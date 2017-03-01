DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN AVCI: TURİZMDE İLK 3'E GİRERİZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Biz bütün potansiyelimizi, zenginliklerimizi harekete geçirdiğimizde, sadece deniz, kum ve güneş üzerinden 6'ıncı sıraya geldiğimiz turizm yarışında, ilk üçe rahat rahat gireriz" dedi.

Bolu Belediyesi, 'Eğitime yüzde yüz destek' projesi kapsamında 4 yıllık lisans programlarını kazanan Bolulu üniversite öğrencilerine laptop dağıttı. Belediye Nikah Salonu'nda bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen laptop dağıtım törenine Bakan Avcı'nın yanında Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, protokol üyeleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Avcı, Türkiye'nin turizm stratejisinin uzun yıllar deniz, kum ve güneş üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Tüm tanıtım filmlerinde, afişlerde ve broşürlerde hep deniz, kum ve güneş ülkesi olarak Türkiye'nin tanıtıldığını ifade eden Bakan Avcı, "O günün şartlarında bu gerekli görülmüş olabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki Türkiye deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Evet güneşimiz, denizimiz ve kumumuz çok güzel ama Türkiye bundan ibaret değil. Buna rağmen deniz, kum, güneş stratejisi üzerinden Türkiye dünyada turizm alanında 6'ıncı sırada, Avrupa'da da 4'üncü sırada ama Bolulular olarak siz biliyorsunuz ki Türkiye'nin henüz yeterince tanıtılmamış pek çok turistik zenginlikleri var" dedi.

Bakan Avcı, Türkiye'nin pek çok turizm alanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Dağlarımız, göllerimiz, olağanüstü mutfağımız, kar ve kışımız var. Kaplıcalarımız, termal alanlarımız, tarihi ören yerlerimiz var, dini miras alanlarımız var. Kongre turizmi için fevkalade elverişli ortamlarımız var. Dolayısıyla sayamadığımız eğitim, spor ve macera turizmi alanında da pek çok alanımız var. Biz bütün potansiyelimizi, zenginliklerimizi harekete geçirdiğimizde sadece deniz, kum ve güneş üzerinden 6'ıncı sıraya geldiğimiz turizm yarışında ilk üçe rahat rahat gireriz. İşte bu nedenle Bolu pilot illerimizden bir tanesidir. Yeterki biz bunları değerlendirip fiziki, ulaşım alt yapımızı yapalım."

Konuşmaların ardından 2016-2017 yılında 4 yıllık lisans programlarını kazanarak belediyeye başvuran Bolulu 1019 öğrenciye laptopları dağıtıldı. Proje kapsamında 8 yılda toplam 8 bin öğrenciye laptop dağıtıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Bakan Avcı'nın gelişi



-Salondan görüntü



-Bakan Avcı'nın konuşması



-Diz üstü bilgisayar dağıtım töreni

Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU()



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2)ADIYAMAN VALİSİ, İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

ADIYAMAN Valisi Abdullah Erin, iş bulamadığı için valilik binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 50 yaşındaki Abdullah B.'yi ikna ederek vazgeçirdi. Olay, öğle saatlerinde Adıyaman Valiliği binasında meydana geldi. İddiaya göre, iş bulamadığını öne süren Abdullah B., valilik binasının çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Abdullah B.'yi gören görevliler çevrede önlem alarak, ikna etmek için konuşmaya başladı. Ancak, görevliler başarılı olamayınca, bu kez olayı duyan Abdullah Erin çatıya çıkarak, iş bulmasına yardımcı olacağını söylediği Abdullah B.'yi ikna etti. İkna edilmesinin ardından görevlilerin çatından indirdiği Abdullah B., makamında Vali Erin ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Valiliği

- Toplanan kalabalık

- İtfaiye, polis ve sağlık görevlileri

- Şahsın çatıda ikna edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

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3)KIRGIZ KADIN SEVGİLİSİNİ KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde Kırgız 34 yaşındaki Aıgul Nurbek, alkol alırken tartıştığı sevgilisi 31 yaşındaki Salim Sarıkaya'yı kalbi ve göğüs altından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Olay, saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Manavgat'ta oturan Salim Sarıkaya, sevgilisi Kırgızistan uyruklu Aıgul Nurbek ile gece yarısı, akrabası M.K'nın Sanayi Sitesi'ndeki dükkânında buluştu. Burada bir süre sohbet eden ve iddiaya göre alkol alan Sarıkaya ile Nurbek arasında tartışma çıktı. Hızla büyüyen tartışma, dükkânın yakınında bulunan cami bahçesinde devam etti. Bu sırada yanında bulunan bıçağı çıkartan Aıgul Nurbek, Sarıkaya'yı kalbi, göğüs altı ve kolundan bıçakladı. Sarıkaya, o sırada yanlarında bulunan M.K'nın çağırdığı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sarıkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Aıgul Nurbek'ı gözaltına alırken, Sarıkaya'nın akrabası M.K. ise ifadesine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaynak ustası Sarıkaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Manavgat Sarıcalar Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüleri geçileek

