DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SOMA FACİASI DAVASINDA 15'İNCİ DURUŞMA BAŞLADI

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından açılan 6'sı tutuklu toplam 51 sanıklı davanın 15'inci duruşmasına başlandı. Duruşma öncesinde madenci aileleri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atarak yürüdü, ardından basın açıklaması yaptı. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma öncesinde İstasyon Mevkisi'nde toplanan maden şehitlerinin aileleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in de katılımıyla Şehit Murat Öztürk Caddesi ve 167 Sokak güzergahını takip ederek Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önüne kadar yürüdü. Kalabalık, yol boyunca ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu, "Unutmadık, Unutturmayacağız" yazılı pankart taşıyıp, sık sık "301'in hesabı sorulacak", "Anaların gözyaşı katilleri boğacak", "Kaza değil cinayet, kader değil katliam", "Soma'nın ateşi AKP'yi yakacak" sloganları attı. Yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yapan Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, "Bugün, savcı esas hakkında mütalaasını verecek. Artık davanın sonuna geldik. Ancak son birkaç celsedir, biliyoruz ki sermaye ve onun işçileri katleden ve yargılanan temsilcileri bu davayı sulandırmak ve bu davadan istedikleri bir sonucu almak doğrultusunda havuz medyasını da kullanarak ve çeşitli güçleri devreye sokarak mahkemenin kararını etkilemeye çalışıyorlar. Özellikle son beş celsedir, madenlere bir sabotaj yapıldığı iddiasını gündeme getiriyor ve mahkemenin bunu gerektiği gibi incelemediği şeklinde hem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na hem Adalet Bakanlığı'na hem de Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu iddiaların incelenmesi doğrultusunda şikayetlerde bulunuyorlar ve mahkemeyi etki altına almaya çalışıyorlar. O açıdan yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şu ana kadar mahkemenin seyrini hep birlikte izliyoruz. Şimdi yapılması gereken artık sonuna yaklaştığımız bu davaya sonuna kadar sahip çıkmak. 'Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın, eşlerimizin intikamı' demeyeceğim ama en azından adaletin gerçekleştirilmesi doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek. O açıdan en fazla bir veya iki duruşmamız kaldı. Daha duyarlı, daha katılımcı olup, uygulanan bu yukarıdan aşağıya baskı, tehdit ve şantajla mahkemenin kararını değiştirmeye yönelik yaklaşımları boşa çıkarttırmak zorundayız. O açıdan bugünkü duruşmaya gireceğiz ve savcı mütalaasını verecek" dedi. Açıklamanın ardından bir süre bekleyen madenci aileleri daha sonra güvenlik kontrolünden geçerek duruşmanın yapılacağı salona alındı.



DAVANIN SANIKLARI



Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.

Görüntü Dökümü

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-Madenci aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin duruşma öncesinde ellerinde pankartla yürümesinden görüntü

-Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal'ın açıklaması

-Madenci ailelerinin aranarak duruşma salonuna alınmalarındang örüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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2)KASAPLARDAN, BAKAN ÇELİK'E: BİZ YASAKLARA KARŞIYIZ

TÜRKİYE Kasaplar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, Muratpaşa İlçesi'nin 56 muhalle muhtarını, Büyükşehir Belediyesi'nden bir yıllığına devraldıkları Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (ANET) bağlı mezbahayı tanıttı. Başkan Yardımcı, muhtarlar aracılığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslenerek, "Sucuk ve parçalı tavuk satmayı serbest bırakın. Devlet esnafın yanında olacak. Biz yasaklara karşıyız. Avrupa standartlarına uyacaklarsa biz en kralını yaparız" dedi.

Antalya Kasaplar Odası'na bağlı Kasaplar Limited Şirketi'nin, 1 yıllığına işletmesini aldığı ANET'e bağlı hizmet veren mezbahayı, Muratpaşa İlçesi muhtarları ziyaret etti. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) küçük ve büyükbaş hayvan kesimi yapılan mezbahanın girişinde muhtarları, Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı karşıladı. Aynı zamanda Türkiye Kasaplar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili olan Osman Yardımcı, muhtarlarla yemek yedikten sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslendi.



