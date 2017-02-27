DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BARTIN'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ÇİĞDEM 5 GÜNDÜR KAYIP

BARTIN'da oturan 14 yaşındaki Çiğdem Ören, 5 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayboldu. 40 yaşındaki Erbil Ören, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Bartın Gazi Ortaokulu 8 sınıf öğrencisi Çiğdem Ören, geçen hafta Çarşamba günü okula gitti. Çiğdem Ören, akşam okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Yaptıkları aramalarda kızlarını bulamayan Ören ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı aramalarda da Çiğdem Ören bulunamadı. Belediyede taşeron firmada çalışan Erbil Ören, ev hanımı eşi ile birlikte kızlarının hayatından endişe duyduklarını söyledi. 6 çocuk babası Erbil Ören şöyle konuştu:

"Kızım geçtiğimiz hafta Çarşamba günü okula gitti, sonra akşam eve gelmedi. Biz de kızımızı her yerde aramaya başladık. Ama bir sonuç alamadık. Sonra Emniyete başvurdum. Ama sonuç yok. Ben devletimizden yardım bekliyorum. Ben AFAD’a da başvurdum. Kendileri bana şehir merkezinde arama yapamayacaklarını söylediler. İstanbul'da bir köpek kuyuya düşüyor. Herkes seferber oluyor. Benim kızım niye bulunmuyor? Ben yetkililere sesleniyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum.

Görüntü Dökümü

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-Babadan detay

-Babanın kızının fotosuna bakması

-Baba Erbil Ören ile röp.

-Çiğdem Ören fotosu

Süre: 3.05 Boyut: 95,1 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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2)YOL SEVİYESİ DÜŞÜRÜLÜP, BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞ ZORLAŞINCA PANKARTLI TEPKİ GELDİ

RİZE’de yapımı süren 9.5 kilometrelik Güney Çevre Yolu’nun Paşakuyu Mahallesi’nden geçen güzergahında yolun kodu düşürülünce, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı bir apartmanın yaya ve araç girişi engellendi. Tüm girişimlere rağmen soruna çözüm bulamayan apartman sakinleri binaya astıkları ve üzerinde, ‘Yatalak hastalarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı karayolu çukuruna mahkum edenleri yüce yaradanımıza havale ediyoruz" yazlı pankartla tepkilerini dile getirdi.

Rize’de 23 Mart 2012 tarihinde dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan 9.5 kilometre uzunluğundaki Güney Çevre Yolu inşaatında sona gelindi. Projede, Paşakuyu Mahallesi’nden geçen güzergahta yolun kodu 180 santimetre düşürülünce, 11 katlı ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Oluşum Apartmanı’nın yaya ve araç girişi engellendi. Binaya girip çıkmakta zorlanan vatandaşlar yetkililere başvurdu ancak sonuç alamadı.

PANKARTLA TEPKİ

Bunun üzerine apartman sakinleri binaya, “Devlet olmazsa vatandaş olmaz bilinci ile hareket eden site halkımızın vatandaşlık vazifelerini yerine getirdiği halde, çağın en modern teknolojisine sahip vatanımızda her türlü yasal yollarla aradığımız hakkımızı hiçe sayarak, yatalak hastalarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı karayolu çukuruna mahkum edenleri yüce yaradanımıza havale ediyoruz yazılı pankart asarak yetkililere tepki gösterdi.

“TECRİT EDİLMİŞ BİNAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜK

Apartman yöneticisi Süleyman Şafak, güzergah boyunca hiçbir yerde yol kodunun düşürülmediğini ancak sadece kendilerinin mağdur edildiğini belirterek, tepkilerini pankartla dile getirmeye çalıştıklarını anlattı. Şafak, “Tecrit edilmiş bir binaya dönüştürüldük. Bu güzergahta böyle bir rezalet daha yok. Binaya girip çıkmak zorlaştı. Yetkililere başvurduk ama kimse sorunumuzla ilgilenmedi" diyerek dert yandı.



Bina sakinleri de yaya olarak bile binaya girip çıkmakda zorlandıklarını belirterek sorunun çözülmesini isterken Karayolları yetkililerinden konuya ilişkin açıklama geldi. Karayolu yetkilileri, yaşanan durumun geçici olduğunu belirterek yol inşaatının tamamlanması sonrasında apartmanın hem yaya hem de araç girişi konusunda yaşanan sorunların giderileceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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Bina ve pankart detayları

Bina sakinlerinden detay

Yönetici Süleyman Şafak'ın açıklaması

Bina sakinleri ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-)

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3)ERBAKAN İÇİN FOTOĞRAF SERGİSİ VE BİN HATİM

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan için Kayseri'de fotoğraf sergisi açıldı. Erbakan'ın ruhuna da bin hatim okundu.

