DHA YURT BÜLTENİ-6

Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri aracın geçişinden sonra patlama



MARDİN-Diyarbakır karayolunda, bu sabah askeri bir aracın geçişinden sonra patlama meydana geldi. Patlamada yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenilirken, yolda hasar oluştu.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Eroğlu Köyü mevkiinde daha önce PKK'lı teröristlerce yol kenarına döşenmiş bir patlayıcı, bugün saat 10.30 sıralarında, askeri bir aracın geçişinden hemen sonra patlatıldı. Meydana gelen patlamada yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenilirken, karayolu üzerinde hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Mardin-Diyarbakır karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Daha sonra bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın olduğu noktadan metal parçaları ve toprak numuneleri aldı. Olay yeri incelemesinin ardından başlatılan yol onarım çalışmalarının ise halen devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,() -

===============================

Yolda giden otomobilin üzerine araç düştü

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde el freni çekilmeden bırakılan bir hafif ticari araç, yaklaşık 100 metre yüksekten kayarak E-91 Karayolu'nda hareket halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

18 Ocak'ta meydana geldiği anlaşılan kazanın görüntüleri sosyal medyada bugün yer alıp, ilgi ile izlendi. Görüntüde, Belen ile İskenderun ilçeleri arasındaki E-91 Karayolu'nda İskenderun yönüne giden otomobilin üzerine, yaklaşık 100 metre yukarıdaki Sarımazı Mahallesi yakınlarından el freni çekilmeden bırakılan hafif ticari araç taklalar atarak düşüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli hafif ticari aracın şarampolden aşağıya taklalar atarak yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düşüşü görülüyor. Üzerine araç düşen otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Seyir halinde ilerleyen aracın görüntüsü

- Uçurumdan yuvarlanan araç

- Yuvarlanan aracı, seyir halinde ilerleyen aracın üzerine düşmesi

Haber : Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN/(HATAY),()

===============================================

Eşine bıçak çekip kovaladı, evi ateşe verdi

KARABÜK’te, Mücahit U., uzaklaştırma cezası aldığı evine yedek anahtarla girip boşanma aşamasında olduğu eşine bıçak çekti. Eşi ve 2 çocuğu dışarıya kaçarken kapıyı kilitleyip evi ateşe veren Mücahit U., kapı kırılarak dışarıya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşil Mahalle, Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Mücahit U., iddiaya göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 60 gün uzaklaştırma cezası aldı. Mücahit U., buna rağmen eşi Nevin ile çocukları Efe ve Yunus U.'nun oturduğu eve yedek anahtarla girdi. Mücahit U., tartıştığı eşine bıçak çekti. Sokağa kaçan eşi ve çocuklarının peşlerinden giden Mücahit U.'yu çevredekiler durdurmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri geldi. Mücahit U., polisi görünce, eve girip kapıyı kilitleyerek odadaki kanepeyi ateşe verdi.

Gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Dumandan etkilenen Mücahit U., dışarıya çıkarıldı. 'Kim yaktı bunu?' diye soran Mücahit U., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu sırada Nevin U. ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocuklarını komşuları teselli etmeye çalıştı. Polis aracına götürülen Nevin U., "Biz boşanmak üzereyiz. Eve bakmıyor. 2 bıçakla kovaladı. Kaçtığımız yolda bir sürü insan vardı, onlar gördü, onlar ayırdı" dedi. Nevin U., karakolda eşinden şikayetçi olurkan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

-Dumanların yükseldiği evden çıkarılan Mücahit U.’nun yol kenarına taşınması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Dumanların yükseldiği ev

-Mücahit U.’nun yol kenarında ambulansın gelmesini beklemesi

-Mücahit U.’nun ambulansa götürülmesi

-Nevin U.’nun komşusuna sarılması, ağlayan çocuklarını komşusunun sarılıp teskin etmeye çalışması

-Polisin 2 kardeşi götürmesi

-Polis aracına götürülen Nevin U.’nun konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

===========================================

Eşi öldürülen kadının tepkisi: Bizi acıya mahkum ettiler

BOLU'da, taşeron firma sahibi patronu ile müteahhit arasındaki borç alacak kavgasında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Fatih Yılmazer'in 3 yıllık eşi 22 yaşındaki Esra Yılmazer, mahkemenin verdiği 10 yıl 10 ay hapis kararına tepki gösterdi. Acılı eş, "10 yıl ne demek? Unutamayacağımız bir acıya mahkum ettiler bizi" diyerek gözyaşı döktü.

