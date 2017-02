DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BANDIRMA’DA OTELDE KORKUTAN YANGIN

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ndeki bir otelin odasında dün gece çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bandırma’nın İnönü Caddesi’nde bulunan 8 katlı Odaman Oteli’nin üçüncü katındaki 306 nolu odada gece saat 01.00 sıralarında, elektrikli ısıdıcıdan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan otelde bulunanların tahliyesini gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 7 yaşındaki bir çocuk, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı oda kullanılamaz hale gelirken, ilk incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2)ŞIRNAK'TA TRAFİK KAZASINDA ÖLEN POLİS, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Özgür Korkmaz (26) hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde dün otomobiliyle gezmeye çıkan 6 yıllık polis memuru Özgür Korkmaz, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şark görevi için kısa süre önce Gölcük'ten Şırnak'a tayin olan polis memurunun cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Polis Korkmaz için Hunat Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Namaza, Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Özgür Korkmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Korkmaz'ın cenazesi, İncesu İlçesi'nin Saraycık Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

3)DOLABIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ ALİ RAHMAN TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL'un Tuzla İlçesi'nde annesi ile birlikte gittiği bir spor salonunun soyunma odasında devrilen dolabın altında kalarak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ali Rahman Yanar memleketi Rize'nin Çayeli İlçesi'nde toprağa verildi.

Olay Cuma günü Tuzla'da bir spor salonunda meydana geldi. Annesi Asiye Yanar ile birlikte gittiği spor salonunda bir ara gözden kaybolan Ali Yanar, iddiaya göre üzerine devrilen kıyafet dolabının altında kaldı. Görevliler tarafından bulunan ve başından darbe alan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi memleketi Çayeli İlçesi Ortaköy Köyü Soğuksu Mahallesi'ne getirildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali Rahman Yanar'ın amcası Ömer Yanar, olayın küçük çocuğun annesi ile birlikte gittiği spor salonunda meydana geldiğini belirterek, "Annesi sporunu yapmıştı. Çocuk o sırada soyunma odasına girmiş, dolap üzerine düşmüş. Hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Dolaplar sabitlenmemiş. Ben olay yeri incelemesi sonrasında içeri girdim. Dokunduğum dolaplar sallanıyordu. Bir çocuğun tutup rahatlıkla devirmesi normal. Dolapların sabitlenmemesi bir ihmal diye düşünüyoruz. Görünmez bir kaza oldu. Çok üzgünüz" dedi.

Talihsiz çocuktan geriye babası ile çekilen görüntüleri kaldı.

4)YAŞLI ÇİFT SOBADAN SIZAN GAZDAN CAN VERDİ

KAYSERİ'de, 83 yaşındaki Ahmet Gürcü ile eşi 75 yaşındaki Emine Gürcü, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Akgün Sokak'ta yaşandı. 2 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Ahmet ile Emine Gürcü çiftinden haber alamayan kızları Nadiye durumu binanın giriş katında oturan amcası Mustafa Gürcü'ye bildirdi. Bunun üzerine amca Gürcü, evlerinde bulunan anahtarla ağabeyinin evinin kapısını açtı. Çifti cansız halde gören amca Gürcü, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gürcü çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürcü çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

5)CHP'Lİ EROL'UN İDDİASI: PKK REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK

CUMHİRİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli milletvekili Gürsel Erol, derin devletin geçmişte Oslo'da olduğu gibi bugünlerde gizliden PKK ile görüşmeler yaptığını ve PKK'nın da Referandumda "Evet" diyeceğini iddia ederek, "HDP içinde özellikle Selahattin Demirtaş ekibinin buna hayır dediğini, bu kampanyada referandumda 'Hayır' oyunun kullanılması gerektiğini ifade ettiği bu nedenden dolayı da HDP içindeki Demirtaş ve Demirtaş'a yakın söylemde bulunan milletvekillerinin tasfiye edildiğine dair bölgede konuşulan söylentiler var"dedi.Tunceli'de, partisinin il Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anayasa Referandumunda Tunceli halkının Cumhuriyetine, demokrasisine, barışına, insan haklarına ve özgürlüğüne sahip çıkacak bir davranış göstereceğini seyleyen CHP'li Erol, "12 Eylül anayasası oylandığında en yüksek 'hayır' oyu Tunceli'de çıkmıştı. Bir önceki anayasa değişikliliği Referandumunda da Tunceli'de en yüksek 'hayır' oyu çıkmıştı 16 Nisan 2017 günü yapılacak anayasa Referandumunda da Türkiye'de en yüksek 'hayır' oyu Tunceli'de çıkacaktır"dedi. Bölgede şu anda bir sakinlik olduğunu ve hala bir kampanya başlamadığını söyleyen CHp Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütünün inisiyatifinin ve yönlendirmesinin ne olacağı konusunda henüz bir gelişme yok. Ama geçmişte şunu biliyoruz ki, her seçim döneminde PKK terör örgütünün seçim sonuçları ile ilgili ve seçim tercihleri ile ilgili inisiyatifi olmuştur. Bu inisiyatifinin yorumları şuanda kamuoyunda konuşuluyor. Ancak, şu an herhangi bir yansıması yok. Ben daha önceki bir TV programında da açıklamıştım kamuoyunda şu an konuşulan PKK'nın derin devlet ile anlaştığını, Referandum sürecinde 'Evet' oyu kullanacağını ve bu yüzden de HDP ile ayrıştığını, HDP içinde özellikle Selahattin Demirtaş ekibinin buna hayır dediğini bu kampanyada Referandumda 'Hayır' oyunun kullanılması gerektiğini ifade ettiği bu nedenden dolayı da HDP içindeki Demirtaş ve Demirtaş'a yakın söylemde bulunan milletvekillerinin tasfiye edildiğine dair bölgede konuşulan söylentiler var. Bununla ilgili elimizde resmi bir bilgi yok, tabiki ama bölgede konuşulanlar ve söylentiler bu doğrultuda bunu destekleyecek geçmişte bir takım gelişmeler olmuş mudur evet olmuştur. Oslo görüşmeleri olmuştur, arkasında 2010 Referandum sonuçları bunu gösteriyor, Önümüzdeki süreçte de aynı şeyler ile karşı karşıya kalabilir miyiz kalabilme riski vardır. Bu konuda basını bilgilendirmek istedim. PKK ile derin devletin bir görüşme yaptığını, görüşmelerin olduğunu 'Evet' konusunda bölgede 'Evet' oyu kullandırılması konusunda bu görüşmelerin yapıldığı konusunda duyumlar var ama bu duyumların kesinliği ile ilgili ben çok net bir ifade kullanamam. Bu konuda bir açıklama ne derin devlette var ne de PKK'dan."

CHP milletvekili Gürsel Erol, Tunceli halkı olarak Munzur vadisinde yapılacak bütün barajlara kesinlikle karşı olduklarını da ifade ederek, "Hükümet eğer bu bölgede terörizmimle bir mücadele politikası gerçekleştirmek istiyorsa bunlardan en büyük etkenlerden birincisi baraj yapımlarının iptal edilmesidir. ikincisi de bölgede ve ilimizde bilinçli yaratılan ihraçlardır. Hükümet, yeni kanun hükmünde kararnameler çıkararak bu ihraçlar nedeniyle doğan mağduriyetleri gidermelidir"diye konuştu.

CHP'li Erol, Tunceli Belediyesine atanan kayyum yönetiminin belediye kaynaklarını yatırımlara değil, öncelikli olarak Belediye binası içindeki güvenlik endeksli çalışmalara harcamasını doğru bulmadığını belirterek "Bugün öğrendiğim bir bilgiyi de kamuyu ile paylaşmak isterim. Özellikle belediyemize kayyum olarak Valimizin kayyum olarak atanmasından sonra geçmişte HDP'li belediye başkanının belediyenin paralarını yatırıma çevirememesi nedeniyle ve tasarruf politikası ile sadece personel istihdamı politikası nedeniyle insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımların eksikliliği nedeniyle belediye kasasında önemli miktarda nakit para bulunmakta. Tunceli'de yerel anlamda insanların günü birlik yaşantılarını düzenleyecek bir çok yatırıma ihtiyaç varken, kayyum yönetiminin sadece belediye binası içersinde güvenlik endeksli olarak bu paraları kullanmasını doğru bulmuyorum. Belediye kaynaklarını ve belediye kaynaklarına ek olarak bakanlıklardan getirilecek kaynakların Tunceli'deki yaşamı daha da kolaylaştıracak insanların rahat yaşamına katkı sunacak sosyal projelere, çevre ve ulaştırma projelerine ve diğer sorunların çözümü için yapılacak projelere yatırılması, ilde kentsel dönüşümün yaratılması için yeni projelerin yaratılması gibi farklı yatırımlara para harcanması bu yönde yatırımların yapılması daha doğru olur düşüncesindeyim"dedi.