- Adli tıp morgu dış plan görüntü



- Cenazenin morg çıkışı



- Cenaze aracının görüntüsü



- Cinayet zanlısı kadının resmi



- Öldürülen gencin resmi

123 /// 1.6

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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4)AÇLIK GREVİNDEKİ HAYVANSEVERLER YATAĞA DÜŞTÜ

BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 10 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürdü. Hayvanseverler 10 gündür çay, kahve ve şekerli su dışında bir şey yemediklerini, ayağa kalkacak güçleri olmadığını söyledi.



Tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve 18 yaşındaki Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda yaşayan 250'ye yakın sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yaparken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki için de açlık grevi başlattı. Hayvanseverler, geçen 19 Şubat'ta başlattıkları açlık grevi eylemini sürdürdü. Çay, kahve ve şekerli su dışında bir şey yemediklerini söyleyen hayvanseverler, eylemin 10'ncu gününde barınağın yanında kendileri için yaptıkları kulübeden çıkmadı. Hayvanseverler, ayağa kalkacak güçleri olmadığını belirtti.



Hayvanseverlerden Sevim Arkan, "Ölene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Artık dermanımız kalmadı. Hayvanlarımıza uygulanan şiddet artık dursun. Bize 'eylemi bırakın' diyorlar. Biz ölene kadar gideceğiz. Biz bırakmayacağız. Bizi caydırmaya çalışmasınlar. Sadece şekerli su ve çay içiyoruz. 112 geliyor, tedaviyi kabul etmiyoruz. 'Serum takarlar' diye geri gönderiyoruz" dedi.



Eyleme katılan hayvanseverlerden Ayşe Kök ise "İstediğimiz tek şey hayvanların korunmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasını istiyoruz. İşin içindeki STK'larla ve hukukçularla bir araya gelip, yasanın değiştirilmesini istiyoruz. Onları artık toplumumuzun kabul etmesini istiyoruz. Yaptığımız eylemin partisi yok. Çünkü hayvanların seçme ve seçilme hakkı yok. Hayvanlara işkence etmeyin. Burada birimiz ölsek bile inanıyoruz ki bizden sonra bayrağı alacaktır. Biz buna inanıyoruz. Sonuna kadar buradayız. Bu kadar vahim bir durum var. Biz 10 gündür elektiriğin, suyun olmadığı yerde mücadele ediyoruz. Biz su görmedik, saçlarımız kayış oldu. Ben bu mücadeleyi bırakmam" diye konuştu.



Lise öğrencisi Uğurcan Saban ise eylemi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Köpeklerden görüntü



-Kulübeden görüntü



-Yatakta yatan hayvanseverler



-İçtikleri şekerli su



-Hayvanseverlerle röp.

Süre: 6.23 Boyut: 208 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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5)CAMİ TUVALETİNDE 6 ÇOCUĞA TACİZ İDDİASINA 6 AY SONRA TAHLİYE



GAZİANTEP'te, cami cemaatinin kendi arasında topladığı parayla temizlik görevlisi olarak çalıştırdığı 60 yaşındaki Süleyman Ş., Kuran kursuna gelen yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Süleyman Ç., 6 ay sonra görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Camisi ve Kuran kursunda geçen yıl 3 Ağustos günü, caminin temizlik işlerini yapan Süleyman Ş., 4'ü birbiriyle akraba 6 kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri tarafından tartaklandıktan sonra polise teslim edildi. Polise psikolog nezaretinde ifade veren 6 yaşındaki Y.C.K. ve ablası 11 yaşındaki S.N.K., 8 yaşındaki A.N.K. ile ablası 10 yaşındaki M.G.K., 9 yaşındaki E.Ç. ile 8 yaşındaki H.İ.S., temizlik görevlisi Süleyman Ş.'nin lavaboda kendilerini öptüğünü, vücutlarına dokunduğunu söyledi. Mağdur çocuklardan A.N.K. ve S.N.K. 1 yılı aşkın süre içerisinde birkaç kez tacize maruz kaldıklarını anlattı. Mağdur çocuklardan M.G.K. ise istismara uğradıktan sonra Süleyman Ş.'nin kendisini, "Bu olaydan kimseye bahsedersen seni çöp kutusuna atarım kimse bulamaz" diye tehdit ettiğini söyledi.

