymakamlığı sorumluluğunda bulunan Namazgah Tabyası'nın 1 Mart 2017 tarihi itibariyle alan başkanlığı sorumluluğuna geçtiğini söyledi. Olayın ise, tabya Kaymakamlık sorumluluğundayken gerçekleştiğini anlatan Gümüşdağ, "Bu olay geçtiğimiz yıl ekim ayında ortaya çıktı. Ama hırsızlığın ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Müzecilik terminolojisinde etütlük olarak tabir edilen, tarihi değeri olan ancak müzelerde sergilenmeye değer kriteri bulunmayan, araştırma kapsamında müze depolarında kayıt altında olan yaklaşık 9 bin mermi kovanının müze yetkililerince Namazgah Tabyası'ndaki 3 Nolu Bonete konulduğu ifade edilmiş. Bu kapsamda eserlerin devriyle ilgili müze ve alan başkanlığımız uzmanlarının boneti açımı sırasında olay ortaya çıktı.



Arkasında müze uzmanları tarafından ivedilikle konu jandarmaya bildirildi. Şu an tahkikat devam ediyor. Bölgede güvenlik kameraları olmadığı için şu an jandarma ve alan başkanlığımızın kendi güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere araştırmalar devam ediyor" dedi.

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE

3)HES’LERE KARŞI AÇTIĞI DAVADA İNEĞİNİ SATIP BANKA KREDİSİ ÇEKEN KAZIM DELAL’E KÖTÜ HABER

RİZE’de il merkezinin yanı sıra 9 ilçede yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Andon İçme Suyu Tesisleri'ne su sağlayan Andon Deresi'ne kurulması planlanan hidroelektrik santral (HES) projesi için yerel mahkemenin verdiği iptal kararını bozan Danıştay, bilirkişi keşfi istedi. Rize İdare Mahkemesi, daha önce açtığı davalarda mahkemenin bilirkişi ücretlerini ödemek için ahırındaki ineğini satan ve banka kredisi çeken Kazım Delal’den 6 bin 500 lira bilirkişi ücreti talep etti. Delal, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çözüm yolu arıyorum" dedi.



Rize Belediyesi’ne bağlı, kısa adı 'RİZE SUYAP-İŞ' olan Andon İçme Suyu Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği, Küçükçayır Köyü’ndeki tesise su sağlayan Andon Deresi üzerine HES yapılması için 5 yıl önce çalışma başlattı. Bölgede HES’lere karşı verdiği mücadele ile bilinen ve daha önce açtığı davalarda mahkemenin bilirkişi ücretlerini ödemek için ahırındaki ineğini satan, banka kredisi çeken Kazım Delal ve akrabaları, projeye karşı çıktı.



Rize İdare Mahkemesi’ne başvuran köylüler, ‘HES çalışmasına ilişkin herhangi bir proje yapılmadığı, su kullanım anlaşması başta olmak üzere enerji üretim lisansı ve ÇED raporu alınmayan çalışmanın sadece Rize Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından onaylanan imar değişikliği ve yol düzenlemesi izni kapsamında başlatıldığı’ gerekçesiyle projenin iptali istemiyle dava açtı. Rize İdare Mahkemesi, 14 Ağustos 2014'te yapılan duruşmanın ardından, dava konusu işlemlerin hukuka uyarlığı bulunmadığı gerekçesiyle projenin oy birliği ile iptaline karar verdi.



BİLİRKİŞİ KEŞFİNE KARAR VERİLDİ



Rize İdare Mahkemesi’nin kararına karşı Danıştay 14’üncü Dairesi’ne itiraz edildi. İtirazı ele alan Danıştay, proje ile ilgili ÇED raporu gerekliliğine işaret etti, bölgede bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği vurgusuyla yerel mahkemenin, 'iptal’ kararını bozdu. Rize İdare Mahkemesi bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi ve davacı Kazım Delal ve akrabalarından 6 bin 500 lira bilirkişi ücreti talep etti.



“SATACAK İNEK DE YOK, ÇEKECEK KREDİDEö



Bilirkişi ücreti ödemek için satacak ineği kalmadığını, bankadan kredi çekecek imkanı da bulunmadığını anlatan Kazım Delal, “Bu adamlar ne devlet tanıyor, ne yasa, ne de hukuk. Hiçbir izin, belge, proje yok. Gelmişler, bölgenin içme suyuna HES yapıyor ve kimseyi de takmıyorlar. Hukuk mücadelemizi veriyoruz. Ama mahkeme bilirkişi ücreti istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çözüm yolu arıyorumö dedi.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE

4)ÜZERİNE TELEVİZYON DEVRİLEN SURİYELİ 8 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te Suriyeli ailenin kızı 8 yaşındaki Katril El Nede, çizgi film izlerken ekranı karardığı için tuşlarına bastığı televizyonun sallanıp üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 3 yıl önce El Bab'dan kaçarak Gaziantep'e yerleşen 4 çocuklu Melek ve Mahmut çiftinin kızları Katril, oturma odasında tek başına çizgi film izlerken ekranı kararın televizyonun tuşlarına bastı. Katril'in tuşlarına basmasıyla sallanan sehpadaki televizyon üzerine devrildi. Ailesinin bir süre sonra girdiği odada televizyonun altında bulduğu Katril, mahallede bulunan İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Kız çocuğu, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Katril'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu morguna gelen kızı yakınları gözyaşı döktü.