6)MHP'Lİ KALAYCI:"İŞSİZLİK FREN TUTMAMAKTADIR

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Milletimiz ekonomik kayıp ve yıkımlardan şikayetçidir. İşsizlik fren tutmamaktadır. Yoksulluk engel tanımamaktadır. Milletimiz zam ve vergi artışlarına direne direne güçlükle ayakta durmaktadır. Mutlaka tedbir alınmalı ekonomide ortaya çıkan reform ihtiyaçlarına artık cevap verilmelidir." dedi.

Konya'da Adana Milletvekili Muharrem Yerli ve Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomiye değinen Kalaycı, şunları söyledi:



"Türkiye ekonomisinde sorunlar ağırdır. Milletimiz ekonomik kayıp ve yıkımlardan rahatsız ve şikayetçidir. İşsizlik fren tutmamaktadır. Yoksulluk engel tanımamaktadır. Milletimiz zam ve vergi artışlarına direne direne güçlükle ayakta durmaktadır. Çiftçisi, esnafı, sanayicisi, hane halkıyla toplumun bütün kesimleri ağır ekonomik şartlar ve borçlar altında ezilmektedir. Mutlaka tedbir alınmalı, ekonomide ortaya çıkan reform ihtiyaçlarına artık cevap verilmelidir"



"MHP, MİLLET VE DEVLET BEKASININ İFLAS EDECEĞİNİ GÖRMÜŞTÜR"



Milletin 16 Nisan'da kendi geleceği hakkında bir karar vereceğini belirten Mustafa Kalaycı, "MHP, 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine yol açan anayasa değişikliği, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 15 Temmuz FETÖ ihanetinin ardından fiili açmazın devamı halinde millet ve devlet bekasının iflas edeceğini görmüştür. Şayet devletteki tıkanma ve anayasa çemberinden uzaklaşma telafi edilmezse, önümüzdeki muhtemel olaylarla baş etmenin zorlaşıp, milli bekanın tasfiye olacağını şimdiden anlamak , anlaşılır ve açıklayıcı bir üslupla anlatmak artık tehiri imkansız bir ihtiyaç haline gelmiştir. Milletimiz 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil; önüne koyulan anayasa değişikliğini onaylayacak, kendi geleceği hakkında karar verecektir."dedi.



Mustafa Kalaycı, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile aynı adayı desteklediği şimdi CHP'den niçin ayrı harekat edildiği yönündeki soruya ise, demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasi partiler arasında her zaman uzlaşmaların olabileceğini belirtti. Kalaycı, "Geçmişte başbuğumuz döneminde de örneğini yaşadık. Bir Meclis Başkanı seçiminde CHP'nin adayını destekleyerek, o gün Türkiye'yi bir krizden çıkarmıştık. İçerisinde Türk milletinin menfaatlerinin olduğu konularda tabi ki partilerle uzlaşmamız olur. Şu anda da Adalet ve Kalkınma Partisi ile anayasa değişikliği metni üzerinde genel başkanımızın çağrısıyla bir çalışma yapıyoruz. Ortak bir teklif haline geldi. Biz öteden beri bu kutuplaşmanın, gerginliğin Türkiye'ye zarar verdiğini söylüyoruz. Milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz hele ki bu dönemde. Bu milletin değerleriyle ilgili konularda her partiyle bir araya gelebiliriz." diye konuştu.