Geçen yıl haziran ayında Mengen İlçesi'nde meydana gelen olayda, TOKİ konutlarının su tesisatını yapan taşeron firma sahipleri Eşref Ç. ve Tuncay Ö., iddiaya göre müteaahit firma sahibi Ergin Keleş'ten parasını isteyince tartışma çıktı. İlçe merkezindeki tartışmaya iki tarafın işçileri dahil olunca kavga çıktı. Taşeronda çalışan Fatih Yılmazer, Ergin Keleş'in bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Ergin Keleş'e önce müebbet hapis verildi. Sonra bu ceza 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına düşürüldü. Karar üzerine ölen Fatih Yılmazer'in eşi Esra, annesi İmran, babası Nevzat Yılmazer adliye önünde gözyaşlarına boğuldu. Esra Yılmazer ile kayınvalidesi İmran Yılmazer, adliye önünde hıçkırı hıçkıra ağlayarak karara isyan etti.

'PATRONUNA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ'

Yılmazer ailesi, avukatları aracılığıyla mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'a taşıyarak itiraz etti. İnşaat malzemeleri satan işyeri bulunan Nevzat Yılmazer, oğlunun hiç kimseyle borç alacak ilişkisi olmadığını, sadece patronuna yardım etmek isterken öldürüldüğünü söyledi. Oğlunun taşeron sahipleri Eşref Ç. ve Tuncay Ö.'nün yanında işçi olarak çalıştığını ifade eden Nevzat Yılmazer, "Taşeron sahipleri ile müteaahit önce olay günü sabah bir hırdavatçıda kavga ediyor. Sonra ilçede toplanıyorlar. Ergin Keleş bıçak çekiyor. Oğlumun elinde hiçbir şey yok. Oğlum arkasından dolanıp bıçağı elinden atsın diye bacaklarına vuruyor. Başka bir amacı olsa kafasına vurur. Ama oğlumun yanındaki diğer arkadaşlar bir şey yapmıyor. Benim oğlum bıçaklanıyor. Patronuna yardım etmek istiyordu sadece" dedi.

'O ZAMAN HERKES ADAM ÖLDÜRSÜN'

Mahkemenin kararına da tepki gösteren Nevzat Yılmazer, "Değnek, pet şişe, terlik silah sayılıyor, hapis cezaları veriliyor. Ama 11 santimlik bıçak, bildiğiniz kama, adam öldürmek için taşınan bir alet. Dolandırmadık adam bırakmadılar Mengen'de, uçan kuşa borçları var. Buna 10 yıl hapis. Bunun üçte ikisini yatacak, 6.5 yıl sonra sokağa çıkacak. Bizim psikolojimiz bozuldu, mahvolduk, perişan olduk. 24 yaşında bir çocuk neyle yetişir? Ne hallerle yetiştirdim ben onu. O zaman herkes adam öldürsün. Ben de öldüreyim birisini 7 yıl yatıp çıkayım. Bu adalet mi?" dedi.

'YAŞANACAK ÇOK ŞEYLERİMİZ VARDI'

Acılı eş Esra Yılmazer de karara tepki göstererek, "Otopsi raporunu okudum. Bıçak kalbinin altına doğru 10 santim yarmış. 10 yıl ceza ne demek? 24 yaşında bir genç. 3 yıllık evliydik. Yaşanacak çok şeylerimiz vardı. Hiçbir acımız dinmiyor. Unutamayacağım biz acıya bizi mahkum ettiler. Benim yuvamı yıktılar. 24 yaşındaki eşimi toprağa verdim. Bunun bedeli 10 yıl olmamalıydı. Şaka gibi" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Yılmazer ailesinin görüntüsü