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Av. Vacit Kip, vefatının 6'ncı yılında Necmettin Erbakan'ı çeşitli etkinliklerle andıklarını bildirdi. Kip, "Erbakan hocamız, maalesef tarih tekerrür etmiş ve ancak vefatından sonra anlaşılmaya başlamıştır. Nitekim, vefatından önce genel başkanlığını yaptığı Saadet Partisi yüzde 2,5 oy almıştı. Oysa bugün hangi görüşten olursa olsun insanlar, hocamızın ne denli ferasetli bir lider olduğunu, mükemmel bir devlet adamı olduğunu, tam bir nezaket timsali olduğunu ve daha pek çok özelliğini ifade etmekten kendilerini alamıyorlar" dedi. Ülke tarihinde çok önemli bir yeri olacak olan Erbakan'ın silinmeyecek bir iz bıraktığını ve 6 yıl önce vefat ettiğini vurgulayan Vacit Kip, "Artık Prof. Dr. Necmettin Erbakan, yalnızca biz Milli Görüşçüler'in değil, hangi görüşte olursa olsun tüm Türkiye'nin değeridir, hazinesidir. Umuyoruz ki, kıymetli hocamızın görüşleri , emperyalizme ve siyonizme karşı mücadelesi, hakka ve adalete dayanan yeni bir dünya ideali, her türlü görüşe sahip kesimlere ve halkımıza örnek olur. Erbakan hocamız, hayatını siyonizmle mücadeleye adamıştı. Bizler, Erbakan hocamızın yolunun yolcuları olarak her türlü fedakarlığı son nefesimize kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda açılan ve 2 gün gezilebilecek sergide sadece fotoğraflara yer vermediklerini, aynı zamanda Necmettin Erbakan'ın sözlerinin de bulunduğunu kaydeden Kip, "Ayrıca bu yıl, Kayseri'de binin üzerinde hatim okundu. Erbakan hocamızın ruhuna hediye edilmek üzere okunan bu hatimlerin duaları da yarın akşam namazının ardından Hunat Camisi'nde yapılacak" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Vacit Kip'in açıklaması



-Fotoğraf sergisini gezenlerden görüntü



-Fotoğraf sergisinden görüntü



-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )



3 dakika 12 saniye/102 MB

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4)KENDİSİNE FAUL YAPAN RAKİBİNE KAFA ATTI

BURDUR 1'inci Amatör'ün son hafta maçında Burdur Belediyesporlu Fatih Gördeli, kendisine sert müdahalede bulunan rakibi MAKÜ Sporlu futbolcuya kafa attı. Fatih Gördeli, hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, pozisyon sonrası her iki takım futbolcuları birbirine girdi. Tartışma teknik direktörler ve polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

İlk 4 takımın play-off'lara kalacağı 9 takımlı Burdur 1'inci Amatör'ün son hafta maçında MAKÜ Spor ile Burdur Belediyespor karşılaştı. MAKÜ Spor'un 26 puanla dördüncü, Burdur Belediyespor'un ise 23 puanla 5'inci çıktığı karşılaşma Gazi Atatürk Stadı'nda oynandı. Alper Oran, Ahmet Hasyıldırım, Alperen Kireççioğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

RAKİBİNE KAFA ATTI

İkinci yarının başında Muhammet'in ayağından gol bulan MAKÜ Spor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Burdur Belediyespor'dan Fatih Gördeli kendi sahasından aldığı topla rakip sahaya doğru hareketlendi. Fatih Gördeli orta sahayı geçtiği sırada MAKÜ Spor'dan Barış Aydın kendisine çelme takarak sert şekilde düşürdü. Müdahaleye sinirlenen Fatih, yerden kalkıp rakibine kafa attı. Pozisyon sonrası hakem Alper Oran, Fatih Gördeli'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Pozisyon sonrasında futbolcular birbirine girdi. Yedek kulübelerindeki futbolcular da sahaya dahil olunca ortalık karıştı. Futbolcular birbirini ittirip sözlü olarak tartıştı. İki takımın antrenörleri futbolcuları ayırmaya çalışırken, sahaya giren polis duruma müdahale etti ve futbolcular sakinleştirildi.

MAÇI MAKÜ SPOR KAZANDI

Sahadaki kavga tribünlere de yansıdı. MAKÜ Rektör Danışmanı ve MAKÜ Spor Başkanı Yard. Doç. Dr. Mustafa Kılınç taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. MAKÜ Spor karşılaşmanın kalan dakikalarında Cengizhan ve Emin'in ayağından 2 gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla MAKÜ Spor play-off grubuna kalma hakkı kazandı.

