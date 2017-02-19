DHA YURT BÜLTENİ-6

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZİANTEP'TE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Gaziantep'e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte 'Ana' uçağıyla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Veysi Kaynak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, helikopterin de havadan önlem aldığı karşılamada tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepsporlu oyuncularla birlikte apronda fotoğraf çektirdi. Uzun araç konvoyu ile kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları otobüsten selamlayıp çocuklara satranç takımı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Gaziantep Havalimanı

- Gaziantepspor futbolcuları

- Bekleyen kalabalık

- Güvenlik önlemleri

- Helikopterin tur atması

- Cumhurbaşkanı'nın uçaktan inişi

- Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 298 MB

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2)ÜNLÜ KÖFTECİ, YARALARINI 24 SAAT GEÇMEDEN SARDI

BURSA'da, 'cinayet' suçundan aranan 30 yaşındaki Okan Aksu’nun gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı kentin ünlü köfte restoranı, kazanın üzerinden 24 saat geçmeden onarılarak, tekrar hizmet vermeye başladı.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde arazide kalbinden vurularak öldürülmüş bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf Ay'ın kullandığı aracının önünü kesti. Silahıyla Ay'a ateş edip 3 yerinden yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı aracı gasp edip kaçtı. İstanbul Caddesi'nde hızla ilerleyen Okan Aksu yönetimindeki araç, kontrolden çıkıp kentteki ünlü köfte restoranına daldı. Kazada Okan Aksu ile restoranda yemek yiyen 10 müşteri yaralandı. Katil zanlısının silahla yaradığı araç sahibi Yusuf Ay ile birlikte 11 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından ünlü restoran, savaş alanına döndü. Camları kırılan, tavanı çöken ve masaları tuz buz olan işletme, sabahın erken saatlerinde onarıma başladı. Üzücü kazanın üzerinden 24 saat geçmeden restoran eski haline getirilerek, yeniden hizmet vermeye başladı.

Bu arada, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü Okan Aksu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Onarılan restorandan görüntüler

İşçilerden görüntüler

SÜRE: 0.52 saniye

BOYUT: 33 MB

BURSA/



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3)ÇÖPTEN YILDA 20 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

TÜRKİYE'nin ilk ve tek tehlikeli atık yakma tesisi olan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) yılda yaklaşık 70 milyon kilowatt saat enerji üretiyor. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, 70 milyon kilowatt elektriğin 11-12 milyon kilowatt saatini kendi tesislerinde tükettiklerini, kalan kısmını ulusal şebekeye verdiklerini, yaklaşık 18-20 bin hanenin evsel elektrik tüketimini karşılayacak enerji ürettiklerini söyledi. İzmit Solaklar Köyü'nde kurulu İZAYDAŞ'ta yurdun dört bir yanından getirilen sanayi ve klinik atıklar gibi tehlikeli atıklar yüksek dereceli fırınlarda yakılarak imha ediliyor. Ayrıca İZAYDAŞ'ın çevresinde evsel atıkların gömüldüğü çok geniş depolama alanları bulunuyor. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç hastanelerden revirlere kadar 700 noktadan tıbbı atık topladıklarını belirterek, "İZAYDAŞ olarak Kocaeli'nde evde üretilen evsel atıkların düzenli depolamasını yapıyoruz. Kocaeli'nde günde bin 700 ton civarında her gün evsel atık üretilir. Bunlar Dilovası ve İzmit'teki düzenli depolama usulü ile bertaraf ederiz. İzmit Körfezi'ne giren gemilerin rutin ortaya çıkan atıklarını bertaraf etme işini yürütüyoruz. Körfezimize yılda 10 bin civarında gemi giriyor. Kiralık ve lisanslı teknelerimizle bu hizmeti veriyoruz. Bu gemilerin atıklarını alıp körfezin kirlenmesini önlemiş oluyoruz. Kocaeli'de hastanelerden revirlere kadar 700'e yakın noktadan tıbbı atık toplanıp buradaki tesislerimizde sterilize edilip bertaraf edilir" dedi.



METAN GAZINDAN 35 MİLYON KİLOWAT SAAT ENERJİ



Tesislerinde enerji üretimine değinen Saraç, "Esas adımızı Türkiye'ye duyuran iş sanayiden kaynaklanan atıkların bertaraf edilmesi işidir. Bunun için Türkiye'de hala tek olan yakma tesisimiz var. Bir de düzenli depolama alanımız var, bertaraf ediyoruz. Atıkları yakma ve arıtma işinin yanı sıra çeşitli kaynaklarda enerji üretimimiz var. Çok ciddi bir çevre laboratuvarı hizmetlerimiz var. Atık nakliyesi ve danışmanlık gibi yan hizmetlerimiz var. Sanayiden kaynaklanan tehlikeli atıkları yakma tesisimizde 5.2 megavat kurulu gücü var. 2016 yılında 17 milyon kilowatt saate yakın enerji ürettik burada. İkinci kaynağımız depoladığımız evsel atıklardan oluşan metan gazından ürettiğimiz çöp gazı tesisimiz var. Bu da 6 megavat kurulu gücü var. Geçen yıl 35 milyon kilowatt saat enerji ürettik" diye konuştu.

Saraç, 18-20 bin hanenin elektrik üretimini gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle Konuştu:"Biogaz, rüzgar ve güneş enerjisini de sayarsak yenilenebilir enerji üretiyoruz. Yıllık enerji üretimimiz yaklaşık olarak 70 milyon kilowat saat. Bunun 11-12 milyon kilowat saatini kendi tesislerimizde tüketiyoruz. Kalan kısmını ulusal şebekeye veriyoruz. Bu da yaklaşık hane başına bakarsanız 18-20 bin hanenin evsel tüketimine karşılık gelecek enerjiyi üretmiş oluyoruz. Yıllık olarak bu da 80-100 nüfus eder"

Görüntü Dökümü

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-Tesisten görüntüler

-Saraç ile röp



İZMİT(Kocaeli)/()

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