-Baba Nevzat Yılmazer röp

-Esra Yılmazer röp

-Nevzat Yılmazer ve Esra Yılmazer'in ağlamaları

-Esra Yılmazer'in kucağında çocuğuyla gözyaşı dökmesi

-Anne Ümran Yılmazer ile Esra Yılmazer'in adliye önünde ağladığı anların fotoğrafları

-Cinayet zanlısı Ergin Keleş'in fotoğrafı

HABER-KAMERA:Ersin ERCAN-Mutlu YUCA/BOLU()

=========================================================

20 yıllık eşine böbreğini verdi

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde demirci ustası 40 yaşındaki Sinan Başkır, 4 çocuğunun annesi olan 20 yıllık eşi 39 yaşındaki Emine Başkır'a böbreğini verdi.

Kale Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Başkır'a 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İki böbreği de işlev görmeyen ve diyalize bağlı yaşamaya çalışan Başkır'ın rahatsızlığı ilerleyince demircilik yapan eşi Sinan Başkır böbreğini verme kararı aldı. Çift, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Sinan Başkır'dan alınan böbrek, 20 yıllık eşi Emine Başkır'a nakledildi. Emine Başkır, eşinden nakledilen organla sağlığına kavuştu.

Eşinin sağlığı için hiç düşünmeden böbreğini verme kararı aldığını belirten Sinan Başkır, "Doktorlar organ nakli önerince ben de hiç düşünmeden böbreğimi eşime verdim. Bunu yaparken kimseye danışmadım ve sormadım. Çok şükür şu an herhangi bir sorun yok" dedi.

Eşine teşekkür eden Emine Başkır ise, "Böyle bir koca daha var mıdır, bilmiyorum. Allah razı olsun, beni yeniden hayata bağladı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Başkır çifti

- Sinan Başkır'ın kızıyla ilgilenmesi

- Sinan Başkır ile eşi Emine Başkır

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

==========================================

Suriyeli savaş mağduru kadınlar üreterek geçiniyor

SURİYE'deki iç savaşın mağduru kadınlar, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde dikiş, nakış ve örgü ürünleri üreterek geçiniyor.

Reyhanlı'ya gelen 25 Suriyeli kadına, Huzur Yolu Derneği sahip çıkarak sığınmacıların yararlanması için dikiş nakış ve örgü üretiminin yapıldığı bir işyeri açtı. Dikiş makinesi, iplik ve yün desteği sağlanan kadınlar, el emeği ürünlerini satarak geçinmeye başladı. İşyeri sorumlusu olan İman Masri, "Bundan 1.5 yıl önce İdlib'te yaralandıktan sonra tedavi için Türkiye’ye getirildim. Türkçe okuma yazma, bilgisayar kullanımı eğitiminden sonra Huzur Yolu Derneği desteği ile bu işi yapmaya başladık. Yünlü giysi, çocuk giyecekleri ve çeşitli ürünleri satarak ailemizin geçimine katkı sağlıyoruz" dedi. Huzur Yolu Derneği Reyhanlı temsilcisi Bekr Abdullah ise,"Kadınların önerilerini değerlendirerek yün işleri yapmalarına imkan sağladık. Böylece el emekleri ile geçinmeye başladılar, ilerleyen günlerde çalışan sayısını arttırmayı düşünüyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yün işi yapan kadınlar

- Kadınlar toplu çalışırken

- Yaptıkları yünlü işler

- İşyeri sorumlusu İman Masri'nin incelemesi

- İman Masri'nin konuşması

- İşyeri çalışanı İsra Sade'nin konuşması

- Dernek temsilcisi Bekr Abdullah'ın konuşması

- Çalışan kadınlardan detaylar

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

=========================================

Alanya'da 30 kedi zehirlenerek telef oldu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde dün bu yana 30'a yakın kedi telef olurken, bir köpek ise hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dün sabah 9 sokak kedisinin yerde hareketsiz yattığını, 1 köpeğin de yerde kıvrandığını fark eden hayvanseverler durumu yetkilere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri zehirlendiği düşünülen kedileri poşete koyarak aldı. Köpek ise vatandaşların yoğurt ve ayran verip kusturması sonrası kurtarıldı.