Polisteki ifadesinde camide gayrı resmi görev yaptığını söyleyen Süleyman Ş., iddiaları kabul etmezken, aynı gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Süleyman Ş. tutuklanmasının ardından hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SANIK, CAMİ İMAMINI SUÇLADI

Kasım ayında yapılan ilk duruşmada eşinden boşanmış olan 4 çocuk babası Süleyman Ş., 3 yıldır camide cemaatin kendi arasında topladığı aylık 300 lira para ile çalıştığını ifade etti. Çocukları taciz etmediğini ve cami imamının parasını vermediği için tartıştıklarından bu yola başvurmuş olabileceğini öne süren Süleyman Ş., "Camide 3 yıldır çalışırım, ben suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdurların hiçbirini tanımam, mağdurlar belki kursa gidiyordu, ancak ben kim gelir gider dikkat etmem. Ben lavaboları temizlerim. Kamu görevlisi değilim, müftülük görevlendirmesi ile çalışmıyorum, cemaat arasında para toplayarak ayda 300 lira para vermektedirler. Ben mağdurlar ve ailelerini tanımam, tanımadığım için aramızda olumlu yada olumsuz hiç bir sosyal ilişki yoktur. Bana neden iftira attıklarını bilmiyorum. İmam benim 2 aylık paramı vermemişti, belki bu nedenle imam çocukları ve ailesini ayarlayarak bana iftira atmış olabilir. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

İlk duruşmada söz alan çocuklardan 2'sinin aileleri şikayetçi olarak davaya katılmak istediklerini ifade ederken, A.N.K. ve M.G.K.'nın babası Hasan K., kızlarının kendisine bir şey yapıldığını söylemediği, Y.C.K. ve S.N.K.'nın babası Erol K. da sanığın kızlarından birisini öptüğünü, diğerine bir şey yapmadığını belirterek, şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için 31 Ocak tarihine erteledi.

31 Ocak günü görülen ikinci duruşmada ise sanık yine suçlamaları reddetti ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti de sanık Süleyman Ş.'yi mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Tacizle suçlanan sanık Süleyman Ş.'nin suçladığı cami imamının dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün davaya müdahil olmasını kabul edip, Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatların aynı yöndeki talibini ise reddederek duruşmayı erteledi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera:Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

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6)HIRSIZLIKTAN VAZGEÇMEYİNCE TUTUKLANDILAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı günün akşamı park halindeki üç motosikleti çalarak, iki gün içerisinde yedi işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen, yaşları 14 ile 16 arasında değişen üç kişi polis tarafından yakalandı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Marmaris'te geçen 26 Şubat'ta bir marketten hırsızlık yapıp kaçmaya çalıştıkları ileri sürülen M.U.(16), D.K. (14) ve F.E. (14) polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan üç çocuk, aynı günün akşamı Beldibi Mahallesi'nde, park halindeki üç motosikleti çaldı. Birlikte hareket eden üç arkadaş, iki gün içinde Beldibi, Çıldır, Tepe ve Camiavlu mahallelerindeki üç alkollü içki satışı yapan büfe, bir market, bir pizza salonu, bir ucuz ve taklit ürünler satan mağaza ile bir okul kantininde hırsızlık yaptı. Polis MOBESE ve hırsızlık yapılan işyerlerinin kamarelarından hırsızlıkları yapan şüphelilerin M.U., D.K. ve F.E. olduğunu tespit etti. Polis, üç şüphelinin çaldıkları motosikletlerle Beldibi sokaklarında gezdiğini belirledi. Mahallenin ana arterlerinde gece yarısı önlem alan, aralarında sivil giyimlilerin de bulunduğu polis ekipleri, bir saat süren kovalamaca sonucunda üç çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere, hırsızlık yaptıkları işyerlerinde görüntüleri izlettirilip, avukatları eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı. Hırsızlıktan çok sayıda adli sicil kadı bulunan şüphelilerin çaldıkları üç motosiklet ise tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polis, ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki işyerlerinden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelerinin de aynı olup, olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları marketin dışarıdan görüntüsü