7)KAZADA FELÇ KALAN GENÇ, 15 DAKİKALIK 'HİPNOTERAPİ' İLE İYİLEŞTİ

ŞANLIURFA'da, trafik kazası sonrası girdiği şok sonucu kısmi felç geçirip görme ve konuşma yetilerini kaybeden 20 yaşındaki Turan Özekinci, 15 dakika süren tek seanslık 'hipnoterapi' tedavisiyle iyileşti.

Üniversiteye hazırlanan Turan Özekinci, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği trafik kazasının ardından girdiği şok sonucu kısmi felç geçirerek görme ve konuşma yetilerini kaybetti. Birçok hastanede muayene edilen gencin rahatsızlığına çözüm bulunamadı.

Turan Özekinci, babası Ahmet Özekinci tarafından son olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne götürüldü. Psikiyatri uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu tarafından muayene edilen gence, 'Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu' teşhisi konuldu. Turan Özekinci'ye psikiyatri servisinde 'hipnoterapi' tedavisi uygulandı. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu, Özekinci'ye yaklaşık 15 dakika süren 'hipnoterapi' tedavisi uyguladı. Özekinci, 15 dakikalık tek seansla yeniden görmeye başlayıp konuşabildi.



'Hipnoterapi' tedavisi sayesinde hastasının eski sağlığına kavuştuğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu, şöyle dedi:



"Hastamız geçirdiği bir kaza sonrası psikolojik olarak etkilenmiştir. Hastanemize getirildiğinde sol tarafı felçli, iki gözü görmüyor ve konuşamaz bir halde getirildi. Hastamız şoka girdiğinde kimliği tek iken iki kimlik ile görünüyor. Muhtemelen iki kimlik organik bir problem olmadığı için kafa ve beyin içerisinde, görme, konuşma ve hareket merkezini engelleyecek bir hale sokmuş. Çocuk ikinci kimliğe hakim bir şekilde bize geldi. Hastamıza gereken 'hipnoterapi' yaptık. Terapi sonrasında ikinci kimliği çok fazla zorluk çıkarmadı. Hipno yönetimiyle yaklaşık 15 dakika süren bir terapi sonucunda çocuk tamamen yürür, konuşur ve görür hale geldi. Bu bizim için çok önemli ve mutluluk verici bir olaydır. Sosyetik kimlik bozukluğu konusunda tez çalışmalarımız var. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kimlik bozukluğu hasta tanısı ve tedavisini yaptık ve bütün hastalarımız sağlıklarına yeniden kavuştular. Tedavi sürecinde ilaç kullanılmadı. Tek seansta hastamız yeniden kendine geldi ve tek kimliğine kavuştu. Patolojik sorunu olmayan ve çok kimlik belirtisi bulunan hastalarımızın mutlaka psikiyatri bölümlerine görünmeleri gerekiyor ve bu hastalığın tedavisi yapıldığında hasta yeniden eski görünümüne ve sağlığına kavuşuyor."



'KENDİMİ ŞU AN ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'



'Hipnoterapi' yönetimi ile yeniden sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Turan Özekinci ise, korkudan vücudunun fonksiyonlarını kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Geçirdiğim trafik kazasının ardından baygın bir şekilde beni ailem hastaneye kaldırdı. İlk başlarda görme, duyma ve hareket kabiliyetimi kaybettim. Kazada herhangi bir yara almadım, sadece otomobilde maddi hasar oluşmuştu. Ama ben bu olaydan çok korkmuştum. O yüzden vücudumun birçok fonksiyonunu yitirdim. Burada bana uygulanan tedaviyle eski sağlığıma kavuştum. Hocamın sayesinde yeniden üniversite sınavlarına hazırlanacağım. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Beni yeniden sağlığıma kavuşturan hocamıza teşekkür ediyorum."

8)BALIKLIGÖL’E ZİYARETÇİ AKINI

ŞANLIURFA’nın simgesi ve dünyanın tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl’de havaların ısınmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. İnanç turizminin önemli merkezleri arasında gösterilen kente gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğunu inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içerek dua etti. Balıklıgöl'deki balıklara yem atan ziyaretçiler, dilek tutmayı da ihmal etmedi.