PROTESTO EDİLECEK

Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, "Bu olayı yetkilere söylediğimizde 4 saat gelen giden olmadı. Bunun üzerine bir de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü aradım ve 'Biz ilgilenmiyoruz' dediler. Sonrasında belediye işçileri gelerek kedileri poşete koyup götürdü ama kedilerin ölümünü araştıracak veteriner hekimin gelmesi lazımdı. Bu durumu tüm hayvanseverler olarak protesto edeceğiz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Denizli'de oturan Dünya Kedi Irkları Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu ise olay nedeniyle Alanya'ya suç duyurusunda bulunmak için geleceğini söyledi. Bu olayın takipçisi olacağını belirten Hocaoğlu, "Çünkü insanlar artık kolay kolay bir canlıya kıymamalı. Bir kedi ve köpek öldürüldüğünde 'hiçbir şey olmuyor' diye düşünmemeli. Bunu yapanların gerekli cezaya çarptırılması için çalışacağım" diye konuştu.

DÜNDEN BU YANA ZEHİRLENMELER

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise dünden itibaren ilçenin farklı noktalarında benzer yönde ihbarlar aldıklarını belirtirken, şu ana kadar zehirlendikleri şüphesi üzerinde durulan 30'a yakın kedinin telef olduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Ekipleri kedileri poşete koyarken

Haber: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA, ()

===============================================

İskenderun Körfezi'nde Akdeniz foku görüntülendi

TÜRKİYE'de de koruma altına alınan Akdeniz foku, İskenderun Körfezi'nde görüntülendi.

Dörtyol Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanı olan İskenderun Sarıseki NATO İskelesi'nde Rüstem Gündüz, cep telefonuyla çektiği Akdeniz fokunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük ilgi gören Akdeniz fokunun, üzerinde yapılaşma olmayan ve insanların kolay ulaşamadığı yerleri tercih ettiği, bu alanların bozulmasından etkilendiği, ne amaçla limana geldiğinin araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Cep telefonu ile çekilen fok görüntüsü

Haber:İskenderun(Hatay),()

================================================

Efendisi Olmayan Kadınlar gösterisi

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde gazeteci Tayfun Talipoğlu ile türkücü Mustafa Özarslan'ın sunduğu 'Efendisi Olmayan Kadınlar' gösterisi ilgi gördü.

Manavgat Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında gazeteci Tayfun Talipoğlu ve Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Mustafa Özarslan'ın yer aldığı 'Efendisi Olmayan Kadınlar' adlı gösterisi sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterinin yapıldığı salon tıklım tıklım dolarken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yer olmadığı için merdivenlere oturarak gösteriyi izledi. Gösteride gazeteci Tayfun Talipoğlu meslek yaşamı boyunca başından geçen ilginç olaylar, anılar, siyasal ve kültürel yaşama damga vuran kadınların hayatlarına ait anekdotları anlatırken, Mustafa Özarslan da şarkı ve türküler seslendirdi.

Sahaftan kitap almaya özel bir zaafı olduğunu anlatan Talipoğlu, bu kitapları kendilerinden önce okuyanların yazdığı notları merak ettiğini ve ilginç notlar bulduğunu kaydetti. Sahaftan Albert Camus'un 'Başkaldıran insan' kitabına baktığını söyleyen Talipoğlu, kitabı karıştırırken arada gördüğü 'başkaldıran insan' ifadesinin 'hayır diyen biri' olarak tanımlandığını ve onun üzerine kitabı okuyan kişinin 'kadınlar neden hayır demiyor' diye not düştüğünü söyledi. Sorgulayan kadın ve erkeklerin 'hayır' demeye başladıkları zaman daha gerçekçi olduklarını kaydeden Talipoğlu, bu kadınlardan birinin de Nezihe Muhiddin olduğunu belirtti. Nezihe Muhiddin'in Türkiye'nin ilk siyasi partisi Kadınlar Halk Fırkası'nı kurduğunu vurgulayan Talipoğlu, "Türkiye'nin ilk 'hayır' demesini bilen kadınlarındandır. O tarihlerde kadınlar partiyi kurunca bizimkiler, hiç ummadığınız adamlar, 'Bu kadınlar modayı mı tartışacak' diye gırgır geçmiş. O tarihlerde böyle bir şey oluyor. Ve erkekler dayanamıyor 1909 seçim yasasına dayanarak bu partiyi kapatıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Tayfun Talipoğlunun sahneye gelmesi