'BİZİ MERDİVEN ALTINA İTİYORLAR'



Kasaplara getirilen sucuk ve parçalı tavuk satma yasağını eleştiren Osman Yardımcı, "Avrupa'ya biz de gittik. Bakanlar bizden daha çok gidiyor. Şöyle bir baksınlar. Oradaki kasaplarda esnafın yaptığı sucukta var. Patentli sucuk da var. Burada ise kasaplar satamıyor. Bizi merdiven altına itiyorlar. Kaçak göçek yapmaya zorluyorlar. Bizim esnafımız diyor ki, 'Sayın bakanım biz sadece haftalık 15 kilo sucuk satalım diyoruz. 100- 150 kilo istemiyoruz. Ankara'ya gittik. Şimdi bakalım inşallah bize istediğimizi verirlerse, bizde onların güle oynaya istediklerini yaparız. Türkiye Kasaplar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili olarak şunu istiyorum. Devlet esnafın yanında olacak. Biz yasaklara karşıyız. Avrupa standartlarına uyacaklarsa en kralını yaparız. Biz ekmeğimizi istiyoruz" dedi.



'AVRUPA BÖYLE BİR YASAK YOK'



Başkan Osman Yardımcı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Avrupa'da kasapların sucuk ve parçalı tavuk satmadığını söylüyorlar. Avrupa'da böyle bir şey yok. Türkiye'de de olmasın. İnşallah Sayın Bakanım da bize sucuk ile parçalı tavuk parçalamayı serbest salacak. Siz muhtarlar da bizim gözümüz kulağımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz eskiden muhtarı bir vali bilirdik. Şehrin valisinden sonra o mahallenin valisi muhtarlardır. Sayın Cumhurbaşkanım en doğrusunu yapıyor. Mahallelerin valisi olarak bildiğimiz muhtarlara değer vermek geç kalınmış bir şey. Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız, mahallemizin hem bekçileri, hem patronları, hem işçileridir."



DERNEK BAŞKANLARI DESTEK VERDİ



Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı ve Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp muhtarların mahallenin mülki amiri olduğunu belirterek, ANET'i işin ehli olan Kasaplar Odası'na verilmesinin isabetli bir karar olduğunu söyledi.



Muratpaşa Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Akça ise ANET'in Antalya Kasaplar Odası'na verilmesini isabetli bir karar olarak niteleyerek, "Biz tüketiciler olarak biliyoruz ki artık, daha hijyenik, daha sağlıklı bir ortamda etler hizmete sunulacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Muhtarların ziyareti



- Tesisi gezmeleri



- Osman Yardımcı'nın açıklamaları



Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-)

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3)ÇORLU’DA SİS NEDENİYLE EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi yoğun sis ile yağmurun etkisi altına girdi. Sis nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılacak eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'da sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Çorlu Havaalimanı'ndaki eğitim uçuşları da iptal edildi. İlçede aşırı yağıştan dolayı Bülent Ecevit ve Çetin Emeç Bulvarı sular altında kaldı. Belediye ekipleri vidanjörlerle su tahliyesi yaptı.Maddi hasarlı kazaları meydana geldiği Çorlu'da, polis kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede, meteoroloji yetkilileri yağışların gün içinde devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü:



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Siste trafikte ilerlemeye çalışan araçlar



Vatandaştan genel detay



Göle dönen caddeler



Araçların su birikintisinden geçmeleri



Belediye su tahliye çalışması



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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4)OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 4 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca istikametine giden 47 yaşındaki Refik Keskin idaresindeki 54 SL 788 plakalı otomobil ile yola çıkan 50 yaşındaki Nadim Yelyudan idaresindeki 34 ZJ 6782 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Nadim Yelyudan ile yanında bulunan 40 yaşındaki Şükrü Yıldırım, otomobilde bulunan Necla Keskin ve kızı Ahsen Keskin yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntüler



Yaralılara müdahale edilmesi

(Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK- SAPANCA(Sakarya), () -

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5)EDREMİT SAHİLİNDEKİ KAÇAK YAPILARA ŞAFAK OPERASYONU

VAN'ın Edremit İlçesi'nde Van Gölü kıyısında uygulanacak 'Sahil Kordonu Projesi'nin ilk adımı atıldı. Van Gölü sahilindeki baraka ve büfeler, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla sabahın erken saatlerinde alınan geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.



Van'ın merkez ilçesi Edremit Belediyesi'ne 11 Eylül 2016'da atanan İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli ilçeye hayat verecek mega projelerden en önemlisi 'Sahil Kordonu'nu başlattı. Planlanan proje kapsamında kıyı şeridinde bulunan ve kaçak olarak inşa edilen işyerlerinin boşaltılması için 15 günlük süre veren Edremit Belediyesi, sürenin dolması ardından yıkım çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkıma 80 belediye personeli ile 200 polis katıldı.