'MAKÜ SPOR BURDUR'UN TAKIMIDIR'



MAKÜ Spor Başkanı Mustafa Kılınç, "Yeni bir takımız, haftalardır verdiğimiz mücadelenin sonucunu bir türlü alamıyorduk. Bir sürü faktör var, dış faktörler. Bunlar üzerinde konuşmak istemiyorum ama bugün futbolcularımız inanarak sahaya çıktı ve net bir skorla galip geldi. Ama ben şunun iyi bilinmesini isterim MAKÜ Spor, üniversitenin takımı değildir. MAKÜ Spor Burdur'un takımıdır. İnşallah play-off maçlarında daha iyi sonuçlar alacağımızı ve en azından bundan sonraki mücadelede Burdur'a yakışır, Burdur'da spora katkı verecek bir mücadele sergileyeceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Maçtan detaylar,



- Rakibine kafa atması,



- Sahada çıkan olaylar,



- Tribünde çıkan olaylar,



- Detay



121 MB /// 03.57"



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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5)SAKARYA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 2'Sİ MÜFTÜ 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2'si müftü 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Karasu İlçe Müftüsü Mustafa Aydın, Afyon'da düzenlenen İlçe Müftüleri Kongresi'nde, Serdivan İlçe Müftüsü Ömer Yay ise ilçede bulunan evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 iş adamının ise Nijerya'daki FETÖ'ye ait şirketler ile kendi şirketleri arasında para transferi yaptıkları tespit edildi. Terör örgütüne üye olmak ve Bylock kullanmak suçlamalarıyla müftüler Mustafa Aydın, Ömer Yay, iş adamları Birol A, Erdal B, Erhan B, Mikdat B, memurlar Orhan B, Ubeydullah Y, Murat D, Mehmet Ş, Mehmet A, öğretim görevlisi Gökhan Y, öğretmenler Kemal K, Özkan E, Münir A, esnaf Nuri Ö. ile örgüt evlerinde 'sorumlu abla' olan Büşra A, Gamze A. ile Merve A. ve işçi Sertaç Ö. bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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6)ÇANAKKALE ŞEHİDİNİN ADI KARAKOLA VERİLDİ

OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Kalecik Köyü'nde bulunan Kalecik Karakoluna, Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı adı verildi. Düzenlenen törene Vali Kerem Al, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Hasanbeyli Kaymakam vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve şehit yakınları katıldı. Karakola ismi verilen ve Çanakkale'de şehit düşen Çil Ahmet oğlu Şehit Ali'nin özgeçmişi okundu. Ardından da Hasanbeyli Kaymakamlığı Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı tabelasının açılışı yapıldı. Tören sonunda Vali Al, şehit yakını Lütfi Özkan’a plaket verdi.

Görüntü Dökümü



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- Karakolun genel görüntüsü



- Karakol binasındaki Türk bayrakları ve Atatürk Posteri



- Vali Kerem Al'ın askerlerle tokalaşması



- Jandarma Komutanı Hacı İlbaş'ın gelişi



- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması



- Çil Ahmet Oğlu Şehit Ali'nin özgeçmişinin okunması



- Karakol tabelasından görüntü



- Şehit yakınına plaket takdimi



- Komutanlık merdivenlerinde fotoğraf çekimi



- Tabeladan detay



- Bina önündeki kalabalık



BOYUT: 81.3 MB SÜRE: 02' 33"



Haber:İbrahim EMÜL -Kamera: HASANBEYLİ (Osmaniye), ()

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7)BAHŞİŞ VERİP DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADAN YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, Selçuk A., yemek siparişi verdiği iş yeri tarafından gönderilen çırağa 2 lira bahşiş verdikten sonra 183 lira para üstünü alarak dolandırdı. Güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan Selçuk A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçen cuma günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selçuk A., bir lokantayı arayarak 17 liralık sipariş verip, yemekle birlikte 200 lira para üstü gönderilmesini istedi. İş yeri sahibi A.P., siparişleri 183 lira para üstü verdiği çırağıyla Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmana gönderdi.



Daha önce binaya girerek beklemeye başlayan Selçuk A., merdivenlerden iniyormuş gibi yaparak çırağı karşıladı. Çırağa 2 lira bahşiş veren dolandırıcı, "Yemeği eve bırak, 200 lirayı evden verecekler seni bekliyorlar diyerek 183 lira para üstünü alarak uzaklaştı. Apartmana çıkan ve kimsenin sipariş vermediğini öğrenen çocuğun anlattığı iş yeri sahibi dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.



GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ



Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Takım elbiseli Selçuk A.'nın binaya girmesi, çocuğu karşılayıp bahşiş verdikten sonra para üstünü alması kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredeki bir başka güvenlik kamerasında da dolandırıcının hızla koştuğu belirlendi.



TUTUKLANDI



Dolandırıcının eşkalini belirleyen polis, yaptığı araştırma sonunda kimliğini saptadığı Selçuk A.'yı yakaladı. Yapılan araştırmada dolandırıcının aynı gün Kahramanmaraş'ta benzer yöntemle başka bir iş yerini dolandırdığı, çevre illerde de benzer şekilde 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıktı.



Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü



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- Selcuk A.'nın binaya girişi



- Çocuğun binaya irmesi



- Selcuk A.'nın çocuğa bahşiş vermesi



- Selçuk A.'nın çocuktan parayı alması



- Selçuk A.'nın koşarak kaçması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTLARI: 6 MB, 1 MB