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP

5)ÇALILIKTA SAKLANAN SURİYELİLER YAKALANDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye uyruklu 29 kişi, gizlendikleri çalılıkların arasında yakalandı. Biri yabancı uyruklu iki organizatör de gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir grup mültecinin Göcek Mahallesi Osman Koyu'nda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, biri yabancı 2 organizatör ile Suriye uyruklu 29 kişiyi yakaladı. Operasyonda organizatörlük yapan Irak uyruklu A.A.W. ile Türk vatandaşı K.D. gözaltına alındı. Aralarında 7 çocuğun yer aldığı Suriyeliler ise jandarmaya götürüldü. Yakalanan organizatörler ve Suriyeliler ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla)

6)TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN

HATAY İskenderun İlçesi'ndeki esnaf odası başkanları, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandum öncesi birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenleyerek AK Parti, CHP, MHP, SP ve BBP ilçe başkanlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe İskenderun Esnaf Odaları Birlik Başkanı Uğur Fırat, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, esnaf odalarının başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Birlik Başkanı Uğur Fırat, referandum öncesi, sürecin iyi geçmesi, birlik ve beraberliğin ön planda tutulması amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Fırat "Türkiye bizim ülkemiz. Gemi hepimizin gemisi, vatan hepimizin vatanı. Kahvaltımız herhangi bir siyasi içeriğe yer vermemekte. Unutulmasın ki başka Türkiye yok. Bu sebeple birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de atlatacağız" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Ayhan Bodur, CHP İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Hulusi Uğur da yaptıkları konuşmalarda birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verdi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDEUN(Hatay)

7)ADIYAMAN'DA TÜTÜN VE SİGARA MAKİNESİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

ADIYAMAN'da, işyerinden tütün ve sigara sarma makinesi hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Mehmet Mustafa E., operasyonla yakalandı.

Olay, geçen pazar gecesi Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sigara ve tütün ürünleri satışı yapılan bir işyerinden gece saatlerinde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, parmak izi alıp güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelinin Mehmet Mustafa E. olduğu belirlendi. Ekipler, Mehmet Mustafa E.'yi, özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına aldı. Çaldığı tütün ve sigara sarma makineleri evinde ele geçen Mehmet Mustafa E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

8)YOZGAT'TA TURİZME KAZANDIRILACAK ROMA HAMAMI ÇEVRESİNDE KAMULAŞTIRMA



YOZGAT’ın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan Tarihi Roma Hamamı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmaların genişletilmesi için kamulaştırmaya hız verildi.Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ile birlikte Sarıkaya ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, Roma Hamamı ile ilgili gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmalar devam ederken de halkın zararının olmaması ve kamunun menfaatlerini düşünerek hareket edildiğini söyledi. Roma Hamamı'nın tanıtım potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Ben buradaki potansiyeli gördükten sonra, bırakın Sarıkaya’yı Yozgat’ın tanıtımını Roma Hamamı üzerinden yapmayı planladık. Tanıtım çerçevesinde de her türlü adımı atıyoruz. Roma Hamamını UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine dahil ettirmek için girişimlerde bulunduk. Bu listeye dahil olmak bizim için önemli bir kazanım olacak. Onunla ilgili çalışmalara başladık. Kültürel miras listesine girmek için de başvurumuzu yaptıkö dedi.



Roma Hamamı'nın çevresinin birinci derece SİT alanı olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Önceki yıllarda Roma Hamamı kalıntıları üzerine ve etrafına işyerleri yapılmış ve bunların her biri zaman içerisinde kamulaştırılacak. Burası bizim için büyük bir hazine. Yabancıların da buraya çok önem vereceğini düşünüyorum. Biz tarihi bölgelerimizi içeren bir güzergah oluşturacağız. O güzergahtan gelen turistlerin Sarıkaya’da konaklamalarını sağlayacağız. Bunu da, buraya 5 yıldızlı, yüksek standartlı güzel bir otel yaparak sağlayacağız. Üniversitenin yapacağı fizik tedavi birimiyle birlikte kaplıca ve termali de burada gündeme getireceğiz. 2 bin yıllık bir tarih karşısında da turistler konaklayıp gideceklerö diye konuştu.



VATANDAŞLARIMIZI SIKINTIYA SOKMAYACAĞIZ



Gerekli çalışmaları yaparken bölge halkını kısa, orta ve uzun vadede sıkıntıya sokulmaması gerektiğini belirten Vali Yurtnaç, "Bu bölgede iş yerleri için kamulaştırma yasası çerçevesinde işlemlere başlandı. Biz buranın bir mastır planını da yaptıracağız. Bu yapacaklarımızın her birini bir plan dahilinde yapacağız. Kendimize belirleyeceğimiz yol haritası ile birlikte çalışmalarımızı yapacağız. Öncelikle kamulaştırmayı bitireceğiz ve kamulaştırma bittikten sonra diğer adımları atacağız" dedi.



Vali Yurtnaç, Roma Hamamı'nın sadece Sarıkaya ve Yozgat’ın tanıtımı açısından değil, ülkemizin yurt dışına tanıtımı açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/SARIKAYA (Yozgat)