-Marmaris Adliyesi'nden görüntü

(Toplam: 1 dakika 5 saniye -78,5 MB görüntü)



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), ()

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7)TRABZON BAROSU'NDAN ANAYASA REFERANDUMU DEĞERLENDİRMESİ

Trabzon Barosu'ndan Anayasa Referandumu değerlendirmesiTRABZON Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, "Yapılacak değişiklikler, yönetime kim gelirse gelsin tüm toplumun temek hak ve özgürlükleri açısından güvende hissettiği nitelikte olmalıdır. Karar yüce Türk milletinindirö dedi.

5 İLKE ESASLI DEĞERLENDİRME

Trabzon Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu, 16 Nisan'da 18 maddelik değişiklikle yapılacak olan Anayasa referandumuna ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi



Toplantıda konuşan Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, referandum sürecine ilişkin değerlendirmeleri 5 ilkeye dayanarak açıkladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bunlar da hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, insan haklarına uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleridir. Yapılan değişikliklerin, göz önüne aldığımız bu 5 ilkeyi güçlendirip güçlendirmediğine bakarak değerlendirmemizi yapmaktayız. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın sonucunda; tam birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz ortamda maalesef insanlarımız kutuplaşmakta veya kutuplaştırılmaktadır. Önemli bir sorumluluk bilinciyle, oy kullanacak kişilerin aydınlatılmış iradeleriyle karar vermelerini sağlamak gerektiğine inanmaktayız.ö

"BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Herkesi sorumlu davranmaya, kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeye davet eden Suiçmez şöyle devam etti:

"Aydınlatılmış iradenin oluşması için bilgi ve bu bilgilerin sağlıklı tartışılabileceği ifade özgürlüğü ortamının sağlanması zorunludur. KHK maddeleri gereğince ülkemizin birçok yerinde gösteri, toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve paneller yasaklanmakta olduğundan özgür tartışma ortamı bulunmamaktadır. Bu durum, tüm uyarılara rağmen 2019 yılında yürürlüğe girecek olan anayasa değişikliğinin, OHAL döneminde referanduma sunulması konusundaki ısrarın bir sonucudur. Referandumda kullanılacak oy ve sonuç ne olursa olsun, birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin korunması için herkesi sorumlu olmaya, kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeye davet ediyoruz.ö

"KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ İŞLEVSİZ HALE GETİRECEK"

Yeni değişiklikle yasamaya ilişkin denge ve denetleme yetkilerinin tamamen kaldırılacağını ön gören Suiçmez, "Mevcut düzenleme, insan haklarına dayalı demokrasilerde olmazsa olmaz ilkelerden biri olan kuvvetler ayrılığı ilkesini işlevsiz hale getirecek niteliktedir. Değişiklikte; yasamaya ilişkin denge ve denetleme yetkileri ya tamamen kaldırılmakta, ya da yüksek karar nisaplarıyla işlevsiz hale getirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçiminin aynı günde yapılması, Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının ve hatta genel başkan olmasının önünün açılıyor olması, yasama-yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakta ve fiili olarak denge-denetleme sisteminin etkisini yok etmektedirö dedi.

"KARAR YÜCE TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Trabzon Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez, "Yargı erki yaşadığımız süreçte ülkemizdeki en sorunlu erklerden biri haline gelmiştir. Yargının her türlü hukuk dışı etkilerden arındırılarak bağımsız bir yapıya kavuşturulması en önemli uğraş alanımız olmalıdır. Teklif edilen maddeler kadar Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sinin Cumhurbaşkanınca atanması yetkisine dokunulmadığında olduğu gibi, yapılmayan değişikliklerle de ülkemizin kronik sorunu olan yargının siyasallaşması sorunu çözülmeyeceği gibi, bu sorunun normlaştırılarak kalıcılaştırma tehlikesi ile de karşı karşıya bırakacaktır. Yapılacak değişiklikler yönetime kim gelirse gelsin tüm toplumun temek hak ve özgürlükler açısından güvende hissettiği nitelikte olmalıdır. İnsan haklarına dayalı bir demokrasiyi inşa etmek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin var olduğu, yargı bağımsızlığının sağlandığı, denge ve denetleme mekanizmalarıyla yürütmenin denetlenebildiği, hukuki güvenin ve üstünlüğünün sağlandığı bir anayasayla mümkün olabilecektir. Karar yüce Türk milletinindirö diyerek açıklamasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Trabzon Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Av. Berrak Pınar Alioğlu da, referandumda oylanacak olan 18 maddeye ilişkin bir sunum yaparak anayasa değişikliğini değerlendirdi.