- Gösteriden detay

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

===================================================

Sahada kongre

SPOR TOTO 2.Lig Kırmızı grupta yer alan Kayseri Erciyesspor’da kulüp antrenman sahasında Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Başkanlığa Saffet Külahçı getirildi

İki sezon önce Süper Lig’de yer alan daha sonra 1. Lige, daha sonra da 2.lig kırmızı gruba düşen Kayseri Erciyesspor'a uzun süredir başkan bulunamıyordu.7 kez olağan ve olağanüstü genel kurul yapan iki kez de kayyuma devredilen Kayseri Erciyesspor , nihayet yeni yönetimine kavuştu. Hürriyet Yeniköy tesisleri antrenman sahasında yapılan genel kurula tek aday olarak çıkan Saffet Külahçı, mavi – siyahlı kulübün yeni başkanı seçildi. Külahçı, “Kayseri Erciyesspor gibi 84 yıllık kulübün kapanmasına gönlümüz razı olmadı. Bugüne kadar bu riski kimse almak istemedi. Ama,b iz taşın altına elimizi koyduk ve böylelikle Kayseri Erciyes Spor Kulübü yönetimine talip olduk. Başta bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, Melikgazi Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve meclis gündeminde Erciyesspor’un durumunu dile getirerek bize destek olan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık’a teşekkür ederim. Gelecek seneden itibaren Erciyesspor'u Akademi kulübü olarak yönetim kısa sürede başarılar elde eder hale getirmek için çalışacağızö dedi.

Saffet Külahçı başkanlığındaki yeni yönetimde aralarında mavi siyahlı kulübün süper ligdeki kadrosunda bulunan 3 eski yabancı oyuncusunun da bulunduğu şu isimler yer aldı:

Saffet Külahçı ( Başkan ) Murat Gencer, Semih Emin Akbulut, Abdullah Ogan, Sebahattin Cansu, Sıtkı Yüksel, Hulusi Yördem, Erkan Yücel, Ahmet Demir, Yaşar Çalışır, Ahmet Badal, Bayram Patır, Yalçın Dağtekin, Edi Lopes Da Silva, Kader Mangane, Tresor Lomana Lualua.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahada yapılan Kongre genel görüntü

- Kulüp Başkanlığına seçilen Saffet Külahçı’nın konuşması

- Detay görüntü

Haber: Oktay ENSARi Kamera: İlyas KAPLAN ()

==================================================

Mersin’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

MERSİN'in Erdemli İlçesi’nde kar yağışı ve soğuk hava nedeni ile yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ahmet Çörtük, Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, Avcılar Derneği Başkanı Faruk Ercan ve doğa koruma ekipleri ile yem bırakma çalışmasına katıldı. Kış şartları nedeniyle yüksek dağ kesimlerinde yiyecek sorunu yaşayan yaban hayvanlarına bugüne dek yaklaşık 4 ton yem bıraktıklarını anlatan Ahmet Çörtük, "Yaban hayvanlarına çimlenmesi geç olan kaynatılmış buğday, mısır, saman, yonca, yaban keçileri için de saman balyaları, besi yemleri ve pazar yerlerindeki sebze artıkları ile bayat ekmek bıraktık" dedi. Avcılar Derneği Başkanı Ercan da, ekolojik dengenin korunması ve avcılığın sürdürülebilmesi için bu tür faaliyetleri desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Yemlerin kaplara dökülmesi

- Doğaya yem bırakılması

- Yem bırakanların toplu görüntüsü

- Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ahmet Çörtük ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

=========================================================