KAYMAKAM, YIKIM OPERASYONUNU KENDİSİ YÖNETTİ

Gece yarısından sonra ekipler yıkımı yapılacak baraka, çay bahçeleri ve büfelerin önüne gelerek önlem alırken, Belediye Başkan Vekili Çiçekli, yıkım operasyonunu da kendisi bizzat yönetti. Boşaltmaları için tebliğ yapılmasına rağmen boşaltılmayan iş yerlerinin malzemeleri polis ve zabıta tarafından araçlara yüklenerek, yediemin'e gönderildi. Boşaltılan iş yerleri Belediyeye ait iş makinaları tarafından yıkıldı. Yıkım çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yeni projenin de en kısa sürede başlatılacağını belirtti. Kıyı şeridindeki 12 işyerinin yıkımı ile ilgili makamında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Çiçekli, planladıkları projeyi ve atılacak adımları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

"15 GÜNLÜK SÜREDE BOŞALTMADILAR"

İşyerleri için 20 gün önce süreci başlattıklarını anlatan Çiçekli, şöyle dedi:

"Bu süreci yaklaşık 20 gün önce başlattık. Onlara boşaltmalarını tebliğ ettik. Buralara Edremit ve Vanlıların kullanacağı sahil bandını, plajları, yürüyüş alanları ve ağaçlandırmalarını yapacağımızı, Van'ın buna acilen ihtiyaç duyduğunu ifade ettik. Ne yazık ki muhataplarımız bizim bu açıklamalarımızı, hukuki süreçlerimizin sonucunu yerine getirmediler. Vermiş olduğumuz 15 günlük süreç içerisinde boşaltmadılar. Maliye'nin bize yazmış olduğu yazıyla buraların yıkılması ve hazineye teslim edilmesi sürecini başlattık. 80 kişilik işçimiz, bir o kadarda güvenlik görevlimizle beraber binalarımızı öncelikle kamera kaydına alarak boşaltmasını yaptık. Bundan sonra da Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipmanlarıyla bunları yıkma faaliyetine başladık. Saat 09.00 itibariyle sahil bandı projesinin uygulanacağı alandaki 12 iş yerinin yıkımını tamamladık. Projenin en önemli aşaması olan sıkıntı ortadan kalkmış oldu."

Görüntü Dökümü



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-Yıkım yerinde alınan güvenlik önlemleri



-Polis ve zabıta'nın iş yeri sahipleriyle görüşmesi



-İş yerlerinin boşaltılması



-Yıkımın yapılması



-İş yeri sahiplerinin tepkisi



-Edremit İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile ropörtaj



-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, ()-

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6)YÜKSEKOVA'DA EKİPLER METRELERCE KARLA MÜCADELE EDİYOR

HAKKARİ İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca, Çobanpınar ve Yürekli köylerinin yollarını açmak için yoğun çaba gösteriyor.Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı kardan kapalı olan köy ve mezra yollarının tümü yeniden ulaşıma açılırken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca, Çobanpınar ve Yürekli köylerinde metrelerce karla mücadele etmek zorunda kaldı. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde ve düşen çığlarla birlikte metrelerce kar kalınlığının oluştuğu yollarda yoğun bir çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinlarının boyunu aşan kar tünelerini görüntülemeyi de ihmal etmedi. Ekipler yaşadıkları zorlukları cep telefonlarına kaydetti.

Görüntü Dökümü



CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ



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-Kapalı olan köy yolların açak kar savurma makinesi



-Detaylar



-İş makinesinin karla mücadele çalışması

YÜKSEKOVA/

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7)MUŞ'TA KAR FESTİVALLE EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

MUŞ Gençlik Meclisi öncülüğünde düzenlenen 2'nci Uluslararası Muş Kar Festivaline katılanlar, eğlenceye doydu.



Valilik, Belediye, Alparslan Üniversitesi ile Muş Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği Muş Kar Festivaline çok sayıda vatandaş ve üniversiteli öğrenci katıldı. Güzeldağ Kayak Merkezinde yapılan organizasyonda kayak, voleybol ve paraşüt turnuvaları düzenlendi. Gençler festivalde halay çekmeye doymadı. Kar festivaline katılanlara öğle vakti mangalda pişirilen sucukla ekmek ve tatlı ikram edildi.



Karı eğlenceye dönüştürdüklerini ve bu tarz etkinliklere önem vereceklerini beliren Belediye Başkanı Feyat Asya, "Karın bildiğimiz sefalet olmaktan çıkıp, eğlence aracı olduğunu bugün burada görüyoruz. Dostlarla, gönül dostlarıyla bu meydan da buluşmanın neşesini ve sevincini yaşıyoruz. Muş'un kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığından ötürü hak ettiği şekilde temsil edilmesine katkı sağlayan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Festivalden detaylar



-Vatandaşlardan detaylar



-Voleybol müsabakası



-Paraşüt gösterisi



-Halay çekenler



-Sucuk ekmek dağıtılması



-Belediye Başkanının açıklaması



Haber-Kamera: Eser AYDIN-Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, ()



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