Görüntü Dökümü



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Toplantıdan genel görüntüler



Başkan Suiçmez'in açıklamaları



Sunum ve detaylar

Haber Kamera: FATİH TURAN/

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8)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

İZMİT'te, sürücüsünün viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.



Kaza, İzmit Tüysüzler Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. Caner Taçyıldız idaresindeki 34 UU 3705 plakalı otomobil sürücüsünün viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan Caner Taçyıldız, Selim Alver, Gülsüm Çelik ve Bayram Güler 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntüler



Araçtan görüntü



Yaralılara müdahale edilmesi

(Haber-Kamera: Faruk KIYAK- İZMİT(Kocaeli), () -

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9)KAYSERİ’DE UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

KAYSERİ'de polis uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 600 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çevre illerden Kayseri'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara ve 'torbacı' tabir edilen satıcılara verdikleri iddia edilen H.İ.Ö. ve K.A. yakalandı. Bu kişilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada toplam 600 gram esrar bulundu. İki kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, Adli Tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.



Görüntü Dökümü



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-Zanlıların Adli, Tabipliğe getirilişi ve çıkarılışları



-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )



1 dakika 20 saniye/43 MB





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10)PALANDÖKEN'DE KIZAK HEYECANI

TÜRKİYE Kızak Federasyonu tarafından Palandöken'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'natürel kızak' şampiyonası için son antrenman yapıldı.



Palandöken Kayak Merkezinde 2 Mart günü saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek olan kızak yarışmasına katılan sporcular son antrenmanlarını bugün yarışların olacağı Sway Hotelin kızak pistinde yaptı. Özel yapım kızaklarıyla telesiyeje binip 900 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan kızakçılara, çam ağaçlarının arasından ve köprü altlarından geçerek varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan kızakçılara, Palandöken'de kayak yapan tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye Kızak Federasyonu As Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakmur ile birlikte Palandöken'e çıkarak antrenmanları izleyen Türkiye Kızak Federasyon Başkanı Serkan Yaşar, hedeflerinin olimpiyat olduğunu söyledi. Federasyonun 2008 yılında kurulduğunu ve kısa sürede çok iş yaptıklarını belirten Başkan Yaşar şunları söyledi.

"Erzurum'da bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Türkiye şampiyonasına 8 ilden 100 sporcu katılacak. Geçtiğimiz hafta natürel kızakta 21 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında beşincisi olduk. Pisti olmayan sporcularımızın aldığı başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Sporcular ve hocalar canla başla çalışıyor. Çocuklarımız pistimiz olmadığı için olimpiyatlara yut dışında çalışarak hazırlanıyor. Erzurum'da inşallah kızak pistini yaptıracağız.. Yarın ki natürel kızak yarışına herkesi davet ediyoruz."

Görüntü Dökümü



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-Kızakcılar anterman yaparken



-Federasyon Başkanı ile röp

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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11)GAZİANTEP'TE, 'TURİZM ZABITASI' İŞBAŞINDA

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başlattığı 'Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı' projesinde kentin tanıtımına yönelik oluşturulan turizm zabıtası ekipleri işbaşı yaptı.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 'turizm zabıta' ekibi, kente gelen turistlere yardımcı olabilmek için göreve başladı. Turistlere; iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapacak 'turizm zabıtası' turistik alanlarda görev yapmaya başladı.



Yabancı dil bilen 8 kişilik ekibin kentin turizm ve kültürüne katkı sağlayacağını kaydeden Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, ekibe gerekli eğitimlerin verildiğini belirterek, "Turizm konusunda zabıta arkadaşlar eğitildi. Turistlere şehir konusunda bilgilendirme yapacağız. Gelen tüm sorulara cevap vereceğiz, arkadaşlarımızın eğitimleri tamamlandı. Bugünden itibaren Kültür Yolu ve Bey Mahallesi çevresindeki tarihi kısımlarda arkadaşlarımız görev alacak" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Turizm zabıtası



- Zabıtanın dükkanları gezmesi



- Vatandaşları bilgilendirmesi



- Salih Yıldırım'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB